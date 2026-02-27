228紀念日於2/27補假，讓粉絲們過完年開工第一週，又遇上3天連假可以好好休息充電。這次在228三天連假中，窩客島整理10間期間限定優惠，包含飲料買一送一、外送限定優惠，還有超商咖啡10元、霜淇淋5元就能吃。延續春節後開工的話題、又準備迎接WBC棒球賽事，讓粉絲們在三天連假吃好、喝好，趁連假三天享受優惠。



▲228連假喝買一送一！連假三天飲料買一送一 霜淇淋5元，10大連假優惠要跟上。

萬波買一送一

開工首週最需要的不是咖啡，而是能帶來好運的清爽系手搖。萬波島嶼紅茶這次強勢推出「萬事大桔」，特別選用酸甜適中的金桔搭配檸檬，要讓大家喝了之後心情愉快，更能大展身手辦事大吉。為了幫小資族加油打氣，全台門市更同步祭出大杯買一送一的超狂優惠，只要到門市現場購買就能輕鬆入手。

活動內容：2/23~2/28萬事大桔大杯買一送一

購買方式：限門市現場購買，外送不適用

全文介紹：萬波買一送一連6天！萬事大桔一杯只要33元，開工小確幸要喝。



▲萬波開工優惠推「萬事大桔」買一送一。(攝影：鄭雅之)

大苑子 青森蘋果冰茶99元 針對228連假，大苑子這次推出全新「青森蘋果冰茶」嚴選青森蘋果搭配清新茶底，打造清新系水果茶飲。配合新品上市，新品「青森蘋果冰茶」領軍3款人氣水果飲品推出限時優惠99元。在2 月 27 日至 3 月 1 日連假三天，每日上午 10:00 於大苑子 APP 行動商城準時開賣「春日好時光 99 元 限時開喝」活動商品券，每日限量 150 張，粉絲嚐鮮必搶。



活動期間：2 月 27 日至 3 月 1 日，每日上午 10:00

活動方式：大苑子 APP 行動商城準時開賣「春日好時光 99 元 限時開喝」活動商品券，每日限量 150 張。

▲大苑子228連假推出優惠，APP優惠券可享新品青森蘋果冰茶99元優惠。



UG 外送限定買一送一 這次UG與外送平台Uber Eats合作推出買一送一優惠，在02/25–03/10期間，只要在Uber Eats點奶茶控必喝的「三窨十五茉UG奶茶」，就免費送一杯純茶加烏龍茶凍的「招牌315」。單筆訂單贈送優惠最多10組，讓飲料控不論自己喝、揪團喝，都能享受優惠。



活動期間：02/25–03/10

活動內容：Uber Eats點「三窨十五茉UG奶茶」送「招牌315」。單筆訂單贈送優惠最多 10 組。

▲UG與外送平台Uber Eats合作推出買一送一，點「三窨十五茉UG奶茶」送「招牌315」。



鶴茶樓飲料A+B 2杯89元