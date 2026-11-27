環球購物中心全台8店推出超過350場聖誕活動。資深編輯李維唐提醒，毛孩派對、薑餅屋手作與滿額贈各店不同，出門前先鎖定想玩的場次。

聖誕節又多了好多好玩的地方，Global Mall環球購物中心即日起至12月27日推出「耶誕嘉年華」，全台8店攜手品牌推出超過350場獨家活動，從海洋家族唱跳舞會、聖誕毛孩派對到薑餅屋手作通通有，聖誕節當天還有機會遇到聖誕老人發送糖果。想趁著年底添購生活小物的人，也別錯過貓咪地墊、陶瓷隨行杯、聖誕餐具禮盒等滿額好禮，連新加入會員都有專屬聖誕禮物可以拿。



▲Global Mall新北中和戶外廣場把巨型發光水晶球搬來了，搭配可愛薑餅屋與旋轉木馬，晚上點燈後浪漫指數破表。圖／Global Mall提供；窩客島整理

環球購物中心聖誕毛孩派對

今年聖誕節不只要帶小朋友出門玩，家裡的毛小孩也能一起過節。Global Mall新北中和店接連安排「海洋家族唱跳舞會」與「聖誕毛孩派對」，讓平常忙著上班的爸媽，可以趁著假期陪孩子跟著音樂唱唱跳跳，飼主也能帶著心愛的毛孩參加專屬派對，留下不一樣的聖誕回憶。

Global Mall桃園A8則推出「海洋家族夢幻舞會」，邀請親子唱跳團體帶來歡樂演出。12月25日聖誕節當天，Global Mall林口A9與屏東市更安排聖誕老人隨機現身發送糖果，帶著孩子逛街、挑禮物時，不妨多留意身邊有沒有聖誕老人的身影。

環球聖誕手作薑餅屋

比起直接買現成的聖誕裝飾，親手完成1件作品帶回家，更能留下屬於今年冬天的節慶回憶。Global Mall新北中和店推出「薑餅屋手作」，南港車站則安排「繽紛聖誕襪」活動，無論是想帶孩子體驗手作樂趣，還是想為家裡增添聖誕氣氛，都能把這些活動排進年底的出遊清單。

Global Mall屏東市的手作選擇更豐富，從冬季聖誕版畫、聖誕花圈到發光水晶球、苔球生態森林通通有。想在房間擺上帶有冬日氣息的小裝飾，或是親手準備1份不一樣的交換禮物，都可以從這幾款手作活動挑選自己喜歡的主題。



▲中和環球特別規劃超應景的「薑餅屋手作」體驗，爸媽帶著小朋友一起專心裝飾糖果小屋，好玩又能把可愛作品帶回家。圖／Global Mall提供；窩客島整理

環球冬日音樂會聽現場演出

喜歡聖誕節音樂氛圍的人，可以把12月25日留給Global Mall板橋車站，當天將邀請致理科技大學管樂團帶來現場演出。白天逛街、吃美食，再安排新北歡樂耶誕城的賞燈行程，從音樂到燈光都能感受年底的節慶氣氛。

南部的朋友則可以留意Global Mall新左營車站週末登場的冬日音樂會，由翠屏國小、麗澤國小及民權國小帶來弦樂演出。Global Mall屏東市也將連續2個週末安排追光合唱團登台，逛街途中不妨放慢腳步，停下來聽聽現場演出，享受難得的假日時光。

環球聖誕聚餐多人套餐

年底最讓人期待的就是和家人、朋友相約吃頓大餐，Global Mall新北中和店推薦開飯川食堂「四人開飯」，推薦價3,050元，平均每人不到763元。喜歡川菜的朋友，可以約上平常難得見面的好友，圍坐在餐桌前邊吃邊聊，把今年還沒聊完的話題一次補齊。Global Mall屏東市則由時時香推出「聖誕派對饗宴5人餐」，推薦價4,350元，平均每人870元。無論是家庭聚會、好友交換禮物，還是提前安排跨年前的聚餐，都能依照同行人數選擇適合的套餐。



▲中和環球開飯川食堂推出「四人開飯」豪華套餐，滿滿一桌香麻經典川菜超級下飯，聖誕聚餐選這套絕對過癮。圖／Global Mall提供；窩客島整理

南港環球聖誕限定甜點

甜點控年底逛Global Mall南港車站，記得把Krispy Kreme和Mum Mum列入必逛清單。Krispy Kreme推出期間限定口味與聖誕造型甜甜圈，想為辦公室下午茶增添節慶氣氛，或是帶甜點參加朋友聚會，都可以留意這波限定商品。Mum Mum則推出耶誕限定6吋「莓滿果籃」，推薦價1,580元，想為聖誕聚餐準備1顆能與親友分享的蛋糕，可以把這款限定甜點列入選購清單。Global Mall新左營車站的懿品乳酪菓子手造所也推出生巧克力禮盒優惠價399元、杜拜巧克力禮盒推薦價520元，無論是交換禮物還是拜訪親友時的伴手禮，都有不同預算的選擇。



▲南港環球Mum Mum推出耶誕限定6吋「莓滿果籃」，鮮紅欲滴的新鮮大草莓豪邁鋪滿整個蛋糕，搭配綿密鮮奶油簡直太夢幻。圖／Global Mall提供；窩客島整理

▲南港環球Krispy Kreme把聖誕老人、麋鹿跟雪人通通變成可愛甜甜圈，繽紛造型一開盒就讓人少女心噴發，派對點心選它超有面子。圖／Global Mall提供；窩客島整理

板橋環球耶誕城美食攻略

準備到新北歡樂耶誕城拍照打卡的人，可以順道安排Global Mall板橋車站的美食行程。英格莉莉推出「冬日櫻語巧克力雙人饗宴」，會員獨享價1,388元，平均每人694元，很適合情侶約會或閨蜜相約，吃完再到耶誕城欣賞夜晚的燈光。想買甜點回家慢慢享用，人氣法式甜點品牌「傳遞幸福」推出聖誕限定4入禮盒，會員獨享價549元。春上布丁則帶來「黑曜可可」與「莓好巧遇」2款期間限定口味組合，推薦價250元，不論是巧克力控還是莓果控，都能為自己的聖誕下午茶多準備1份甜點。

中和環球滿額送貓咪地墊

貓咪控可以先把11月30日至12月2日記下來，Global Mall新北中和店推出iMall會員滿額贈，活動期間當日消費滿3,000元，即贈貓咪地墊。年底原本就有添購居家用品、冬季服飾或交換禮物計畫的人，可以留意這波滿額活動。第2波滿額好禮於12月7日至9日登場，iMall會員當日單筆消費滿3,000元，即贈陶瓷隨行杯。平常上班習慣帶著自己的杯子，或是喜歡在家泡咖啡、喝熱茶的人，可以依照自己喜歡的贈品安排購物日期。要特別留意的是，2波活動的消費門檻雖然相同，但消費計算方式不同。

桃園A8林口A9滿額送好禮

想為家裡的聖誕餐桌添購新餐具，可以留意Global Mall桃園A8與林口A9的滿額活動。12月1日至13日於指定專門店單筆消費滿3,000元，即贈聖誕餐具禮盒，剛好可以在年底聚餐時派上用場，讓平常在家吃飯也多1點節慶氣氛。12月14日至27日則接力推出第2波滿額贈，於指定專門店當日單筆消費滿3,000元，即贈「解除頸報程體驗券」1份。2波贈品各有不同的生活用途，準備趁年底購物的人，可以依照自己的需求選擇消費時間。

環球新會員聖誕入會禮

還沒有加入iMall會員的人，今年聖誕節也有專屬好禮。Global Mall新北中和店即日起至12月27日，申辦會員並不限金額消費，即贈聖誕老人勺叉禮盒。Global Mall屏東市同期推出新會員優惠，新加入iMall會員當日單筆消費滿1,499元，即贈暖心聖誕擦手巾。Global Mall桃園A8與林口A9則分成2個階段推出入會禮，11月30日前申辦會員，當日消費滿399元即贈造型面紙套。12月1日至31日申辦會員並消費滿599元，即贈潤澤安瓶精華護手霜1份，正好可以在冬天隨身攜帶使用。各店入會禮的消費門檻、活動期限與贈品皆不同，出門前記得先確認想去的分店適用哪一波活動。



▲Global Mall林口A9和屏東市在聖誕節當天都有驚喜彩蛋，聖誕老人隨機現身發送糖果，大小朋友都能感受滿滿過節儀式感。圖／Global Mall提供；窩客島整理





Global Mall 環球購物中心「耶誕嘉年華」活動

活動檔期：即日起至 12 月 27 日

活動規模：全台 8 店同步推出超過 350 場獨家活動

主題互動與節慶演出

新北中和店

12 月 4 日：舉辦點燈儀式，當日另有暖心音樂會、歡樂小丑氣球秀及海洋家族哥哥姊姊唱跳表演

檔期限定：推出「海洋家族唱跳舞會」及「聖誕毛孩派對」

桃園 A8：推出「海洋家族夢幻舞會」，邀請親子唱跳團體演出

板橋車站：12 月 25 日聖誕節當天邀請致理科技大學管樂團演出

新左營車站：週末舉辦冬日音樂會，邀請翠屏國小、麗澤國小及民權國小帶來弦樂演出

林口 A9、屏東市：12 月 25 日聖誕節當天安排聖誕老人隨機現身發送糖果

屏東市：連續兩週末安排追光合唱團登台演出

聖誕手作體驗

新北中和店：薑餅屋手作

南港車站：繽紛聖誕襪 DIY

屏東市：冬季聖誕版畫、聖誕花圈、發光水晶球、苔球生態森林體驗

聖誕聚餐與甜點推薦

新北中和店：開飯川食堂「四人開飯」套餐，推薦價 3,050 元

屏東市：時時香「聖誕派對饗宴 5 人餐」，推薦價 4,350 元

南港車站：

Krispy Kreme：期間限定口味及聖誕造型甜甜圈

Mum Mum：耶誕限定 6 吋「莓滿果籃」，推薦價 1,580 元

新左營車站：懿品乳酪菓子手造所生巧克力禮盒優惠價 399 元、杜拜巧克力禮盒推薦價 520 元

板橋車站：

英格莉莉：「冬日櫻語 巧克力雙人饗宴」（含櫻桃巧克力熔岩蜜糖吐司、漢普頓花園燉飯、主廚義大利麵及特調飲品兩份），會員獨享價 1,388 元

傳遞幸福：聖誕限定四入禮盒，會員獨享價 549 元

春上布丁：期間限定「黑曜可可」與「莓好巧遇」口味組合，推薦價 250 元

會員滿額好禮與新會員優惠

新北中和店：

滿額贈：iMall 會員於 11 月 30 日至 12 月 2 日當日消費滿 3,000 元贈貓咪地墊；12 月 7 日至 9 日當日單筆消費滿 3,000 元贈陶瓷隨行杯

新會員禮：即日起至 12 月 27 日申辦會員且不限金額消費，贈聖誕老人勺叉禮盒

桃園 A8、A9：

滿額贈：12 月 1 日至 13 日指定專門店單筆消費滿 3,000 元贈聖誕餐具禮盒；12 月 14 日至 27 日指定專門店當日單筆消費滿 3,000 元贈「解除頸報程體驗券」一份

新會員禮：11 月 30 日前申辦會員當日消費滿 399 元贈造型面紙套；12 月 1 日至 31 日申辦會員並消費滿 599 元贈潤澤安瓶精華護手霜一份

屏東市：即日起至 12 月 27 日新加入 iMall 會員，當日單筆消費滿 1,499 元贈暖心聖誕擦手巾

還有哪些聖誕滿額贈、會員專屬優惠與餐廳聚餐好康不能錯過？

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