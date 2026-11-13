東京米其林二星名廚來高雄！漢來焰牛排館150席全秒殺，近4成老客回訪，漢來海港也吃得到限定料理

東京米其林二星料理搬來高雄，漢來焰牛排館3晚150席全數售罄，近4成顧客回訪。窩客島資深編輯李維唐觀察，從熟客揪團再訪到漢來海港同步推出限定料理，這場名廚合作的話題不只在高價餐會，更延伸到一般消費者也能參與的自助餐體驗。

東京米其林二星料理不用飛日本，在高雄就能吃到東京餐廳現正供應的當季菜單。漢來美食旗下「焰牛排館」宣布，11月13日至15日再度邀請東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」主廚朝比奈悟來台，帶領10人團隊端出6道料理、1道甜點，搭配6款精選佐餐酒，每人11,900元加10％服務費。這場連續3晚、每晚限量50席的米其林餐酒會，150個席次已經全數售罄，其中近4成還是去年吃過的回訪顧客。沒訂到位也別太失望，漢來海港同步推出主廚設計的「法式海鮮酥盒」，11月13日至30日全台5間分店都能吃到，讓更多美食控有機會感受東京米其林二星主廚的料理手藝。

▲整塊澳洲龍蝦包進金黃法式酥皮裡，外層還有菠菜、法式碎菇醬與龍蝦慕斯，切開就能看見層層分明的細緻結構。再搭配龍蝦風味醬與帶有番茄香氣的修隆醬，讓龍蝦鮮甜與蘑菇濃郁風味更加鮮明。圖／漢來美食提供；窩客島整理



漢來焰牛排館150席完售

一場餐會究竟有多吸引人，從回頭客的反應就能看出來。朝比奈悟去年首度受邀來台時，餐會開放訂位後迅速售罄，今年消息一公布，同樣引起熟客關注。漢來美食透露，這次3晚餐會近4成訂位來自去年參與過的顧客，甚至有位賓客去年邀請12位親友一起用餐，今年得知主廚再訪，立刻聯絡餐廳訂位，直接揪了24位親友一起參加，幾乎把這場米其林盛宴當成年度重要聚餐。

漢來美食西餐總經理劉子銘表示，這是集團首次邀請同一位米其林星級主廚再次客座，原因正是去年餐會累積的熟客口碑，以及不少向隅顧客希望再次開辦的期待。對喜歡法式料理的饕客而言，能在高雄漢來大飯店45樓的高空景觀餐廳，品嚐東京餐廳現正供應的當季料理，不必另外安排日本行程，也成為這次餐會受到關注的原因。

東京米其林二星主廚再訪

這次來台的朝比奈悟，擁有超過36年法式料理資歷，師承法國料理名廚喬爾侯布雄，主理的東京「ASAHINA Gastronome」自2022年起持續獲得米其林二星肯定。他的料理保留經典法式技法，卻不只追求食材本身的味道，連切面、造型、醬汁配置與入口時的質地變化，都被納入整道菜的設計。

這次餐會更直接將東京餐廳現正供應的當季菜單移師高雄，從前期食材確認到現場製作，皆由主廚團隊把關。整套菜單從餐前小點、海鮮、鴨肝、龍蝦一路吃到和牛菲力，最後以檸檬與榛果甜點收尾。比起單純把高級食材放進盤子裡，朝比奈悟更擅長利用繁複工序，讓一道料理同時具有不同口感、香氣與視覺層次。

▲東京米其林二星主廚朝比奈悟對料理細節可是一點都不馬虎。擁有超過36年法式料理資歷的他，從食材處理、醬汁搭配到精緻擺盤都親自把關，連繁複的傳統法式工序也不輕易省略，就是要讓每一道料理都呈現細膩的風味與質感。圖／漢來日月行館提供；窩客島整理

米其林餐前小點4款登場

正式上菜前，主廚先以4款精緻小點暖場。「番茄塔」使用多色油漬番茄，搭配干邑白蘭地番茄慕斯，讓番茄自然酸甜與細緻奶香交織，清爽的風味很適合作為整場餐會的開端。「蕎麥餅佐蘑菇泥」則將蕎麥法式薄餅、奶油蘑菇泥及烘烤南瓜籽醬層層堆疊，從餅皮到濃郁的蘑菇內餡，都能感受到不同食材質地的變化。

另外2款小點也藏著不少巧思。「鰻魚醬抹醬」把鰻魚肉、鰻魚肝與油封紅蔥頭結合，再搭配葉片造型的芝麻薄脆餅，讓鰻魚鮮味與酥脆口感形成對比。「胡蘿蔔蛋糕」則以胡蘿蔔慕斯為主體，加入杏仁奶油酥粒、橘子果凍與奶油煎製的迷你胡蘿蔔，把平常熟悉的蔬菜變成精巧的法式小點。

▲一開場就端出4款精緻法式小點，從酸甜清爽的番茄塔、奶香濃郁的蕎麥餅佐蘑菇泥，到鮮味十足的鰻魚醬抹醬，還有做成迷你胡蘿蔔造型的胡蘿蔔蛋糕，小小一口就能感受到主廚對食材與造型的講究。圖／漢來美食提供；窩客島整理



螃蟹魚子醬花椰菜慕斯塔

喜歡海鮮的人，這道「螃蟹與魚子醬」值得關注。主廚以奶油製成的法式酥塔作為基底，先鋪上蟹肉與魚子醬，再注入龍蝦高湯製成的膠凍，頂層則覆上以雞高湯燉煮白花椰菜調製的奶油慕斯。看似小巧的塔點，裡面卻安排了海鮮、膠凍與慕斯等不同層次。

入口時可以期待蟹肉的自然鮮甜、魚子醬的鹹鮮，以及花椰菜慕斯的柔滑質地。表面再以橄欖油魚子醬、蒔蘿、綠花椰菜及蘇木粉點綴，讓這道料理從外觀到風味都有細膩變化，也展現主廚對法式料理盤飾的講究。

▲這道精緻小塔根本捨不得一口吃掉。奶油酥塔裡藏著鮮甜蟹肉、魚子醬與龍蝦高湯膠凍，頂層鋪上柔滑的白花椰菜慕斯，再點綴蒔蘿與綠花椰菜，從酥脆塔皮到海鮮鹹鮮，每一層都有不同驚喜。圖／漢來美食提供；窩客島整理

玉米糊康堤起司松露香

一道看似樸實的玉米料理，在米其林主廚手中也能變得相當有層次。「玉米糊與康堤起司」先將玉米糊混合康堤起司、帕瑪森起司及奶油，塑形成圓餅後裹上細麵包粉，煎炸至金黃酥脆，再搭配康堤起司薄片、新鮮松露與香煎鵪鶉蛋。

真正讓這道料理更有法式風格的，是以洋蔥、蘑菇、白酒、干邑白蘭地、雞高湯與鮮奶油製成的至尊醬。濃郁奶香、玉米自然甜味與松露氣息相互交疊，盤中還利用墨魚汁畫出細緻紋路，搭配爆米花點綴，讓熟悉的玉米元素出現截然不同的精緻面貌。

▲金黃酥脆的玉米糊搭配康堤起司、新鮮松露與香煎鵪鶉蛋，再淋上濃郁法式至尊醬，玉米甜香、起司奶香與松露香氣層層堆疊，連盤底的墨魚汁紋路都藏著米其林二星主廚的巧思。圖／漢來美食提供；窩客島整理



鴨肝義式生火腿馬賽克

這次菜單最有藝術感的料理之一，就是「鴨肝與義式生火腿」。主廚特別選用台灣日月潭十八養場的紅玉雞雞肝，先以牛奶浸泡，再加入干邑白蘭地調味，經過高溫煎製與靜置熟成後，搭配香煎雞肉、菠菜、大蔥與法國鴨肝層層堆疊。

最吸引目光的是料理切面，不同顏色與質地的食材交錯排列，形成宛如馬賽克藝術的幾何圖案。旁邊還搭配鴨肝慕斯、雞翅、黑芝麻醬包裹的蕪菁、生火腿慕斯醬與波爾多白酒凍。從雞肝、鴨肝的濃厚香氣，到雞肉鮮味與酒香，整道菜展現出傳統法式料理對食材處理與風味組合的細膩要求。

▲這道料理切開真的像藝術品。台灣日月潭紅玉雞肝結合法國鴨肝、雞肉與菠菜，堆疊出宛如馬賽克的精緻切面，再搭配鴨肝慕斯、黑芝麻蕪菁與生火腿奶霜，濃郁肝香、雞肉鮮味與酒香交織，光看擺盤就很有記憶點。圖／漢來美食提供；窩客島整理

酥皮龍蝦包進法式碎菇醬

另一道讓海鮮控期待的料理是「龍蝦與蘑菇」。主廚選用澳洲龍蝦肉，外層依序包裹菠菜葉、法式碎菇醬、龍蝦慕斯與法式酥皮，送入烤箱烘烤至金黃色。切開後可以看見龍蝦、菠菜、蘑菇與酥皮形成的分明層次，光是製作過程就相當費工。

配菜同樣沒有馬虎，利用紅蘿蔔、櫛瓜與大蔥燉煮成普羅旺斯燉菜，再結合龍蝦慕斯製成精緻的小巧配菜。醬汁則準備2種風味，一款以蝦殼、香草、白酒與白蘭地熬製，另一款是結合番茄與龍艾香氣的法式修隆醬，讓龍蝦鮮甜、蘑菇濃郁與醬汁香氣在同一道料理中相互呼應。

▲整塊澳洲龍蝦包進金黃法式酥皮裡，外層還有菠菜、法式碎菇醬與龍蝦慕斯，切開就能看見層層分明的細緻結構。再搭配龍蝦風味醬與帶有番茄香氣的修隆醬，讓龍蝦鮮甜與蘑菇濃郁風味更加鮮明。圖／漢來美食提供；窩客島整理



羅西尼和牛菲力搭鴨肝

整場餐會的主菜「羅西尼和牛菲力與奶油南瓜」，可說是經典法式料理的代表。主廚將和牛菲力與法國鴨肝分別香煎，搭配以黑松露風味聞名的佩里格醬，利用牛肉與鴨肝的濃郁滋味，呈現羅西尼料理最具代表性的奢華組合。

有趣的是，盤中的迷你南瓜其實也藏著手工細節。主廚將南瓜泥加入帕瑪森起司與肉豆蔻調味，塑形成小南瓜模樣，再用蝦夷蔥裝飾成南瓜梗，搭配南瓜奶泡與南瓜醬汁，讓同一種食材展現不同質地。另一項配菜是雙色牛頰肉義大利餃，牛頰肉先以多款紅酒與香料慢燉4至5小時，拆絲後拌入濃縮紅酒醬汁，再包入蛋黃與菠菜麵團製成的黃綠雙色餃皮。從慢燉肉餡到手工餃皮，都能看出這道主菜背後的繁複工序。

▲和牛菲力搭配香煎法國鴨肝，再淋上濃郁佩里格醬，經典法式羅西尼料理一上桌就很有氣勢。旁邊還有手工塑形的迷你南瓜，以及慢燉4至5小時牛頰肉製成的雙色義大利餃，從主菜到配菜都充滿細節。圖／漢來美食提供；窩客島整理

檸檬榛果甜點酸甜收尾

吃完和牛與鴨肝，甜點則改用清爽的檸檬風味收尾。「檸檬與榛果」外觀是一顆精巧的擬真檸檬，外殼由焦糖榛果、奶油酥粒與黃檸檬汁製成，裡面則藏著檸檬甘納許、黃檸檬果醬與榛果牛奶巧克力醬，底部還有奶油酥粒，讓酸甜與濃郁巧克力香氣相互平衡。旁邊搭配白巧克力包覆的檸檬羅勒雪酪，再以金色拉糖裝飾。檸檬的明亮酸香、榛果的醇厚與羅勒雪酪的清新感，讓整場以濃郁法式料理為主軸的餐會，最後回到輕盈細緻的甜點節奏。

▲甜點竟然做得像一顆真的檸檬。亮黃色外殼裡藏著檸檬甘納許、檸檬果醬與榛果牛奶巧克力醬，旁邊還有白巧克力包覆的檸檬羅勒雪酪，酸甜清爽與濃郁榛果香氣相互平衡，替整場法式盛宴留下漂亮的句點。圖／漢來美食提供；窩客島整理



漢來海港法式海鮮酥盒限定

沒搶到焰牛排館米其林餐酒會席次，也還有另一個品嚐主廚料理的機會。漢來美食這次將國際名廚合作延伸到旗下自助餐品牌「漢來海港」，11月13日至30日期間，全台5間分店在午餐及晚餐餐期同步供應朝比奈悟親自設計的限定料理「法式海鮮酥盒」。這道料理以金黃色酥皮盛裝海鮮，搭配白酒、白蘭地與細緻白醬，將經典法式料理的酥皮、海鮮與醬汁元素結合。對沒有機會參加高價位米其林餐酒會的消費者而言，這次可以透過漢來海港自助餐，接觸主廚另一款專為活動設計的料理。不過限定供應只有18天，想吃的人可留意各分店餐期及訂位情況。

▲漢來海港也能吃到東京米其林二星主廚設計的限定料理。金黃酥皮盛裝鮮美海鮮，搭配白酒、白蘭地與細緻白醬，酥香與濃郁奶香一次滿足。11月13日至30日全台5間分店限定供應，沒搶到焰牛排館餐會也有機會嚐鮮。圖／漢來美食提供；窩客島整理

漢來美食米其林二星餐會活動整理

漢來焰牛排館米其林二星餐酒會

活動時間：2026年11月13日至11月15日

．活動名稱：ASAHINA Gastronome與焰牛排館米其林星饗宴。

．活動地點：高雄漢來大飯店45樓「焰牛排館」。

．客座主廚：東京米其林二星餐廳主廚朝比奈悟，率領10人團隊來台。

．餐會內容：6道料理、1道甜點，搭配6款精選葡萄酒，另有4款餐前小點。

．餐會價格：每人11,900元，另加10％服務費，合計13,090元。

．限定席次：每晚50席，3晚共150席，目前已全數售罄。

．訂位電話：07－213－5763。

．營業時間：午餐11：30至14：30，晚餐17：30至22：00。

漢來海港米其林二星限定料理

活動時間：2026年11月13日至11月30日

．活動名稱：東京米其林二星主廚限定料理。

．活動地點：全台5間漢來海港自助餐廳。

．限定菜色：法式海鮮酥盒，由朝比奈悟主廚親自設計。

．料理特色：金黃酥皮搭配鮮美海鮮，融合白酒、白蘭地與細緻白醬。

．供應餐期：活動期間午餐及晚餐供應。

．活動價格：依各分店自助餐收費標準，原始資料未提供專屬優惠價格。

．訂位電話：07－412－8068。

．營業時間：午餐11：30至14：00，晚餐17：30至21：30。

漢來焰牛排館米其林餐會菜色整理

餐前小點4款

．番茄塔：多色油漬番茄搭配干邑白蘭地番茄慕斯，酸甜清爽又帶奶香。

．蕎麥餅佐蘑菇泥：蕎麥法式薄餅搭配奶油蘑菇泥、南瓜籽醬，層次豐富。

．鰻魚醬抹醬：鰻魚肉、鰻魚肝與油封紅蔥頭融合，搭配葉片造型芝麻薄脆餅。

．胡蘿蔔蛋糕：胡蘿蔔慕斯結合杏仁奶油酥粒、橘子果凍與奶油煎迷你胡蘿蔔。

米其林二星正式料理6道

．螃蟹與魚子醬：奶油酥塔盛裝蟹肉、魚子醬及龍蝦高湯膠凍，搭配柔滑花椰菜慕斯。

．玉米糊與康堤起司：金黃酥炸玉米糊搭配康堤起司、新鮮松露、鵪鶉蛋與法式至尊醬。

．鴨肝與義式生火腿：日月潭紅玉雞肝與法國鴨肝層層堆疊，呈現馬賽克藝術切面。

．龍蝦與蘑菇：澳洲龍蝦包裹菠菜、法式碎菇醬及金黃酥皮，搭配龍蝦風味醬與修隆醬。

．羅西尼和牛菲力與奶油南瓜：香煎和牛菲力搭配法國鴨肝、佩里格醬及手工迷你南瓜。

．紅酒燉牛頰餃：牛頰肉以紅酒及香料慢燉4至5小時，包入黃綠雙色手工義大利餃皮。

米其林二星甜點1道

．檸檬與榛果：擬真檸檬外殼包入檸檬甘納許、榛果牛奶巧克力醬與檸檬果醬，搭配檸檬羅勒雪酪。

漢來海港限定料理1道

．法式海鮮酥盒：金黃酥皮盛裝鮮美海鮮，融合白酒、白蘭地及細緻白醬，呈現經典法式風味。

喜歡精緻料理的美食控，也可以接著看看其他餐廳近期推出哪些限定新菜

推薦閱讀：上海鄉村7道蟹料理308元起！軟殼蟹配韓式年糕、金沙蟹搭甜爆米花，澎湖扁蟹炒蟹粉鮮味成亮點

推薦閱讀：UG開火鍋！板橋「小滿上鍋」自助吧附餐、印度拉茶吃到飽，吉隆坡必吃「新峰肉骨茶」初登台變鍋底

推薦閱讀：台北又有米其林話題餐廳！曾在首爾倫敦摘星的DOSA開幕，僅16席主廚餐桌、9道韓食一次吃