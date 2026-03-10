新北館免費展覽！新北市美術館花心創作展免門票，編織心臟、紅麻線絲流必拍。

新北美術館免費展覽！花心創作展以「心」為主題，展出原住民母女編織作品，至3/15於新北館B1免費參觀。

新北館免費展覽推薦！新北市美術館探索基地展出「花心——宜德思・盧信+尤佑倍苓創作展」，呈現原住民女性藝術家母女作品，本次展覽以「心」作為策展核心，透過編織、繪畫、裝置藝術等多種媒材，展出女兒宜德思・盧信與母親尤佑倍苓的作品，將傳統編織工藝融入當代藝術、心的意象，帶大家看到原住民文化記憶與身份探尋，即日起至3/15於新北館B1免費參觀。



▲新北市美術館免門票展覽！「花心」創作展展示尤佑倍苓與宜德思・盧信母女的跨世代藝術對話。（新北市美術館提供，攝影：狐色影像製作）



▲新美館展覽「花心」展出至3/15於B1探索基地，結合原住民傳統編織與當代繪畫呈現多元文化語彙。（新北市美術館提供，攝影：狐色影像製作）





新美館免費展覽母女藝術家共展

在原住民文化中，編織不僅是技藝，更象徵母系知識的流動與身分的傳承，母親尤佑倍苓的編織技巧蘊含原住民集體記憶、文化，而女兒宜德思・盧信則以繪畫、裝置藝術，呈現內在感知與生命體驗，展覽「花心」以心臟貫穿全場，可以看到各種線條與織布、繪畫組合的心臟，象徵文化、情感與身份連結的流動及傳承。



▲新北市美術館「花心」展以編織作品為主，並將心的意象融入作品中。（新北市美術館提供，攝影：狐色影像製作）





新美館免費展覽以編織作品為主

本次展覽中可以看到從空中垂落的大面積紅色苧麻線，是母女兩人的共同創作作品，紅色象徵血液、力量，而空間中懸掛的陶瓷心臟則象徵持續綻放的生命力，作品所使用的苧麻線，來自尤佑倍苓在自家花園數十年累積的收成，相傳泰雅族婦女過世後，靈魂會回到苧麻莖裡，苧麻作為一種生命力旺盛、韌性極強的植物，也象徵世代間的生命連結與延伸。



▲新美館展覽免費參觀！母女共作〈編織生命的紅〉垂落大面積紅色苧麻線，象徵生命、世代間的連結與延伸。（新北市美術館提供，攝影：狐色影像製作）





新北館免費展覽必拍亮點推薦

本次展覽全新同名創作〈花心〉，使用深黑、紫與粉黃的筆觸，在大型木製花瓣上，構築了一處介於植物與人體之間的有機空間，花作為生命象徵，指向自然界循環的能量，畫出關於身分、養育、以及文化如何靜默地塑造一個人，畫面中央女性的「吐舌」肖像，帶出能包容脆弱,也能孕育韌性的女性象徵，並以花卉的姿態帶出面對死亡與絕望經驗後的重生，呈現出一種自我修復的能力。



▲新北市美術館「花心」展以編織作品為主，並將心的意象融入作品中。（新北市美術館提供，攝影：狐色影像製作）

▲全新展覽同名創作〈花心〉，將花作為生命象徵，以及面對絕望後的自我修復的能力。（新北市美術館提供，攝影：狐色影像製作）





花心——宜德思・盧信+尤佑倍苓創作展

展覽地點：新北市美術館 探索基地 L3(新北市鶯歌區館前路300號)

展覽期間：即日起至3/15

開放時間：10:00–17:30、六日10:00–18:00、週一公休

免費台北展覽推薦

推薦閱讀：大稻埕展覽免費入場！全糖株式會社特展昭和糖果店，放大版復古糖果盒超好拍。



推薦閱讀：大稻埕百年古蹟展覽！免費逛臺灣新文化運動紀念館展覽，扇形拘留所、水牢必看。



推薦閱讀：西門町免費室內景點！西門隱藏版日藥本舖博物館，昭和復古糖果店 神社超好拍。