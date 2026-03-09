狂賀WBC中華隊贏了！信義區富邦美術館連7天全館免費，加碼抽中華隊員簽名球。

信義區富邦美術館免費逛！連7天全館免門票，再抽中華隊球員簽名球，賀WBC中華隊贏球。
信義區富邦美術館連7天免費逛！為慶祝WBC經典賽中華隊贏韓國，富邦美術館驚喜宣布3/9~3/15一整週全館免費參觀，館內當期展出的「步入永恆」特展、「富邦典藏展」與「常玉典藏展」等3大展覽全都免門票參觀，更加碼推出富邦悍將中華隊球員簽名球抽獎活動，只要完成指定任務，就有機會將球員簽名球帶回家，棒球迷、藝術迷必須跟上。
信義區富邦美術館連全館整週免費參觀
為慶祝WBC中華隊對韓國以5比4奪下關鍵勝利，富邦美術館從3/9至3/15整週全館免費參觀，目前館內推出《富邦典藏展》、《常玉典藏展》，以及《步入永恆》特展等3大展覽，全部免門票入場，可以一次欣賞三位20世紀現代雕塑與藝術大師的名作，包含創下雕塑史上最高拍賣價的賈科梅蒂《行走的人I》，以及高達近3米的《站立的女人 II》等首度來台的震撼作品，連續7天全部免門票就能看到，快把握機會朝聖。
中華隊隊員簽名球免費抽
除了富邦美術館全館免費參觀的超強福利，富邦美術館更同步推出球員簽名球抽獎活動，只要分享富邦美術館官方社群的活動貼文，並在下方留言「中華隊勝利」，就有機會獲得富邦悍將中華隊球員簽名球，棒球迷快跟上本次富邦美術館活動，把中華隊球員簽名球帶回家。
WBC美食優惠也要跟上
