資深編輯李維唐表示，台北君品酒店今年以金色古堡概念串聯LUSH泡泡浴住房、魔術點燈、真人聖誕老人公益攝影與龍蝦牛排饗宴，精準滿足年末旅宿與聚餐雙重儀式感。

台北君品酒店今年以「Wonder & Love（奇蹟與愛）」為節慶主軸，將整座飯店妝點成一座華麗的金色聖誕古堡。除了攜手英國天然香氛品牌LUSH推出天天抽浸浴好禮的住房專案，更邀請資歷21年的魔術師黃柏翰施展點燈魔法、安排真人版聖誕老公公現身公益攝影，並在6樓Ciao西西里牛排餐酒館端出結合半隻碳烤龍蝦的南義海陸大餐，從旅宿、互動演出到餐桌風味，把年末的節慶儀式感一次拉滿。

▲快看這畫面有多融化人心，白鬍子聖誕老公公直接現身君品酒店的聖誕角落，小朋友開心地湊上前親臉頰、收禮物，拍美照留念的同時還能順手捐款做公益，這波聖誕儀式感給滿分。圖／君品酒店提供；窩客島整理



住進金色古堡抽LUSH聖誕倒數月曆

迎接聖誕倒數，台北君品酒店與英國天然香氛品牌LUSH跨界合作，自12月1日至25日推出「LUSH魔法泡泡月」住房專案。設計靈感源自充滿拆禮期待感的聖誕倒數月曆，旅人只要在6樓櫃台辦理入住，就能參加「LUSH聖誕倒數月曆驚喜抽獎」，親手抽出專屬聖誕號碼球，把限定浸浴好禮帶回房間。

獎項陣容包含色彩繽紛的汽泡彈、泡泡浴芭等經典沐浴單品，還有機會抽中「希望小馬」、「小天使」、「爆米花」等充滿節日趣味的聖誕神秘小禮。抽完好禮回到客房，就能在獨立浴缸裡放滿熱水，讓細膩泡沫與天然植萃香氛交織出療癒氣息，享受專屬於冬夜的夢幻泡泡時光。

▲把聖誕倒數月曆直接搬進飯店客房，企鵝、聖誕樹和馴鹿造型的LUSH汽泡彈排排站，光看就讓人選擇困難症發作，入住抽一顆帶回房裡泡澡，滿滿的天然香氣跟細緻泡泡簡直太療癒。圖／君品酒店提供；窩客島整理

魔術師黃柏翰施法點亮1樓聖誕古堡

把奇幻魔術搬進現實場景，台北君品酒店將於12月6日下午5時，在1樓大門舉辦「聖誕魔幻點燈儀式」。現場特別邀請擁有21年魔術資歷的魔術師黃柏翰帶來近距離驚喜演出，並與飯店總經理攜手施展聖誕魔法，隨著光芒流轉注入建築，正式點亮這座璀璨的金色古堡。

這場點燈儀式同時融入溫暖的公益心意，特別邀請臺北兒童福利中心的孩子們到場同樂。活動現場安排聖誕手作氣球互動，搭配輕快的音樂與舞蹈表演，讓孩子與在場賓客在漫天光影與笑聲中共享節慶喜悅，讓奇蹟與愛在冬日夜晚相互呼應。

真人聖誕老人現身拍美照兼做公益

想為年末留下具紀念價值的合照，台北君品酒店將於12月19日、20日下午4時至7時，在6樓大廳聖誕角落推出兩天限定的「聖誕角落」公益攝影活動。現場有聖誕樹、禮物盒與紅絲絨座椅營造濃厚歐風氛圍，並邀請真人版聖誕老公公親臨現場，與事先報名的親子家庭或摯愛親友同框合影。

活動結合公益回饋機制，每拍攝一組照片，君品酒店便提撥新台幣200元捐贈予臺北兒童福利中心。凡報名參加拍攝，每組皆可獲贈「希望小馬」及「醉玉軟糖・心心相印禮盒6入裝」各一份；拍攝當日若出示2026年12月20日前的館內餐飲消費發票或住房憑證，可享每組新台幣1,900元優惠價，一般顧客則為每組新台幣2,400元。

Ciao餐酒館半隻龍蝦領軍南義海陸餐

節慶重頭戲少不了豐盛大餐，6樓Ciao西西里牛排餐酒館於12月24日至31日推出「西西里聖誕Ciao饗宴」。主廚團隊以南義大利風土為靈感，運用直火火候展現食材本味，從「西西里開胃飲與手工千層酥卷佐檸檬奶油」揭開序幕，接續鮮美的「焗烤法國生蠔」、「西西里檸檬番茄無花果沙拉」，以及集結「檸檬葉烤肉丸、手工香腸與章魚腳」的直火熱前菜，再以濃郁的「松露起士水管麵」鋪陳味蕾層次。

主餐由「半隻碳烤龍蝦」領軍，搭配「美國Flannery肋眼牛排5oz」、「紐西蘭羊排兩支」或「南極爐烤鱈魚」三款主食材任選其一，呈現澎湃海陸雙饗，最後以「卡諾里捲-香草卡士達口味」佐「白酒沙巴雍與杏仁餅」收尾。套餐每位新台幣2,580元+10%，午餐供餐時段為12:00至14:00（最晚供餐13:30），晚餐為18:00至21:00（最晚供餐20:30），適合與親友共度充滿義式風情的聖誕夜。

▲黑色岩板上擺滿直火現烤的西西里熱前菜，翠綠檸檬葉緊緊包覆多汁肉丸，旁邊還有彈牙的碳烤章魚腳與手工香腸，光看那微焦油亮的色澤，濃郁炭烤香氣彷彿已經撲鼻而來。圖／君品酒店提供；窩客島整理 ▲聖誕大餐就是要這麼浮誇才過癮，整隻霸氣碳烤龍蝦佔據木盤C位，旁邊還能自由搭配碳烤肋眼牛排、紐西蘭羊排或爐烤鱈魚，海陸雙重美味一次在舌尖炸開，加上旁邊的焗烤生蠔，這頓飯吃起來太幸福。圖／君品酒店提供；窩客島整理





台北君品酒店2026年「Wonder & Love（奇蹟與愛）」金色聖誕古堡系列活動整理如下

「LUSH魔法泡泡月」住房專案

活動日期： 2026年12月1日至12月25日

活動地點： 君品酒店6樓櫃台（辦理入住時參加）

活動內容： 房客入住可參加「LUSH聖誕倒數月曆驚喜抽獎」，抽出專屬聖誕號碼球，可獲得LUSH限定浸浴好禮（如繽紛汽泡彈、泡泡浴芭）或聖誕神秘小禮（「希望小馬」、「小天使」、「爆米花」等）。

聖誕魔幻點燈儀式

活動日期： 2026年12月6日（日）17:00

活動地點： 君品酒店1樓大門

活動內容： 邀請擁有21年資歷的魔術師黃柏翰與飯店總經理攜手演出點亮金色古堡；現場並邀請臺北兒童福利中心孩童參與聖誕手作氣球互動及音樂、舞蹈表演。

聖誕角落公益攝影活動

活動日期： 2026年12月19日（六）、12月20日（日）16:00至19:00

活動地點： 君品酒店6樓大廳聖誕角落

活動內容： 採事先報名制，由真人版聖誕老公公與賓客合影。每拍攝一組，君品酒店將提撥新台幣200元捐贈臺北兒童福利中心。

費用與優惠： 一般顧客每組新台幣2,400元；拍攝當日出示2026年12月20日前之館內餐飲消費發票或住房憑證，享優惠價每組新台幣1,900元。

報名贈禮： 每組可獲贈「希望小馬」及「醉玉軟糖・心心相印禮盒6入裝」各一份。

Ciao西西里牛排餐酒館「西西里聖誕Ciao饗宴」

活動日期： 2026年12月24日（四）至12月31日（四）

供餐時段： 午餐12:00至14:00（最晚供餐13:30）、晚餐18:00至21:00（最晚供餐20:30）

活動地點： 君品酒店6樓 Ciao西西里牛排餐酒館

套餐價格： 每位新台幣2,580元+10%

餐點內容：

開胃與前菜：西西里開胃飲與手工千層酥卷佐檸檬奶油、焗烤法國生蠔、西西里檸檬番茄無花果沙拉、熱前菜（檸檬葉烤肉丸、手工香腸與章魚腳）、松露起士水管麵。

主餐：半隻碳烤龍蝦，搭配「美國Flannery肋眼牛排5oz」、「紐西蘭羊排兩支」或「南極爐烤鱈魚」三選一。

甜點：卡諾里捲（香草卡士達口味）佐白酒沙巴雍與杏仁餅。

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