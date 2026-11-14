黑毛屋慶城店開到晚上11點！150克日本A5和牛堆成肉山只要480元，火鍋380元起還送豬五花

下班晚了也能吃和牛火鍋！黑毛屋慶城店開幕，150克日本A5和牛肉山480元。窩客島資深編輯李維唐提醒，晚間10點前須完成點餐，新會員還能領取入會禮。

黑毛屋新店開幕，台北南京復興商圈又多了一間可以吃到晚上11點的日式火鍋店！乾杯集團旗下「黑毛屋」全台第21間門市「慶城店」正式開幕，主打380元起就能享用的日式鍋物，還有將150克日本A5和牛堆成肉山的「切落火山壽喜燒」，一鍋只要480元。對於經常加班、晚餐時間不固定的上班族來說，終於不用趕著餐廳打烊吃飯，想吃壽喜燒、涮涮鍋，甚至晚上9點才準備吃晚餐，都能多一個選擇。新店開幕還有會員入會禮，加入乾杯集團新會員，就能從芬蘭豬豬五花、泡菜與可爾必思當中挑選一份，當餐直接享用。

▲和朋友聚餐就是要一人一鍋吃得過癮。黑毛屋主打涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋及博多風摩滋鍋4種經典日式鍋物，從日本和牛到西班牙伊比利豬都能選，搭配滿桌蔬菜、肉片與配料，想吃清爽或濃郁口味都能找到自己喜歡的那一鍋。圖／乾杯集團提供；窩客島整理



黑毛屋慶城店開幕到晚上11點

台北南京復興商圈聚集不少辦公大樓、金融機構與飯店，每到下班時間，附近餐廳總是不缺聚餐人潮，但對於加班到晚上8點、9點才離開公司的上班族來說，想找一間能坐下來慢慢吃飯的火鍋店，選擇就相對有限。這次黑毛屋直接把全台第21間門市開進慶城街，營業時間延長至晚上11點，讓晚下班的人也能安排一頓日式鍋物晚餐。

黑毛屋慶城店也是品牌全台第2間街邊店，店內規劃57個座位，與乾杯集團旗下高端燒肉品牌「老乾杯」比鄰而居。想吃精緻燒肉可以選擇老乾杯，想用相對親民的價格享用和牛火鍋，就能走進黑毛屋。尤其慶城店晚餐時段從下午5點營業至晚上11點，最後點餐時間為晚上10點，不論是下班聚餐、朋友臨時約吃飯，或是想用一鍋熱湯結束忙碌的一天，都有更充裕的用餐時間。

黑毛屋火鍋380元起吃4種鍋物

黑毛屋一直以「老饕的日常鍋物」作為品牌理念，菜單主打4種經典日式鍋物，包含涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋，以及博多風摩滋鍋。不同鍋物各有特色，想吃得清爽一點，可以選擇涮涮鍋或博多風水炊鍋，喜歡濃郁風味的肉食控，則能考慮壽喜燒，讓每次聚餐都能依照當天的口味挑選。

肉品選擇同樣是黑毛屋的一大重點，從380元起的PURE RARE芬蘭豬、580元起的西班牙伊比利豬，到680元起的日本和牛都有，另外收取10%服務費。搭配職人每日手工熬煮的湯底，讓火鍋不只是把肉片放進熱湯裡涮熟，更能依照肉品與鍋物的搭配，享受不同的日式鍋物風味。對於平常想吃好一點，卻又不想每次聚餐都花上千元的人來說，380元起的套餐也提供了較容易入手的選擇。

日本A5和牛火山壽喜燒480元

如果是第一次吃黑毛屋，又特別喜歡和牛，這次最值得留意的就是「切落火山壽喜燒」。店家直接把150克日本A5和牛層層堆疊成一座肉山，光是上桌的視覺效果就相當吸睛，尤其一片片和牛交疊的模樣，讓整鍋壽喜燒多了幾分日式肉料理的豪華感，還沒開吃就很有拍照分享的話題性。

這道切落火山壽喜燒售價480元，另加10%服務費。相較於一般單純平鋪肉片的鍋物，堆成火山造型的和牛更有開箱驚喜，吃的時候還能搭配壽喜燒本身的濃郁風味。對喜歡日式甜鹹醬汁、又想吃到日本A5和牛的人來說，這道鍋物兼顧肉量、價格與上桌賣相，也成為慶城店相當有記憶點的餐點。

黑毛屋秋季柚子鍋清爽開吃

除了經典鍋物與和牛肉山，黑毛屋也會隨著季節推出不同的限定口味，把日本料理重視當季食材與旬味的概念帶進日常火鍋。現在推出的秋季限定「柚子鍋」，就是與濃郁壽喜燒走不同路線的選擇，以清新的柚子香氣帶出爽口風味，讓喜歡清爽系鍋物的人也能找到適合自己的口味。

秋季柚子鍋售價480元，另加10%服務費。比起壽喜燒偏向濃厚的醬香，柚子鍋更強調清新的香氣表現，尤其天氣開始轉涼，想吃熱呼呼的火鍋，卻又不希望整餐口味太過厚重，就可以考慮這款季節限定鍋物。對經常光顧黑毛屋的老顧客來說，也能藉由每季不同的限定口味，讓平常熟悉的火鍋聚餐多一點變化。

黑毛屋新會員免費送豬五花

新店開幕想吃得更划算，別忘了留意乾杯集團的會員入會禮。黑毛屋慶城店同步推出新會員專屬好禮，只要到店用餐時加入成為乾杯集團新會員，就能從「芬蘭豬豬五花」、「泡菜」與「可爾必思」3款品項當中任選1份，而且當餐就能直接兌換享用，不必等到下次消費。

其中最適合肉食控留意的，就是價值140元的芬蘭豬豬五花。原本就打算點火鍋的人，可以利用入會禮多加一份肉品，讓整餐吃得更滿足。若是想搭配壽喜燒或其他鍋物換換口味，也能選擇泡菜，喜歡搭配飲料的人則可以挑選可爾必思。3種入會禮各有不同搭配方式，實際兌換品項依店家活動規定為準。

乾杯集團感謝祭滿千元抽和牛

除了新會員入會禮，乾杯集團年度「2026感謝祭」也正在進行中。即日起至11月30日，只要單筆消費滿1,000元，就能獲得1張電子刮刮卡，而且張張有獎。對於原本就打算和朋友一起吃火鍋的人來說，聚餐消費達到活動門檻，還能順便參加刮刮樂，讓這頓飯多一份抽獎期待。

這次感謝祭的獎項包含「老乾杯」和牛盛合雙人份，以及「黑毛屋」季節鍋套餐等人氣餐點。想吃和牛燒肉，或是再安排一場日式鍋物聚餐，都有機會透過電子刮刮卡獲得相關獎項。不過，活動並非消費滿額就能直接獲得和牛盛合或季節鍋套餐，實際獎項仍以刮卡結果為準。活動至11月30日截止，有打算近期聚餐的人可以留意消費金額與活動期限。

▲黑毛屋慶城店正式插旗台北南京復興商圈，醒目的紅色門面搭配日式風格設計，一眼就能認出來。新店營業到晚上11點，火鍋套餐380元起，晚下班想吃鍋又多了一個好選擇。圖／乾杯集團提供；窩客島整理





黑毛屋慶城店開幕資訊

開幕日期：2026年11月13日新聞稿公告即日起開幕。

．門市名稱：黑毛屋慶城店，全台第21間門市，也是品牌第2間街邊店。

．門市地址：台北市松山區慶城街29號，位於南京復興商圈。

．營業時間：每日11：30至14：30、17：00至23：00。

．最後點餐：午餐13：30、晚餐22：00。

．訂位電話：02－2715－5102，亦可透過Inline訂位。

黑毛屋日式火鍋菜單價格

販售期間：慶城店開幕起，依門市供應情況為準。

．經典日式鍋物：涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋、博多風摩滋鍋，套餐380元起。

．PURE RARE芬蘭豬：套餐380元起，另收10%服務費。

．西班牙伊比利豬：套餐580元起，另收10%服務費。

．日本和牛：套餐680元起，另收10%服務費。

．切落火山壽喜燒：150克日本A5和牛堆疊成肉山，售價480元，另收10%服務費。

．秋季限定柚子鍋：主打清新柚香與爽口風味，售價480元，另收10%服務費。

黑毛屋新會員入會禮

活動期間：慶城店開幕起，結束日期未公布。

．活動資格：至黑毛屋慶城店用餐，加入成為乾杯集團新會員。

．免費入會禮：芬蘭豬豬五花、泡菜、可爾必思，任選1項。

．芬蘭豬豬五花：價值140元，加入新會員即可選擇兌換。

．兌換方式：完成入會後可當場兌換，當餐直接享用。

乾杯集團2026感謝祭刮刮樂

活動期間：即日起至2026年11月30日。

．活動門檻：單筆消費滿1,000元，即可獲得電子刮刮卡1張。

．活動特色：電子刮刮卡張張有獎，實際獎項依刮卡結果為準。

．老乾杯和牛大獎：有機會刮中「老乾杯」和牛盛合雙人份。

．黑毛屋鍋物大獎：有機會獲得「黑毛屋」季節鍋套餐。

官方網址：https://www.daily.kurogeya.tw/

黑毛屋慶城店優惠注意事項

．所有鍋物價格依新聞稿公告，肉品套餐及特色鍋物另收10%服務費。

．慶城店雖營業至晚上11點，但晚餐最後點餐時間為晚上10點。

．新會員入會禮限3選1，並非3項全部贈送，活動結束日期尚未公布。

．感謝祭滿額贈送的是電子刮刮卡，和牛盛合及季節鍋套餐並非保證獲得。

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