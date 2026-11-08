婆媽雙11小確幸！美廉社咖啡買5送6、單杯只要15.9元，環保杯再折5元一路喝到年底

編輯 鄭雅之 表示：雙十一優惠就是小資族咖啡寄杯的好日子！

咖啡控與小資族這回又有福了，看準年度雙11狂歡購物熱潮，身為在地生活補給站的美廉社強勢祭出僅限一日的重磅活動。超高人氣的「中杯經典美式」迎來買5送6雙11優惠，整組帶走只需付175元，換算下來單杯僅要15.9元，用滿滿誠意幫大家顧緊荷包。



▲歡慶雙11購物節，美廉社門市咖啡推出買5送6超殺折扣，兌換期限一路開放到2026年底。





每杯不到16元動動手指就能整組帶走

這波回饋活動在11月11日凌晨零點準時開放下單，全台限量11111組開賣，賣完就不再追加。消費者只要透過手機線上操作即可完成付款，平均下來一杯「中杯經典美式」不到16元，直接省下可觀的早餐咖啡開銷，趁著優惠一次囤好囤滿，讓生活充滿療癒香氣。



▲美廉社中杯經典美式冷熱任選買5送6，平均單杯不到16元，限量11111組開搶。





品嘗現煮美式搭配環保杯還能更便宜

為了體貼上班族每天的生活步調，這批線上票券的使用期限一路開放到2026年12月26日，讓大家可以依照平日飲用習慣慢慢兌換。只要在出門散步或上班通勤時走到就近門市，再配合自備環保杯的折抵政策，單杯「中杯經典美式」還能直接再扣5元，非常值得列入必買清單。



▲美廉社APP限定雙11快閃優惠，中杯經典美式咖啡買5送6只要175元，自備環保杯還能再折5元。

美廉社咖啡買5送6 雙11優惠

活動時間：11/11（三）00:00起全天限時開搶

活動內容：中杯經典美式（冷/熱）買5送6只要175元，換算單杯約15.9元，全台限量11,111組，售完為止。

注意事項：

僅提供線上支付購買，兌換期限至2026/12/26。

門市兌換自備飲料杯，再享現折5元優惠。





雙11優惠都要吃到！

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