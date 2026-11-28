台北晶華酒店路易威登聖誕樹正式點燈。窩客島資深編輯李維唐推薦將整點小火車列入拍攝清單，再搭配日本名廚須賀洋介限定套餐，安排聖誕約會。

台北聖誕節又多了1個精品控必拍景點。台北晶華酒店今年攜手路易威登Louis Vuitton，於11月24日正式點亮位於1樓中庭、3層樓高的全台飯店室內最高聖誕樹，手工製作的小火車沿著環繞樹身的軌道穿梭，每逢整點準時出發。今年更邀請主理日本東京、大阪Le Café V的名廚須賀洋介來台，於azie推出限定3道式節慶套餐，每人3,200元起另加1成服務費。從精品聖誕樹打卡到法式料理約會，不用飛日本，在台北就能安排一場充滿精品時尚感的聖誕聚餐。

▲今年台北晶華酒店把路易威登2026假日系列直接搬進中庭，整整三層樓高的巨型聖誕樹超震撼，上頭還有手工小火車每逢整點沿著軌道繞行，搭配品牌經典燈飾，在樹下吃飯浪漫度直接拉滿。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



晶華酒店路易威登聖誕樹

每年歲末總讓人期待的台北晶華酒店聖誕樹，今年換上路易威登的精品節慶風格。高達3層樓的巨型聖誕樹矗立在飯店1樓中庭，從樹底一路向上延伸的軌道，搭配帶有路易威登品牌象徵的燈飾，讓聖誕樹不再只是靜態的拍照背景，而是藏著一段會隨著時間展開的旅行故事。站在中庭抬頭欣賞，或是將整棵聖誕樹與飯店挑高空間一起收入鏡頭，都能拍出不同的節慶畫面。

11月24日的點燈儀式，由晶華國際酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正、路易威登台灣區總經理Prashant Mahboobani、品牌合作主廚須賀洋介及台北歐洲學校執行長David Mansield共同帶領倒數。燈光從樹底向上依序亮起，原本停在軌道上的小火車也陸續啟動，伴隨台北歐洲學校合唱團的聖誕祝福歌聲，正式揭開晶華酒店今年的聖誕序幕。

精品聖誕小火車整點出發

今年路易威登聖誕樹最值得停下腳步欣賞的細節，就是環繞在樹身之間的手工小火車。設計靈感來自路易威登2026假日系列，由攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡的形象廣告，以「列車啟程前的最後5分鐘」為故事起點，透過復古售票窗口、細雪中的候車長椅，以及月台上倒數的告示牌，描繪旅人即將出發、好友久別重逢的節慶情境。

路易威登將這段旅程搬進台北晶華酒店，讓小火車沿著軌道穿梭在掛滿品牌象徵燈飾的聖誕樹藤之間，呼應品牌長久以來強調的「旅行藝術」。想拍下小火車行駛的畫面，記得把整點時間留給這棵聖誕樹。比起單純拍張聖誕樹合照，更推薦等到列車啟動時錄下一段短影片，把燈光與小火車穿梭樹身的畫面一起收藏。

日本名廚須賀洋介限定料理

精品控忙著拍聖誕樹，美食控則可以把目光轉向台北晶華酒店azie。今年晶華特別邀請日本名廚須賀洋介Yosuke Suga來台，推出以Le Café V料理為亮點的限定節慶套餐。對於曾經把大阪Le Café V列入日本旅行美食清單的人來說，這次不用特別安排出國行程，就有機會在台北品嚐由須賀洋介設計的節慶料理。

須賀洋介師承法國名廚侯布雄Joël Robuchon，25歲便受命籌備東京六本木L’Atelier de Joël Robuchon，也曾擔任台北L’Atelier de Joël Robuchon開幕主廚。之後在東京創立預約制餐廳Sugalabo，擅長運用法式料理技法呈現日本當令食材的風味。2020年更與路易威登跨界合作，在大阪開設品牌全球首間餐廳，讓精品時尚與餐桌上的美食有了更多連結。

▲酥脆烤麵包抹上厚厚一層綿密酪梨泥，再鋪滿鮮甜彈牙的天使藍蝦與酸香番茄莎莎醬，最上面點綴清爽生菜，大口咬下海味跟果香在嘴裡交織，開胃又爽口。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

晶華azie限定節慶套餐

自11月24日起至2027年1月3日，台北晶華酒店azie推出須賀洋介設計的3道式限定節慶套餐，從前菜、主菜到甜點，每道皆提供2款選擇。前菜可以選擇帶有核桃木煙燻風味的秋鮭鬆餅，或是結合天使藍蝦與酪梨的塔丁。喜歡煙燻魚肉香氣的人，可以從秋鮭鬆餅開始這場節慶饗宴，偏愛海鮮與酪梨組合的人，則可以選擇天使藍蝦酪梨塔丁。

主菜準備了培根旬菇時蔬鹹派，以及紅酒燉煮澳洲和牛頰肉。前者將培根、當令菇類與時蔬融入法式鹹派，後者則以紅酒燉煮澳洲和牛頰肉，讓偏愛肉類料理的饕客也有不同選擇。如果是與另一半或好友相約過聖誕節，不妨各自選擇不同的前菜與主菜，讓同一桌節慶餐點多一些變化。

▲外圈那一圈金黃酥脆的蕾絲起司脆片太犯規，這道培根旬菇時蔬鹹派上面鋪滿小花造型餅乾，正中間還有一顆飽滿蛋黃，切開滿滿培根與菇類香氣撲鼻，酥香濃郁超有飽足感。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



福岡八女抹茶甜點必收藏

甜點控也有值得期待的餐後選擇，須賀洋介準備了法式巧克力慕斯蛋糕與福岡八女抹茶提拉米蘇。巧克力慕斯蛋糕走的是經典法式甜點路線，抹茶提拉米蘇則將日本福岡八女抹茶融入義式經典甜點，讓喜歡巧克力與日系茶香的甜點控，都能依照自己的口味安排餐後甜點。

整套限定節慶套餐每人3,200元起，另加1成服務費，也可搭配紅酒、白酒、香檳或品牌指定調酒飲品。坐在晶華酒店中庭的聖誕燈影下，從前菜一路吃到甜點，再等著整點小火車出發，對於正在尋找聖誕約會餐廳、歲末好友聚餐地點的人來說，是今年可以收藏的節慶用餐提案。套餐每日採限量預約，想安排聖誕節或跨年期間聚餐，建議提前確認訂位。

▲甜點控在這裡真的會選擇障礙爆發，左邊是老花壓紋超吸睛的法式巧克力慕斯蛋糕，右邊則是高腳杯裝盛的福岡八女抹茶提拉米蘇，頂層撒上品牌標誌圖案，茶香回甘不膩口，兩款都想點來拍美照。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

台北聖誕約會景點再收1站

晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，聖誕樹點燈是晶華每年與賓客及合作夥伴相聚的時刻，今年透過與路易威登合作，將品牌創意與獨特精神融入飯店節慶活動，也期待大家在歲末與家人朋友走進晶華，在聖誕樹下共度節日時光。

今年安排台北聖誕景點，不妨把晶華酒店的路易威登聖誕樹加入中山區散步清單。無論是與好友相約拍攝精品聖誕樹，還是特別預約須賀洋介的限定套餐，都別忘了留一點時間欣賞整點出發的小火車。從3層樓高的聖誕燈飾、手工小火車到日本名廚設計的法式料理，讓今年的聖誕聚會多了幾個值得記住的畫面。





台北晶華酒店攜手路易威登（Louis Vuitton）打造聖誕樹與限定節慶套餐

活動期間：2026年11月24日起至2027年1月3日

活動地點：台北晶華酒店一樓中庭azie餐廳（台北市中山北路2段39巷3號）

聖誕樹亮點：

高達三層樓，為全台飯店室內最高聖誕樹

設計靈感源自路易威登2026假日系列，以「列車啟程前的最後五分鐘」為故事主題

樹身環繞軌道與手工打造小火車，每逢整點準時沿著品牌象徵燈飾出發繞行

限定節慶套餐：

由主理東京與大阪Le Café V的日本名廚須賀洋介（Yosuke Suga）跨界設計

套餐價格：每人3,200+10%元起，每日接受限量預約

三道式菜單內容：

前菜（二選一）：核桃木煙燻秋鮭鬆餅、天使藍蝦酪梨塔丁

主菜（二選一）：培根旬菇時蔬鹹派、紅酒燉煮澳洲和牛頰肉

甜點（二選一）：法式巧克力慕斯蛋糕、福岡八女抹茶提拉米蘇

另可加購搭配紅白酒、香檳或品牌指定調酒飲品

訂位與洽詢電話：(02)2523-8000

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