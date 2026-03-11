個人比薩買二送一！必勝客手工義式薄比薩加量50%，三款新口味獨享開吃。

必勝客推出手工義式薄比薩全新口味，包括五重起司蒜香雞、韓風醬烤雪花牛與松露海鮮起司，同步推出個人比薩買二送一優惠。

▲必勝客「手工義式薄比薩」主打27公分橢圓餅皮與餡料加量50%升級回歸，延續清爽不油膩的薄脆口感，成為必勝客近期主打的個人比薩新選擇。

三款新口味主打異國風味

▲必勝客「韓風醬烤雪花牛」與「松露海鮮起司」手工義式薄比薩同步登場，以韓式甜辣醬與松露海鮮風味，打造不同層次的比薩選擇。

個人比薩買二送一優惠

▲必勝客推出個人比薩買二送一優惠，即日起至3/31期間於門市、官網與PK APP訂購，手工義式薄比薩等多款口味都能參加。

必勝客 個人比薩買二送一 優惠資訊

必勝客薄比薩買二送一！去年必勝客創下每20秒賣出1份紀錄的「手工義式薄比薩」再次回歸。這次必勝客除了經典口味之外，加碼推出餡料加量50%的升級版本，搭配全新3大異國風味組合，起司、牛肉、海鮮通通都能滿足不同口味，讓速食控不揪團也能開吃。必勝客「手工義式薄比薩」主打職人每日手工拉製的27公分橢圓餅皮，搭配清爽不油膩的薄脆口感，每份單點149元起，即日起正式回歸開賣，並且同步推出三款全新口味。其中「五重起司蒜香雞」以炭烤雞腿肉搭配蒜香起司白醬，再結合莫札瑞拉、康門貝爾、帕達諾、帕瑪森與切達五種起司，打造濃郁牽絲口感。「韓風醬烤雪花牛」選用油花分布均勻的雪花牛肉，再淋上甜辣韓式洋釀醬，帶出鹹甜層次。「松露海鮮起司」則鋪上帆立貝與魷魚圈，搭配松露牛肝菌菇醬，海鮮控必吃這一款。配合手工義式薄比薩開賣，必勝客同步推出「個人比薩買二送一」優惠活動，即日起至3/31期間於全台門市、官網或PK APP訂購皆可享有。活動包含「手工義式薄比薩」三款新口味以及多款人氣比薩，共12款口味可任選2款，再加送1款指定個人比薩。除了單點選擇外，也能加價升級套餐，單點加30元起可升級L經典套餐，或加80元起升級XL豪華套餐，一次搭配薯金幣、酥炸嫩雞球與飲品等副食，讓速食控獨享也超澎派。

販售期間：即日起至3/31

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

販售方式：個人比薩買二送一

買兩款個人比薩（12選2）：

手工義式薄比薩（五重起司蒜香雞、韓風醬烤雪花牛、松露海鮮起司）、千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇比薩

送一款個人比薩（5選1）：彩蔬鮮菇、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷



