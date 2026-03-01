2026世界棒球經典賽應援攻略！入住遠雄悅來五星客房買一送一，皮爾沙酒吧彩繪再送生啤酒。

遠雄悅來大飯店於2026年經典賽期間，推出買1晚送1晚住房專案及酒吧應援方案。資深編輯李維唐指出：「本次報導核心在於飯店以7,688元起的震撼價，將五星級山海假期與國際運動賽事精準對接，透過高CP值的住房策略與酒吧互動體驗，成功讓消費者體驗最超值的優惠。」

隨者2026年世界棒球經典賽於3月5日正式點燃戰火，全台球迷的熱情再度被喚醒。座落於花蓮山海交界處的遠雄悅來大飯店，今年特別響應這場體育盛事，將飯店打造成最強大的後援基地。不僅推出極具吸引力的經典賽應援住房專案，更在館內的皮爾沙酒吧策劃一系列熱血活動，邀請旅人在享受五星級度假體驗的同時，也能零時差地為中華隊集氣吶喊，將這股震撼山海的加油聲傳遞到比賽現場。

▲遠雄悅來大飯店大廳呈現優雅美學，提供各年齡層旅客全方位的一站式度假樂趣。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島整理



遠雄悅來住房買1晚送1晚優惠

為了號召更多球迷參與這場全球注目的賽事，遠雄悅來大飯店自即日起至3月8日止，特別推出一泊一食買1晚送1晚的應援住房專案。旅客僅需支付7688元起的限時優惠價，即可入住精緻山景客房共2晚，專案內容不僅包含2日的西式自助早餐，更體貼地提供花蓮火車站或機場的來回接駁服務。這次專案的入住期限可延長至5月31日，讓球迷能在不同時節來到花蓮，感受飯店連續兩年榮獲世界旅遊大獎台灣領先家庭度假村的卓越品質。

▲經典賽應援住房專案享精緻客房買1晚送1晚，讓旅客在壯麗景觀中獲得充實放鬆。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島整理

皮爾沙酒吧499元Highball暢飲應援

除了優質住房，熱血的賽事現場感絕不可缺少酒精的點綴。飯店館內的皮爾沙酒吧於經典賽期間，同步推出應援暢飲方案，僅需499元即可享有Highball調酒無限暢飲。隨著繽紛的調酒色彩與賽場上的熱血節奏交織，球迷可以在此見證每一局的精彩攻防。此外，飯店還推出了榮耀印記活動，只要在臉頰或手臂等顯眼部位畫上象徵棒球賽的應援線條，即可免費獲贈1小杯生啤酒，且第2杯起更享有9折優惠，讓支持中華隊的情懷化為最實質的舉杯祝福。

▲皮爾沙酒吧因應賽事推出應援暢飲方案，讓球迷在運動觀賽之餘享受豐富感官體驗。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島整理



加碼贈送青蛙生態導覽與萬元住宿券抽獎

遠雄悅來不僅關注賽場動態，更致力於提供深度的一站式度假體驗。凡預訂經典賽專案的旅客，飯店將額外贈送超人氣的青蛙生態導覽活動，帶領大小朋友在星光下探索多達12種蛙類的自然棲地，聆聽夜晚專屬的生態交響樂。此外，飯店官方Facebook粉絲專頁也同步發起應援抽獎，只要留言為中華隊加油，就有機會將萬元住宿券或西餐廳餐券帶回家，讓這趟應援之旅增添更多驚喜與回憶。

▲預訂專案加碼贈送青蛙生態導覽，在星光下與12種蛙類交織的自然交響樂相遇。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島整理

2026年世界棒球經典賽應援專案

活動時間：住房專案即日起至2026年3月8日開放預訂 ；入住效期為即日起至2026年5月31日 。皮爾沙酒吧活動為經典賽賽事期間 。

活動內容：

經典賽應援住房專案：精緻山景客房買1晚送1晚，優惠價7,688元起 。

住房專案包含：西式自助早餐2日、花蓮火車站或機場來回接駁1次 。

加碼贈送：超人氣「青蛙生態導覽」活動 。

皮爾沙酒吧優惠：499元享有Highball暢飲 。

榮耀印記贈獎：於臉頰或手臂等可見部位畫上棒球賽應援線條，獲贈小杯生啤酒1杯，第2杯起享9折優惠 。

官方社群抽獎：於Facebook粉絲專頁留言應援，抽萬元住宿券、西餐廳餐券 。

遠雄悅來大飯店

官方網站：https://www.farglory-hotel.com.tw/ 。

粉絲專頁：https://www.facebook.com/FargloryHotel/

