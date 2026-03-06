田中千繪家鄉味認證！原萃鍋煮風味麥茶大稻埕限時登場，巨型茶鍋打卡點、東京機票免費抽。

如果你跟我一樣，下午想喝口茶卻又怕咖啡因影響睡眠，那「原萃」這款新品絕對是救星。資深編輯李維唐要告訴你：這不只是麥茶，而是把日本家庭那股暖心的「鍋煮味」搬到了台灣。當你站在大稻埕碼頭看著那座五公尺高的金色茶鍋，喝進一口大麥熱風烘焙出的厚實回甘，那種職人工藝帶來的極簡療癒，保證讓你一口入魂，這口純粹的家鄉味，真的值得你專程去體驗一次！

「原萃」品牌正式宣佈進軍無咖啡因茶飲市場，於2026年3月5日推出首款力作「原萃」鍋煮風味麥茶。這款在日本熱銷破億瓶的人氣商品，正式登陸台灣，並由擁有茶道背景且極具職人氣質的日籍影星田中千繪擔任全系列品牌代言人。這項新品不僅填補了市場對無糖、無咖啡因茶飲的渴求，更透過精湛的日式工藝，將日本家庭記憶中的純正風味一比一還原，帶領台灣消費者進入一場跨越國界的味覺饗宴。

▲「原萃」於大稻埕碼頭打造沉浸式體驗區，邀請消費者在河岸美景下品味純淨麥香。 圖／可口可樂公司提供；窩客島整理



職人工藝與家鄉味的完美契合：原萃鍋煮風味麥茶

此次「原萃」邀請田中千繪擔任代言人，主因在於其優雅的氣質與對細節的堅持，完美呼應品牌追求極致的日式職人精神。田中千繪在記者會現場感性表示，「原萃」鍋煮風味麥茶的香氣，讓她瞬間聯想起故鄉日本的家庭記憶，那種純正的麥香與過往記憶中的味道完全一致。這款麥茶之所以能獲得如此高度評價，關鍵在於其嚴選日本六條大麥，並採用熱風烘焙技術提煉出大麥獨有的甘甜感，再結合特殊的茶鍋烘焙工法，讓每一口都能品嚐到層層堆疊的真實麥香。

▲重現日本家庭烹煮情境的巨型金色茶鍋裝置，高達五公尺的視覺效果極具張力。 圖／可口可樂公司提供；窩客島整理

沉浸式文化體驗：大稻埕碼頭巨型YAKAN茶鍋現身

為了讓品牌理念與大眾生活更緊密結合，「原萃」特別在大稻埕碼頭貨櫃市集打造了視覺衝擊力十足的沉浸式打卡點。即日起至3月10日，一座高達五公尺的巨型「YAKAN」金色茶鍋裝置正式亮相，壯觀的視覺設計完美重現了日本家庭烹煮麥茶的溫馨場景。這座巨型茶鍋不僅是社群熱門的拍攝景點，現場更舉辦限時體驗活動，民眾只要在活動期間完成指定任務，例如加入品牌官方社群並拍照打卡標註好友，就有機會免費獲得「原萃」鍋煮風味麥茶，親身感受那份無咖啡因、無糖且零香料的清爽口感。

▲「原萃」鍋煮風味麥茶包裝設計延續日系簡約風格，完美還原正統的日式鍋煮風味。 圖／可口可樂公司提供；窩客島整理



線上線下聯動抽獎：登錄發票送你直飛東京

除了實體裝置藝術與試飲活動，「原萃」更將消費者的味覺體驗延伸至跨國旅程。品牌於Coke+平台推出全通路抽獎活動，自即日起持續至5月7日，消費者只要在全台通路購買2瓶「原萃」鍋煮風味麥茶並登錄發票，就有機會贏得最大獎「東京來回機票」。此外，二獎與三獎則準備了專為此次新品開發的限定版茶鍋周邊產品，讓這份溫潤的日式風味能融入消費者的日常生活中。這波行銷活動整合了實體打卡、產品試飲與高價值的旅遊獎勵，展現出品牌對這款新品的高度信心。

▲代言人田中千繪現身活動現場，大讚這款麥茶完全還原了她記憶中最熟悉的家鄉味。 圖／可口可樂公司提供；窩客島整理

全台通路優惠齊發：隨時隨地享受道地麥香

隨著新品上市，全台各大零售通路也同步祭出強勢優惠方案，讓消費者能以更親民的價格搶先嚐鮮。從四大便利商店的單瓶23元、兩件40元優惠，到全聯福利中心、家樂福與愛買等量販通路的四入組特價78元，甚至是電商平台momo購物網與PChome的箱購優惠，無不顯示出「原萃」深入各個消費場景的策略。無論是搭配午間便當的解膩需求，或是作為休閒時光的無負擔飲品，「原萃」鍋煮風味麥茶正透過綿密的通路佈局與多元的行銷活動，全面席捲台灣的茶飲市場。

▲田中千繪擔任「原萃」全系列代言人，其茶道背景與品牌日式職人精神相互呼應。 圖／可口可樂公司提供；窩客島整理



「原萃」鍋煮風味麥茶新上市－空降台灣！日本首選 鍋煮風味

活動時間： 即日起至2026年3月10日

活動地點： 台北大稻埕碼頭貨櫃市集（5號水門）

活動內容：

消費者前往大稻埕碼頭與五公尺高巨型YAKAN金色茶鍋拍照打卡 。

現場登錄Coke+並註冊會員，可獲得OK或萊爾富便利商店「原萃」鍋煮風味麥茶600mL兌換券乙張 。

追蹤品牌社群並拍照打卡標註兩位好友，現場可兌換「原萃」鍋煮風味麥茶600mL乙瓶（數量有限，送完為止） 。

「原萃」鍋煮風味麥茶－歡慶上市即刻抽

活動時間： 即日起至2026年5月7日

活動內容： 於全通路購買「原萃」鍋煮風味麥茶2瓶，至Coke+登錄發票即可參加抽獎，獎項包含東京來回機票及限定版茶鍋周邊 。

「原萃」鍋煮風味麥茶全台通路促銷整理

四大超商： 即日起至3/31（OK至4/1），購買「原萃」鍋煮風味麥茶享嚐鮮價單瓶23元、2瓶40元 。

量販超市：

全聯：3/13至4/09，單件25元、4瓶特價78元；美味堂熱便當加購價僅12元 。

家樂福：3/25至4/07量販店4入組特價78元，另享OPENPOINT點數倍數送 。

愛買：3/11至3/24，4入組特價78元加贈10點；滿額贈送玻璃對杯一組 。

電商平台： momo與PChome即日起至3/31享箱購價468元/箱 。



