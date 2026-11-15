和牛控沒預定吃不到！祇園禪院壽喜燒「松阪牛雙人餐」和牛叉燒、點火提燈捲超奢，日本三大和牛必吃

編輯 鄭雅之 表示：和牛控的夢幻逸品台北就吃得到，下次紀念日許願訂這！

台北和牛控想吃頂級美味不用再買機票飛日本了，二本松餐飲集團旗下的祇園禪院壽喜燒專門店，正式引進日本三大和牛之一的A5松阪牛，自11月10日起推出全新「禪院松阪牛雙人饗宴」，採常態供應且每天限量3套，主打全程包廂專人代烤與創意料理，讓老饕在靜謐空間裡輕鬆享受頂級味蕾體驗。



▲松阪牛壽喜燒三重奏集結松阪牛翼板與肩捲心部位，引進日本34個月全齡牛油花細緻如雪花(攝影：鄭雅之)

▲主廚首創提燈鳥巢牛肉捲，以薄切炙燒松阪牛紐約客鋪上牛蒡絲與大蔥絲，造型雅緻(攝影：鄭雅之)





整頭買進34個月全齡牛油花超迷人

市面上要吃到正宗松阪牛並不容易，店家特別成為日本三重加藤牧場在台灣的指定販售門市，霸氣整頭購入純正但馬牛血統雌牛，確保穩定貨源與品質。這批A5松阪牛經過長達34個月飼育並肥育超過700天，屬於極為珍貴的全齡牛，豐富的油酸讓雪花油脂入口即化卻不顯油膩，還帶著淡雅果香與甘甜。



▲祇園禪院成為日本三重加藤牧場台灣指定販售門市，整頭購入34個月全齡A5松阪牛確保穩定供應(攝影：鄭雅之)





桌邊火焰秀提燈和牛捲視覺超震撼

整頓飯吃下來不只有好味道，更像看了一場華麗的感官大秀。主廚首創的「提燈鳥巢牛肉捲」選用柔嫩紐約客薄切炙燒，包進牛蒡絲與日本大蔥絲堆疊成鳥巢模樣，放上提燈後由專人桌邊現捲，撒上白雙糖再淋上點火威士忌，酒香隨火光撲鼻而來，大口咬下直接在嘴裡爆漿，既好拍又好吃，絕對是手機先食的亮點。



▲提燈鳥巢牛肉捲由專人桌邊現捲撒上白雙糖炙燒，再淋上點火威士忌增添酒香，感官效果十足(攝影：鄭雅之)





松阪牛三重奏搭三種日本糖吃出層次

套餐靈魂「松阪牛壽喜燒三重奏」一次端出三個精華部位，更講究搭配三種日本糖來提味。第一吃先用2公分厚切沙朗牛排在鑄鐵鍋香煎，撒上中雙糖煎出薄脆焦糖外衣，配上溏心烏魚子鹹香解膩。接著翼板與肩捲心部位則撒上三溫糖延續關西風做法，透過高溫鎖住肉汁，把松阪牛獨有的迷人脂香與甜度發揮到淋漓盡致。



▲祇園禪院延續正宗關西風壽喜燒做法，先撒上日本糖再煎香頂級A5松阪牛，將肉汁與脂香徹底鎖住(攝影：鄭雅之)

▲延續純正關西風壽喜燒手法，松阪牛翼板與肩捲心撒上三溫糖香煎，沾裹蛋液展現甘甜肉汁(攝影：鄭雅之)





廣式和牛叉燒與黑松露蓋飯超驚豔

作為台北名店橋山的升級版姐妹店，全店採高隱私全包廂設計，副餐表現同樣讓人驚艷。台灣少見的「廣式和牛叉燒」將松阪牛醃製烘烤並刷上麥芽糖水，沾點冰梅百香果醬酸甜開胃。緊接著登場的「現刨法國黑松露滑蛋蓋飯」由專人桌邊現刨黑松露，濃郁香氣撲鼻而來，再喝碗清雅回甘的「玉露鮑魚湯」暖胃剛剛好。



▲厚切A5松阪牛排撒上中雙糖香煎出薄脆糖衣，搭配鹹香溏心烏魚子，完美平衡和牛豐富油脂(攝影：鄭雅之)

▲全台少見廣式和牛叉燒，嚴選A5松阪牛醃製烘烤並刷上麥芽糖水，肉香飽滿鹹甜交織(攝影：鄭雅之)





太極芝麻糊與麻糬銅鑼燒完美收尾

豐盛的鹹食告一段落，壓軸甜點也藏著滿滿日式禪意。招牌「禪院太極芝麻糊」呼應店名意象，把濃郁日本芝麻糊與香醇鮮奶交織成黑白太極圖案，滑順不甜膩又超級上鏡。另一道「日式紅豆麻糬銅鑼燒」則夾入軟Q鮮奶油麻糬與綿密紅豆餡，雙重口感在嘴裡化開，為這場奢華的松阪牛雙人饗宴畫下最幸福的句點。



▲招牌甜點禪院太極芝麻糊以日本芝麻糊與香醇鮮奶交織太極意象，黑白相映好拍又滑順不甜膩(攝影：鄭雅之)

▲日式紅豆麻糬銅鑼燒以軟Q鮮奶油麻糬搭配綿密紅豆餡，堆疊出層次豐富的甜美滋味，為饗宴完美收尾(攝影：鄭雅之)

祇園禪院壽喜燒專門店 禪院松阪牛雙人饗宴

套餐售價：每套13,880元另加一成服務費、平均每人6,940元另加一成服務費

預訂方式：需提前3天預訂、每日限量供應3套





和牛控都要吃的新品！

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