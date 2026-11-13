韓國星巴克Hello Kitty聖誕聯名11月19日開賣！紅蝴蝶結杯款萌翻，韓國網友狂喊錢包守不住

韓國星巴克Hello Kitty聖誕聯名11月19日開賣！紅蝴蝶結與可愛杯款讓粉絲心動。窩客島資深編輯李維唐觀察，這波聯名從杯款到配件都引起網友討論，聖誕送禮話題也提前升溫。

韓國星巴克這次真的要讓Hello Kitty粉絲荷包失守了！迎接2026年聖誕節，韓國星巴克宣布攜手Hello Kitty推出全新聖誕聯名周邊，以招牌紅色蝴蝶結、可愛角色造型與濃濃節慶氛圍，讓日常喝咖啡的杯子也變成想收藏的聖誕禮物。系列商品預計11月19日正式上市，韓國星巴克APP及多個線上購物平台也將於當天上午7點開賣。消息公開後，韓國社群立刻湧入大量留言，從杯款、包包到各式可愛周邊都引起討論，甚至有網友直呼今年冬天又要忍不住花錢了。

▲韓國星巴克Hello Kitty聖誕聯名真的太犯規。經典紅蝴蝶結搭配紅白配色，從可愛隨行杯、玻璃杯到Hello Kitty玩偶與棕色包包，每一款都讓人想收藏，連喝咖啡都充滿聖誕節的可愛氛圍。圖／韓國星巴克提供；窩客島整理



韓國星巴克Hello Kitty聖誕聯名登場

每年到了聖誕節，星巴克的節慶杯款總是讓不少收藏迷期待，今年韓國星巴克更找來Hello Kitty加入聖誕行列。這次聯名以「A SWEETER WINTER TOGETHER」為主題，將Hello Kitty經典紅色蝴蝶結與聖誕節的溫暖氣氛結合，讓原本熟悉的角色多了冬季限定的收藏魅力。對Hello Kitty粉絲來說，這次吸引人的地方不只是角色本身，而是星巴克與Hello Kitty兩個人氣品牌同時出現在生活用品上。無論是準備聖誕交換禮物、挑選送給朋友的小驚喜，還是想替自己的咖啡時間增添一點可愛感，都讓這波聯名多了值得關注的理由。

紅蝴蝶結與聖誕杯款成為焦點

Hello Kitty最有辨識度的紅色蝴蝶結，自然是這次聯名最吸睛的設計元素。搭配星巴克的杯款與節慶主題，光是想到每天拿著Hello Kitty杯子喝咖啡，就已經讓不少粉絲開始期待。韓國星巴克也提前公開3款591ml聯名不鏽鋼露營杯式隨行杯，分別為「Hello Kitty紅色露營杯」、「Hello Kitty奶油色露營杯」與「Hello Kitty巧克力色露營杯」。3款皆採591ml容量設計，顏色從醒目的紅色、柔和奶油色到較沉穩的巧克力色，提供不同喜好的粉絲選擇。

不過，想收藏這3款杯子的粉絲要特別注意，韓國星巴克已經另外公告，這3款商品不會跟著11月19日首波同步上市，實際發售日期將在日後公布。也就是說，想買到指定顏色的粉絲，還需要持續留意官方消息。

韓國網友狂喊想買包包與杯款

這次Hello Kitty聯名一公開，韓國星巴克社群留言區很快就熱鬧起來。不少網友直接標記朋友，邀請對方一起關注新品，也有人已經開始討論今年聖誕節要買哪些商品。有韓國網友看到聯名商品後直呼「今年聖誕禮物就是這個了」，還有人表示「這個真的值得收藏」，甚至開玩笑說星巴克又要把自己的存款花光。也有粉絲坦言，明明知道不能再亂買，看到Hello Kitty還是很難忍住。

除了杯款受到注意，包包與吊飾也成為留言區的熱門話題。有網友特別表示想要包包，也有人直接點名筆電包、鑰匙圈與巧克力色杯款，顯示這次聯名吸引的不只是杯子收藏族，連喜歡可愛配件的粉絲也開始關注。不過，這些商品的完整名稱、規格與價格，仍需等待韓國星巴克進一步公布，不能單憑網友留言就認定所有品項都已確認上市。

▲這次不只杯子可愛，韓國星巴克Hello Kitty聯名包包也讓人心動。棕色包款搭配Kitty刺繡與招牌紅蝴蝶結，還有紅色印花布包、白色保溫瓶與手拿咖啡的Kitty玩偶，整套放在一起真的很難只挑一樣。圖／韓國星巴克提供；窩客島整理

Hello Kitty聯名11月19日開賣

想搶先收藏這次韓國星巴克Hello Kitty聖誕聯名的粉絲，可以先把11月19日記下來。根據韓國星巴克公告，系列商品將於當天上市，指定線上通路則從韓國時間上午7點開始販售。購買管道包括韓國星巴克APP內的線上商店、KakaoTalk送禮、SSG.COM、NAVER品牌商店、Gmarket、29CM、MUSINSA及W Concept，共8個線上購買管道。對台灣粉絲來說，韓國時間上午7點相當於台灣時間上午6點。如果打算透過韓國線上通路購買，就要先確認平台是否接受海外會員、付款方式與配送地址，避免開賣時才發現無法完成訂單。

台灣星巴克會不會跟進

韓國星巴克這次推出Hello Kitty聖誕聯名，也讓海外粉絲開始關注是否有機會在其他市場買到。從社群留言可以看到，不只有韓國網友想收藏，也有日本及其他國家的粉絲表達羨慕，希望自己所在地區也能推出相同系列。目前提供的官方公告僅確認韓國市場的上市資訊，尚未包含台灣星巴克的販售安排。因此，台灣粉絲如果想入手這次聯名，仍須留意韓國官方後續消息，或等待台灣星巴克是否另行公布相關商品。





韓國星巴克Hello Kitty聖誕聯名活動整理

活動時間：2026年11月19日起

．聯名主題：A SWEETER WINTER TOGETHER，以Hello Kitty經典紅蝴蝶結與聖誕節元素推出限定周邊。

．上市日期：2026年11月19日，韓國星巴克Hello Kitty聖誕聯名系列正式開賣。

．線上開賣時間：韓國時間11月19日上午7點，換算台灣時間為當日上午6點。

．聯名商品亮點：包含Hello Kitty主題杯款、玻璃杯、包包、玩偶與聖誕裝飾等，實際販售品項以官方公告為準。



．紅色露營杯：SS Hello Kitty紅色露營杯，容量591ml，實際上市日期將另行公布。

．奶油色露營杯：SS Hello Kitty奶油色露營杯，容量591ml，實際上市日期將另行公布。

．巧克力色露營杯：SS Hello Kitty巧克力色露營杯，容量591ml，實際上市日期將另行公布。

．線上購買通路：韓國星巴克APP線上商店、KakaoTalk送禮、SSG.COM、NAVER品牌商店、Gmarket、29CM、MUSINSA、W Concept，共8個通路。

．商品價格：原始公告尚未公布各款商品完整售價，實際價格以韓國星巴克官方資訊為準。

．台灣販售資訊：目前提供的公告僅確認韓國市場上市安排，尚未確認台灣星巴克是否販售。

官方網址：https://www.starbucks.co.kr

購買注意事項

．3款591ml聯名露營杯不會在11月19日同步上市，確切開賣日期仍待官方公布。

．韓國線上通路是否支援台灣會員、海外信用卡及國際配送，須依各平台規定確認。

．商品數量、購買限制與完整價格尚未確認，請以韓國星巴克正式販售公告為準。

．聯名商品目前以韓國市場公告為依據，切勿將韓國開賣日期誤認為台灣上市時間。





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