台北101聖誕節超過20處打卡景點接力登場。窩客島資深編輯李維唐推薦，12月18日後造訪，可一次拍齊魔法城堡3大主題裝置。

今年台北信義區聖誕節真的要留一整天來拍照。台北101自11月28日起推出「耶誕奇幻漫遊」系列活動，超過20處夢幻打卡景點從1樓一路延伸至101樓，8公尺巨型機械聖誕樹、7公尺魔法城堡巨船、101隻動物精靈接力登場，還有全台獨家史努比「夢想樂章」聖誕燈飾等著大家來拍。就連89樓觀景台都變身雲端魔法森林，完成指定探索任務還有機會帶走限量小禮。逛累了也能安排精品下午茶、人氣酸種麵包及牛排大餐，歲末購物更有單筆每滿5,000元送200元回饋，今年的台北101從白天到晚上都有不同玩法。



▲4樓都會廣場直接變身童話裡的魔法動物城堡，8公尺高的機械耶誕樹上停滿了發光紫蝴蝶，旁邊還停靠著7公尺高的華麗城堡巨船，走進拱門就像闖進奇幻樂園一樣好拍。圖／台北101提供；窩客島整理

台北101聖誕樹接力登場

如果錯過11月初在台北101掀起打卡熱潮的Cartier卡地亞12公尺巨型聖誕樹，這次可要把日期先記下來。先前卡地亞以200隻俏皮小美洲豹搭配巨型聖誕樹，將4樓都會廣場變成精品童話世界，光是11月5日至21日就吸引超過20萬人次到訪打卡。這回台北101換上截然不同的童話風格，把城堡、森林與動物精靈搬進購物中心，讓聖誕節多了幾分遊樂園般的趣味。從11月28日起，台北101以「耶誕奇幻漫遊」為主題，串聯戶外廣場、購物中心及高空觀景台，安排超過20處節慶打卡熱點。喜歡拍照的人可以先從戶外燈飾開始逛，再走進室內拍攝巨型聖誕樹與城堡，想要收藏更不一樣的聖誕照片，還能把行程延伸到高空觀景台，將台北城市天際線一起收進相簿。

8公尺機械聖誕樹必拍

台北101購物中心4樓都會廣場這次化身「魔法動物城堡」，以紫色、金色與暖白色交織出帶有童話色彩的節慶場景。從尖塔城堡、拱門到環繞四周的聖誕樹，每個角落都有不同的拍照構圖。今年更首度推出聖誕燈光秀，讓原本熟悉的購物中心多了奇幻遊樂園般的視覺感受。11月28日率先登場的是聖誕森林與高達8公尺的巨型機械聖誕樹，12月11日再迎來7公尺高的魔法城堡巨船，12月18日則有101隻動物精靈加入城堡派對。想要一次拍齊3大主題裝置的人，建議將行程安排在12月18日之後。喜歡記錄聖誕造景變化的人，也可以分成3個階段造訪，每次來都有不同的拍照主角。

89樓雲端魔法森林

誰說聖誕節只能在街頭拍燈飾？台北101將奇幻冒險一路延伸到89樓觀景台，以「雲端魔法森林」為主題，讓迷路的動物精靈穿越神祕雲霧，來到城市高空展開冒險。藍色地面搭配銀白色聖誕樹、金色彎月與垂掛在上方的閃耀燈飾，營造出與4樓城堡截然不同的夢幻氛圍。想拍出帶有冬日童話感的照片，可以將金色彎月、森林造景與高空窗景一起納入構圖。無論是情侶約會、閨蜜出遊，還是帶著小朋友來尋找動物精靈，都能在欣賞台北城市風景之餘，多收藏一組不一樣的聖誕節紀念照。



▲衝上89樓觀景台就能一秒掉進夢幻雲端，頭頂滿滿的蓬鬆雲朵垂掛著發光星球與雪花，地上還有超萌的北極熊家族與馴鹿在發光月亮旁開派對，背後就是極光美景，快門根本按到停不下來。圖／台北101提供；窩客島整理

101樓高空花藝秘境

一路來到101樓觀景台，畫風又從童趣森林切換成浪漫花藝世界。「蕨蘭之美・浪漫冬日盛宴」換上節慶新裝，以高空花藝秘境結合冬日聖誕氛圍，讓喜歡花草植栽與精緻場景的人多了一處值得收藏的拍照景點。垂掛而下的花卉、層層交錯的綠色植栽，搭配帶有森林感的階梯與暖色光影，彷彿走進藏在城市高空的祕密花園。相較於4樓巨型裝置的熱鬧童趣，101樓更適合想拍攝浪漫風格照片的人，也能將高空賞景安排成聖誕約會的其中一站。



▲一路往上衝到101樓高空，整片浪漫的紫色與白色蘭花秘境直接美出新高度，垂墜的金色燈球與燭光把花藝點綴得超有氣氛，站在這裡俯瞰傍晚的台北天際線，絕對是今年最仙的約會打卡點。圖／台北101提供；窩客島整理

尋找動物精靈拿限量禮

今年台北101還安排了一場可以親自參與的聖誕冒險。2026年12月14日至2027年1月1日推出「奇幻動物探索令」，邀請大小朋友化身魔法探險家或聖誕老公公，前往89樓雲端森林尋找迷路的動物夥伴，陪伴牠們踏上返回4樓魔法城堡的旅程。完成指定任務還有機會獲得限量精美小禮，讓逛聖誕裝置不再只是走走拍拍，而是多了一段尋找動物精靈的趣味體驗。活動時間為平日上午11時至晚上8時30分，想帶小朋友一起解任務的家長，可以事先確認活動辦法與參加條件，再安排觀景台行程。

全台獨家史努比聖誕燈飾

史努比粉絲今年一定要把台北101列入聖誕打卡清單。2026年12月2日至2027年3月2日，台北101攜手史努比與好友們推出全台獨家期間限定「夢想樂章」聖誕燈飾，以美式音樂文化為靈感，將鋼琴、復古音響、彩色五線譜與音符融入街頭造景。這次共有3大主題場景，分布在台北101購物中心信義路側與松智路側，周邊人行道也換上繽紛音符燈飾。不同於常見的紅綠色聖誕布置，史努比這次走的是帶有復古音樂派對感的路線，金色燈海與繽紛霓虹色彩各有特色，從聖誕節一路展出至2027年3月，跨年後來信義區逛街也能安排拍照。



▲史努比跟好朋友們直接把台北101變成大型音樂舞台，在璀璨煙火夜空下賣力吹薩克斯風、彈吉他跟拉手風琴，連糊塗塌客都組成了迷你樂團，光看主視覺就讓人超級期待這場冬日音樂盛宴。圖／台北101提供；窩客島整理

史努比與明日之星

位於台北101購物中心1樓信義路側的「史努比與明日之星」，以花生漫畫中的音樂神童謝德勒為靈感，將鋼琴搬進金色燈飾環繞的音樂場景。盤旋而上的金色五線譜搭配璀璨光影，讓整座裝置看起來就像一座精緻的戶外音樂舞台。最有趣的是，中央鋼琴前的琴椅特別留給到訪的觀眾。喜歡史努比的人可以坐上琴椅，在史努比與朋友們的陪伴下拍攝自己的聖誕紀念照。比起單純站在裝置旁合影，多了可以融入場景的互動巧思。



▲華麗的金色涼亭在夜色中閃閃發光，史努比和糊塗塌客站在純白鋼琴上吹奏薩克斯風，連琴椅都貼心留給大家入座拍照，頭頂盤旋的金色五線譜就像星光一樣浪漫，坐上去一秒就能圓夢當個音樂明日之星。圖／台北101提供；窩客島整理

史努比的炫光派對

同樣位於1樓信義路側的「史努比的炫光派對」，則是3大主題中帶有鮮明復古色彩的拍照場景。史努比與好朋友糊塗塌客Woodstock化身派對主角，以迪斯可及街頭流行文化為靈感，搭配巨型復古音響、彩色霓虹燈與音樂符號，讓信義區街頭多了一座美式音樂派對舞台。粉紅色、藍色與紫色光影交錯，搭配史努比戴著耳機的可愛造型，和周邊金色聖誕燈海形成鮮明對比。喜歡活潑、復古風格照片的人，可以特別留到天黑後再來拍，將霓虹燈飾與城市夜景一起收進畫面。



▲信義路側夜晚直接變成復古迪斯可舞池，史努比戴上耳機、腳踩溜冰鞋，跟糊塗塌客一起在巨型手提音響前大開炫光派對，霓虹黑膠唱片跟閃亮鏡面球把氣氛炒到最高點，路過根本忍不住想跟著音樂搖擺。圖／台北101提供；窩客島整理

松智路史努比舞會

沿著台北101外圍走到1樓松智路側，就能找到另一座主題裝置「史努比舞會」。這裡以史努比與好友們自在起舞為主題，搭配舞台兩側延伸的彩色五線譜，讓整個場景彷彿正舉辦一場熱鬧的戶外音樂會。如果是三五好友一起來逛信義區，不妨把這裡安排成團體合照的其中一站。從信義路側的金色鋼琴、復古音響一路拍到松智路的史努比舞會，3個場景各有不同色調與音樂元素，不用離開台北101周邊，就能收藏不同風格的史努比聖誕照片。



▲松智路側直接迎來超熱鬧的史努比舞會，查理布朗、露西跟奈勒斯齊聚在愛心舞台前開心起舞，兩側延伸的彩虹五線譜就像展開的翅膀一樣繽紛，背後還有台北101大樓當背景，怎麼拍都充滿童趣活力。圖／台北101提供；窩客島整理

信義區繽紛旋律大道

除了3大史努比主題裝置，台北101信義路、松智路及水舞廣場周邊人行道也換上「繽紛旋律大道」聖誕燈飾。沿途路樹纏繞著暖金色燈光，樹梢間點綴粉紅色、藍色、綠色等繽紛音符，讓原本熟悉的信義區街景多了幾分浪漫。建議傍晚逛完購物中心後，再沿著戶外人行道慢慢散步，從近距離拍攝彩色音符，到將整排閃耀路樹與台北101納入畫面，都有不同的聖誕夜景構圖。即使沒有安排購物行程，也能把戶外燈飾列入信義區夜間散步清單。



▲沿著信義路、松智路跟水舞廣場周邊人行道散步超級浪漫，整排路樹都披上了暖金色燈海，樹梢間還點綴著粉紅、草綠跟寶藍色的發光音符，夜晚走在這條大道上就像漫步在流動的旋律裡，隨手一拍都是滿滿的耶誕氛圍。圖／台北101提供；窩客島整理

海瑞溫斯頓精品聖誕樹

喜歡精品聖誕造景的人，今年也別錯過台北101購物中心1樓信義廣場。擁有「鑽石之王」美譽的Harry Winston海瑞溫斯頓，以「Winter Wonderland冬日幻境」為靈感，將閃耀聖誕樹群、可愛雪人、夢幻雪橇與品牌經典禮盒融入冬日場景。樹頂星芒與燈光交相輝映，搭配白雪意象與品牌經典色彩，呈現宛如珠寶櫥窗般精緻的聖誕氛圍。與史努比燈飾的繽紛童趣相比，這裡更適合喜歡優雅、浪漫風格的人，無論是拍攝人物穿搭或單純收藏聖誕夜景，都有不同的視覺亮點。



▲信義廣場夜晚亮起超夢幻的冬日幻境，海瑞溫斯頓把耶誕樹群點綴得像鑽石一樣閃閃發亮，旁邊還有戴著圍巾的可愛雪人與堆滿禮盒的雪橇，隨便站在樹前都能拍出滿滿的精品高級感。圖／台北101提供；窩客島整理

朗格巨型腕錶聖誕裝置

台北101購物中心1樓松智廣場則迎來德國頂級製錶品牌朗格的期間限定「巨型腕錶藝術裝置」。將原本戴在手腕上的精緻腕錶放大成街頭藝術造景，搭配德國德累斯頓傳統聖誕風情，讓精品工藝成為今年信義區相當不一樣的拍照主題。巨型腕錶置於金色光影環繞的裝置中央，兩側搭配建築造型與星芒燈飾，呈現帶有歐洲節慶風格的街頭景觀。喜歡精品腕錶或歐式聖誕布置的人，可以和松智路側的史努比舞會安排在同一段散步路線中。



▲走過松智廣場直接被這座巨型腕錶藝術裝置震撼到，朗格把德國德累斯頓的傳統耶誕小鎮搬來台北街頭，搭配頭頂上閃耀的立體星芒燈飾，夜晚點燈後拍起來超級有歐洲過節的奢華儀式感。圖／台北101提供；窩客島整理

台北101聖誕音樂會

除了拍照打卡，今年台北101也有聖誕音樂會可以欣賞。邁入第11年的「夢想舞台耶誕音樂會」，將於12月12日至27日期間的每週六日及12月25日聖誕節，在購物中心4樓都會廣場登場，邀集超過500位兒童與青少年參與演出。演出日期包含12月12日、13日、19日、20日、25日、26日及27日，每天下午2時至5時安排不同演出。想要感受更完整的聖誕節氛圍，可以挑選音樂會舉辦的日期前往，白天欣賞孩子們帶來的音樂演出，接著逛魔法動物城堡，入夜後再到戶外拍攝史努比燈飾。

台北101迎來5大新店

拍完聖誕裝置，台北101今年歲末還有5大人氣品牌接力開幕，包含Bacha Coffee夿萐咖啡、TWG Tea、CELEBREAD酸種麵包、教父牛排及TOM FORD BEAUTY。從下午茶、烘焙美食到精品美妝，都能成為聖誕逛街行程的一部分。其中，知名牛排品牌教父牛排預計於12月底前進駐台北101購物中心。想安排聖誕約會、歲末聚餐或紀念日大餐的人，可以留意後續正式開幕與訂位資訊，將精品牛排餐廳列入年底聚餐清單。

Bacha Coffee精品咖啡

源自摩洛哥馬拉喀什、創立於1910年的Bacha Coffee夿萐咖啡，也加入台北101歲末品牌陣容。門市以品牌發源地達夿萐Dar el Bacha為靈感，帶來具有異國風情的華麗精品咖啡體驗，從精緻咖啡器具到色彩鮮明的商品包裝，都延續品牌獨有的美學風格。咖啡選擇匯集全球35個國家、超過200款百分之100阿拉比卡精品咖啡，包含單品咖啡、風味咖啡與特色調配咖啡。除了替自己挑選喜歡的咖啡，也能留意粉紅色節慶璀璨禮盒，將帶有精品質感的咖啡禮盒列入今年交換禮物或歲末送禮清單。



▲坐在充滿摩洛哥風情的座位上，用金色鵝頸壺沖出一杯香氣濃郁的現煮咖啡，旁邊再配一顆剛出爐的酥脆可頌跟千層派，光看這華麗的午後茶陣仗，就像一秒飛到歐洲度假一樣享受。圖／台北101提供；窩客島整理

TWG Tea旗艦茶沙龍

來自新加坡的奢華茶葉品牌TWG Tea，將於12月2日開設台北101旗艦茶沙龍暨精品門市。喜歡喝茶、吃下午茶的人，除了能挑選來自世界各地茶園的珍稀茗茶與獨家手作調配茶，也能搭配精緻茶點，享受逛街途中難得的悠閒時光。今年聖誕送禮也能留意TWG Tea聖誕節慶茶手工純棉茶包，紅色禮盒搭配金色裝飾，光是包裝就帶有濃厚的節慶氣息。無論是送給喜歡喝茶的朋友，還是買回家搭配甜點享用，都能為冬日午後增添一點儀式感。



田馥甄愛吃的酸種麵包

人氣酸種麵包品牌CELEBREAD也加入台北101美食陣容。以天然酸種與長時間發酵製作麵包，外層帶有酥脆口感，內裡柔軟又富有嚼勁，越咀嚼越能感受到穀物自然香氣與酸種發酵風味。口味除了經典原味，還有核桃、巧克力香橙、拿波里，以及田馥甄喜愛的墨西哥辣椒起司。喜歡甜口味的人可以挑選巧克力香橙，偏愛鹹香風味的人則能試試墨西哥辣椒起司，逛完聖誕燈飾順手帶一顆回家，隔天早餐搭配咖啡或熱茶也很適合。



▲連女神田馥甄都私心大愛的招牌口味就是這顆，剛出爐的圓滾滾麵包外皮焦香酥脆，裡面藏著微辣帶勁的墨西哥辣椒跟濃郁牽絲起司，鹹香微辣的層次感一吃就會直接愛上。圖／台北101提供；窩客島整理

TOM FORD雪地度假屋

精品美妝控則可以鎖定TOM FORD BEAUTY，自2026年11月25日至2027年1月14日推出全台首家「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」，將阿爾卑斯山雪季度假的奢華氛圍搬進台北101。以純白雪景、金色光芒及雪地度假屋為設計靈感，搭配璀璨的太陽聖誕樹，呈現有別於傳統紅綠配色的精品聖誕風格。喜歡香氛、美妝與精緻節慶布置的人，可以把這裡安排在室內逛街路線中，順便尋找適合自己的歲末美妝禮物。

台北101獨家精品禮物

想趁聖誕節挑選一份特別的精品禮物，台北101這次也集結多款獨家商品與新品。其中包含全球僅1件的CHAUMET Bee 18K白金胸針，鑲嵌1顆17點24克拉橢圓形海藍寶石與多顆明亮式切割鑽石，還有Cartier Panthère de Cartier白K金戒指、Van Cleef & Arpels Two Butterfly吊墜，以及BOUCHERON孔雀羽毛耳環。喜歡精品包款的人，可以留意台北101獨家的CELINE FLAIR小號手袋與Loro Piana Loom L25羊絨女士提包，另外還有COACH ROGUE單肩手袋、BERLUTI BAOBAB 2 Jours公文包等選擇。香氛控則能鎖定Jo Malone London蘇格蘭格紋威士忌與雪松香水，搭配節慶感十足的格紋裝飾，從包裝到香氛主題都相當有冬日氣息。

台北101滿5,000元送200元

準備趁年底買精品、挑選交換禮物的人，記得先看台北101購物優惠。自2026年11月26日至2027年1月3日，台北101購物中心推出全館單筆消費每滿5,000元送200元回饋，台北101聯名卡友最高再享百分之3回饋。如果購物清單上已經有想買的美妝、精品包款或珠寶腕錶，也可以留意12月18日至20日的會員限定購物加碼活動。這3天同時碰上101隻動物精靈登場，想要拍照、逛街與購物一次完成，可以特別將這個週末空下來。

台北101會員購物加碼

12月18日至20日，台北101指定流行美妝店家當日單筆消費滿10,000元，贈101 Point購物金1,200點，價值300元。指定國際精品店家當日單筆消費滿100,000元，贈101 Point購物金12,000點，價值3,000元。指定珠寶腕錶店家當日單筆消費滿300,000元，同樣贈101 Point購物金12,000點，價值3,000元。活動限同一會員卡號當日兌換，活動期間每卡每日依指定店家消費門檻各限兌1份，數量有限，兌完為止。建議結帳前先確認適用店家、會員資格及各項回饋的合併使用條件，再決定購物日期與消費安排。





耶誕奇幻漫遊｜垂直打卡熱點與互動活動

4F 都會廣場《魔法動物城堡》（首度推出耶誕燈光秀）

11/28（六）起：耶誕森林與8公尺巨型機械耶誕樹率先登場。

12/11（五）起：7公尺高魔法城堡巨船震撼亮相。

12/18（五）起：101隻動物精靈驚喜現身。

89F 觀景台《雲端魔法森林》：高空探險秘境，動物精靈現身雲霧森林。



101F 觀景台《蕨蘭之美・浪漫冬日盛宴》：高空花藝秘境換上耶誕節慶新裝。

「奇幻動物探索令」互動任務：

期間：2026/12/14（一）– 2027/1/1（五），平日 11:00–20:30。

內容：前往89F雲端森林尋找迷路的動物夥伴並帶回4F魔法城堡，完成指定任務有機會獲得限量精美小禮。

戶外耶誕燈飾與精品造景

全台獨家史努比《夢想樂章》耶誕燈飾（2026/12/2 – 2027/3/2）：

史努比與明日之星（1F信義路側）：向音樂神童謝德勒致敬的中央鋼琴與金色五線譜造景。

史努比的炫光派對（1F信義路側）：史努比與糊塗塌客化身派對主角，結合迪斯可與街頭流行元素的復古霓虹燈飾。

史努比舞會（1F松智路側）：史努比與好友在舞台起舞，搭配兩側延伸的彩色五線譜。

繽紛旋律大道（信義路、松智路及水舞廣場周邊人行道）：路樹披上燈飾與繽紛音符。

頂級珠寶腕錶品牌造景

Harry Winston 海瑞溫斯頓（1F信義廣場）：以「Winter Wonderland 冬日幻境」為靈感，打造鑽石星芒耶誕樹群、雪人與經典禮盒雪橇。

A. Lange & Söhne 朗格（1F松智廣場）：期間限定「巨型腕錶藝術裝置」，重現德國德累斯頓傳統耶誕風情。

公益演出｜《夢想舞台耶誕音樂會》

邁入第11年，邀集逾500位兒童與青少年於 4F 都會廣場 演出：

演出日期：12/12（六）、12/13（日）、12/19（六）、12/20（日）、12/25（五）、12/26（六）、12/27（日）。

演出時段：每日 14:00–15:00、15:00–16:00、16:00–17:00（每日共3場）。

五大新店接力開幕

TOM FORD BEAUTY：11/25 開幕，打造全台首家「Soleil Neige 冬日光芒雪地度假屋」（展期至 2027/1/14）。

TWG Tea：12/2 開幕，開設台北101旗艦茶沙龍暨精品門市。

教父牛排：預計 12月底前 進駐購物中心。

Bacha Coffee 夿萐咖啡：來自摩洛哥的傳奇咖啡品牌，提供超過200款精品咖啡與禮盒。

CELEBREAD：人氣天然酸種麵包品牌，主打墨西哥辣椒起司、核桃、巧克力香橙等口味。

歲末購物優惠回饋

全館滿額贈（2026/11/26 – 2027/1/3）：

全館單筆消費每滿 NTD 5,000 送 NTD 200 回饋。

台北101聯名卡友最高再享 3% 回饋。

會員限定三日加碼（2026/12/18 – 12/20）（最高享 10% 回饋，限同會員ID當日兌換，每卡每日各門檻限兌一份）：

流行美妝店家：單筆滿 NTD 10,000 贈 101 Point 1,200點（價值 NTD 300）。

國際精品店家：單筆滿 NTD 100,000 贈 101 Point 12,000點（價值 NTD 3,000）。

珠寶腕錶店家：單筆滿 NTD 300,000 贈 101 Point 12,000點（價值 NTD 3,000）。

還想知道今年聖誕節有哪些人氣角色聯名、限定周邊與可愛打卡裝置值得收藏嗎？

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