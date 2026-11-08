2027新飯店推薦！美諾酒店集團公布全球16項開幕計畫，新加坡安凡尼首登場、紐約倫敦奢華酒店亮相

2027年出國，光是選飯店就讓人期待！美諾酒店集團公布全球16項開幕及改造計畫，從紐約百年會所到非洲火山口旅宿都有亮點。窩客島資深編輯李維唐認為，特色住宿正成為旅人選擇目的地的重要理由。
2027年出國旅行又有新飯店可以列入口袋名單了。美諾酒店集團Minor Hotels公布2027年全球旅遊展望，一口氣揭曉橫跨亞洲、歐洲、非洲、中東、澳洲與美國的16項酒店開幕及改造計畫，其中最吸睛的包括紐約曼哈頓百年會所變身奢華酒店、倫敦經典Dukes Bar回歸，以及安凡尼Avani首度進軍新加坡。喜歡海島度假的旅人也有新選擇，從泰國蘇梅島、帕岸島到馬來西亞沙巴，都有新酒店或改造後重新開幕的度假據點。這波新旅宿名單不只看房間有多漂亮，還把在地美食、文化探索、健康管理與社交生活帶進旅行，讓2027年的出國住宿多了不少值得期待的理由。
2027旅遊趨勢3大改變
出國旅行的玩法正在改變，過去可能先決定去哪個國家，再搜尋交通方便、價格合適的飯店，現在有些旅人反而會因為一間特色酒店、一處歷史建築，甚至一項健康體驗，決定下一趟旅行目的地。美諾酒店集團觀察2027年旅遊市場，歸納出3個值得注意的方向，分別是深入當地生活、延續性的健康管理，以及兼具餐飲與文化交流功能的酒店空間。
從旅行情境來看，想認識一座城市，不一定只靠走訪熱門景點，也可以從飯店所在的街區、當地餐飲與傳統工藝開始。住宿空間也不再只是晚上回去睡覺的地方，而是可以用餐、工作、參加文化活動，甚至認識當地生活的另一個入口。美諾酒店集團公關與傳播總監Mark Thomson指出，旅客越來越重視一個值得專程前往的理由，可能是一個街區、一項文化傳統、一個健康目標，也可能是與重要的人共度時光。
紐約百年會所變奢華酒店
如果喜歡紐約的百老匯、劇院文化與老建築，2027年第二季預計開幕的The Wolseley Hotel New York值得先記下來。酒店位於曼哈頓劇院區，前身是歷史悠久的The Lambs會所，這次將以The Wolseley Hotels品牌首間酒店的身分登場。對喜歡城市旅行的人來說，入住地點就在劇院文化濃厚的街區，本身就多了一份旅行吸引力。
更讓餐飲迷期待的是，倫敦知名的The Wolseley餐廳也將首度進入美國市場。新酒店規劃設立The Wolseley Members Club，結合全天候餐飲、工作與文化活動，讓酒店除了提供住宿，也成為城市裡可以相聚交流的場所。想像白天在曼哈頓散步、安排一場劇院演出，再把用餐與住宿串成完整行程，這類兼具歷史背景與餐飲特色的酒店，正好呼應2027年旅遊市場重視目的地故事的方向。
倫敦Dukes Bar經典回歸
倫敦也有讓英倫旅宿迷期待的新消息。擁有85間客房的Dukes London，預計於2027年第二季完成全面改造，並以Dukes London, Minor Reserve Collection之名重新開幕。這次改造由英國設計團隊Russell Sage Studio主導，延續酒店原有的英倫奢華特色，最重要的是，經典Dukes Bar也將保留下來。
對喜歡倫敦酒吧文化的人來說，Dukes Bar本身就是這間酒店的重要特色。旅行時不必急著把每個景點排滿，留一個晚上感受英倫酒店的餐飲與酒吧氛圍，也能成為值得記住的行程。另一間預計2027年第一季亮相的The WestDill Mayfair Hotel London, Colbert Collection，則將為倫敦增添新的品牌旅宿選擇。
新加坡安凡尼首度登場
亞洲旅遊迷可以把目光轉向新加坡。預計2027年第二季開幕的新加坡安凡尼酒店Avani Singapore Hotel，座落於丹戎巴葛，規劃200間客房，也是美諾酒店集團首次在新加坡設立酒店。對喜歡城市漫遊、探索餐飲與街區生活的旅人來說，丹戎巴葛的地理位置，讓這間新酒店多了不少想像空間。
馬來西亞沙巴也有新選擇。沙巴亞庇安凡尼酒店Avani Kota Kinabalu Hotel預計2027年第一季開幕，規劃352間客房，並設有頂樓SEEN Restaurant & Bar。對喜歡把城市觀光與度假住宿安排在同一趟行程的旅客來說，亞庇的新酒店值得關注，尤其頂樓餐飲空間也將成為住宿之外的另一項特色。
泰國蘇梅島海島度假升級
泰國海島控也可以開始關注2027年的住宿名單。蘇梅島的The Rasa Resort Samui, Colbert Collection預計於第一季完成改造並重新開幕，這也是Colbert Collection首次進入亞洲市場。對喜歡有獨立風格、又帶有度假氣息的旅人而言，這間酒店將是蘇梅島的新選擇。
同樣預計於2027年第一季重新開幕的，還有帕岸島安凡尼度假村Avani Koh Phangan Resort。與熱鬧的城市旅行相比，海島度假的吸引力往往是能把生活步調放慢，讓住宿、海島探索與休息時間成為旅程重心。這次兩座泰國度假據點重新亮相，也讓喜歡重遊泰國海島的旅客，有機會換一種住宿方式感受熟悉的目的地。
千島湖三亞安納塔拉開幕
想安排自然景觀與度假酒店結合的旅行，中國市場也有2間安納塔拉新酒店值得留意。預計2027年10月開幕的千島湖安納塔拉度假酒店Anantara Thousand Island Lake Resort，規劃160間客房，以千島湖為目的地，適合關注湖泊與自然景區旅行的旅人。
另一間三亞清水灣安納塔拉度假酒店Anantara Clear Water Bay Sanya Resort，同樣預計2027年10月登場，規劃90間客房。千島湖與三亞清水灣各有不同的自然景觀特色，一邊是湖區旅行，一邊是海岸度假，也讓安納塔拉在亞洲的住宿選擇更加多元。
歐洲海岸與托斯卡尼新酒店
除了倫敦，2027年歐洲旅宿還有幾個值得關注的地點。克羅埃西亞的亞伊斯特拉半島安納塔拉度假酒店Anantara Adriatic Istria Resort，預計第一季改造後重新開幕，擁有186間客房，結合亞得里亞海沿岸景觀、高爾夫、餐飲與健康體驗。對喜歡海岸風景、又不想把度假時間排得太緊湊的旅客來說，這類酒店提供了不同於城市觀光的旅行節奏。
鄰近的斯洛維尼亞也將迎來Hotel Palace Portoroz, Minor Reserve Collection重新亮相。這間擁有183間客房的酒店，延續波爾托羅日的水療傳統與海濱度假特色。義大利方面，預計2027年開幕的ExCelle Hotel San Gimignano, Colbert Collection，則選址托斯卡尼聖吉米尼亞諾歷史中心，進駐古老的San Domenico建築群。對喜歡義大利古城、歷史建築與在地美食的旅人而言，這間酒店的魅力就在於住宿與文化景點之間的緊密連結。
非洲火山口旅宿能觀星
如果2027年想安排一趟與以往不同的旅行，非洲坦尚尼亞也有新住宿選擇。Elewana Collection預計於2027年6月，在恩戈羅恩戈羅火山口東緣開設Ngorongoro Explorer Lodge，規劃84間客房。這處世界遺產地區本身就是旅行亮點，新酒店還將安排文化講座、觀星、攝影、健康活動及親子體驗。
對喜歡自然景觀與攝影的人來說，這類住宿最大的吸引力，是可以把目的地探索與酒店活動安排在同一趟旅程中。白天把時間留給當地自然環境與文化體驗，夜晚則可參與酒店規劃的觀星活動，不必只把飯店當成休息站，而是讓住宿成為認識非洲的重要一部分。
澳洲獵人谷度假村改造
澳洲旅遊也將迎來新面貌。位於獵人谷的安凡尼柏湖度假村Avani Cypress Lakes Resort，擁有204間客房與套房，預計2027年第三季完成整體改造。度假村結合住宿、AvaniWell健康體驗、高爾夫與親子活動，讓不同旅行需求的旅客，都能在同一個度假據點安排自己的行程。
另一間臥龍崗安凡尼酒店Avani Wollongong Hotel，規劃107間客房，預計2027年開幕，也是安凡尼在澳洲新南威爾斯州首間全新興建的酒店。酒店將串聯臥龍崗市中心與海岸生活，對想感受澳洲城市與海邊不同風情的旅客而言，提供了新的住宿選擇。
中東沙迦安納塔拉新度假村
喜歡中東奢華度假風格的旅客，也可以關注阿拉伯聯合大公國沙迦的新計畫。美諾酒店集團預計2027年底推出沙迦安納塔拉度假酒店Anantara Sharjah Resort，以及沙迦安納塔拉服務式公寓Anantara Residences Sharjah，進一步擴大安納塔拉在阿拉伯灣地區的旅宿布局。
這項計畫同時涵蓋度假酒店與服務式住宅，讓旅客在傳統酒店住宿之外，也有不同型態的旅居選擇。不過目前公布的資訊以開幕規劃為主，詳細房型、住宿價格及預訂方式，仍有待後續公告。
Life Longevity健康旅遊新趨勢
除了新酒店，2027年旅遊市場還有一個值得注意的改變，就是健康管理不再只是一趟旅行中的按摩或水療行程。美諾酒店集團於2026年10月推出Life Longevity健康管理品牌，以泰國普吉島拉揚安納塔拉度假酒店內的Layan Life by Anantara為基礎，並規劃於曼谷瑞吉酒店設立首個城市據點Bangkok Life。
這項服務最大的不同，是希望讓健康管理延續到旅程結束之後。旅客可以透過Circle of Life會員計畫，持續與專業健康團隊保持聯繫，個人健康紀錄也能在不同據點之間銜接。從海島度假到城市生活，健康體驗不再局限於住宿期間，而是逐漸成為可以長期安排的生活選擇。
美諾酒店集團全球版圖擴張
美諾酒店集團的全球布局也持續擴大。根據集團公布的資料，2026年上半年已新開11家酒店，合計1,167間客房，並簽署29份酒店管理協議，涵蓋2,165間客房。旗下安納塔拉品牌於2026年迎來25週年，集團同年共有18家酒店獲得合計22把米其林星鑰。
目前美諾酒店集團在全球67個國家，擁有超過640家營運中或已確認開發的酒店、度假村及品牌住宅，並朝2027年底超過850個項目的目標前進。對準備規劃明年旅行的旅人來說，這次公布的16項酒店開幕與改造計畫，從亞洲海島、歐洲歷史古城，到紐約劇院區與非洲自然景區，提供了更多值得列入旅行清單的住宿靈感。
2027全球新酒店開幕時間整理
以下16項計畫包含全新開幕、品牌首店、既有酒店改造後重新開幕，以及改造工程完成，並非全部都是全新興建酒店。
2027年第一季
- 馬來西亞：沙巴亞庇安凡尼酒店，352間客房，全新開幕。
- 泰國：Colbert Collection Koh Samui，改造後重新開幕。
- 泰國：帕岸島安凡尼度假村，改造後重新開幕。
- 克羅埃西亞：亞伊斯特拉半島安納塔拉度假酒店，186間客房，改造後重新開幕。
- 斯洛維尼亞：Hotel Palace Portoroz, Minor Reserve Collection，183間客房，改造後重新開幕。
- 英國：The WestDill Mayfair Hotel London, Colbert Collection，新品牌開幕。
2027年第二季
- 新加坡：新加坡安凡尼酒店，200間客房，全新開幕。
- 美國：The Wolseley Hotel New York，品牌首間酒店開幕。
- 英國：Dukes London, Minor Reserve Collection，85間客房，改造後重新開幕。
2027年6月
- 坦尚尼亞：Ngorongoro Explorer Lodge，84間客房，全新開幕。
2027年第三季
- 澳洲：獵人谷安凡尼柏湖度假村，204間客房與套房，改造工程完成。
2027年10月
- 中國：千島湖安納塔拉度假酒店，160間客房，全新開幕。
- 中國：三亞清水灣安納塔拉度假酒店，90間客房，全新開幕。
2027年內
- 義大利：ExCelle Hotel San Gimignano, Colbert Collection，全新開幕。
- 澳洲：臥龍崗安凡尼酒店，107間客房，全新開幕。
2027年底
- 阿拉伯聯合大公國：沙迦安納塔拉度假酒店及服務式公寓，全新開幕。
以上皆為集團公布的預計時程，實際開幕日期與訂房資訊仍須以後續官方公告為準。
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