編輯 鄭雅之 表示：咖波、罐頭豬LuLu一起賣萌也太過分了！過分可愛～

咖波粉、罐頭豬LuLu粉一起搶吃爭鮮！爭鮮再度祭出超狂跨界合作，宣布從11月24日起至明年1月18日，重磅邀請兩大療癒系角色同台賣萌。這場為期近兩個月的美食盛會，不僅端出多款選用頂級澳洲M8和牛製作的現做熟食，更在全台打造7間主題店與5款限量周邊，準備用雙倍可愛與濃郁肉香攻佔民眾的用餐日常，帶來滿滿驚喜。



▲貓貓蟲咖波與罐頭豬LuLu化身壽司師傅陪你暖暖過冬，爭鮮聯名保暖毛毯將於12月8日起開放會員加購，單筆消費滿200元即可以359元入手。(攝影：鄭雅之)

▲爭鮮主題門市從玻璃櫥窗到座位區充滿巧思，罐頭豬LuLu與貓貓蟲咖波化身壽司陪吃，成為今年冬季最熱門的打卡聚餐聖地。(攝影：鄭雅之)





7間爭鮮主題門市變身超萌壽司打卡聖地

為了讓喜愛這兩大角色的粉絲能沈浸在滿滿的可愛氛圍中，爭鮮特別在全台挑選7間門市進行大改造。不同於以往單純的餐點合作，這次直接讓角色玩起趣味變裝，走進店裡就能發現罐頭豬LuLu蓋上鮮橘色的鮭魚生魚片化身呆萌壽司，貓貓蟲咖波則是背起晶瑩剔透的鮭魚卵軍艦。從玻璃櫥窗到用餐隔板都藏滿巧思，無論坐在哪個角落用餐都超級好拍，成為近期社群洗版的熱門聚餐首選。



▲爭鮮於全台打造7間罐頭豬LuLu與貓貓蟲咖波主題門市，兩大角色披上鮭魚與鮭魚卵變身壽司萌翻店裝，吸引粉絲搶拍。(攝影：鄭雅之)





澳洲M8級和牛打造冬季限定新菜

打破多數人認為壽司店只有冷食的刻板印象，爭鮮這回在食材選用上展現十足誠意，特別引進油花分布均勻的澳洲M8級和牛入菜。主廚團隊透過高溫炙燒與現煮工法鎖住肉汁，首推「松露和牛啵啵麵」，將彈牙拉麵拌入濃郁的松露乳酪白醬，搭配軟嫩牛肉片香氣撲鼻。另一道「現沖和牛牛骨湯」更是必點招牌，滾燙高湯淋下瞬間將牛肉燙至粉嫩，湯頭鮮甜不膩口，喝完身心都跟著暖起來。



▲爭鮮嚴選澳洲M8級和牛打造暖胃熟食，推出松露和牛啵啵麵140元、現沖和牛牛骨湯120元與PLUS門市限定的炙烤蒜韻骰子牛150元。(攝影：鄭雅之)





創意海陸雙拼握壽司推薦吃

除了熱湯與麵食，經典的壽司品項也玩出令人驚豔的新花樣。「炙燒比目魚和牛」巧妙結合油脂豐富的比目魚與牛肉，經過火烤逼出雙重香氣，入口即化的口感讓人十分滿足。喜歡豐富層次的饕客則可以嘗試「啵啵和牛握握卷」，蒜香牛肉與魚卵在嘴裡交織出鹹香滋味。若是前往爭鮮PLUS門市用餐，還能點到獨家販售的「炙烤蒜韻骰子牛」與「啵啵漂浮汽水」，為這趟美食體驗畫下完美句點。



▲爭鮮研發新品啵啵和牛握握卷100元，將蒜香和牛、清爽生菜與鮭魚卵結合，一口咬下體驗魚卵在嘴裡爆開的豐富層次。(攝影：鄭雅之)

▲爭鮮冬季限定聯名壽司蓋也換上貓貓蟲咖波與罐頭豬LuLu造型超吸睛。(攝影：鄭雅之)





5款萌系聯名加價購

吃完大餐當然要把可愛周邊通通帶回家，這次聯名系列在造型設計上充滿巧思，首推共6款隨機造型的「絨毛吊飾盲盒」，將兩大角色結合壽司元素超級療癒。「零錢包」則分別打造成稻荷壽司造型的LuLu豬與花捲造型的咖波，毛茸茸大頭模樣讓人愛不釋手。此外還有印上壽司師傅圖案的保暖「毛毯」、日常採買必備的輕便「購物袋」以及手感絕佳的「紓壓捏捏樂」，粉絲絕對要全套收藏。



▲手感超療癒的聯名紓壓捏捏樂將於12月15日起壓軸登場，爭鮮APP會員單筆消費滿200元即可用129元加購，數量有限售完為止。(攝影：鄭雅之)

▲日常採買必備的爭鮮聯名購物袋共有藍、黃兩款可愛設計，11月27日起加入爭鮮APP會員並單筆消費滿200元，即可以99元輕鬆帶回家。(攝影：鄭雅之)





滿額贈禮一次掌握

想要順利入手這系列限量小物，粉絲務必記好各品項的開賣時間與會員規則。自11月24日起每週陸續推出不同周邊，只要加入爭鮮APP會員並單筆消費滿200元即可加購1款，滿400元可加購2款，無論內用或外帶皆可參與。另外針對重度吃貨還祭出加碼好康，在11月27日與12月24日起，會員單筆消費滿1000元還會分別贈送「聯名貼紙」與「壓縮毛巾」，數量有限送完為止。



▲爭鮮APP會員消費滿200元即可加購聯名周邊，12月1日起推出花捲造型貓貓蟲咖波與稻荷壽司造型罐頭豬LuLu零錢包，加購價199元。(攝影：鄭雅之)

▲用餐結尾必點聯名甜點日出林檎銅鑼燒60元，共有貓貓蟲咖波與罐頭豬LuLu兩款烙印造型，綿密餅皮包裹香甜蘋果丁與鮮奶油超滿足。(攝影：鄭雅之)



爭鮮咖波、罐頭豬LuLu 加購商品活動資訊

活動期間：11月24日至明年1月18日

活動方式：加入爭鮮APP會員並單筆消費滿200元，即可加購1款罐頭豬LuLu與貓貓蟲咖波聯名周邊，滿400元可加購2款，依此類推，內用與外帶皆適用，數量有限售完為止。

開賣時間與加購價格：

11月24日起：絨毛吊飾盲盒，加購價199元

11月27日起：購物袋，加購價99元

12月1日起：零錢包，加購價199元

12月8日起：毛毯，加購價359元

12月15日起：紓壓捏捏樂，加購價129元





爭鮮咖波、罐頭豬LuLu 會員限定滿額贈資訊

活動方式：加入爭鮮APP會員並單筆消費滿1000元，即贈送1個聯名系列贈品，滿2000元贈送2個，依此類推，數量有限贈完為止。

贈品款式與發放時間：

11月27日起：聯名造型貼紙

12月24日起：聯名壓縮毛巾





爭鮮冬季限定聯名餐點

迴轉與PLUS門市共有餐點：

炙燒比目魚和牛：60元

醇香奶霜玉米和牛：60元

炙燒清柚牛筋和牛：60元

義式乳酪松阪豬：40元

日出林檎銅鑼燒：60元

松露和牛啵啵麵：140元

現沖和牛牛骨湯：120元

啵啵和牛握握卷：100元





爭鮮PLUS門市限定餐點：

炙烤蒜韻骰子牛：150元

啵啵漂浮汽水：65元





不只爭鮮要吃咖波ＸLuLu豬聯名！更多可愛聯名要跟上

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▲爭鮮推出多款澳洲M8級和牛創意壽司，包含炙燒比目魚和牛、醇香奶霜玉米和牛與炙燒清柚牛筋和牛，每盤60元就能享受海陸雙拼美味。(攝影：鄭雅之)

▲爭鮮於全台打造7間罐頭豬LuLu與貓貓蟲咖波主題店，店內座位隔板與角落隨處可見兩大角色大啖壽司的萌樣，超好拍照打卡。(攝影：鄭雅之)