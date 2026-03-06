台北車站美食推薦！上海鄉村承德本家3月8日開幕，身分證中1字即享折扣。

上海鄉村承德本家以摩登東方美學重塑經典，融合國宴茶飲與工藝酒廠定義新中餐。資深編輯李維唐認為：此舉成功將江浙菜從家族聚餐轉化為都會社交，三代傳承的味覺深度結合當代Pairing邏輯，極具品牌轉型標竿意義。

創立於1982年的經典江浙品牌「上海鄉村」，即將於2026年3月8日正式揭幕其位於台北車站對面的全新旗艦門市「上海鄉村 承德本家」。走過43年的品牌歲月，從創始人薛其尉的匠心奠基，到二代薛永祥的文化傳承，如今在三代薛峰繼的帶領下，上海鄉村以更具年輕視野與國際感的水準，開啟了品牌的嶄新篇章。這座百坪規模的旗艦店，不僅是一間提供美味料理的餐廳，更是融合空間美學、創新菜系與當代茶酒文化的時尚社交地標。

▲上海鄉村 承德本家 經典菜及承德本家限定菜色。圖／上海鄉村提供；窩客島整理



摩登東方美學空間打造北車都會夜景聚會據點

承德本家座落於台北車站對面皇翔廣場7樓，空間設計邀約國際級團隊「匯僑設計」操刀，靈感擷取自《十色賦》，成功將古典詩意轉譯為當代語彙。室內色彩以深栗、黛青、古銅金為主調，搭配簡約的靜謐白牆，並運用木格窗門、水染青木與弧形門拱等精緻材質，營造出如同上海夜色流光的迷人意象。除了提供高隱私感的獨立包廂，開放式小吃區視野極佳，能遠眺台北繁華的都會夜景，將傳統中餐轉化為兼具休閒與質感的用餐體驗。

▲上海鄉村承德本家室內空間寬敞明亮，設計融合木格窗門與流線天花板，營造出流動的摩登東方氛圍。 圖／上海鄉村提供；窩客島整理

承德限定主廚私房菜與經典江浙料理的跨時代對話

在料理策略上，承德本家貫徹「一店一特色」精神，深挖台灣食材與江浙風味的化學反應。多道承德限定菜色展現了極高的創意與工藝實力，例如以台灣烏魚子與黑蒜結合的「熟成黑金烏魚卷」，以及使用天然奇異果酵素軟化肉質、搭配黑棗果香的「果韻蜜棗嫩排骨」。此外，「鳳翼醉香封」將雞翅去骨塞入筍塊並融合台式三杯與酒香，「龍華醬爆軟殼蟹」則展現鹹甜濃郁的火候層次。



老饕必點的品牌靈魂菜色亦完整保留，「經典烤方」嚴選豬五花腹肉，堅持不加香料，僅以醬油與冰糖耗時12小時慢火滷製，呈現濃油赤醬且入口即化的巔峰口感。手工拆取的「蟹黃豆腐」與融合老母雞高湯的「鮮蟹粉泡飯」，更是上海菜講究鮮味的極致展現。

▲傳承40年的「經典烤方」，僅用醬油與冰糖慢火燉煮12小時，展現濃油赤醬、入口即化的極致工藝。 圖／上海鄉村提供；窩客島整理





打破中餐框架的茶酒Pairing與國宴級品飲新體驗

為打破中餐僅能搭配烈酒或啤酒的刻板印象，承德本家大幅提升餐飲配搭的深度，引進國宴級茶飲品牌「羽曦堂」。五款精選茶品如「春蕊含薈」、「龍咆威鳴」入選菜單，藉由溫潤茶湯提升整體風味平衡。此外，品牌更與台灣「合力酒廠（Holy Distillery）」聯手研發專屬茶酒，包含限定款「雲嵐桂香甜茶酒」，融合了文山包種茶、桂花與百香果的獨特氣息，以及烏龍茶梅酒與桂花梅酒，為年輕族群建構完整的時髦中菜體驗。

▲為打破中餐僅能搭配高粱或啤酒的既定印象，承德本家大幅提升餐飲配搭的深度，引進國宴級茶飲品牌「羽曦堂」。圖／上海鄉村提供；窩客島整理

歡慶開幕祭出身分證字號最高6折優惠活動

上海鄉村承德本家不僅是品牌邁向新世代的象徵，更是老字號轉型升級的決心體現。為慶祝正式開幕，餐廳祭出超狂優惠，即日起至2026年3月31日止，凡身分證姓名對中「上、海、鄉、村、承、德、本、家」任一字即可享95折，中兩字享9折，字數越多折扣越高，最高可享6折優惠。此外亦有調酒買二送一的限定活動，邀請所有饕客親臨這座跨越43年的食尚殿堂，親自感受老字號中菜的華麗轉身。

▲承德本家限定菜色「鳳翼醉香封」，將雞翅去骨填入鮮筍，結合三杯與老酒工藝，口感層次極佳。 圖／上海鄉村提供；窩客島整理



承德本家盛大開幕慶

活動時間：即日起至2026年3月31日止

活動內容：

姓名對對碰：身分證姓名對中「上、海、鄉、村、承、德、本、家」任一字享95折，兩字9折，依此類推，最高可享6折優惠（每張身分證限用一次） 。

微醺加碼：任選兩杯調酒，額外加贈一杯精選調酒（與姓名優惠擇一參加） 。





上海鄉村 承德本家

地址：台北市大同區承德路一段1號7樓（台北車站對面，皇翔廣場7樓）

規模：百坪旗艦級用餐空間，設有獨立包廂與開放小吃區