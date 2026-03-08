WBC贏韓國了！星巴克 萬波買一送一領軍，全家、7-11買一送一加碼看。

WBC中華隊對戰韓國隊贏了！東京巨蛋上演的台韓大戰簡直讓人心臟病發，中華隊憑藉不服輸的韌性，在突破僵局制延長賽靠著隊長陳傑憲神速跑回關鍵第5分，最終以5：4奪得勝利，成功在邁阿密晉級之路上搶下珍貴一勝，全台球迷熱血沸騰之餘也別忘了搶好康，星巴克與萬波皆推出限時買一送一，超商全家與7-11也搶先推出指定品項買二送二等慶功優惠，快約好友一起享用美食為中華隊英雄們瘋狂慶祝。



▲星巴克每人最多買二送二。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一

中華隊英雄們辛苦了！星巴克為了致敬這場熱血沸騰的台韓大戰，特別在3月9日週一推出感謝英雄好友分享日，當天11點到20點至門市購買兩杯大杯以上且口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，無論是想喝杯咖啡壓壓驚還是慶祝精彩賽事，快約好友一起買一送一為英雄們喝采，每人每次至多買二送二，記得避開部分指定門市及車道服務，快趁活動期間把最愛的經典飲品喝起來。





星巴克買一送一 感謝英雄 好友分享日

活動時間：2026/03/09(一)

活動辦法：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動內容依星巴克官方公告為主。



▲星巴克連買一送一應援WBC經典賽。(攝影：鄭雅之)







萬波幣二杯0元！

萬波應援中華隊紅不讓，3月8日週日當天祭出超狂優惠，只要透過你訂平台自取即可享有波霸奶茶第二杯0元，讓全台球迷在台韓大戰關鍵時刻邊喝邊集氣，現在就趕快領取當日限定優惠券，一起拚一波霸氣挺台灣。





萬波波霸奶茶第二杯0元

活動時間：2026/3/8

活動內容：透過「你訂」自取第二杯0元。

點我領券： https://lin.ee/xjVuusX (優惠券為當日發送)



▲WBC經典賽應援萬波波霸珍奶第二杯0元。(攝影：鄭雅之)





全家、7-11買一送一優惠

狂賀中華隊擊敗韓國！全家、7-ELEVEN 與 OK 萊爾富同步祭出超強應援優惠大放送，全家於 3/8 下午三點起限時兩天推出熱狗、蜂蜜蛋糕及堅果棒「買 1 送 1」小確幸，APP 輸入「中華勝利」或「中華必勝」再領阿里山咖啡買 2 送 1 起；7-ELEVEN 則在 3/9、3/10 接棒推出思樂冰「買 1 送 1」與厚乳拿鐵、辛炒麵等品項「買 2 送 2」狂歡價；OK 萊爾富也不缺席，APP 限定極淬莊園咖啡「買 2 送 2」再大方送 555 點，讓球迷一邊喝咖啡、一邊享受勝利的滋味！





全家 WBC贏韓國應援優惠

隨買跨店取

3/8 15:00 - 3/9

優惠品項：

熱狗35元系列：買1送1

經典蜂蜜蛋糕：買1送1

義美生機莓果堅果棒：買1送1



優惠券

即日起至3/11，開啟全家APP>優惠趣 ​

輸入優惠碼【中華勝利】​大杯阿里山拿鐵 買2送1​優惠券。

​輸入優惠碼【中華必勝】​大杯阿里山美式 買2送2​ 優惠券。





7-ELEVEN WBC贏韓國優惠

活動時間：3/9 - 3/10 限時兩天

優惠品項：

可口可樂草莓口味600ml：買2送2

HIS CAFE咖啡（純黑/醇熟）：買2送2

CITY CAFE厚乳拿鐵特大杯：買2送2

農心辛炒麵：原味/泰式酸辣 買 2 送 2

韓國熊津紅蔘飲：原味/不添加糖 買 2 送 2

思樂冰特大杯：買 1 送 1

紅牛能量飲料 355ml：買 2 送 1





萊爾富 WBC贏韓國優惠

活動時間：即日起，打開 OK APP 享有專屬優惠

優惠內容：極淬莊園美式/拿鐵：買 2 送 2 (限同品項)，加碼再贈：555 點

▲7-ELEVEN 厚乳拿鐵特大杯買2送2。