2026阿里山花季攻略！百年蒸汽火車3月10日復駛，入住阿里山賓館全新客房「雲端之森」獨享櫻王櫻后粉紅美景。

2026阿里山花季3月10日登場，百年蒸汽火車復駛，櫻王櫻后染井吉野櫻預計3月中綻放。阿里山賓館全新「雲端之森」客房正式開賣。

每逢春暖花開之際，海拔2274公尺的阿里山國家森林遊樂區便會披上粉嫩衣裳，迎接年度最強盛事。2026年「阿里山花季」預計於3月10日至4月10日正式登場 。今年最受矚目的焦點，莫過於阿里山林業鐵路的百年蒸汽火車將於3月10日花季首日同步復駛 。這台被譽為「百年黑頭仔」的火車，將帶領鐵道迷與遊客穿梭於粉色櫻花林道，重現時空交錯的經典浪漫畫面 。

▲「百年黑頭仔」蒸汽火車行駛沼平車站櫻花林經典畫面。 圖／阿里山賓館提供；窩客島整理 ▲阿里山遊客中心櫻花盛開。 圖／阿里山賓館提供；窩客島整理

2026阿里山花季預測 櫻王櫻后染井吉野櫻3月中驚艷綻放

根據攝影達人與園區觀察，目前的櫻花物候正處於精彩的接力階段 。花季正式登場前，緋寒櫻、唐實櫻與阿龜櫻已在旅客服務中心、阿里山火車站及沼平公園等地進入滿開期，這波花況將持續至3月中旬 。而眾人引頸期盼的「櫻王」與「櫻后」染井吉野櫻，目前在阿里山賓館1913舊事所前已呈現含苞待放之姿，預計將於3月中旬迎來最美時刻 。緊接著在4月上旬，則會由高砂櫻、關山櫻等重瓣櫻花接力，確保旅人在花季期間的每個時間點入園，都能收穫截然不同的繽紛視野 。

▲阿里山國家森林遊樂區山櫻花及阿龜櫻陸續綻放，阿里山工作站前阿龜櫻滿開。 圖／阿里山賓館提供；窩客島整理



阿里山賓館全新改裝 雲端之森客房在大面積落地窗前靜賞雲海

為了提供旅人更深度且私密的賞花體驗，座落於園區中心點的阿里山賓館推出了全新升級的「雲端之森」頂級客房 。房型設計以森林與晨曦為靈感，特別採用大面積落地窗將室外的檜木林相與杉柏生態引入室內 。旅人無需趕路，在房內便能悠閒觀察山嵐流動。阿里山賓館總經理王覺非表示，賓館建築被百年扁柏環抱，遊客在此能舒緩壓力，獨享清晨太陽從玉山脈後方升起、雲海被染成金橘色的壯闊奇景 。

▲全新打造「雲端之森」客房以森林、晨曦為靈感，檜木林相與山嵐晨光成為房內最動人的景致。 圖／阿里山賓館提供；窩客島整理

沉浸式森林美學 入住日和雙人房贈花季專屬賞櫻隨行包

這場名為「春櫻森活·詩意春光」的主題活動，不僅提升了住宿的硬體質感，更增加了許多具儀式感的細節 。凡於花季期間入住「雲端之森」客房、套房或具備和式設計的「日和雙人房」，飯店皆貼心贈送「賞櫻隨行包」，讓旅人能輕鬆步入鄰近的沼平車站與阿里山詩路步道探訪花蹤 。每間客房配備的獨立式浴缸，更讓泡湯成為一種享受，讓遊客在晨曦雲霧或黃昏夕陽的陪伴下，洗去疲憊，沉浸在跨越時空的春櫻盛宴中 。

▲每間客房皆設有獨立式浴缸，泡湯之際即可將森林生態盡收眼底。 圖／阿里山賓館提供；窩客島整理



春櫻森活·詩意春光

活動時間：2026年3月10日至2026年4月10日 。

活動內容：