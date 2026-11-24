編輯 鄭雅之 表示：咖波、罐頭豬LuLu一起賣萌也太過分了！過分可愛～
咖波粉、罐頭豬LuLu粉一起搶吃爭鮮！爭鮮再度祭出超狂跨界合作，宣布從11月24日起至明年1月18日，重磅邀請兩大療癒系角色同台賣萌。這場為期近兩個月的美食盛會，不僅端出多款選用頂級澳洲M8和牛製作的現做熟食，更在全台打造7間主題店與5款限量周邊，準備用雙倍可愛與濃郁肉香攻佔民眾的用餐日常，帶來滿滿驚喜。
7間爭鮮主題門市變身超萌壽司打卡聖地
為了讓喜愛這兩大角色的粉絲能沈浸在滿滿的可愛氛圍中，爭鮮特別在全台挑選7間門市進行大改造。不同於以往單純的餐點合作，這次直接讓角色玩起趣味變裝，走進店裡就能發現罐頭豬LuLu蓋上鮮橘色的鮭魚生魚片化身呆萌壽司，貓貓蟲咖波則是背起晶瑩剔透的鮭魚卵軍艦。從玻璃櫥窗到用餐隔板都藏滿巧思，無論坐在哪個角落用餐都超級好拍，成為近期社群洗版的熱門聚餐首選。
澳洲M8級和牛打造冬季限定新菜
打破多數人認為壽司店只有冷食的刻板印象，爭鮮這回在食材選用上展現十足誠意，特別引進油花分布均勻的澳洲M8級和牛入菜。主廚團隊透過高溫炙燒與現煮工法鎖住肉汁，首推「松露和牛啵啵麵」，將彈牙拉麵拌入濃郁的松露乳酪白醬，搭配軟嫩牛肉片香氣撲鼻。另一道「現沖和牛牛骨湯」更是必點招牌，滾燙高湯淋下瞬間將牛肉燙至粉嫩，湯頭鮮甜不膩口，喝完身心都跟著暖起來。
創意海陸雙拼握壽司推薦吃
除了熱湯與麵食，經典的壽司品項也玩出令人驚豔的新花樣。「炙燒比目魚和牛」巧妙結合油脂豐富的比目魚與牛肉，經過火烤逼出雙重香氣，入口即化的口感讓人十分滿足。喜歡豐富層次的饕客則可以嘗試「啵啵和牛握握卷」，蒜香牛肉與魚卵在嘴裡交織出鹹香滋味。若是前往爭鮮PLUS門市用餐，還能點到獨家販售的「炙烤蒜韻骰子牛」與「啵啵漂浮汽水」，為這趟美食體驗畫下完美句點。
5款萌系聯名加價購
吃完大餐當然要把可愛周邊通通帶回家，這次聯名系列在造型設計上充滿巧思，首推共6款隨機造型的「絨毛吊飾盲盒」，將兩大角色結合壽司元素超級療癒。「零錢包」則分別打造成稻荷壽司造型的LuLu豬與花捲造型的咖波，毛茸茸大頭模樣讓人愛不釋手。此外還有印上壽司師傅圖案的保暖「毛毯」、日常採買必備的輕便「購物袋」以及手感絕佳的「紓壓捏捏樂」，粉絲絕對要全套收藏。
滿額贈禮一次掌握
想要順利入手這系列限量小物，粉絲務必記好各品項的開賣時間與會員規則。自11月24日起每週陸續推出不同周邊，只要加入爭鮮APP會員並單筆消費滿200元即可加購1款，滿400元可加購2款，無論內用或外帶皆可參與。另外針對重度吃貨還祭出加碼好康，在11月27日與12月24日起，會員單筆消費滿1000元還會分別贈送「聯名貼紙」與「壓縮毛巾」，數量有限送完為止。
爭鮮咖波、罐頭豬LuLu 加購商品活動資訊
活動期間：11月24日至明年1月18日
活動方式：加入爭鮮APP會員並單筆消費滿200元，即可加購1款罐頭豬LuLu與貓貓蟲咖波聯名周邊，滿400元可加購2款，依此類推，內用與外帶皆適用，數量有限售完為止。
開賣時間與加購價格：
- 11月24日起：絨毛吊飾盲盒，加購價199元
- 11月27日起：購物袋，加購價99元
- 12月1日起：零錢包，加購價199元
- 12月8日起：毛毯，加購價359元
- 12月15日起：紓壓捏捏樂，加購價129元
爭鮮咖波、罐頭豬LuLu 會員限定滿額贈資訊
活動方式：加入爭鮮APP會員並單筆消費滿1000元，即贈送1個聯名系列贈品，滿2000元贈送2個，依此類推，數量有限贈完為止。
贈品款式與發放時間：
- 11月27日起：聯名造型貼紙
- 12月24日起：聯名壓縮毛巾
爭鮮冬季限定聯名餐點
迴轉與PLUS門市共有餐點：
- 炙燒比目魚和牛：60元
- 醇香奶霜玉米和牛：60元
- 炙燒清柚牛筋和牛：60元
- 義式乳酪松阪豬：40元
- 日出林檎銅鑼燒：60元
- 松露和牛啵啵麵：140元
- 現沖和牛牛骨湯：120元
- 啵啵和牛握握卷：100元
爭鮮PLUS門市限定餐點：
- 炙烤蒜韻骰子牛：150元
- 啵啵漂浮汽水：65元
不只爭鮮要吃咖波ＸLuLu豬聯名！更多可愛聯名要跟上
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