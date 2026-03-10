蠟筆小新杯杯要入手！藏壽司升級版蠟筆小新疊疊杯，吃壽司滿額贈 不用拼運氣抽扭蛋。

藏壽司推出蠟筆小新聯名最終回活動，滿額送蠟筆小新陶瓷疊疊杯，同步帶來春饗迴鮮祭新品，松露奶油茶碗蒸與櫻花蝦軍艦等多款料理3/17-3/23限時7天登場。

蠟筆小新杯杯要入手！藏壽司這次迎來「蠟筆小新」合作企劃最終回，粉絲準備約吃搶周邊。這波藏壽司X蠟筆小新推出限定滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，延續過去人氣設計並升級堆疊造型，只要把杯子一層層疊起來，就能排出可愛的小新角色陣列，讓粉絲們邊吃壽司邊收集可愛杯款。藏壽司與蠟筆小新的聯名，推出可以堆疊收藏的「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」。杯底採用流線型設計，可以層層堆放整齊收納，也讓展示時更有趣味。三款角色造型各有特色，小白坐著輕搖尾巴叼著愛心信封，小新睜著大眼露出害羞表情，肥嘟嘟左衛門則以經典搞笑姿態傳送愛心。活動自3/12起於全台藏壽司門市推出，當日消費滿1200元並完成社群追蹤任務，就能兌換1個疊疊杯。三款合計限量15000個，蠟筆小新粉絲通通要收藏。除了聯名滿餓贈之外，藏壽司也同步推出「春饗迴鮮祭」期間新品，3/17-3/23限時7天快閃開吃。這次包含日本熱銷超過80萬個的「松露奶油茶碗蒸」，濃郁奶香搭配松露香氣，把茶碗蒸大升級。此外還有「生櫻花蝦軍艦」以春季櫻花蝦搭配海苔與蔥花呈現滿滿海味，「贅澤鮭魚鮮蝦海鮮塔」則堆疊生鮭魚與鮮蝦沙拉打造豪華口感。餐後還能點限定甜點「草莓蜜桃水果牛奶聖代」收尾，是粉絲們不能錯過的藏壽司甜點系列。活動時間：2026 年 03月 12 日（四）~送完為止門市：全台門市活動方式：當日消費滿1200元，追蹤藏壽司官方Instagram，加入LINE好友並綁定會員，完成結帳與禮物券兌換流程，即可獲得。活動贈品：蠟筆小新陶瓷疊疊杯（小白、小新、肥嘟嘟左衛門共3款），共限量15,000個。