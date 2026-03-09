狂賀WBC中華隊贏了！信義區富邦美術館連7天全館免費，加碼抽中華隊員簽名球。

信義區富邦美術館免費逛！連7天全館免門票，再抽中華隊球員簽名球，賀WBC中華隊贏球。

信義區富邦美術館連7天免費逛！為慶祝WBC經典賽中華隊贏韓國，富邦美術館驚喜宣布3/9~3/15一整週全館免費參觀，館內當期展出的「步入永恆」特展、「富邦典藏展」與「常玉典藏展」等3大展覽全都免門票參觀，更加碼推出富邦悍將中華隊球員簽名球抽獎活動，只要完成指定任務，就有機會將球員簽名球帶回家，棒球迷、藝術迷必須跟上。



▲信義區富邦美術館慶祝WBC中華隊獲勝，3/9起連續一週開放全館3大展覽免費參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區富邦美術館全館免門票！連7天免費逛《步入永恆》特展、《富邦典藏展》、《常玉典藏展》3大展覽。(攝影：鄭亦庭)





信義區富邦美術館連全館整週免費參觀

為慶祝WBC中華隊對韓國以5比4奪下關鍵勝利，富邦美術館從3/9至3/15整週全館免費參觀，目前館內推出《富邦典藏展》、《常玉典藏展》，以及《步入永恆》特展等3大展覽，全部免門票入場，可以一次欣賞三位20世紀現代雕塑與藝術大師的名作，包含創下雕塑史上最高拍賣價的賈科梅蒂《行走的人I》，以及高達近3米的《站立的女人 II》等首度來台的震撼作品，連續7天全部免門票就能看到，快把握機會朝聖。



▲信義區富邦美術館連7天全館免門票，免費抽中華隊球員簽名球，賀WBC中華隊贏球。(攝影：鄭亦庭)

中華隊隊員簽名球免費抽

除了富邦美術館全館免費參觀的超強福利，富邦美術館更同步推出球員簽名球抽獎活動，只要分享富邦美術館官方社群的活動貼文，並在下方留言「中華隊勝利」，就有機會獲得富邦悍將中華隊球員簽名球，棒球迷快跟上本次富邦美術館活動，把中華隊球員簽名球帶回家。



▲在富邦美術館官方IG活動貼文完成指定任務，就有機會將富邦悍將中華隊球員簽名球帶回家。(攝影：鄭亦庭)





富邦美術館 營業資訊

地址：臺北市信義區松高路79號

開放時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）、週二休館。





富邦美術館 中華隊員簽名球抽獎 活動資訊

參加內容：於富邦美術館官方社群(FB、IG、Threads)活動貼文，分享並留言「中華隊勝利」，就有機會獲得富邦悍將中華隊球員簽名球。





富邦美術館特展 步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德

展覽地點：富邦美術館 1F水景展廳（臺北市信義區松高路79號）

展覽期間：即日起~2026.4.20（週二休館）

步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德 票價資訊 展期票價：全票500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。

未滿6歲之兒童，以及身心障礙者本人可免費入場。

富邦典藏展 共鳴：光、愛與色彩的交響與常玉典藏展 展覽資訊 展覽地點：富邦美術館 3F日光、星光展廳（臺北市信義區松高路79號）

展覽期間：即日起~2026.4.20（週二休館）

富邦典藏展 共鳴：光、愛與色彩的交響與常玉典藏展 票價資訊 全票500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。

未滿6歲之兒童，以及身心障礙者本人可免費入場。

WBC美食優惠也要跟上

推薦閱讀：WBC贏韓國了！星巴克 萬波買一送一領軍，全家、7-11買一送一加碼看。



推薦閱讀：麥當勞買一送一！3月9日大口吃麥脆鷄腿，喊出這4個字就可與TeamTaiwan一起加油



推薦閱讀：桃園人2026WBC應援懶人包！Global Mall桃園A19美食買1送1、應援便當搶客。