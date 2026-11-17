隨著一年逐漸進入尾聲，生活中也多了不少值得期待的安排。從替衣櫃添購幾件秋冬新裝、補齊日常愛用的保養品，到為即將到來的聖誕節挑選交換禮物，甚至是觀望許久、一直捨不得入手的心儀好物，都讓年末購物清單越列越長。對喜歡逛街的人來說，百貨週年慶不只是補貨的好時機，更是趁著優惠犒賞自己、替生活增添一點新鮮感的機會。點我看更多優惠資訊



▲京站週年慶「超超超給力」2026/11/18 至 12/14登場。

▲京站週年慶Q卡友單筆消費滿3,800元，即有機會抽中iPhone 18 Pro、Apple Watch及AirPods等好禮。

接年末購物熱潮，京站時尚廣場於11月18日至12月14日推出週年慶「超超超給力」，集結美妝保養、流行服飾、時尚配件及質感居家品牌，全館6折起。Q卡友當日全館消費滿3,800元，即可獲得400元商品贈券，再加送200元Qonline贈券，搭配指定銀行及首五日限定加碼，最高回饋上看26%。不僅如此，還有機會抽中紐約雙人來回機票、總價值百萬元購物金及iPhone 18 Pro，讓年末採買從日常補貨到節慶送禮，都能多一份期待與驚喜。

全館優惠｜滿3800送600元，回饋再加碼

週年慶就是要買得開心、回饋也拿好拿滿！京站於2026/11/18（三）至12/14（一）推出線上、線下同步優惠，當日全館消費滿3,800元，即贈400元商品贈券（可累贈），再加送200元Qonline贈券（每卡友限兌換一份）。想趁機升級家中電器也別錯過，3C家電單筆消費滿10,000元，即贈500元商品贈券（可累贈），讓購物清單一次滿足！點我看更多優惠資訊



除了滿額回饋，卡友還有專屬好禮可以帶回家！單筆消費滿1,499元，即可參加兩波限定回門禮活動，11/19贈送「不鏽鋼隔熱碗」、11/26則送出「掀蓋隨行杯」。美妝保養控也有好康，化妝品、內衣及香氛單櫃累積消費滿6,000元，再贈「KINYO雙電壓折疊式吹風機」，從日常用品到旅行好物通通照顧到。



▲京站週年慶推出多款卡友限定滿額好禮，包含KINYO雙電壓折疊式吹風機、不鏽鋼隔熱碗及掀蓋隨行杯。

▲京站週年慶首五日，Q卡友消費滿15萬元，即贈加賀屋雙人套房住宿券，限量10份。

想讓週年慶購物再升級，首五日限定加碼更不能錯過！11/18（三）至 11/22（日），Q卡友於京站台北店當日累積消費滿150,000元，即可獲贈價值37,510元的「加賀屋園景雅緻雙人套房住宿券」，包含雙人早餐、北投檜木岩盤浴及日式茶道體驗，限量10份。趁著年末採買，還能順便安排一趟放鬆身心的溫泉小旅行！

抽獎好禮超給力，卡友獨享滿額抽獎

11/18（三）至12/14（一），京站更提供總價值超過百萬的豐富獎項，Q卡友當日消費累積滿6,000元，即獲抽獎機會乙次(可累贈)，有機會抽中一人中獎雙人同行的「紐約經濟艙雙人來回機票」，價值272,000元，抽1名；及超有感的2萬元商品贈券讓您開心繼續買，共抽50名。當日單筆滿3,800元再抽iPhone 18 Pro 256G(價值44,900元，抽1名)、Apple Watch Series 12(價值13,900元，抽1名)、Airpods 5(價值4,490元，抽1名)及其他3C好禮、Q點等共6,000份獎項。點我看更多優惠資訊





精選商品｜週年慶限定好物最低1.3折

京站獨家熱銷商品

◆ TRAVALER STATION｜CROWN 21吋防盜拉鍊箱，原價5,980元，特價1,999元，限量20個，3.4折。

◆ 阿原肥皂｜艾草素面水150ml，原價2,960元，特價1,480元，買一送一，限量30組。

◆ MAISON D'ART｜韓國diff Hobo Bag Signature肩背包，原價2,300元，特價1,587元，6.9折。

◆ 年零｜光采極光肌養膚超值組（水氧超修護精華30ml+小顏緊緻精華50ml+PDRN玫瑰彈潤緞光霜50ml+超解渴修護面膜+艾地苯面膜+旅行組），原價5,234元，特價3,488元，6.7折。



▲ 京站週年慶推出多款獨家熱銷商品，從行李箱、保養美妝到時尚包款，精選好物享限定優惠。

▲京站週年慶集結美妝保養、流行服飾、時尚配件及居家好物，推出多款期間限定優惠，精選商品最低1.3折起。

首五日限定頂級潔顏大油發燒組（山茶花精萃奢養潔顏油450ml+柚子精萃潔顏油 50mlx10），原價9,810元，特價3,582元，限量30組，3.7折。超限量青春加大增量組（青春露330ml +青春露30mlx5 +亮采化粧水30mlx2），原價 15,904 元，特價8,091元，5.1折。零感智塑E運動內衣＋蓄熱立領跳色球隊外套，原價3,160元，組合價684元，2.2折。洗鍊綁帶V口木跟中跟鞋，原價3,980元，特價500元，1.3折。Skylar真皮手提側背兩用包，原價10,080元，特價4,299元，4.3折。COZY SEAT垂直律動椅，原價108,000元，特價69,800元，6.5折。LAY網布躺椅，原價5,200元，特價3,900元，買一送一，限量10組。超萌維尼周邊與療癒小物一次集合，歡慶維尼的百歲生日。社群打卡完成指定任務即贈限量小熊維尼100週年透明小卡乙張；單筆滿999元贈限量維尼造型氣球乙顆。

美妝優惠｜最高26%回饋，再送5千杯珍奶

美妝保養控趁週年慶補貨正是時候！不論是回購愛用保養品，還是入手觀望已久的美妝新品，首五日化妝品買7,600最高送2,000，享26%超高回饋！還有多款「買一送多」超值組合，讓日常保養、旅行備品一次補齊。點我看更多優惠資訊



除了美妝優惠，京站更大方送出5,000杯珍珠奶茶！2026/11/23至12/14期間，Q卡友只要出示當日搭乘台北捷運、桃園捷運、台鐵或高鐵至台北車站，或搭乘國道客運至台北轉運站的乘車憑證，即可免費兌換珍珠奶茶一杯，限量5,000名，品牌及品項隨機，每人每卡限兌換一杯。





首五日人氣保養優惠組再加送200元商品贈券 各限量30組

◆ 1F KIEHL'S｜A醇全能新生抗痕精華50ml+ 4mlx8， 原價7,649元，特價3420元，4.5折。

◆ 1F SHU UEMURA｜頂級潔顏大油發燒組（山茶花精萃奢養潔顏油450ml+柚子精萃潔顏油 50mlx10），原價9,810元，特價3,582元，3.7折。

◆ B1 Q小路 benefit｜持久零毛孔粉底組，原價4,200元，特價1,850元，4.4折。

◆ B1 Q小路 MAKE UP FOR EVER｜閃耀眼唇限定組（藝術大師多功能玩色彩妝筆+藝術大師原生光潤唇膏 + 藝術大師恣意玩色眼影），原價3,690元，特價2,372元，6.5折。

◆ 1F L'OCCITANE｜蠟菊賦活極萃霜50mlx3，原價13,740元，特價9,160元，6.7折。

◆ B1 Q小路 THE BODY SHOP｜果香沐浴膠 750ml + 250ml + 60mlx2，原價2,340元，特價1,480元，6.4折。



▲京站週年慶首五日推出多款人氣美妝保養優惠組，指定組合再加送200元商品贈券，各限量30組。

▲京站週年慶推出「買一送多」美妝保養超值組合，集結KIEHL'S、IPSA、COCOCHI等人氣品牌，各限量30組，最低3.7折。

激光極淨白淡斑精華50ml + 4mlx8，原價7,649元，特價3,240元，4.3折。金盞花精華修護化妝水500ml + 40mlx6，原價4,588元，特價2,385元，5.2折。無極限裸光粉底發燒組，原價4,702元，特價2,115元，4.5折。這細野生美眉組(這細我的眉筆+我的精緻眉采膏+這細我的眉筆體驗版x10），原價4,190元，特價1,520元，3.7折。流金水MAX雙入組（流金保濕美膚200mlx2+30mlx7+黑金水30ml+化妝棉50入x3），原價5,420元，特價2,790元，5.2折。極緻奢養卸妝膏囤貨組（極緻奢養卸妝膏90gx8 +迷你版20gx4），原價6,800元， 特價2,480元，3.7折。VE日霜100ml +3mlx8，原價3,880元，特價1,880元，4.9折。綠茶神經醯胺保濕霜80mlx2+10mlx10，原價4,004元，特價1,995元，5折。11/18~11/22，週年慶首五日指定化妝品、香氛專櫃，單筆消費滿額即可享有專屬加碼贈券，限時活動，只有5天！(限量兌換，不累贈)◆ 指定化妝品、香氛櫃位當日單筆滿5,000元加送200元，限量700份；累計滿10,000元再加送ORiental TRaffic指定女鞋乙雙，限量200雙(價值2,480~3,980元)，每人每卡限兌換乙次。◆ 化妝品單筆滿7,600元加送400元商品贈券：KIEHL'S契爾氏、IPSA、shu uemura植村秀◆ 化妝品單筆滿3,800元加送200元商品贈券：NARS、benefit、MAKE UP FOR EVER、Rachel Wine京站線上購物平台Qonline與線下同步推出超值優惠，全站單筆滿2,400元現抵120元 (可累抵)，當日購物滿3,800元送400元贈券，還有首五日限定Q點5倍送。此外，2026/11/18~11/22，透過SHOPBACK購物享有4.5%現金回饋；透過LINE購物享有3%的LINE POINTS回饋等豐富回饋活動。 點我看更多優惠資訊

小碧潭店｜週年慶食力全開！儲值滿2萬送1500

想找個地方和家人朋友好好吃頓飯，或是趁週末逛街、安排親子活動，京站小碧潭店都是不錯的選擇。以「新店人的第二餐桌」為理念，京站小碧潭店今年下半年迎來瓦城、Joyfull台灣珍有福等餐飲品牌進駐，讓日常聚餐多了新選擇。這次週年慶更以「食力全開」為主題，結合美味餐飲、質感選物與趣味手作體驗，還有多項滿額回饋與抽獎活動，讓吃喝玩樂一次滿足。



儲值滿額享回饋！再抽美容護膚體驗

在11/14至11/22，單筆儲值滿20,000元，即贈1,500元美食券；11/25 至 12/2，居住於指定區域的Q卡友首次儲值，單筆滿3,000元再贈100點Q點。11/14 至 12/2 期間，使用儲值金單筆消費滿1,299元，還可參加「克麗緹娜中正店－月見草喜上眉梢輕臉部療程」抽獎，療程時間120分鐘、價值3,000元，限量30組。此外，指定櫃位單日累積消費滿3,000元送300元，家電單筆消費滿3,000元送300元。



滿額刮刮卡抽森林假期！露營車、特色住宿等你體驗

想趁週末暫時離開城市，安排一趟親近大自然的小旅行嗎？小碧潭店也推出京站APP滿額刮刮卡活動，Q卡友單筆消費滿1,299元，即可至京站APP參加一次刮刮卡，有機會抽中皇后鎮森林金山雙人平日露營車套裝行程（價值5,810元，限量5份）、三峽雙人平日風車House套裝行程（價值5,300元，限量5份），以及金山或三峽雙人門票（價值200元，限量200份），為日常購物增添出遊驚喜。



親子手作玩出新樂趣！香草茶、土壤彩繪體驗登場

除了逛街與美食，週年慶也能是親子一起探索生活的好機會！京站小碧潭店攜手「台灣好基金會」，將食農教育融入趣味手作活動。11/28 14:00~15:30 舉辦「薄荷百變怪」，透過五感認識香草植物，還能親手調製香草茶，報名費450元；12/5 14:00~15:30 則推出「土壤調色盤」，運用土壤製作天然顏料，搭配植栽體驗，讓大小朋友從動手玩樂中認識土地與自然。



▲京站小碧潭店攜手台灣好基金會推出親子食農手作體驗，透過香草茶調製與植栽活動，感受自然樂趣。

▲京站小碧潭店週年慶推出眼鏡、寢具、生活家電及廚房用品等多款質感好物，享限定優惠。

想替家中添購實用好物，小碧潭店也準備多款週年慶優惠，從日常配件、寢具到生活家電通通有。小碧潭獨家單筆消費滿6,000元贈300元，兩人同行享85折，另有滿7,500元折500元、滿10,000元折1,000元優惠。單筆消費滿10,000元贈500元（限量30份）；首五日商品全面75折，特價品除外且不再享滿額優惠。小碧潭獨家「易眠床方塊紋NewLon系列」原價126,200元、特價66,150元，再贈舒美芙枕（大）兩個，限量10組，不再同享櫃內優惠。消費滿5,000元現折500元；DIKE S2高效自清潔洗地機原價9,900元、特價7,990元。FUJACOOK即時鍋豪華組原價4,980元、特價3,500元。Kyocera新款黑陶瓷刀禮盒組，原價10,820元，特價3,999元；freiz萬用琺瑯鍋，原價2,500 元，特價1,299元。

京站全新升級！50多個櫃位改裝、美食新品牌進駐

今年京站週年慶不只優惠有看頭，逛街體驗也迎來新氣象！京站時尚廣場今年陸續完成超過50個櫃位改裝升級，從購物空間到餐飲選擇都有新亮點。其中，美食品牌陣容更是一大焦點，包含日本人氣甜點品牌「BEL BUTTER WAFFLE」全台首櫃、主打道地泰式風味的「APINARA」西區首店，以及心開冰室、翰林茶棧全新「關東煮板前」店型、五桐號與美國冰淇淋品牌Dairy Queen等，讓消費者在週年慶血拼之餘，也能順道探索更多美食新選擇。點我看更多優惠資訊



