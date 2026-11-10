UG開火鍋！板橋「小滿上鍋」自助吧附餐、印度拉茶吃到飽，吉隆坡必吃「新峰肉骨茶」初登台變鍋底

編輯 鄭雅之 表示：新北耶誕城拍美照前，就先來吃小滿上鍋！

板橋火鍋版圖迎來重量級生力軍，全新亞洲個人鍋品牌「小滿上鍋」選定板新路開出首間門市，攜手吉隆坡50年老字號新峰肉骨茶與台北人氣星馬餐廳Mamak檔，以8款特色湯頭、7道貼心款待及豐盛自助吧驚豔登場，開幕期間祭出85折優惠，讓火鍋控就近大飽口福。



▲全新亞洲個人鍋品牌小滿上鍋插旗新北板橋板新路，亮眼外觀成為最新美食打卡地標。(攝影：鄭雅之)

▲小滿上鍋板橋旗艦店占地超過百坪，以搶眼活力的橘紅色系打造時尚寬敞的用餐空間。(攝影：鄭雅之)





吉隆坡排隊名店新峰肉骨茶變火鍋鍋底

搶攻火鍋控的胃，這次主打的「馬來西亞新峰肉骨茶鍋」是新峰肉骨茶首度登台亮相，主廚跨海傳授獨門秘方，利用數十味草本中藥材熬出溫潤不燥的精華湯底，全台只有在小滿上鍋才吃得到，而且還能無限續加喝到飽，熱湯控絕對要把握每日限量供應衝一波。



▲全台只有小滿上鍋吃得到的新峰肉骨茶鍋，中藥甘醇溫補不燥熱，每日限量開鍋販售。(攝影：鄭雅之)





Mamak檔皇室御廚傳人配方熬出濃郁辛香咖哩叻沙

喜愛南洋辛香滋味的火鍋控，絕不能放過靈魂「檳城叻沙鍋」，配方出自Mamak檔星馬料理御廚傳人，精選石栗、南薑與香茅等多種香料，搭配濃醇椰奶文火熬製，入口先迎來奔放辛香，尾韻則帶出圓潤奶香，不論是涮肉或吸附麵條都十分夠味。



▲小滿上鍋招牌檳城叻沙鍋融合椰奶與南洋辛香料，輕涮牛肉片濃郁順口超吸汁。(攝影：鄭雅之)





超過百坪橘紅亮眼空間端出8款亞洲代表性湯底

寬敞的百坪旗艦店運用溫暖明亮的橘紅營造舒適用餐氣氛，菜單橫跨8種亞洲風土，除了新峰肉骨茶與Mamak檔叻沙，還有「新加坡白胡椒豬肚鍋」、「曼谷椰子雞湯鍋」以及「台南魷魚螺肉蒜鍋」，品項豐富多元，火鍋控隨時都能來一趟舌尖巡禮。



▲小滿上鍋端出清爽鮮甜的曼谷椰子雞湯鍋，搭配現炸點心展現道地豐富的南洋滋味。(攝影：鄭雅之)

▲小滿上鍋聯名吉隆坡排隊名店新峰肉骨茶，主廚親授熬製溫潤中藥湯頭，還能無限續湯喝到飽。(攝影：鄭雅之)





Mamak檔印度拉茶、咖哩主食無限吃到飽

店內規劃澎湃自助專區，提供白飯、麵食、冬粉與香濃咖哩讓客人盡情盛裝，餐後還能來一碗冰涼綠豆湯解膩，飲品吧台則備齊荔枝雪泥、洛神花黑醋栗雪泥以及與Mamak檔星馬料理聯名的印度拉茶，全部無限量供應，保證讓大胃王吃得滿足過癮。



▲自助吧飲料區提供荔枝雪泥、洛神花黑醋栗雪泥與Mamak檔星馬料理聯名印度拉茶無限喝到飽。(攝影：鄭雅之)

▲小滿上鍋自助吧提供蒸煮麵、粉絲、白飯與香濃咖哩飯吃到飽，滿足主食控的胃。(攝影：鄭雅之)





免費迎賓茶點與飯後冰棒搭配淨味衣櫥超貼心

一入座就展現滿滿誠意，店家免費招待回甘清爽的「麻薏茶」以及酥軟香甜的「雲朵咖央吐司」，吃完火鍋後還會貼心送上「香蘭椰奶冰棒」當作甜點，離開前更能使用專屬淨味衣櫥徹底去除身上油煙味，從頭到尾都能享受被用心照顧的舒適感。



▲入座免費招待南洋開胃點心雲朵咖央吐司，外層酥脆內餡香甜展現貼心款待。(攝影：鄭雅之)





整顆椰子奶凍必點

除了精選鍋底之外，私房單點同樣不能錯過，濃郁南洋咖哩混搭椰漿的「泰國皇家咖哩鮮蝦飯」超級下飯，還有集結打拋豬花枝丸、椰漿蝦丸與起士牛肉丸的「爆漿流心丸拼盤」，甜點更推薦用整顆香水椰子製作的「滿滿椰奶凍」，挖得到新鮮椰肉超解膩。



▲火鍋控必點私房手工爆漿流心丸拼盤，一次吃得到打拋豬花枝丸、椰漿蝦丸與起士牛肉丸。(攝影：鄭雅之)

▲火鍋控飯後必點滿滿椰奶凍，整顆香水椰子製作口感細嫩，還能刮下新鮮椰肉清爽解膩。(攝影：鄭雅之)





滿額好運撕撕樂試手氣

現場氣氛更是歡樂滿點，開幕首3天每餐期前20組開鍋直接享85折好康，特定時段全場倒數齊喊還能免費獲贈「圓滿驚喜丸」，單筆消費滿1500元更能大玩好運撕撕樂，直接把肉品加倍或免費升級鍋底帶回家，讓大家笑著把美味優惠全收進口袋。



▲明亮舒適的百坪用餐區設有貼心隔座與專屬淨味衣櫥，讓火鍋控優雅吃鍋無油煙負擔。(攝影：鄭雅之)

▲私房單點人氣爆漿流心丸拼盤，大口咬下即能感受濃郁餡料流出的驚喜口感。(攝影：鄭雅之)

小滿上鍋板橋旗艦店 店家資訊

地址：新北市板橋區板新路136號

營業時間：週一至週五11:30至15:00、17:00至21:30，週五延長至22:00；週六至週日11:30至22:00，週日營業至21:30。





小滿上鍋板橋旗艦店 開幕優惠

開鍋85折：11月11日至11月13日期間，每餐期前20組顧客享85折優惠。

全場一起丸：每日驚喜時段展開全場圓滿大歡呼，每位參與顧客皆可獲贈圓滿驚喜丸1顆。

滿額撕撕樂：單筆消費滿1500元即可參加抽獎，有機會獲得肉品加倍、鍋底升級等好禮。詳細活動辦法依門市現場公告為準。





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