編輯 鄭雅之 表示：BTS應援飲料！紫薯飲料免費喝～

天氣轉涼正是品嚐濃郁系手搖飲的最佳時機，特好喝將於11月19日端出7款紫玉系列新品，把台灣在地番薯變成韓系夢幻飲品。開賣前4天只要帶著指定演唱會門票或周邊到門市拍照，就能免費把大杯「紫玉三茉」帶回家，還有機會抽中韓國潮流品牌同款太陽眼鏡。



▲特好喝秋冬限定波啷嘿紫玉蒙布朗系列，在茶湯上堆疊柔滑紫玉奶蓋，打造不用飛韓國也能喝到的浪漫紫色飲品。

▲特好喝「紫玉抹茶」以微苦醇香抹茶為基底，搭配紫玉奶蓋與蒙布朗，呈現苦甜交融的韓系甜點系手搖飲。





台農73號紫玉甘薯變身韓系甜點系手搖飲

近來韓國咖啡廳吹起一陣浪漫紫色旋風，特好喝看準這股視覺風潮，特別走訪產地嚴選台灣本土栽培的台農73號紫玉甘薯。這款地瓜不僅擁有迷人的深紫色外貌與細緻綿密的粉質口感，更富含天然花青素與膳食纖維，不用特地飛出國，在台灣街頭就能喝到兼具營養與高顏值的紫色美味。



▲特好喝波啷嘿紫玉熱飲系列包含紫玉三茉輕潤奶、紫玉穀王輕潤奶與紫玉鮮奶，綿密薯泥搭配溫潤乳品在秋冬喝起來格外暖胃。

波啷嘿紫玉蒙布朗3款精緻奶蓋茶飲

針對喜歡多層次口感的飲料控，波啷嘿紫玉蒙布朗系列在清香茶湯頂端鋪滿厚實紫玉奶蓋，宛如把整顆法式栗子蛋糕裝進杯子裡。「紫玉三茉」用茉莉綠茶襯托甘薯清甜，「紫玉穀王」結合焙火蕎麥與焦糖香氣，「紫玉抹茶」則靠微苦茶韻平衡甜度，每一口都讓人感到無比療癒。



▲特好喝波啷嘿紫玉蒙布朗系列一次推出紫玉三茉、紫玉抹茶與紫玉穀王三款新品，把法式甜點美學裝進手搖杯。





波啷嘿紫玉4款綿密薯泥鮮奶與冰沙

偏愛濃醇奶香的消費者，絕對要試試波啷嘿紫玉系列。「紫玉三茉輕潤奶」與「紫玉穀王輕潤奶」把現蒸薯泥打入茶奶之中，滑順口感在秋冬喝起來格外暖胃。喜歡咀嚼與冰涼感可以點「紫玉抹茶沙沙」，想品嚐食材最純粹的香氣，冷熱皆宜的「紫玉鮮奶」則是天天喝也不膩的經典選擇。



▲特好喝「紫玉三茉輕潤奶」將三窨十五茉綠茶與綿密紫玉甘薯泥融合，喝得到清雅茉莉花香與溫潤奶香。





連4天打卡免費喝，買新品刮同款墨鏡

為了讓粉絲更有參與感，特好喝這回攜手韓國眼鏡品牌BLUE ELEPHANT打造應援企劃。11月19日至11月22日期間，攜帶BTS演唱會門票或周邊到全台門市完成打卡任務，就能免費兌換大杯「紫玉三茉」，每店限量50杯。12月19日前購買指定新品還能拿到限定刮刮卡，把潮流墨鏡帶回家。



▲特好喝「紫玉鮮奶」嚴選台灣台農73號紫玉甘薯搭配純粹鮮奶，冷飲熱飲都能品嚐到自然薯香與柔滑口感。

特好喝紫玉系列 新品資訊

新品開賣日期：11月19日全台門市浪漫登場





特好喝 波啷嘿紫玉蒙布朗系列 售價

紫玉三茉，中杯80元，大杯90元

紫玉穀王，中杯80元，大杯90元

紫玉抹茶，中杯70元，大杯75元





特好喝 波啷嘿紫玉系列 售價

紫玉三茉輕潤奶，中杯80元，大杯90元

紫玉穀王輕潤奶，中杯80元，大杯90元

紫玉抹茶沙沙，中杯85元

紫玉鮮奶，中杯80元





特好喝 免費喝新品活動

時間：11月19日至11月22日

內容：攜帶BTS演唱會門票或相關周邊至全台門市完成拍照打卡任務，免費兌換大杯紫玉三茉1杯，每店限量50杯送完為止





特好喝 社群抽獎活動

時間：11月19日至11月22日

內容：於指定貼文完成按讚、分享、留言紫愛你並填寫表單，抽25位幸運得主送出成員配戴同款眼鏡，另有機會獲得飲品折價券與專屬折扣碼





特好喝 消費刮刮卡活動

時間：11月19日至12月19日

內容：購買指定紫玉系列新品即贈限定刮刮卡，有機會刮中特好喝金卡與BLUE ELEPHANT人氣同款眼鏡

活動注意事項：本次活動為品牌合作企劃，非聯名也非官方合作或主辦之活動，詳細獎項與兌換規範依官方平台最新公告為準





阿米要拍的紫色炫風應援！

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