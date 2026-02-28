不只駁二好逛！全台7大人氣文創園區推薦，眷村老宅、復古酒廠一次收齊。

近年文創熱潮不減，隱身各地的特色園區風格鮮明、好拍又好逛，從老宅聚落到工業遺產，一次挖掘7大口袋名單，假日就出發！

說起「文創園區」，人們腦海第一個浮現的，往往就是高雄駁二，紅磚倉庫、大型公共藝術，早已成為台灣最具代表性的文化地標。然而，台灣各地其實還藏著不少迷人、獨具魅力的文創基地！從保留日式官舍、眷村記憶的老宅聚落，到造紙廠、酒廠轉型而成的工業風園區，這些場域重新被賦予當代意義，值得我們細細探訪。週末不妨跟著這份清單，一起探索全台7大特色文創園區，再次認識那些被時光遺留的美好角落。



▲從高雄駁二到台南十鼓，台灣各地的文創園區以各自的創意形式，發展出截然不同的風貌。（部落客：大手牽小手。玩樂趣、Ann‧榜哥‧生活事務所）

▲文創園區不只駁二好逛！由日式官舍群活化而成的「嘉義檜意森活村」，結合歷史建築與文化體驗，是近年中南部熱門的文創旅遊據點。（部落客：布萊恩）

漫遊復古老宅建築聚落：嘉義檜意森活村、屏東勝利星村、台北四四南村

喜愛日式老宅、眷村聚落與充滿生活感的歷史建築，這三處自居住空間轉型而成的文創園區一定不能錯過。「檜意森活村」不僅是全台規模最大的日式官舍建築群，更是台灣第一座以森林為主題的文創園區，園區內展示完整的林業歷史，搭配吸睛的日式庭園造景，恍若一秒飛日本；「勝利星村」將大規模的軍官眷舍活化，不僅保留獨門獨院的格局，亦進駐大量獨立書店與特色餐飲，好吃又好逛；「四四南村」作為台北市第一個眷村，與後方的台北101大樓形成強烈的新舊對比，是信義區少見的綠地，除常態性的創意市集外，假日的手工市集亦吸引大批人潮，是近年相當熱鬧的文創據點。





嘉義檜意森活村

地址：嘉義市東區共和路370號

更多文章可見「布萊恩」介紹：嘉義檜意森活村。市區中的美麗日式建築群





勝利星村創意生活園區

地址：屏東縣屏東市青島街106號

電話：087-326512

更多文章可見「Ivy Chang」介紹：屏東市//老眷村.新景點 好吃又好玩的勝利星村創意生活園區





四四南村

地址：臺北市信義區松勤街52號

更多文章可見「又要飛去哪！？」介紹：【台北景點】四四南村眷村文物館、簡單市集、好丘餐廳，好拍好玩免門票景點！

▲「台北四四南村」與「屏東勝利星村」，皆由早期眷村聚落活化而成，在城市與綠意間，延續著獨屬台灣的時代記憶。（部落客：Ivy Chang、又要飛去哪！？）

捕捉工業風廢墟建築：宜蘭中興文化創意園區、台中文化創意產業園區

想一次收藏煙囪、倉庫與老廠房風景，這兩處工業風文創園區絕對必訪。「中興文創園區」前身為全台規模最大的造紙廠，園區內巨大的煙囪、斑駁的廢墟，將工業遺產的孤寂感予以保留，園區內設有不少藝術DIY體驗區，是親子旅遊的最佳去處；「台中文化創意產業園區」則是國內保存最完整的舊酒廠，釀酒設施、發酵槽與紅磚倉庫群，如今成為跨領域的展演空間，近年常態性的大型設計展覽、文創市集為其注入新的能量。





中興文創園區

地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號

電話：03-9699440

更多文章可見「布萊恩」介紹：宜蘭五結中興文創園區。廢棄紙廠變身創意園區，倉庫變好玩、廢墟很好拍





台中文化創意產業園區

地址：臺中市南區復興路三段362號

電話：04-22177777

更多文章可見「跟著關關看世界」介紹：[台中景點●南區] 台中文化創意產業園區--舊瓶新粧、飄藝酒香♪城市裡遇見彩繪大酒桶

▲「宜蘭中興文創園區」保留大量原始廠房結構與煙囪景觀，斑駁廢墟風格成為攝影迷們收藏的熱門取景地。（部落客：布萊恩）

▲由舊酒廠改造而成的「台中文化創意產業園區」，色彩鮮明的彩繪儲槽結合藝術展覽空間，是近年熱門的拍照打卡景點。（部落客：跟著關關看世界）

打卡海港與糖廠的藝術基地：高雄駁二藝術特區、台南十鼓文創園區

如果偏好色彩鮮明的街頭藝術、充滿設計感的工業空間，這兩處吸睛的文創園區記得收進口袋名單。「高雄駁二藝術特區」利用鹽埕區舊港口倉庫群，將大勇、大義、蓬萊三處倉庫與高雄輕軌結合，隨處可見的大型公共藝術、塗鴉壁畫，展現海港特有的美學風格與文化底蘊；「台南十鼓文創園區」則將仁德糖廠進行改造，除了專業的擊鼓表演劇場，更利用舊廠房的建築結構，設計透明攀岩牆、高空滑梯等探險設施，將百年製糖遺址轉化為兼具休閒、冒險的特色景點。





駁二藝術特區

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

電話：07-5214899

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：高雄景點/高雄哈瑪星鐵道文化園區、駁二藝術特區、大港橋、愛河灣，漫步享受高雄港的美





十鼓文創園區

地址：臺南市仁德區文華路二段326號

電話：06-2662225

更多介紹可見「大手牽小手。玩樂趣」文章：台南市仁德區十鼓文創園區｜大人版兒童樂園，走進哈利波特的奇幻世界，超刺激的極限遊樂設施

▲紅磚倉庫、綠地與大型公共藝術交織而成的「駁二藝術特區」，呈現港都獨有的創意美學。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

▲走進「台南十鼓文創園區」的老廠房，彷彿誤闖台版哈利波特場景，差點遺忘自己正身處百年糖廠遺址。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

文創園區續攤清單！更多必訪園區推薦：

延伸閱讀：【台南藝術文青集散地】藍曬圖文創園區｜必拍3D藍曬圖、微型文創小舖及大型壁畫創作

延伸閱讀：台中審計新村！親子同遊必去，文青風小店 美食打卡全收錄。

延伸閱讀：水交社文化園區 眷村記憶 X 藝術創作