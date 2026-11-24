龜記宣布聯名ZO&FRIENDS，12月1日揭曉驚喜。窩客島資深編輯李維唐提醒，粉絲敲碗的紅柚翡翠及聯名周邊資訊仍待官方公布。

手搖飲控、ZO&FRIENDS粉絲準備開喝。龜記茗品正式預告將與ZO&FRIENDS推出聯名合作，並預告2026年12月1日將有更多驚喜揭曉。消息才剛公開，就讓不少粉絲迫不及待留言「喝爆紅柚翡翠」、「這波必衝」，甚至有海外粉絲表示要將台灣旅遊提上日程。究竟這次龜記會帶來什麼樣的聯名驚喜，也成為手搖飲控12月最值得關注的話題之一。

▲手搖控的荷包準備失守，龜記這波竟然找來超人氣IP「ZO&FRIENDS」夢幻聯動，光看這張預告圖就讓人期待值拉滿，厭世萌貓搭配招牌小雛菊真的可愛到犯規，讓人好想立刻衝門市朝聖。圖／龜記提供；窩客島整理



龜記聯名ZO&FRIENDS

這次龜記找來ZO&FRIENDS合作，以「因不完美而更完美的朋友們」為聯名預告主軸，搭配「陪你活出小人物的大生活」的品牌訊息，讓平凡的手搖飲日常多了可愛又療癒的想像。無論是上班途中買杯手搖飲，還是下午茶時間犒賞自己，都讓人期待這群可愛角色會以什麼樣的方式走進日常生活。目前龜記僅釋出聯名預告，尚未公布完整合作內容，包含是否推出限定飲品、聯名杯身、收藏周邊或消費滿額贈等，都還有待品牌正式揭曉。

▲厭世臉灰貓帶著滿滿小雛菊與好夥伴正式亮相，藍色背景搭配手繪塗鴉風格超級吸睛，預告這場最強跨界聯名即將登場，粉絲們鬧鐘絕對要先設好。圖／龜記提供；窩客島整理

紅柚翡翠被粉絲點名

聯名消息公開後，留言區已經成為龜記粉絲的許願池，其中紅柚翡翠更被網友直接點名，有人留言「喝爆紅柚翡翠」，也有人直呼「直接喝爆」、「你們真的太厲害了，我要爆喝」。對於平常就有喝手搖飲習慣的粉絲來說，熟悉的飲品遇上自己喜歡的角色，光是聯名消息就足以讓人期待。不過，紅柚翡翠目前僅為網友留言提及的飲品，龜記尚未確認是否列入本次聯名活動。

海外粉絲也敲碗聯名

這波聯名話題也吸引海外粉絲關注，有網友表示要將台灣旅遊提上日程，還有粉絲直接詢問「香港的龜記也會有嗎」。從手搖飲喝什麼，到海外門市能不能參加活動，都成為留言區討論的焦點。至於這次聯名是否適用全台門市、海外門市是否同步推出，以及有沒有地區限定的合作內容，目前龜記皆尚未公布相關資訊。

龜記12月1日揭曉驚喜

喜歡ZO&FRIENDS的粉絲可以先把12月1日記進行事曆。龜記已在官方預告中公開2026年12月1日這個關鍵日期，並表示將有更多驚喜即將揭曉。想知道這次究竟會不會有值得收藏的聯名小物、可愛限定杯身，或是讓人忍不住揪同事一起訂飲料的限定活動，還要等龜記正式公布完整合作資訊。

▲點餐櫃台直接開滿整片小雛菊花海，連小夥伴都跑上吧台陪你一起看菜單，這波聯名不只飲料好喝，連店裝細節都可愛到讓人手機拍到停不下來。圖／龜記提供；窩客島整理





龜記 x ZO&FRIENDS 聯名活動亮點整理

夢幻跨界聯動：手搖品牌龜記（GUIJI）攜手超人氣插畫 IP「ZO&FRIENDS」展開重磅合作，將厭世萌灰貓與招牌小雛菊元素融入品牌視覺。

主題店裝打卡點：門市空間換上聯名新裝，從水磨石櫃台、吧台區到點餐櫃台都佈滿小雛菊花海，灰貓與好夥伴們也現身店內陪大家一起點餐。

即將正式登場：目前首波釋出「COMING SOON」預告視覺，為接下來的聯名飲品與周邊活動暖身。





還想知道最近有哪些手搖飲品牌推出人氣角色聯名、限定杯身與必收藏周邊嗎？

推薦閱讀：連喝4天買一送一！CoCo果咖、日焙珍奶第二杯0元，小資族下午茶就喝CoCo

推薦閱讀：三麗鷗控衝全家！買熱飲免費拿美樂蒂聖誕杯套，白金版醜魚、帕洽狗吊飾99元必收

推薦閱讀：BTS演唱會票免費喝！特好喝「7款韓系紫薯飲料」連4天打卡免費請阿米喝