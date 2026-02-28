foodpanda外送優惠應援！啦啦隊透卡點餐送，WBC經典賽應援吃起來。

foodpanda 化身最強應援夥伴，推出生鮮 1 元起與美食 7 折優惠，訂購指定套餐更送林襄、峮峮限量透卡。

全台球迷都準備嗨翻！隨著 WBC 世界棒球經典賽即將開打，看球賽時的嘴饞時刻，foodpanda 已經幫大家想好對策了。這次直接變身國民應援好戰友，大方祭出生鮮雜貨 1 元起的超殺折扣，就是要讓大家宅在家看轉播也能吃得像在球場一樣熱血。除了美食補給之外，更狂的是還找來 CT AMAZE 啦啦隊女孩助陣，推出一系列讓粉絲尖叫的限量應援透卡。只要動動手指點指定應援套餐，就能把林襄、峮峮等女神的收藏卡帶回家。

▲foodpanda最新WBC世界棒球經典賽應援活動，CT AMAZE 啦啦隊女孩透卡共有12款造型。

▲胖老爹這次也和 foodpanda合作，推出一人應援炸雞套餐。(攝影：鄭雅之)





美食 7 折優惠碼快點存起來

想要一邊看球一邊大口吃美食，絕對不能錯過這次的隱藏版折扣。只要在訂餐時輸入優惠碼「美食棒棒達」，不論是早餐想吃 Q Burger 還是弘爺漢堡，甚至深夜想來點繼光香香雞或 bb.q CHICKEN 炸雞，通通都有 7 折起的驚喜優惠。foodpanda 還找來全聯合作，指定商品竟然只要 1 元起，完全就是為了應援球迷的荷包而來，讓大家能專注在球場上的每一顆決勝球。



▲麥當勞的經典漢堡、雞塊跟薯條大集合，豐盛的應援餐桌準備好，隨時都能開啟熱血看球模式。(攝影：鄭雅之)

啦啦隊女神透卡收集全攻略

這次活動最大的亮點，絕對是讓收藏控瘋狂的「台灣熊勇」啦啦隊精裝透卡盲包。只要透過 foodpanda 訂購麥當勞、肯德基或是 7-11 等指定店家的 CT AMAZE 限定套餐，就能隨機獲得一張。這款透卡設計得非常精緻，集結了包括孟潔、瑟七、一粒等 12 位高人氣成員，甚至還有一款神祕的隱藏版等待幸運兒拆封。最有趣的玩法是將透卡重疊拍攝，能創造出非常有層次的視覺效果，讓這份應援美食不僅是填飽肚子，更是一次充滿儀式感的追星體驗，千萬別漏掉任何一款。



▲foodpanda「台灣熊勇」啦啦隊女孩透卡，隱藏版款式一次擁有全部CT AMAZE 啦啦隊女孩。(攝影：鄭雅之)

走進現場感受熱血應援氛圍

除了在家享受外送美食，如果你是喜歡衝現場感受吶喊震動的熱血球迷，foodpanda 這次也把戰線拉到實體活動中。從 2 月 25 日開始到 3 月 8 日，官方會參與多場線下應援活動，現場還會準備驚喜禮包要發送給在場支持的球迷。這種線上點餐即時補給，搭配線下熱情互動的模式，就是為了要跟全台灣一起為中華隊加油打氣。不論是在螢幕前大口啃炸雞，還是在現場揮舞加油棒，foodpanda 都要陪伴大家把每一場比賽，都過成最精彩的美食生活節，讓我們一起大聲挺台灣。



▲21Plus 應援餐有多人分享餐，也有一人獨享餐選擇。(攝影：張人尹)

▲啦啦隊女孩透卡驚喜設計，兩張疊在一起又是不同應援組合。(攝影：鄭雅之)

foodpanda WBC世界棒球經典賽應援優惠

激省優惠碼： 即日起至 3 月 17 日，輸入「美食棒棒達」享指定餐廳美食 7 折（滿額最高折抵 120 元）。

生鮮補給站： 即日起，foodpanda 攜手全聯推出指定品項 1 元起，應援零食輕鬆買。

女神透卡抽： 即日起，訂購麥當勞、肯德基、必勝客、胖老爹、21PLUS、7-11 指定套餐，即隨機贈送 CT AMAZE 啦啦隊透卡（數量有限，送完為止）。

卡友回饋禮： 即日起至賽事期間，中信 foodpanda 聯名卡友至官網登錄並消費，最高享 120 胖達幣 回饋。

線下驚喜包： 2 月 25 日至 3 月 8 日期間，於實體應援活動現場，限量發放 foodpanda 專屬驚喜禮包。





