比主燈還好拍！嘉義燈會順遊玩法全公開，3大人氣打卡點一日滿足。

2026嘉義燈會別只看點燈！搭復古五分車直達故宮南院，品嚐老醫館甜點、看湖畔日落。本篇整理燈會最強順遊攻略，在點燈前就玩出高質感。

自3月3日起，2026台灣燈會即將在嘉義盛大點燈！此次燈會睽違8年再次回歸嘉義，當然不能錯過機會，安排一場獨屬嘉義的小旅行。若擔心人潮眾多，不妨利用高鐵、五分車予以串連，不僅可以不開車直達故宮南院，還能順路將百年糖廠排進計畫，賞燈之餘，更能玩出高質感行程。



▲2026 燈會不塞車！不想困在擁擠的人潮車陣，不妨從高鐵嘉義站直達復古五分車月台，享受一段穿梭綠意與古蹟間的浪漫接駁。（部落客：雲大少爺）

▲走進時光凝結的「清木屋」，感受大正浪漫與老醫館的靜謐美學！這條串連五分車、故宮南院與古蹟咖啡廳的順遊路線，在喧囂的燈節之中，玩出獨屬嘉義的高質感路線。（部落客：厚片太太）

搭乘串連高鐵的復古鐵道：蒜頭糖廠

來到嘉義燈會，第一站絕對要體驗復古的鐵道之旅！從高鐵嘉義站就能直接搭乘復古五分車直達糖廠，看著藍皮車廂緩緩駛過田野，長輩、年輕族群都能享受其中，可說是目前全台最熱門的鐵道玩法。抵達蒜頭糖廠後，記得先到福利社買傳承數十年的「紅豆牛奶冰」，紮實的紅豆顆粒甜蜜又滿足。穿梭在生鏽的蒸汽火車頭與老車站之間，濃厚的昭和氛圍，隨手一拍都吸睛。





蒜頭糖廠-蔗埕文化園區

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

電話：05-3800735

更多介紹可見「雲大少爺」文章：嘉義高鐵站夏日黃金雨【阿勃勒】盛開&【蒜頭糖廠蔗埕文化園區】



▲懷舊控必收藏！「蒜頭糖廠」保存完整的五分車，斑駁的軌道與復古火車頭，是園區內最吸睛的打卡點。（部落客：雲大少爺）

走進 1930 年代的日式醫館：清木屋

在糖廠享用攤販美食後，午餐時段不妨轉往鄰近的「清木屋」。這座建築原本是朴子名醫的私人診所，保留了當年珍貴的手術室、藥櫃與木造結構，台劇《阿叔》、《生命捕手》更在此取景，是當地知名的拍攝景點。坐在充滿檜木香氣的老屋裡，點一份香氣十足的鬆餅或手作豆花，不僅避開午後的艷陽，還能在時光凝結的場域空間裡，悠閒品飲濃厚咖啡，是內行人才懂的療癒系行程。





清木屋せいもくや

地址：嘉義縣朴子市市東路40號

電話：0935-060683

更多介紹可見「厚片太太」文章：食嘉義｜清木屋せいもくや，今天不看醫生我們來診所喝咖啡 / 老屋咖啡



▲嘉義必訪的日式醫館咖啡廳！「清木屋」保留當年的藥櫃與掛號櫃檯，在這裡品飲咖啡、享用下午茶，感受時光凝結在1930 年代的的溫潤日常。（部落客：厚片太太）

捕捉湖畔建築美學：故宮南院

說起賞燈前的重頭戲，便是深度感受故宮南院的建築魅力。建議預留至少兩小時，親自走過氣勢磅礡的「至美橋」，拍下主體建築的流線倒影。進到館內，欣賞珍貴的國寶展覽外，更要細品大面積玻璃窗與鋼構交織的極簡現代美學。逛累場館，記得到室外的「至善湖」放鬆身心，寬廣的視野與平靜的湖面，是收藏浪漫落日餘暉的最佳去處。

故宮南院

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

電話：05-3620777

更多介紹可見「厭世小太陽」文章：//遊記// 嘉義 故宮南院，輕旅行的好選擇



▲「故宮南院」主體融合濃墨、飛白與渲染意象，獨特的幾何造型與清水模建築，是嘉義最吸睛的當代地景。（部落客：厭世小太陽）

▲「至善湖」寬廣的水域與地景，是旅人歇息、放空的最佳去處，黃昏時刻尤其唯美，是旅訪嘉義不容錯過的景色。（部落客：厭世小太陽）

沉浸茶香的私房中式餐館：仙悅居

欣賞故宮南院的唯美黃昏後，晚餐最適合安排在鄰近的人氣餐館「仙悅居」。這家餐廳的空間宛如文人聚會的私人招待所，色香味俱全的熱炒料理、整壺的枸杞麥茶，既暖胃又暖心。躲進充滿禪意的角落品嚐在地特色佳餚，不僅能避開市區的擁擠人潮，還能以茶香、美味餐點洗去鎮日疲憊。吃飽喝足後再去欣賞璀璨燈光秀，將是嘉義之旅最為完美的收束。





仙悅居

地址：嘉義縣朴子市安福里山通路1-85號

電話：05-3792608

更多介紹可見「筑筑の吃喝玩樂記」文章：【嘉義美食】仙悅居 - 嘉義朴子中日式熱炒餐廳~南故宮博物院附近親子聚餐的好地方

▲仙悅居室內運用古樸屏風與暖黃燈籠，構築出如私人招待所般的溫馨氛圍，是一間能讓心境沉澱的美味餐館。（部落客：筑筑の吃喝玩樂記）

▲仙悅居的招牌「鎮魂炸子雞」，以金黃酥脆的外皮鎖住飽滿肉汁，這道全雞料理不僅是老饕必點的經典，更是視覺與味覺的雙重饗宴。（部落客：筑筑の吃喝玩樂記）

