2027新飯店推薦！美諾酒店集團公布全球16項開幕計畫，新加坡安凡尼首登場、紐約倫敦奢華酒店亮相

2027年出國，光是選飯店就讓人期待！美諾酒店集團公布全球16項開幕及改造計畫，從紐約百年會所到非洲火山口旅宿都有亮點。窩客島資深編輯李維唐認為，特色住宿正成為旅人選擇目的地的重要理由。

2027年出國旅行又有新飯店可以列入口袋名單了。美諾酒店集團Minor Hotels公布2027年全球旅遊展望，一口氣揭曉橫跨亞洲、歐洲、非洲、中東、澳洲與美國的16項酒店開幕及改造計畫，其中最吸睛的包括紐約曼哈頓百年會所變身奢華酒店、倫敦經典Dukes Bar回歸，以及安凡尼Avani首度進軍新加坡。喜歡海島度假的旅人也有新選擇，從泰國蘇梅島、帕岸島到馬來西亞沙巴，都有新酒店或改造後重新開幕的度假據點。這波新旅宿名單不只看房間有多漂亮，還把在地美食、文化探索、健康管理與社交生活帶進旅行，讓2027年的出國住宿多了不少值得期待的理由。

▲2027年三亞度假又有新飯店可以期待了。三亞清水灣安納塔拉度假酒店以流線型建築搭配海岸景觀，從高處俯瞰就能感受到度假氣勢，預計2027年10月開幕，規劃90間客房。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理



2027旅遊趨勢3大改變

出國旅行的玩法正在改變，過去可能先決定去哪個國家，再搜尋交通方便、價格合適的飯店，現在有些旅人反而會因為一間特色酒店、一處歷史建築，甚至一項健康體驗，決定下一趟旅行目的地。美諾酒店集團觀察2027年旅遊市場，歸納出3個值得注意的方向，分別是深入當地生活、延續性的健康管理，以及兼具餐飲與文化交流功能的酒店空間。

從旅行情境來看，想認識一座城市，不一定只靠走訪熱門景點，也可以從飯店所在的街區、當地餐飲與傳統工藝開始。住宿空間也不再只是晚上回去睡覺的地方，而是可以用餐、工作、參加文化活動，甚至認識當地生活的另一個入口。美諾酒店集團公關與傳播總監Mark Thomson指出，旅客越來越重視一個值得專程前往的理由，可能是一個街區、一項文化傳統、一個健康目標，也可能是與重要的人共度時光。

▲沙巴自由行又有新住宿選擇。預計2027年第一季開幕的沙巴亞庇安凡尼酒店，規劃352間客房，從高樓建築望向周邊城市與遠方山景，也讓人開始期待下一趟亞庇旅行。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理

紐約百年會所變奢華酒店

如果喜歡紐約的百老匯、劇院文化與老建築，2027年第二季預計開幕的The Wolseley Hotel New York值得先記下來。酒店位於曼哈頓劇院區，前身是歷史悠久的The Lambs會所，這次將以The Wolseley Hotels品牌首間酒店的身分登場。對喜歡城市旅行的人來說，入住地點就在劇院文化濃厚的街區，本身就多了一份旅行吸引力。

更讓餐飲迷期待的是，倫敦知名的The Wolseley餐廳也將首度進入美國市場。新酒店規劃設立The Wolseley Members Club，結合全天候餐飲、工作與文化活動，讓酒店除了提供住宿，也成為城市裡可以相聚交流的場所。想像白天在曼哈頓散步、安排一場劇院演出，再把用餐與住宿串成完整行程，這類兼具歷史背景與餐飲特色的酒店，正好呼應2027年旅遊市場重視目的地故事的方向。

▲紐約又有一間讓建築迷期待的新酒店。The Wolseley Hotel New York預計2027年第二季開幕，選址曼哈頓劇院區歷史悠久的The Lambs會所，紅磚外牆搭配古典立柱與拱形窗戶，光是建築外觀就充滿紐約老城區的經典氣息。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理



倫敦Dukes Bar經典回歸

倫敦也有讓英倫旅宿迷期待的新消息。擁有85間客房的Dukes London，預計於2027年第二季完成全面改造，並以Dukes London, Minor Reserve Collection之名重新開幕。這次改造由英國設計團隊Russell Sage Studio主導，延續酒店原有的英倫奢華特色，最重要的是，經典Dukes Bar也將保留下來。

對喜歡倫敦酒吧文化的人來說，Dukes Bar本身就是這間酒店的重要特色。旅行時不必急著把每個景點排滿，留一個晚上感受英倫酒店的餐飲與酒吧氛圍，也能成為值得記住的行程。另一間預計2027年第一季亮相的The WestDill Mayfair Hotel London, Colbert Collection，則將為倫敦增添新的品牌旅宿選擇。

▲走進倫敦Dukes London的The Delany Drawing Room，暖黃色燈光搭配花鳥圖騰壁紙、古典吊燈與復古沙發，整個空間充滿濃濃英倫味。想在倫敦旅行時找個地方坐下來聊天、享受悠閒時光，這樣的氛圍真的很有吸引力。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理

新加坡安凡尼首度登場

亞洲旅遊迷可以把目光轉向新加坡。預計2027年第二季開幕的新加坡安凡尼酒店Avani Singapore Hotel，座落於丹戎巴葛，規劃200間客房，也是美諾酒店集團首次在新加坡設立酒店。對喜歡城市漫遊、探索餐飲與街區生活的旅人來說，丹戎巴葛的地理位置，讓這間新酒店多了不少想像空間。

馬來西亞沙巴也有新選擇。沙巴亞庇安凡尼酒店Avani Kota Kinabalu Hotel預計2027年第一季開幕，規劃352間客房，並設有頂樓SEEN Restaurant & Bar。對喜歡把城市觀光與度假住宿安排在同一趟行程的旅客來說，亞庇的新酒店值得關注，尤其頂樓餐飲空間也將成為住宿之外的另一項特色。

▲新加坡安凡尼酒店的客房走簡約舒適路線，白色寢具搭配溫潤木質家具，開放式衣架與窗邊休憩空間讓房間看起來清爽俐落。喜歡現代感住宿風格的旅人，可以先收藏這間新飯店。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理



泰國蘇梅島海島度假升級

泰國海島控也可以開始關注2027年的住宿名單。蘇梅島的The Rasa Resort Samui, Colbert Collection預計於第一季完成改造並重新開幕，這也是Colbert Collection首次進入亞洲市場。對喜歡有獨立風格、又帶有度假氣息的旅人而言，這間酒店將是蘇梅島的新選擇。

同樣預計於2027年第一季重新開幕的，還有帕岸島安凡尼度假村Avani Koh Phangan Resort。與熱鬧的城市旅行相比，海島度假的吸引力往往是能把生活步調放慢，讓住宿、海島探索與休息時間成為旅程重心。這次兩座泰國度假據點重新亮相，也讓喜歡重遊泰國海島的旅客，有機會換一種住宿方式感受熟悉的目的地。





千島湖三亞安納塔拉開幕

想安排自然景觀與度假酒店結合的旅行，中國市場也有2間安納塔拉新酒店值得留意。預計2027年10月開幕的千島湖安納塔拉度假酒店Anantara Thousand Island Lake Resort，規劃160間客房，以千島湖為目的地，適合關注湖泊與自然景區旅行的旅人。

另一間三亞清水灣安納塔拉度假酒店Anantara Clear Water Bay Sanya Resort，同樣預計2027年10月登場，規劃90間客房。千島湖與三亞清水灣各有不同的自然景觀特色，一邊是湖區旅行，一邊是海岸度假，也讓安納塔拉在亞洲的住宿選擇更加多元。

▲喜歡安靜度假氛圍的人，應該會被這處水景吸引。千島湖安納塔拉度假酒店以深色水池搭配木質建築立面，陽光灑在牆面形成樹影，讓整個空間多了幾分寧靜感。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理

歐洲海岸與托斯卡尼新酒店

除了倫敦，2027年歐洲旅宿還有幾個值得關注的地點。克羅埃西亞的亞伊斯特拉半島安納塔拉度假酒店Anantara Adriatic Istria Resort，預計第一季改造後重新開幕，擁有186間客房，結合亞得里亞海沿岸景觀、高爾夫、餐飲與健康體驗。對喜歡海岸風景、又不想把度假時間排得太緊湊的旅客來說，這類酒店提供了不同於城市觀光的旅行節奏。

鄰近的斯洛維尼亞也將迎來Hotel Palace Portoroz, Minor Reserve Collection重新亮相。這間擁有183間客房的酒店，延續波爾托羅日的水療傳統與海濱度假特色。義大利方面，預計2027年開幕的ExCelle Hotel San Gimignano, Colbert Collection，則選址托斯卡尼聖吉米尼亞諾歷史中心，進駐古老的San Domenico建築群。對喜歡義大利古城、歷史建築與在地美食的旅人而言，這間酒店的魅力就在於住宿與文化景點之間的緊密連結。





非洲火山口旅宿能觀星

如果2027年想安排一趟與以往不同的旅行，非洲坦尚尼亞也有新住宿選擇。Elewana Collection預計於2027年6月，在恩戈羅恩戈羅火山口東緣開設Ngorongoro Explorer Lodge，規劃84間客房。這處世界遺產地區本身就是旅行亮點，新酒店還將安排文化講座、觀星、攝影、健康活動及親子體驗。

對喜歡自然景觀與攝影的人來說，這類住宿最大的吸引力，是可以把目的地探索與酒店活動安排在同一趟旅程中。白天把時間留給當地自然環境與文化體驗，夜晚則可參與酒店規劃的觀星活動，不必只把飯店當成休息站，而是讓住宿成為認識非洲的重要一部分。

▲非洲旅行也能住得很有設計感。預計2027年6月開幕的Ngorongoro Explorer Lodge，以低矮建築融入周圍自然環境，大片玻璃與木質結構讓室內外景色相互連結。未來還能安排觀星、攝影與文化講座，讓住宿成為探索坦尚尼亞的一部分。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理



澳洲獵人谷度假村改造

澳洲旅遊也將迎來新面貌。位於獵人谷的安凡尼柏湖度假村Avani Cypress Lakes Resort，擁有204間客房與套房，預計2027年第三季完成整體改造。度假村結合住宿、AvaniWell健康體驗、高爾夫與親子活動，讓不同旅行需求的旅客，都能在同一個度假據點安排自己的行程。

另一間臥龍崗安凡尼酒店Avani Wollongong Hotel，規劃107間客房，預計2027年開幕，也是安凡尼在澳洲新南威爾斯州首間全新興建的酒店。酒店將串聯臥龍崗市中心與海岸生活，對想感受澳洲城市與海邊不同風情的旅客而言，提供了新的住宿選擇。

▲想遠離城市喧囂，澳洲獵人谷安凡尼柏湖度假村的大片綠地與湖泊景色就很有吸引力。度假村結合高爾夫、健康體驗與親子活動，整體改造預計2027年第三季完成，適合喜歡自然風景的旅人關注。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理

中東沙迦安納塔拉新度假村

喜歡中東奢華度假風格的旅客，也可以關注阿拉伯聯合大公國沙迦的新計畫。美諾酒店集團預計2027年底推出沙迦安納塔拉度假酒店Anantara Sharjah Resort，以及沙迦安納塔拉服務式公寓Anantara Residences Sharjah，進一步擴大安納塔拉在阿拉伯灣地區的旅宿布局。

這項計畫同時涵蓋度假酒店與服務式住宅，讓旅客在傳統酒店住宿之外，也有不同型態的旅居選擇。不過目前公布的資訊以開幕規劃為主，詳細房型、住宿價格及預訂方式，仍有待後續公告。

▲想在中東安排一趟質感度假，沙迦安納塔拉度假酒店的客房規劃也很值得關注。大床搭配黑白色調、木質家具與柔和燈光，整體設計簡潔又帶點沉穩氣息，讓住宿空間看起來格外舒服。圖／美諾酒店集團提供；窩客島整理



Life Longevity健康旅遊新趨勢

除了新酒店，2027年旅遊市場還有一個值得注意的改變，就是健康管理不再只是一趟旅行中的按摩或水療行程。美諾酒店集團於2026年10月推出Life Longevity健康管理品牌，以泰國普吉島拉揚安納塔拉度假酒店內的Layan Life by Anantara為基礎，並規劃於曼谷瑞吉酒店設立首個城市據點Bangkok Life。

這項服務最大的不同，是希望讓健康管理延續到旅程結束之後。旅客可以透過Circle of Life會員計畫，持續與專業健康團隊保持聯繫，個人健康紀錄也能在不同據點之間銜接。從海島度假到城市生活，健康體驗不再局限於住宿期間，而是逐漸成為可以長期安排的生活選擇。

美諾酒店集團全球版圖擴張

美諾酒店集團的全球布局也持續擴大。根據集團公布的資料，2026年上半年已新開11家酒店，合計1,167間客房，並簽署29份酒店管理協議，涵蓋2,165間客房。旗下安納塔拉品牌於2026年迎來25週年，集團同年共有18家酒店獲得合計22把米其林星鑰。

目前美諾酒店集團在全球67個國家，擁有超過640家營運中或已確認開發的酒店、度假村及品牌住宅，並朝2027年底超過850個項目的目標前進。對準備規劃明年旅行的旅人來說，這次公布的16項酒店開幕與改造計畫，從亞洲海島、歐洲歷史古城，到紐約劇院區與非洲自然景區，提供了更多值得列入旅行清單的住宿靈感。

2027全球新酒店開幕時間整理

以下16項計畫包含全新開幕、品牌首店、既有酒店改造後重新開幕，以及改造工程完成，並非全部都是全新興建酒店。

2027年第一季

馬來西亞：沙巴亞庇安凡尼酒店，352間客房，全新開幕。

泰國：Colbert Collection Koh Samui，改造後重新開幕。

泰國：帕岸島安凡尼度假村，改造後重新開幕。

克羅埃西亞：亞伊斯特拉半島安納塔拉度假酒店，186間客房，改造後重新開幕。

斯洛維尼亞：Hotel Palace Portoroz, Minor Reserve Collection，183間客房，改造後重新開幕。

英國：The WestDill Mayfair Hotel London, Colbert Collection，新品牌開幕。

2027年第二季

新加坡：新加坡安凡尼酒店，200間客房，全新開幕。

美國：The Wolseley Hotel New York，品牌首間酒店開幕。

英國：Dukes London, Minor Reserve Collection，85間客房，改造後重新開幕。

2027年6月

坦尚尼亞：Ngorongoro Explorer Lodge，84間客房，全新開幕。

2027年第三季

澳洲：獵人谷安凡尼柏湖度假村，204間客房與套房，改造工程完成。

2027年10月

中國：千島湖安納塔拉度假酒店，160間客房，全新開幕。

中國：三亞清水灣安納塔拉度假酒店，90間客房，全新開幕。

2027年內

義大利：ExCelle Hotel San Gimignano, Colbert Collection，全新開幕。

澳洲：臥龍崗安凡尼酒店，107間客房，全新開幕。

2027年底

阿拉伯聯合大公國：沙迦安納塔拉度假酒店及服務式公寓，全新開幕。

以上皆為集團公布的預計時程，實際開幕日期與訂房資訊仍須以後續官方公告為準。

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