史上最狂1元旅遊！易遊網日韓機票、飯店、饗食天堂全部1元，APP下單再抽1元幫你買單。

本次易遊網祭出年度首檔激殺，從日韓機票到星級飯店全面下殺1元，是2026上半年絕佳的布局時機 。資深編輯李維唐表示：「這場閃購節不僅是價格戰，更是對高品質旅遊的重新定義。我特別推薦鎖定3月6日的1元飯店主題日，這絕對是今年CP值最高的國旅提案，務必提前下載APP備戰。」

隨著年後旅遊市場回溫，台灣最大線上旅遊平台ezTravel易遊網正式宣佈，將於2026年3月4日至3月13日舉辦年度首場重量級促銷「1閃1閃旅遊節」。這場提前為上半年旅遊計畫暖身的線上旅展，不僅僅是價格的競爭，更是對小資旅行美學的重新定義。此次活動最受矚目的莫過於「1元商品」，從東京、首爾的來回機票到全台15間知名飯店住宿，甚至是熱門餐券，全部回歸到令人難以置信的1元銅板價。易遊網更在APP下單環節加碼「用1元幫你買單」的抽獎活動，讓幸運兒能以近乎零成本的代價完成夢想旅程 。



▲活動首日3月4日上午11點將開搶1元東京機票。圖／易遊網提供；窩客島整理

2026日韓機票優惠1元開搶攻略

對於渴望飛往日韓放鬆的旅客來說，這場戰局將在3月4日上午11點正式引爆。首日最先登場的是東京與首爾的1元機票，這類爆品往往在數秒內便會宣告售罄。若首波沒搶到也別灰心，3月11日還有第二波釜山與沖繩的1元機票接棒演出 。如果運氣不佳沒搶到1元機票，活動期間也與中華航空合作推出獨家全航線75折起優惠。以釜山來回含稅8,988元起、沖繩8,800元起的價位來看，依然具備極高市場競爭力。此外，大韓航空與新加坡航空亦針對雙人旅伴提供最高1,000元的現折碼，滿足不同客群的飛行需求 。



▲活動首日3月4日上午11點將開搶1元首爾機票。圖／易遊網提供；窩客島整理

1元飯店與饗食天堂餐券的銅板奇蹟

除了高空上的競爭，地面上的優惠同樣精彩。3月6日將會是國旅愛好者的關鍵日，全台共計15間高品質飯店將同步釋出限量1元住宿名額。名單涵蓋了福爾摩沙遊艇酒店、墾丁凱撒大飯店、以及2025年最新開幕的精品酒店台中歐酷酒店等 。若無法在1元戰場脫穎而出，活動期間天天中午12點也會精選人氣飯店祭出1,313元的破盤房價，包含礁溪長榮鳳凰酒店與台北漢來大飯店等知名品牌，讓旅客能以極低負擔入住五星級享受 。此外，3月5日的主題日更納入饗食天堂餐券、機場送機與日韓eSIM等實用商品，讓出國的吃喝玩樂細節也能靠1元搞定 。



▲3月6日將一口氣祭出15間飯店1元限量搶，包含有渡假氛圍十足的「墾丁凱撒大飯店」。圖／易遊網提供；窩客島整理

泰國與澳洲旅遊高CP值深度玩法

不想傷腦筋規劃自由行的旅客，今年春季的團體行程更顯誠意。泰國曼芭5日行程每人含稅僅11,788元起，內容包含餵食爆紅長頸鹿與朝聖曼谷LV博物館，完美平衡了網美打卡與在地體驗 。而最令人驚豔的則是澳洲雪梨6日團體行，每人含稅價格39,600元起。這個價格在以往僅能參加日本高檔團，如今卻能走進雪梨歌劇院、享受港灣遊船晚宴，並與無尾熊近距離互動，堪稱今年高CP值的代表作 。而在國內部分，環島之星「三麗鷗萌旅號」除了推出台北至台中的1元套票，花蓮2天1夜自由行也僅需3,504元起，並提供1元升等海景房的加購驚喜 。



▲澳洲雪梨團體6日祭出高CP值跟團價，每人含稅價格只要39,600元起。圖／易遊網提供；窩客島整理

旅遊攝影神器與全站折扣碼回饋

為了優化整體購買體驗，易遊網此次不僅有低價策略，更整合了周邊贈禮回饋。凡是在活動期間單筆消費滿10,000元，就有機會抽中旅遊愛好者夢寐以求的DJI OSMO Pocket 3攝影神器。此外，全站還有最高現折1,000元的折扣碼可領取使用。無論是想購買大阪機票、體驗金山豪華露營車，還是想在台北漢來海港餐廳飽餐一頓，這些需求都在「1閃1閃旅遊節」的獎項清單中。面對即將到來的春季連假與暑期旺季，現在正是提前布局、運用各類折扣碼與銅板價爆品省下大筆旅費的最佳時刻 。



▲2025年全新開幕的精品酒店「台中歐酷酒店」，祭出含早限時77折起。圖／易遊網提供；窩客島整理

易遊網「1閃1閃旅遊節」優惠與活動總整理

活動時間：2026年3月4日至3月13日

活動內容：

1元爆品限量搶：每日上午11點開搶，包含日韓機票、15間飯店住宿、饗食天堂餐券、三麗鷗萌旅號套票等 。

飯店破盤價：每日中午12點開搶，精選人氣飯店入住只要1,313元 。

航空獨家折扣：華航全航線75折起、德威航空85折起，以及大韓與新航雙人折扣優惠 。

APP下單抽獎：活動期間透過APP下單，有機會抽中「用1元幫你買單」 。

滿額抽獎：全站單筆消費滿萬元，可抽DJI OSMO Pocket 3旅遊攝影神器 。

官方網站：www.ezTravel.com.tw

活動頁面：https://www.eztravel.com.tw/activity/promotion33/

參與飯店名單：墾丁凱撒、大地酒店、福爾摩沙遊艇酒店、台中港酒店、新悦花園、高雄義大皇家、花蓮理想大地、歐酷酒店等共15家 。

除了挑戰手速的快閃優惠，對於重視深度旅遊的玩家，我們也準備了更多質感住宿的延伸介紹

推薦閱讀：飛日本機票只要99元！2026春季旅展機票飯店99元起、華航一口價3999元，追星必備大巨蛋住宿應援。

推薦閱讀：大阪心齋橋新地標來了！水晶大樓QUARTZ預計 4月開幕，地鐵直通交通便利，購物天堂和飯店「THE GATE HOTEL」進駐都是亮點。

推薦閱讀：首爾飯店天花板！首爾新羅酒店連8年獲富比士五星，韓國唯一國際代表奢華體驗全解析。