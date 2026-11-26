日出茶太攜手MINITEEN推出4款聯名周邊，最低29元起。資深編輯李維唐提醒，透過LINE你訂350元加購全套周邊，可再省57元。

SEVENTEEN粉絲準備揪團喝手搖飲，日出茶太攜手韓國人氣男團SEVENTEEN官方角色「MINITEEN」推出首度手搖飲聯名，11月25日起全品項大杯飲品全面換上聯名杯身，更有4款特別聯名周邊最低29元就能加價購。從集結13位角色的透明托特包、3大分隊專屬保冷袋，到可以掛在包包上的迷你冰壩杯，就連喝珍珠奶茶的吸管都有本命角色陪伴。日出茶太同步推出4款日本靜岡抹茶新品，還有2間MINITEEN主題門市等著粉絲朝聖打卡。

▲這次日出茶太跟韓國人氣角色MINITEEN首度聯名，一口氣端出四款超萌周邊，從保冷袋、透明托特包、角色吸管套到迷你冰壩杯通通有，13位小可愛直接變身日常實用小物，不管是想收藏還是帶出門炫耀都超可以，最低只要加價29元就能輕鬆入手。圖／日出茶太提供；窩客島整理



日出茶太MINITEEN聯名

平常買手搖飲就喜歡拍照打卡的粉絲，這次連飲料杯都值得多看幾眼。日出茶太自2026年11月25日起至2027年1月26日，將全品項大杯飲品換上MINITEEN特別聯名杯身，讓SEVENTEEN的13位官方角色走進日常生活。無論是上班途中買杯飲料，還是和同樣喜歡SEVENTEEN的朋友相約逛街，都能拿著聯名杯一起拍照。這次聯名周邊從日常購物、飲品保冷到包包配件都有，想收藏本命角色的粉絲可以鎖定13款造型吸管套，喜歡全員集結的粉絲則不能錯過透明托特包。4款周邊各有不同的使用情境，不只是放在家裡收藏，也能直接帶出門使用。

▲買飲料還能順便把本命分隊帶回家，大杯飲品全面換上超可愛的MINITEEN聯名杯身，搭配這款粉紫配色的HIPHOP TEAM專屬保冷袋，內層還有鋁箔保冷設計，帶手搖飲出門既有型又能保冰，加價購只要29元超划算。圖／日出茶太提供；窩客島整理

▲喜歡清新果綠色的粉絲看過來，這款VOCAL TEAM專屬不織布保冷袋把分隊角色通通印在袋身上，配上滿滿角色圖樣的聯名大杯手搖飲，拿在手上回頭率超高，不管是當午餐袋還是裝飲料都超實用。圖／日出茶太提供；窩客島整理

MINITEEN保冷袋29元起

這次最容易入手的周邊就是「MINITEEN不織布保冷袋」，以SEVENTEEN的HIPHOP TEAM、VOCAL TEAM及PERFORMANCE TEAM等3大分隊為設計靈感，推出3款不同的專屬圖樣。平常習慣一次買好幾杯手搖飲，或是出門購物時需要攜帶飲品，都可以派上用場。保冷袋內層採用鋁箔材質，兼顧飲品保冷與日常攜帶需求，搭配MINITEEN聯名飲料杯，從杯身到提袋都是滿滿的應援氛圍。門市及LINE你訂加價購只要29元，直接購買則為99元，共有3款設計且不可挑選款式，想集齊3大分隊的粉絲可以和朋友交換收藏。

▲粉藍色控絕對會愛上這一款，PERFORMANCE TEAM專屬保冷袋印上呆萌排排站的角色們，搭配全新聯名手搖杯身，從買飲料到提袋都充滿濃濃應援感，三大分隊當然要通通收齊才過癮。圖／日出茶太提供；窩客島整理

13位角色透明托特包

選不出最喜歡哪位角色，乾脆把13位角色全部帶回家。「MINITEEN防潑水托特包」以透明包身搭配全員集結的角色圖樣，讓每位MINITEEN角色都能清楚露出。包身尺寸為38公分乘以35公分，大容量設計適合收納日常外出用品，也能搭配休閒穿搭。透明包身讓裡面收納的小物自然成為穿搭的一部分，放入喜愛的偶像周邊、隨身小包或日常用品，就能依照自己的喜好搭配。防潑水設計也增加日常使用的便利性，門市及LINE你訂加價購89元，直接購買190元，對於想一次收藏13位角色的粉絲來說，不用逐款收集就能擁有全員圖樣。

▲小孩子才做選擇，這款防潑水托特包直接讓13位角色全員大集合，透明包身設計把疊羅漢的小可愛們襯托得更亮眼，而且容量超大超好裝，背出門就像帶著全員一起逛街，加價89元就能擁有。圖／日出茶太提供；窩客島整理



MINITEEN吸管套13款

喝手搖飲也能讓本命陪在身邊。「MINITEEN角色吸管套」集結13款不同角色造型，搭配日出茶太品牌紫色粗吸管，讓原本再熟悉不過的喝飲料日常，多了可以隨身使用的應援小物。粗吸管設計適合飲用珍珠、白玉糰子等帶有咀嚼口感的配料，喝茶的同時也能欣賞喜愛的角色。吸管套與吸管採分離式設計，角色造型與吸管可以分開，門市及LINE你訂加價購99元，直接購買199元。這款周邊共有13種角色造型且不可挑選款式，想收藏特定本命角色的粉絲，也可以揪朋友一起入手、互相交換，享受收集不同角色的樂趣。

▲連喝飲料都要有角色陪在身邊，13款MINITEEN角色吸管套排排站實在太療癒，搭配日出茶太經典紫色粗吸管，吸白玉糰子或珍珠都超順口，分離式設計清洗也方便，每次低頭喝飲料都被萌到融化。圖／日出茶太提供；窩客島整理

MINITEEN迷你冰壩杯

4款周邊之中，最適合掛在包包上當作日常配件的就是「MINITEEN迷你冰壩杯」。將平常熟悉的冰壩杯縮小成120毫升的迷你尺寸，保留透明杯蓋、側邊手把等經典外型，再搭配MINITEEN角色圖樣及專屬掛繩，小巧的模樣就像把日常使用的冰壩杯變成掌上收藏品。迷你冰壩杯可以實際盛裝飲品，也能利用掛繩掛在托特包或其他隨身包款上，成為穿搭中的可愛小細節。如果同時入手透明托特包，還能將2款周邊搭配在一起，讓MINITEEN角色從包身一路延伸到包包掛飾。門市及LINE你訂加價購190元，直接購買290元。

▲把迷你冰壩杯拿在手上真的有夠精緻，120ml的縮小尺寸配上夢幻粉藍色杯身，13位小可愛全都在上面開派對，不管是逛街隨手拿著還是拍穿搭照都超上鏡，走到哪都像把本命帶在身邊。圖／日出茶太提供；窩客島整理 ▲把經典冰壩杯縮小成120ml迷你版也太犯規，杯身印滿13位角色圖樣，還貼心附上側邊小手把跟藍白雙色掛繩，不只能拿來裝飲料，直接掛在隨身包包上當成吊飾配件更是吸睛度滿分。圖／日出茶太提供；窩客島整理

日出茶太2間聯名主題門市

想拍到更多MINITEEN角色的粉絲，可以把日出茶太台北天成店及桃機一航店列入打卡清單。這次2間門市從店面外觀到店內空間陳列，都換上MINITEEN特別聯名設計，包含角色窗貼及特色陳列，讓13位角色走出飲料杯與周邊商品，直接出現在手搖飲門市裡。在台北逛街時可以安排到台北天成店買杯飲料，準備搭飛機出國的粉絲則能留意桃機一航店。拿著聯名飲料杯、搭配剛入手的角色周邊，在主題門市留下與MINITEEN同框的照片，也能讓這次喝手搖飲多一份值得收藏的紀念。

▲走進日出茶太主題門市直接被萌到尖叫，牆面上滿滿的紫綠色聯名視覺超好拍，左手拎著裝滿13位全員的透明防潑水托特包，右手拿著迷你冰壩杯，粉絲來到這裡絕對會失心瘋想要全套包軌。圖／日出茶太提供；窩客島整理



日出茶太4款靜岡抹茶新品

除了MINITEEN聯名周邊，抹茶控這次也有4款冬季限定新品可以選。日出茶太以日本靜岡抹茶為基底，分別搭配蕎麥、日式烤茶、蘋果果香及香醇鮮奶，其中3款還加入日式甜點常見的白玉糰子，讓抹茶飲品多了軟糯又帶嚼勁的口感。日出茶太自11月初展開3倍濃抹茶試飲活動，邀請超過100位消費者實際品嚐，並將消費者透過社群分享的試喝心得與回饋作為風味升級參考。這次主打的「白玉三倍濃抹茶」，抹茶粉用量及濃度更達品牌既有靜岡抹茶拿鐵的3倍，專攻平常就喜歡濃厚抹茶風味的消費者。



白玉三倍濃抹茶限量門市

喜歡抹茶風味濃一點的讀者，可以鎖定「白玉三倍濃抹茶」。透過增加抹茶粉用量與濃度，讓抹茶香氣更加飽滿鮮明，搭配軟糯帶嚼勁的白玉糰子，一口喝進濃厚茶香，再慢慢咀嚼白玉糰子，就像把日式抹茶甜點融入一杯手搖飲。街邊店售價85元，商場店90元，外送95元。不過這杯3倍濃抹茶並非全台門市都能喝到，僅於台北伊通店、板橋環球店、桃園小檜溪店及台中中友店等4間指定門市販售。想特地出門喝濃抹茶的讀者，記得先確認門市，才不會到了現場發現買不到。

▲抹茶控看到這杯白玉三倍濃抹茶絕對會暴動，抹茶粉濃度直接升級三倍，濃郁翠綠的靜岡抹茶與醇厚鮮奶交織出迷人漸層，最上層還鋪滿一顆顆軟糯Q彈的日式白玉糰子，每一口都是滿滿茶香與咀嚼快感。圖／日出茶太提供；窩客島整理

鹽烤抹茶蕎麥茶80元

不想喝奶茶，又希望喝到帶有層次的抹茶風味，可以試試「鹽烤抹茶蕎麥茶」。以日本靜岡抹茶結合蕎麥及日式烤茶，讓抹茶茶香與淡雅的穀物烘焙香氣交織，少了奶茶的濃厚奶韻，多了清爽的茶飲風味。飲品內同樣加入白玉糰子，讓喜歡純茶風味的讀者也能享受軟糯的咀嚼口感。街邊店售價80元，商場店85元，外送90元，基隆百福店、竹北享平方店及高雄文橫店不販售這款新品。

▲這杯鹽烤抹茶蕎麥茶把日式茶飲玩出新高度，金黃清澈的蕎麥烤茶散發淡雅穀物烘焙香氣，杯底沉著滿滿軟糯白玉糰子，頂端再蓋上一層綿密濃郁的抹茶奶蓋，鹹甜茶韻在嘴裡層層堆疊超迷人。圖／日出茶太提供；窩客島整理



蜜蘋抹茶芙緹果香登場

抹茶除了搭配鮮奶，和水果結合也有不同的風味表現。「蜜蘋抹茶芙緹」將蘋果的清甜果香融入日本靜岡抹茶，讓原本以茶香為主的抹茶飲品多了清新爽口的果香層次。對於平常喜歡水果茶，又想嘗試不同抹茶搭配的讀者來說，是這次4款新品中值得留意的選擇。這款也是本次4款抹茶新品中唯一沒有搭配白玉糰子的飲品，可以單純感受蘋果果香與抹茶交織的風味。街邊店售價80元，商場店85元，外送90元。

▲喜歡清爽果香系的朋友一定要試試這杯蜜蘋抹茶芙緹，微苦回甘的日本靜岡抹茶遇上香甜脆口的蘋果果粒，綠黃交錯的配色光看就覺得超療癒，喝起來酸甜爽口完全不膩口。圖／日出茶太提供；窩客島整理

白玉靜岡抹茶拿鐵85元

喜歡經典抹茶拿鐵的讀者，則可以選擇「白玉靜岡抹茶拿鐵」。日本靜岡抹茶搭配香醇鮮奶，讓濃郁茶香與滑順奶韻相互交融，再加入軟糯帶嚼勁的白玉糰子，喝起來多了日式甜點般的口感層次。下午想喝杯飲料解解嘴饞，又喜歡帶有咀嚼感的配料，就能從這款經典搭配入手。街邊店售價85元，商場店90元，外送95元。台北伊通店、板橋環球店、桃園小檜溪店及台中中友店不販售這款飲品，這4間門市販售的是白玉三倍濃抹茶。另外，本次4款靜岡抹茶新品皆不可額外加料。

日出茶太350元周邊全收

想一次把4款MINITEEN聯名周邊帶回家的粉絲，建議優先留意LINE你訂限定收藏組合。購買「鹽烤抹茶蕎麥茶」、「蜜蘋抹茶芙緹」或「白玉三倍濃抹茶」任1杯指定新品，就能再以350元加購4款聯名周邊，包含不織布保冷袋、防潑水托特包、角色吸管套及迷你冰壩杯各1個。如果按照門市單品加價購價格計算，4款周邊合計407元，透過LINE你訂限定組合則可再省57元。不過350元為周邊加購金額，飲品費用須另外計算，白玉靜岡抹茶拿鐵也不適用這項限定組合優惠。

MINITEEN聯名加購攻略

活動期間於日出茶太實體門市及LINE你訂購買任1杯飲品，即可享有指定周邊加價購優惠，每筆訂單4款周邊各可加價購1個，另外各可直購1個，單筆訂單最多能帶走8個聯名周邊。想和朋友一起收藏，或是希望多入手幾款角色吸管套及分隊保冷袋的粉絲，可以依照購買規則安排訂單。透過Foodpanda及Uber Eats訂購的讀者，則須搭配任1杯指定靜岡抹茶新品，才能享有周邊加購優惠。外送平台的保冷袋、透明托特包、角色吸管套及迷你冰壩杯，加購價分別為99元、190元、199元及290元，直接購買價格則分別為199元、290元、299元及390元，每筆訂單每款限購1個。不同購買通路的價格與優惠條件有所差異，想用較低價格收藏MINITEEN周邊，建議優先選擇實體門市或LINE你訂。

日出茶太MINITEEN聯名活動

活動時間：2026年11月25日至2027年1月26日

聯名杯身：全品項大杯飲品全面換上MINITEEN特別聯名杯身。

不織布保冷袋：共3款分隊圖樣，加價購29元、直購99元，不可挑款。

防潑水托特包：透明包身集結13位角色，加價購89元、直購190元。

角色吸管套：共13款角色造型，加價購99元、直購199元，不可挑款。

迷你冰壩杯：120毫升容量，附專屬掛繩，加價購190元、直購290元。

LINE你訂限定組合：購買指定抹茶新品任1杯，即可350元加購4款周邊，比單品加價購省57元。

主題門市：台北天成店、桃機一航店，設有MINITEEN角色窗貼及特色陳列。

加購規則：實體門市及LINE你訂購買任1杯飲品，每筆訂單最多可加購4個、直購4個周邊。

日出茶太4款靜岡抹茶新品

上市時間：2026年11月25日

鹽烤抹茶蕎麥茶：街邊店80元、商場店85元、外送90元。

蜜蘋抹茶芙緹：街邊店80元、商場店85元、外送90元。

白玉三倍濃抹茶：街邊店85元、商場店90元、外送95元。

白玉靜岡抹茶拿鐵：街邊店85元、商場店90元、外送95元。

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