編輯 鄭雅之 表示：新光三越北車第一年聖誕節，只能說超美、要拍！

今年冬天台北街頭再添浪漫去處，適逢新光三越接手台北車站後的首場聖誕節盛會，特別攜手臺鐵打造全台唯一的「耶誕星願奇蹟之森」，將於11月19日盛大登場，不僅有200坪室內耶誕森林，更邀請男團UNUS擔任點燈大使，讓旅客免吹冷風就能感受濃厚過節氣氛。



▲新光三越臺北車站「星願奇蹟之樹」結合香檳金與曙光銀雙色星芒，11月19日點燈儀式還邀請冠軍男團U:NUS現場深情獻唱。(攝影：鄭雅之)





200坪室內最大耶誕森林

這次活動最大亮點就是首創200坪全台室內最大耶誕森林，主樹「星願奇蹟之樹」結合香檳金與曙光銀雙色星芒，在燈光映照下顯得格外耀眼，兩側更延伸出長達百米的「星河許願光廊」，由上萬顆瀑布燈交織成絕美空中星河，無論從哪個角度取景都能拍出如同置身童話般的浪漫大片。



▲新光三越接手台北車站後的首場聖誕節盛會，攜手臺鐵打造全台唯一200坪室內耶誕森林「耶誕星願奇蹟之森」，免吹冷風就能拍爆手機。(攝影：鄭雅之)





三大雪境美拍裝置同步亮相

除了壯觀的燈海之外，現場還同步推出「星願升空號」、「星願飛躍號」以及「星空搖擺椅」三大雪境美拍裝置，非常適合情侶約會或親子同遊，主辦單位更號召萬人一起參與星願匯聚活動，讓大家親手寫下新年心願並掛上祝福，共同創造這座獨一無二的星願奇蹟森林。



▲台北車站耶誕三大美拍裝置「星願升空號」浪漫亮相，熱氣球造型搭配溫暖燈海，是今年冬天情侶約會與親子同遊的必拍打卡點。(攝影：鄭雅之)





冠軍男團深情獻唱點亮夜空

11月19日點燈儀式當天特別邀請超人氣冠軍唱作男團UNUS現身，不僅將點亮夜空更會深情獻唱傳遞祝福，同時新光三越也祭出多項會員耶誕驚喜，包含新入會免費體驗拍貼、趣味集章尋寶活動、以及人氣飲品扣點享買1送1超值優惠，讓大家邊拍美照還能享受美食與好康。



▲台北車站耶誕雪境美拍裝置「星願飛躍號」雪橇造景同步登場，現場更號召萬人寫下新年心願並掛上祝福，共創獨一無二的星願森林。(攝影：鄭雅之)

新光三越臺北車站「2026耶誕星願奇蹟之森」點燈時間

點燈活動時間：11月19日週四18點00分開始，18點20分至18點25分進行耶誕樹點燈啟動儀式。

點燈嘉賓陣容：邀請超人氣冠軍唱作男團UNUS現場深情獻唱。





新光三越臺北車站「2026耶誕星願奇蹟之森」打卡重點

必拍打卡亮點包含200坪室內最大「星願奇蹟之樹」、百米「星河許願光廊」，以及三大美拍裝置「星願升空號」、「星願飛躍號」、「星空搖擺椅」。

會員專屬優惠祭出新入會享免費拍貼體驗、現場集章尋寶趣活動，以及人氣飲品點數兌換享買1送1。





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