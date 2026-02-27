▲228連假喝買一送一！連假三天飲料買一送一 霜淇淋5元，10大連假優惠要跟上。

228紀念日於2/27補假，讓粉絲們過完年開工第一週，又遇上3天連假可以好好休息充電。這次在228三天連假中，窩客島整理10間期間限定優惠，包含飲料買一送一、外送限定優惠，還有超商咖啡10元、霜淇淋5元就能吃。延續春節後開工的話題、又準備迎接WBC棒球賽事，讓粉絲們在三天連假吃好、喝好，趁連假三天享受優惠。
萬波買一送一開工首週最需要的不是咖啡，而是能帶來好運的清爽系手搖。萬波島嶼紅茶這次強勢推出「萬事大桔」，特別選用酸甜適中的金桔搭配檸檬，要讓大家喝了之後心情愉快，更能大展身手辦事大吉。為了幫小資族加油打氣，全台門市更同步祭出大杯買一送一的超狂優惠，只要到門市現場購買就能輕鬆入手。
活動內容：2/23~2/28萬事大桔大杯買一送一
購買方式：限門市現場購買，外送不適用
全文介紹：萬波買一送一連6天！萬事大桔一杯只要33元，開工小確幸要喝。
大苑子 青森蘋果冰茶99元針對228連假，大苑子這次推出全新「青森蘋果冰茶」嚴選青森蘋果搭配清新茶底，打造清新系水果茶飲。配合新品上市，新品「青森蘋果冰茶」領軍3款人氣水果飲品推出限時優惠99元。在2 月 27 日至 3 月 1 日連假三天，每日上午 10:00 於大苑子 APP 行動商城準時開賣「春日好時光 99 元 限時開喝」活動商品券，每日限量 150 張，粉絲嚐鮮必搶。
活動期間：2 月 27 日至 3 月 1 日，每日上午 10:00
活動方式：大苑子 APP 行動商城準時開賣「春日好時光 99 元 限時開喝」活動商品券，每日限量 150 張。
UG 外送限定買一送一這次UG與外送平台Uber Eats合作推出買一送一優惠，在02/25–03/10期間，只要在Uber Eats點奶茶控必喝的「三窨十五茉UG奶茶」，就免費送一杯純茶加烏龍茶凍的「招牌315」。單筆訂單贈送優惠最多10組，讓飲料控不論自己喝、揪團喝，都能享受優惠。
活動期間：02/25–03/10
活動內容：Uber Eats點「三窨十五茉UG奶茶」送「招牌315」。單筆訂單贈送優惠最多 10 組。
鶴茶樓飲料A+B 2杯89元
鶴茶樓為了幫上班族加油打氣，特別從2月23日開始推出超強開工優惠。這次活動主打大杯飲品 A加B 自由配，兩杯只要89元，組合包含多款超人氣咀嚼系飲品與全新登場的蜜桃藝伎紅茶。除此之外，也同步換上2026年全新菜單，直接幫大家整理出必喝排行榜，讓飲料控不論是想喝純茶或是濃郁奶蓋，都能找到最適合自己的專屬小確幸，用甜甜的滋味開啟新的一年。
活動日期：2025/3/1-3/31
活動品項：28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、金桔檸檬(L)任選2杯88元
全文介紹：CoCo買一送一！冬韻擂焙珍奶買一送一，WBC應援必喝CoCo 2杯88元。
全文介紹：7-11新品蕎麥茶！7-11黑糖粿粉蕎麥茶領軍3新品，小七咖啡228優惠加碼第2杯10元。
活動期間：2/26-3/1
活動內容：Fami!ce 霜淇淋第2支5元。
活動內容：OKCAFE 特大杯莊園美式/拿鐵（含極淬系列）同品項買2送1。
活動期間： 2 月 23 日至 3 月 31 日
活動內容： 選購 A 區指定飲品（含新品）搭配 B 區純茶，兩杯大杯組合價 89 元
A區：塩選牛奶糖奶蓋綠茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶
B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶
全文介紹：45元喝蜜桃藝伎紅茶！鶴茶樓新品喝的到蜜桃果肉，A+B飲料2杯才89元。
全文介紹：45元喝蜜桃藝伎紅茶！鶴茶樓新品喝的到蜜桃果肉，A+B飲料2杯才89元。
迷客夏 LINE禮物限時1+12026年2月23日至3月1日於「LINE禮物迷客夏旗艦館」購買或贈送大杯「白甘蔗青茶喜客券」，不論是買給自己、或是送給好友皆可，完成兌換後，自己就可以再獲得一杯「琥珀高峰烏龍L杯喜客券」乙份，活動限量10,000份，每個LINE帳號限購1組，並須於3月10日前使用完畢，飲料控遠端也能送禮傳情。
活動期間：2026年2月23日(一)至3月1日(日)
活動內容：活動期間，於LINE禮物迷客夏旗艦館購買或贈送[限時兌換1+1] 大杯白甘蔗青茶喜客券，且於3月10日(二)營業時間內於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得「LINE禮物贈品券-【迷客夏】大杯高峰琥珀烏龍 喜客券 」乙份。
全文介紹：迷客夏買一送一！迷客夏快閃優惠白甘蔗青茶買一送一，LINE禮物限時1+1開喝。
全文介紹：迷客夏買一送一！迷客夏快閃優惠白甘蔗青茶買一送一，LINE禮物限時1+1開喝。
CoCo 2杯88元CoCo再加碼優惠，於3/1至3/31期間，CoCo都可推出Line好友月禮券，享指定品項任選2杯88元。活動品項包含「28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、金桔檸檬(L)」於都可訂線上領券即可使用，每人可領6張券，等於最多12杯無論賽事加油或春遊聚會，都能用優惠喝一波。
活動日期：2025/3/1-3/31
活動品項：28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、金桔檸檬(L)任選2杯88元
全文介紹：CoCo買一送一！冬韻擂焙珍奶買一送一，WBC應援必喝CoCo 2杯88元。
侍茶匠 宇治抹茶買一送一配合新品系列上市，侍茶匠在2/25-3/3連續7天推出買一送一優惠，只要在侍茶匠總店形象店買「日式銘茶」或「極上宇治抹茶」系列飲品，即可享買一送一優惠。讓飲料控在西門逛街散步時，也可以來兩杯抹茶喝起來。
活動期間：2月25日至3月3日
活動內容：凡至西門總店形象店購買「日式銘茶」、「極上宇治抹茶」系列飲品，即享買一送一優惠。
全文介紹：西門抹茶買一送一！侍茶匠現刷宇治抹茶買一送一，西門飲料遊戲免費喝。
全文介紹：西門抹茶買一送一！侍茶匠現刷宇治抹茶買一送一，西門飲料遊戲免費喝。
7-11 第2杯10元7-ELEVEN於2月23日至2月28日推出多款CITY系列優惠，包括CITY PRIMA「精品冰香椰厚拿鐵」第2杯10元，CITY CAFE「香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵」同價位第2杯10元。此外還有霜淇淋全口味任選第二件5元（不限支付工具），思樂冰大杯與特大杯可享同規格第二杯10元，小資優惠必收。
全文介紹：7-11新品蕎麥茶！7-11黑糖粿粉蕎麥茶領軍3新品，小七咖啡228優惠加碼第2杯10元。
全家 霜淇淋第二件5元這次在228連假期間，全家針對超人氣Fami!ce霜淇淋推出快閃優惠，在2/26-3/1期間，Fami!ce 霜淇淋享第2支5元優惠，讓粉絲們連假三天出門也能有吃冰小確幸。同時段還有多款指定品項買一送一，包含每朝ＥＸ黑咖啡買一送一、FamiCollection 氣泡水買一送一、77 70％極濃黑巧乳加買2送2，打造優惠小確幸。
活動期間：2/26-3/1
活動內容：Fami!ce 霜淇淋第2支5元。
OK 咖啡買2送1
針對三天連假，OKmart 於 2 月 26 日至 3 月 2 日推出「OKCAFE 特大杯莊園美式/拿鐵（含極淬系列）」享同品項買2送1優惠。接著為了同步應援WBC世界棒球經典賽，OKmart 同步推出應援加碼活動，凡購買 OKCAFE 大杯或特大杯飲品任 3 杯，即可獲得「挺台灣Team Taiwan」應援貼紙。
活動期間： 2 月 26 日至 3 月 2 日
活動內容：OKCAFE 特大杯莊園美式/拿鐵（含極淬系列）同品項買2送1。