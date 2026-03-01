2026世界棒球經典賽優惠！台北六福萬怡敘日自助餐憑大巨蛋門票第2位半價。

本文精選台北六福萬怡酒店針對WBC提供的應援方案 。資深編輯李維唐認為：此報導整合了四鐵共構的交通優勢與高性價比餐飲，是球迷賽後慶功的首選指南，更有第二位半價優惠、極具實務參考價值 。

繼2024年世界棒球12強賽，中華隊憑藉強大韌性勇奪世界冠軍後，全台棒球熱潮再度沸騰。隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊準備延續奪冠氣勢挑戰國際強權。台北六福萬怡酒店瞄準這股運動商機，宣布於3月5日至3月18日賽事期間，集結館內餐廳推出豐富的應援活動。無論是想在大螢幕前與熱血球迷一同吶喊，還是在舒適客房內透過電視即時掌握戰況，飯店都已為球迷準備好全方位的觀賽體驗。

▲3/10餐廳將推出沖繩風的限定主題季，以沖繩經典風味為靈感推出多款限定料理，讓賓客在大啖美食之際，也能以滿滿元氣為中華隊吶喊助威。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島整理



敘日全日餐廳憑大巨蛋門票享5折應援

為了回饋進場支持中華隊的熱血球迷，位於飯店7樓的「敘日全日餐廳」祭出超狂折扣。自3月1日起至4月30日止，民眾只要在平日午、晚餐時段出示2026台北大巨蛋或其他棒球賽事的比賽門票（含電子或紙本），即可享有第2位半價的超值優惠。此外，若想展現更專業的應援態度，球迷只需在平假日用餐時，穿著或攜帶與棒球相關的服飾配件，即可享平日午晚餐1299元、假日午晚餐1499元的限定優惠價。餐廳內不僅有現切牛排與豐盛海鮮，3月10日起更將推出充滿南國風情的「沖繩風限定主題季」，讓賓客在城市中也能品嚐鮭魚雲吞石狩鍋、南島風和牛塔可飯與沖繩黑糖味噌滷豚肉等特色料理。

大廳酒吧沉浸式觀賽拼盤組499元起

若追求如臨球場般的緊張氛圍，The Lounge大廳酒吧是絕佳選擇。酒吧特別於3月5日至3月18日賽事期間，推出多款觀賽專屬餐飲組合，並配合現場大螢幕轉播精彩戰況。最受矚目的「全壘打狂歡派對組」售價999元，包含大份量炸物拼盤、極良拉格啤酒與極惡白啤酒，非常適合好友共聚。預算精簡的球迷可選擇499元的「熱血應援小食組」，內含精選下酒小點與兩杯海尼根生啤酒。對於想要痛快暢飲的觀眾，點購任一菜單即可以666元加購1.5小時海尼根生啤暢飲，或以499元加購極良極品啤酒組，讓球迷在滿滿元氣下為中華隊加油。

南港四鐵共構交通優勢助力應援熱潮

台北六福萬怡酒店坐落於南港車站上方，坐擁捷運、高鐵、台鐵及客運四鐵共構的極佳交通位置，與CITYLINK及台北流行音樂中心相鄰。便利的地理優勢，讓參與大巨蛋賽事的民眾能快速移動至飯店享受美食。除了精彩賽事與美食，敘日全日餐廳更擁有500坪的寬闊露臺，賓客能遠眺信義區台北101與南港四獸山群的壯麗山景。在緊張的經典賽對戰之餘，也能在綠意山色中感受片刻寧靜。飯店提醒，所有餐飲價格需另加收10%服務費，且活動相關細節以官網公告為準，同時呼籲消費者禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒。

▲大廳酒吧同步推出觀賽限定餐飲組合，「全壘打狂歡派對組」999元，內含炸物拼盤乙份與極良拉格啤酒與極惡白啤酒，現場並搭配賽事轉播，打造沉浸式觀賽氛圍。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島整理

台北六福萬怡酒店WBC應援優惠

WBC賽事轉播期間：2026/03/05–2026/03/18

敘日餐廳活動期間：2026/03/01–2026/04/30

敘日全日餐廳（7樓）

門票應援優惠：平日午、晚餐時段，出示2026台北大巨蛋或其他棒球賽事相關門票（電子或紙本），享第二位半價 。

著裝應援優惠：平、假日午晚餐穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，享平日優惠價1299元，假日優惠價1499元 。

沖繩風主題季：3月10日起推出「鮭魚雲吞石狩鍋」、「南島風和牛塔可飯」、「沖繩黑糖味噌滷豚肉」等限定料理 。

服務費用：上述優惠價格均需加收原價10%服務費 。

訂位專線：02-6615-6526

飯店位置：台北市南港區忠孝東路七段359號（位於南港車站上方，捷運、高鐵、台鐵及客運四鐵共構）

The Lounge大廳酒吧

全壘打狂歡派對組：售價999元，內含炸物拼盤乙份、極良拉格啤酒與極惡白啤酒 。

熱血應援小食組：售價499元，內含精選下酒小食與海尼根生啤2杯 。

海尼根生啤暢飲：點選任一菜單可以666元加購1.5小時暢飲優惠 。

啤酒組合加購：點選任一菜單可以499元加購「極良極品啤酒組」 。

現場體驗：搭配賽事轉播，透過大螢幕即時呈現戰況，營造沉浸式觀賽氛圍 。

服務費用：價格需加收10%服務費 。

訂位專線：02-6615-6527

飯店位置：台北市南港區忠孝東路七段359號（位於南港車站上方，捷運、高鐵、台鐵及客運四鐵共構）

官方網站：https://www.courtyardtaipei.com.tw/