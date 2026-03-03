紅葉蛋糕冰淇淋買一送一！COLD STONE聯名CREAM CO.黑森林冰淇淋，42天買一送一吃爆。

COLD STONE聯名紅葉蛋糕與CREAM CO.鮮奶油有限公司，把蛋糕變成冰淇淋「黑森林狂想曲、楓糖核桃樂園」，多波段買一送一優惠同步推出。

▲COLD STONE聯手紅葉蛋糕與CREAM CO.推出聯名冰淇淋新品（攝影：張人尹）



▲黑森林狂想曲與楓糖核桃樂園兩款聯名口味同步登場（攝影：張人尹）





聯名新品完整還原

▲黑森林狂想曲冰淇淋拌入巧克力蛋糕與鮮奶油，層次濃郁（攝影：張人尹）

新配料與新脆餅

▲全新奶油酥餅加入冰淇淋增添酥香層次（攝影：張人尹）

多重檔期優惠開跑

▲COLD STONE多波段優惠讓粉絲享新品冰淇淋（攝影：張人尹）



▲COLD STONE LINE好友買一送一活動吸引粉絲嚐鮮（攝影：張人尹）





冰淇淋蛋糕同步預購

▲這次COLD STONE、紅葉蛋糕與CREAM CO.鮮奶油有限公司也推出全新「冰淇淋鮮奶油蛋糕」版本。

COLD STONE新品販售資訊

紅葉蛋糕變成冰淇淋！這次COLD STONE攜手紅葉蛋糕與CREAM CO.鮮奶油有限公司，把熟悉的經典蛋糕變成現拌冰淇淋，3/6起推出全新「黑森林狂想曲、楓糖核桃樂園」兩款聯名口味，用冰淇淋神還原紅葉蛋糕的經典味道。同時COLD STONE更推出LINE好友買一送一、第二件10元等限定優惠，粉絲嚐鮮就趁這一波。COLD STONE這次聯名口味冰淇淋，在3/6-4/16期間限定開賣，「黑森林狂想曲」以全新口味黑森林蛋糕風味冰淇淋為基底，拌入濕潤巧克力蛋糕，上方擠上鮮奶油並點綴黑苦巧克力碎片、酒漬櫻桃，神還原黑森林蛋糕風味。另一款「楓糖核桃樂園」則把楓糖核桃蛋糕轉化為冰淇淋，楓糖風味冰淇淋拌入奶油酥餅與海綿蛋糕，再撒上海鹽核桃，讓粉絲們享受蛋糕般多層次口感。這次新品除了聯名口味本身吸睛，在其中也吃得到全新配料「奶油酥餅」，在冰淇淋中拌入酥香口感，讓整體層次更有變化。粉絲點購冰淇淋時，還可35元加價搭配全新脆餅「錫蘭紅茶沾醬脆餅」，以巧克力佐上草本的錫蘭紅茶香氣，與脆餅交織出充滿茶香感的紅茶巧克力風味，打造甜而不膩的茶香甜點。配合新品上市，COLD STONE同步推出多波段優惠。2026/3/6-3/8購買中杯以上冰淇淋或濃霜淇淋，同size第2件10元。接著在3/13-2026/3/15購買中杯以上冰淇淋，同size第2件半價。2026/3/20當天事春分桶裝分享日，點購MINE或OURS桶裝享同size一桶，並加碼贈脆餅餅乾。想要嚐鮮新品的粉絲，在3/6-2026/4/16憑LINE粉絲優惠券，中杯以上含桶裝冰淇淋可享買一送一，每帳號限領1次。除了聯名冰淇淋之外，這次COLD STONE、紅葉蛋糕與CREAM CO.鮮奶油有限公司也推出全新「冰淇淋鮮奶油蛋糕」版本。「黑森林冰淇淋蛋糕」以巧克力戚風蛋糕為基底，夾入黑森林口味冰淇淋，再覆上招牌鮮奶油，吃得到巧克力濃郁與冰淇淋沁涼的雙重口感。「楓糖核桃冰淇淋蛋糕」則以草莓戚風襯托楓糖甜香與核桃酥脆，再加上冰淇淋層次，使整體更加清爽不膩。即日起兩款冰淇淋蛋糕開放限量預購，售完為止。供應期間：2026年3月6日~2026年4月16日，期間限定，售完為止品項及價格：黑森林狂想曲：小杯$170/中杯$220/大杯$270/Mine $420/Ours $680(不含脆餅)楓糖核桃樂園：小杯$170/中杯$220/大杯$270/Mine $420/Ours $680(不含脆餅)





COLD STONE直營門市優惠資訊

歡慶新品上市優惠

白色情人節優惠

春分桶裝分享日優惠

LINE好友春日吃冰趣 買一送一

聯名冰淇淋蛋糕資訊

活動期間：2026年3月6日~2026年3月8日活動內容：購買中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋，享同size冰淇淋第二件$10(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)活動期間：2026年3月13日~2026年3月15日活動內容：購買中杯以上冰淇淋，享同size第二件半價(不含脆餅/桶裝/濃霜淇淋；價低者為優惠品項)活動期間：2026年3月20日活動內容：點購MINE/OURS桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋一桶(價低者為贈送品項)，加碼贈脆餅餅乾(消費一組送一盒，兩組送兩盒，以此類推；數量有限，贈完為止)活動期間：2026年3月6日~2026年4月16日活動內容：活動期間憑LINE粉絲優惠券，享中杯以上含桶裝冰淇淋買一送一(不含脆餅/濃霜淇淋；價低者為贈送品項；每帳號可領取一次)網站通路：CREAM CO.鮮奶油有限公司官方網站、紅葉蛋糕官方網站門市通路：紅葉蛋糕限定門市-板橋門市、新店門市、內湖門市、桃園門市、竹北門市蛋糕尺寸及價格：黑森林冰淇淋蛋糕 6吋/$1,480楓糖核桃冰淇淋蛋糕 6吋/$1,480