日出茶太攜手MINITEEN推出4款聯名周邊，最低29元起。資深編輯李維唐提醒，透過LINE你訂350元加購全套周邊，可再省57元。
SEVENTEEN粉絲準備揪團喝手搖飲，日出茶太攜手韓國人氣男團SEVENTEEN官方角色「MINITEEN」推出首度手搖飲聯名，11月25日起全品項大杯飲品全面換上聯名杯身，更有4款特別聯名周邊最低29元就能加價購。從集結13位角色的透明托特包、3大分隊專屬保冷袋，到可以掛在包包上的迷你冰壩杯，就連喝珍珠奶茶的吸管都有本命角色陪伴。日出茶太同步推出4款日本靜岡抹茶新品，還有2間MINITEEN主題門市等著粉絲朝聖打卡。
日出茶太MINITEEN聯名
平常買手搖飲就喜歡拍照打卡的粉絲，這次連飲料杯都值得多看幾眼。日出茶太自2026年11月25日起至2027年1月26日，將全品項大杯飲品換上MINITEEN特別聯名杯身，讓SEVENTEEN的13位官方角色走進日常生活。無論是上班途中買杯飲料，還是和同樣喜歡SEVENTEEN的朋友相約逛街，都能拿著聯名杯一起拍照。這次聯名周邊從日常購物、飲品保冷到包包配件都有，想收藏本命角色的粉絲可以鎖定13款造型吸管套，喜歡全員集結的粉絲則不能錯過透明托特包。4款周邊各有不同的使用情境，不只是放在家裡收藏，也能直接帶出門使用。
MINITEEN保冷袋29元起
這次最容易入手的周邊就是「MINITEEN不織布保冷袋」，以SEVENTEEN的HIPHOP TEAM、VOCAL TEAM及PERFORMANCE TEAM等3大分隊為設計靈感，推出3款不同的專屬圖樣。平常習慣一次買好幾杯手搖飲，或是出門購物時需要攜帶飲品，都可以派上用場。保冷袋內層採用鋁箔材質，兼顧飲品保冷與日常攜帶需求，搭配MINITEEN聯名飲料杯，從杯身到提袋都是滿滿的應援氛圍。門市及LINE你訂加價購只要29元，直接購買則為99元，共有3款設計且不可挑選款式，想集齊3大分隊的粉絲可以和朋友交換收藏。
13位角色透明托特包
選不出最喜歡哪位角色，乾脆把13位角色全部帶回家。「MINITEEN防潑水托特包」以透明包身搭配全員集結的角色圖樣，讓每位MINITEEN角色都能清楚露出。包身尺寸為38公分乘以35公分，大容量設計適合收納日常外出用品，也能搭配休閒穿搭。透明包身讓裡面收納的小物自然成為穿搭的一部分，放入喜愛的偶像周邊、隨身小包或日常用品，就能依照自己的喜好搭配。防潑水設計也增加日常使用的便利性，門市及LINE你訂加價購89元，直接購買190元，對於想一次收藏13位角色的粉絲來說，不用逐款收集就能擁有全員圖樣。
MINITEEN吸管套13款
喝手搖飲也能讓本命陪在身邊。「MINITEEN角色吸管套」集結13款不同角色造型，搭配日出茶太品牌紫色粗吸管，讓原本再熟悉不過的喝飲料日常，多了可以隨身使用的應援小物。粗吸管設計適合飲用珍珠、白玉糰子等帶有咀嚼口感的配料，喝茶的同時也能欣賞喜愛的角色。吸管套與吸管採分離式設計，角色造型與吸管可以分開，門市及LINE你訂加價購99元，直接購買199元。這款周邊共有13種角色造型且不可挑選款式，想收藏特定本命角色的粉絲，也可以揪朋友一起入手、互相交換，享受收集不同角色的樂趣。
MINITEEN迷你冰壩杯
4款周邊之中，最適合掛在包包上當作日常配件的就是「MINITEEN迷你冰壩杯」。將平常熟悉的冰壩杯縮小成120毫升的迷你尺寸，保留透明杯蓋、側邊手把等經典外型，再搭配MINITEEN角色圖樣及專屬掛繩，小巧的模樣就像把日常使用的冰壩杯變成掌上收藏品。迷你冰壩杯可以實際盛裝飲品，也能利用掛繩掛在托特包或其他隨身包款上，成為穿搭中的可愛小細節。如果同時入手透明托特包，還能將2款周邊搭配在一起，讓MINITEEN角色從包身一路延伸到包包掛飾。門市及LINE你訂加價購190元，直接購買290元。
日出茶太2間聯名主題門市
想拍到更多MINITEEN角色的粉絲，可以把日出茶太台北天成店及桃機一航店列入打卡清單。這次2間門市從店面外觀到店內空間陳列，都換上MINITEEN特別聯名設計，包含角色窗貼及特色陳列，讓13位角色走出飲料杯與周邊商品，直接出現在手搖飲門市裡。在台北逛街時可以安排到台北天成店買杯飲料，準備搭飛機出國的粉絲則能留意桃機一航店。拿著聯名飲料杯、搭配剛入手的角色周邊，在主題門市留下與MINITEEN同框的照片，也能讓這次喝手搖飲多一份值得收藏的紀念。
日出茶太4款靜岡抹茶新品
除了MINITEEN聯名周邊，抹茶控這次也有4款冬季限定新品可以選。日出茶太以日本靜岡抹茶為基底，分別搭配蕎麥、日式烤茶、蘋果果香及香醇鮮奶，其中3款還加入日式甜點常見的白玉糰子，讓抹茶飲品多了軟糯又帶嚼勁的口感。日出茶太自11月初展開3倍濃抹茶試飲活動，邀請超過100位消費者實際品嚐，並將消費者透過社群分享的試喝心得與回饋作為風味升級參考。這次主打的「白玉三倍濃抹茶」，抹茶粉用量及濃度更達品牌既有靜岡抹茶拿鐵的3倍，專攻平常就喜歡濃厚抹茶風味的消費者。
白玉三倍濃抹茶限量門市
喜歡抹茶風味濃一點的讀者，可以鎖定「白玉三倍濃抹茶」。透過增加抹茶粉用量與濃度，讓抹茶香氣更加飽滿鮮明，搭配軟糯帶嚼勁的白玉糰子，一口喝進濃厚茶香，再慢慢咀嚼白玉糰子，就像把日式抹茶甜點融入一杯手搖飲。街邊店售價85元，商場店90元，外送95元。不過這杯3倍濃抹茶並非全台門市都能喝到，僅於台北伊通店、板橋環球店、桃園小檜溪店及台中中友店等4間指定門市販售。想特地出門喝濃抹茶的讀者，記得先確認門市，才不會到了現場發現買不到。
鹽烤抹茶蕎麥茶80元
不想喝奶茶，又希望喝到帶有層次的抹茶風味，可以試試「鹽烤抹茶蕎麥茶」。以日本靜岡抹茶結合蕎麥及日式烤茶，讓抹茶茶香與淡雅的穀物烘焙香氣交織，少了奶茶的濃厚奶韻，多了清爽的茶飲風味。飲品內同樣加入白玉糰子，讓喜歡純茶風味的讀者也能享受軟糯的咀嚼口感。街邊店售價80元，商場店85元，外送90元，基隆百福店、竹北享平方店及高雄文橫店不販售這款新品。
蜜蘋抹茶芙緹果香登場
抹茶除了搭配鮮奶，和水果結合也有不同的風味表現。「蜜蘋抹茶芙緹」將蘋果的清甜果香融入日本靜岡抹茶，讓原本以茶香為主的抹茶飲品多了清新爽口的果香層次。對於平常喜歡水果茶，又想嘗試不同抹茶搭配的讀者來說，是這次4款新品中值得留意的選擇。這款也是本次4款抹茶新品中唯一沒有搭配白玉糰子的飲品，可以單純感受蘋果果香與抹茶交織的風味。街邊店售價80元，商場店85元，外送90元。
白玉靜岡抹茶拿鐵85元
喜歡經典抹茶拿鐵的讀者，則可以選擇「白玉靜岡抹茶拿鐵」。日本靜岡抹茶搭配香醇鮮奶，讓濃郁茶香與滑順奶韻相互交融，再加入軟糯帶嚼勁的白玉糰子，喝起來多了日式甜點般的口感層次。下午想喝杯飲料解解嘴饞，又喜歡帶有咀嚼感的配料，就能從這款經典搭配入手。街邊店售價85元，商場店90元，外送95元。台北伊通店、板橋環球店、桃園小檜溪店及台中中友店不販售這款飲品，這4間門市販售的是白玉三倍濃抹茶。另外，本次4款靜岡抹茶新品皆不可額外加料。
日出茶太350元周邊全收
想一次把4款MINITEEN聯名周邊帶回家的粉絲，建議優先留意LINE你訂限定收藏組合。購買「鹽烤抹茶蕎麥茶」、「蜜蘋抹茶芙緹」或「白玉三倍濃抹茶」任1杯指定新品，就能再以350元加購4款聯名周邊，包含不織布保冷袋、防潑水托特包、角色吸管套及迷你冰壩杯各1個。如果按照門市單品加價購價格計算，4款周邊合計407元，透過LINE你訂限定組合則可再省57元。不過350元為周邊加購金額，飲品費用須另外計算，白玉靜岡抹茶拿鐵也不適用這項限定組合優惠。
MINITEEN聯名加購攻略
活動期間於日出茶太實體門市及LINE你訂購買任1杯飲品，即可享有指定周邊加價購優惠，每筆訂單4款周邊各可加價購1個，另外各可直購1個，單筆訂單最多能帶走8個聯名周邊。想和朋友一起收藏，或是希望多入手幾款角色吸管套及分隊保冷袋的粉絲，可以依照購買規則安排訂單。透過Foodpanda及Uber Eats訂購的讀者，則須搭配任1杯指定靜岡抹茶新品，才能享有周邊加購優惠。外送平台的保冷袋、透明托特包、角色吸管套及迷你冰壩杯，加購價分別為99元、190元、199元及290元，直接購買價格則分別為199元、290元、299元及390元，每筆訂單每款限購1個。不同購買通路的價格與優惠條件有所差異，想用較低價格收藏MINITEEN周邊，建議優先選擇實體門市或LINE你訂。
日出茶太MINITEEN聯名活動
活動時間：2026年11月25日至2027年1月26日
- 聯名杯身：全品項大杯飲品全面換上MINITEEN特別聯名杯身。
- 不織布保冷袋：共3款分隊圖樣，加價購29元、直購99元，不可挑款。
- 防潑水托特包：透明包身集結13位角色，加價購89元、直購190元。
- 角色吸管套：共13款角色造型，加價購99元、直購199元，不可挑款。
- 迷你冰壩杯：120毫升容量，附專屬掛繩，加價購190元、直購290元。
- LINE你訂限定組合：購買指定抹茶新品任1杯，即可350元加購4款周邊，比單品加價購省57元。
- 主題門市：台北天成店、桃機一航店，設有MINITEEN角色窗貼及特色陳列。
- 加購規則：實體門市及LINE你訂購買任1杯飲品，每筆訂單最多可加購4個、直購4個周邊。
日出茶太4款靜岡抹茶新品
上市時間：2026年11月25日
- 鹽烤抹茶蕎麥茶：街邊店80元、商場店85元、外送90元。
- 蜜蘋抹茶芙緹：街邊店80元、商場店85元、外送90元。
- 白玉三倍濃抹茶：街邊店85元、商場店90元、外送95元。
- 白玉靜岡抹茶拿鐵：街邊店85元、商場店90元、外送95元。
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