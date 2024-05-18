↓是5月稻穗即將成熟時。

意外的嘉義一日學習之旅，早晨7點從中和出發，預計9:50抵達嘉義高鐵站，我心想：太趕了吧？果然，10:30才到。然而車行過中部，國道兩旁開始出現成列亮黃花樹，是阿勃勒！瞬間令人感覺歲月彈指，忽爾今夏。可惜車子高速行駛，也沒辦法拍下這夏之序幕。

↓抵達位於嘉義縣太保市的嘉義高鐵站，迎接另一批學員。

↓啊！車停處，幾株已經開得轟轟烈烈的阿勃勒，終於能隔著車窗搶拍。

成串垂掛的蝶形小花，怎麼感覺好久不見了？以前我家附近公園好多，後來不知怎地花況一年比一年差，終至寥落。果然還是南部的氣候適合這來自南亞印度及斯里蘭卡的熱帶落葉喬木。

串串鮮黃，質地輕柔，迎風搖曳。風疾時，黃金雨飄落，無盡浪漫。

沒辦法下車，只能隔著車窗用長鏡頭拉近，未盡理想，也只能這樣了。

因為大delay，預定的第一個景點直接取消(傻眼貓咪！我很期待說)。所謂的「學習之旅」，說穿了是大老闆們到嘉義太保的考察行程——由於台積電已經確定於太保設廠，相關規劃正進行得如火如荼中，據說未來附近廣大土地將複製桃園青埔發展模式：故宮南院二院已定案，接下來各大商城、五星飯店及知名品牌入駐，爆炸發展可期，有心投資土地者，動作要快！

未來的嘉義高鐵站將會「五鐵共構」，其中一鐵，即是蒜頭糖廠的五分車鐵路。我們接下來就沿著這條鐵軌前進，到糖廠去灌溉土地——臨時多出來的一個點。

蒜頭糖廠是台灣糖業公司位於嘉義縣六腳鄉工廠村的製糖工廠，舊稱蒜頭製糖所，興建於1906年，在日據時代曾是全台第三大糖廠。因2001年納莉颱風造成廠區大淹水，導致製糖設備泡水毀損嚴重，故此停止製糖業務。自2002年8月起，廠區結合臺灣糖業鐵路特有的五分車，轉型為【蒜頭糖廠蔗埕文化園區】。

園區內以五分車為主，也是非常好拍好逛，吃冰、買伴手禮，可惜來去匆匆，就是來借個廁所而已。

↓那邊也有阿勃勒！

↓糖廠的阿勃勒尚非盛花期，找到一串打包回家。

接下來一整天的行程，都只能隔著車窗和黃金雨邂逅了。

非預期中的阿勃勒，倍感幸運。就當帶回串串祝福，這初夏的璀璨。接下來炎夏的熱情，預料還有好長好長......。

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