達美樂雙11優惠開搶！披薩滿500折50元限量5,000組，買大送大同步開吃

雙11連披薩都能省！達美樂推出LINE好友滿500元折50元，限量5,000組。窩客島資深編輯李維唐提醒，麥塊聯名299元披薩、買大送大與限定虛寶也值得留意，但各項活動期限不同，訂購前要看清楚。

達美樂雙11披薩優惠來了，這次不只買披薩能省錢，連麥塊玩家也有專屬驚喜。達美樂宣布11月11日至11月15日推出LINE好友限定優惠，只要單筆消費滿500元就能現折50元，限量5,000組優惠碼。同時攜手人氣遊戲「麥塊地下城2」推出聯名活動，外帶精選大披薩299元就送限定盲卡包，還有買大送大、3個大披薩799元等優惠，搭配3款遊戲限定虛寶與麥塊角色披薩盒，讓11月的披薩聚餐多了拆盲卡、收藏周邊的樂趣。

▲達美樂這次把麥塊世界搬上披薩餐桌，經典的豬、殭屍與靈魂腐化苦力怕變身超吸睛聯名披薩盒，搭配大披薩與限定盲卡包，連吃披薩都像在解鎖遊戲任務。即日起至11月29日，外帶精選大披薩299元就送聯名盲卡包，麥塊迷別錯過。圖／達美樂提供；窩客島整理



達美樂雙11優惠滿500折50元

雙11不只網購要比價，連晚餐、宵夜都能趁機省一筆。達美樂這次針對官方LINE好友推出專屬折價券，活動從11月11日一路到11月15日，只要單筆消費達500元，就能直接折抵50元。無論是下班想買披薩回家追劇，還是週末約朋友一起吃，剛好有披薩需求的人，都可以先把優惠券領起來。

領取方式也很簡單，只要加入達美樂披薩官方LINE帳號，在聊天對話框輸入「達美樂雙十一」，就能領取專屬優惠碼，每人限領1張。接著前往達美樂官方網站訂購，結帳時輸入優惠碼，符合滿500元門檻即可折抵50元。要特別注意，這波優惠只有5,000組，每組優惠碼限使用1次，想趁雙11省錢的人，記得留意領取數量與使用期限。

達美樂麥塊聯名披薩299元送盲卡

除了雙11折扣，這次最吸引遊戲玩家的，就是達美樂與「麥塊地下城2」合作的「一塊解鎖新世界」活動。把平常在遊戲裡熟悉的方塊世界搬進披薩聚餐，從披薩盒、聯名盲卡到遊戲虛寶，都能找到麥塊元素，對喜歡Minecraft的玩家來說，買披薩也多了一個收藏理由。

想用比較輕鬆的預算參加聯名活動，可以選擇外帶精選口味大披薩299元方案，口味包括白醬彩蔬、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜與香草奶油烤雞。從白醬搭配蔬菜、海鮮沙拉風味，到奶油烤雞等不同選擇，一個人吃或與朋友分享都能依照喜好挑選。購買指定方案還會附贈1包麥塊地下城2聯名盲卡包，吃披薩之餘，也能期待拆卡的驚喜。

達美樂買大送大與3個799元

如果是朋友聚餐、家庭晚餐，達美樂也準備了更適合多人分享的優惠。其中「買大送大」方案，只要外帶大披薩1個，就再送大披薩1個，還能拿到2包麥塊地下城2聯名盲卡。2個大披薩一起擺上餐桌，無論是週末追劇、朋友到家裡聊天，或是想多選幾種口味，都有更多搭配空間。

人數再多一點，還有3個大披薩799元的組合，可以選擇外帶或外送，並附贈3包聯名盲卡。指定經典口味包括道地美國、番茄瑪格麗特、在地食鮮總匯、蟹肉鮮蝦沙拉、白醬彩蔬、香草奶油烤雞、經典四喜、增量起司餅與抹茶卡士達棉花糖披薩。從鹹香的起司、海鮮與雞肉，到帶有甜點感的抹茶卡士達棉花糖披薩，想一次滿足不同人的口味，可以直接從這份組合挑選。不過換購加價系列仍需另外付費，訂購前要先確認。

▲麥塊迷看到這3款披薩盒真的會想收藏。粉紅色的豬、綠色殭屍，還有淺藍色的靈魂腐化苦力怕，熟悉的方塊臉孔直接變成披薩包裝，擺在一起超有遊戲感。達美樂聯名披薩盒隨機附贈，各門市數量有限，想收齊3款可得碰碰運氣。圖／達美樂提供；窩客島整理

麥塊地下城2限定虛寶3款必收

這波聯名不只是把Minecraft角色放上披薩包裝，還推出3款專屬遊戲虛寶，包括「聯名造型Skin」、「聯名披薩披風Slice Slayer Cape」以及「聯名起司史萊姆Cheesy Cube」。3款都是這次達美樂與麥塊地下城2合作推出的非賣品，僅能透過本次合作活動取得。

對喜歡收集遊戲造型的玩家來說，最有趣的就是披薩與遊戲之間的連結。從現實生活裡買披薩、拿到聯名盲卡，到進入遊戲使用限定虛寶，讓原本單純的聚餐多了一個後續期待。尤其披薩披風與起司史萊姆，直接把披薩元素融入遊戲造型，也讓這次聯名有了不同於一般餐飲優惠的收藏特色。

達美樂麥塊披薩盒3款角色登場

除了遊戲虛寶，這次聯名披薩盒也很有話題。達美樂推出以麥塊角色為主題的限定包裝，包括粉紅色的豬、綠色的殭屍，以及淺藍色的靈魂腐化苦力怕。3款都延續Minecraft經典的方塊造型，將遊戲裡熟悉的像素角色變成可以拿在手上的披薩盒。

其中粉紅色的豬帶著可愛的方塊臉孔，綠色殭屍保留遊戲角色的辨識度，淺藍色的靈魂腐化苦力怕則有另一種冷色調的視覺風格。對平常就喜歡麥塊角色的玩家而言，這次連披薩外盒都值得多看幾眼。不過聯名披薩盒採隨機附贈，無法保證拿到指定角色，各門市數量有限，送完為止。

達美樂聯名優惠到11月29日

想參加麥塊聯名活動的人，記得把時間分清楚。雙11的LINE好友滿額折扣只有11月11日至11月15日，而麥塊地下城2聯名活動則持續到11月29日，兩項活動的期限並不相同。聯名盲卡與披薩盒都屬於限量贈品，各店數量有限，送完為止。遊戲虛寶也需要搭配另行購買的「麥塊地下城2」使用，兌換期限為2027年12月31日。想收集限定造型或角色披薩盒的玩家，建議訂購前先確認活動條件與門市贈品狀況，避免披薩買到了，想收藏的聯名商品卻已經送完。

▲達美樂麥塊聯名連遊戲虛寶都準備好了。這次一次推出3款限定收藏，包括造型可愛的「聯名起司史萊姆」、角色專屬「聯名皮膚」，以及披薩元素滿滿的「聯名披薩披風」。購買指定聯名披薩組合就能獲得盲卡包，讓玩家從吃披薩一路玩進麥塊地下城2。圖／達美樂提供；窩客島整理





達美樂雙11 LINE好友滿500折50元

活動時間：2026年11月11日至11月15日

優惠內容：單筆消費滿500元，現折50元。

領取方式：加入達美樂官方LINE好友，輸入「達美樂雙十一」領取專屬優惠碼。

使用通路：達美樂官方網站訂購，結帳時輸入優惠碼。

活動限制：限量5,000組，每人限領1張，每組優惠碼限使用1次，送完為止。

官方網站：https://www.dominos.com.tw/

達美樂麥塊聯名299元披薩送盲卡

活動時間：即日起至2026年11月29日

優惠內容：外帶精選口味大披薩1個299元，贈麥塊地下城2聯名盲卡包1包。

指定口味：白醬彩蔬、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、香草奶油烤雞。

優惠代碼：085063

使用通路：限外帶。

活動限制：聯名盲卡數量有限，送完為止。

達美樂麥塊聯名買大送大

活動時間：即日起至2026年11月29日

優惠內容：外帶大披薩買1送1，再贈麥塊地下城2聯名盲卡包2包。

優惠代碼：760461

使用通路：限外帶。

活動限制：聯名盲卡數量有限，送完為止。

達美樂麥塊聯名3個大披薩799元

活動時間：即日起至2026年11月29日

優惠內容：經典口味大披薩3個799元，贈麥塊地下城2聯名盲卡包3包。

指定口味：道地美國、番茄瑪格麗特、在地食鮮總匯、蟹肉鮮蝦沙拉、白醬彩蔬、香草奶油烤雞、經典四喜、增量起司餅、抹茶卡士達棉花糖披薩。

優惠代碼：994349

使用通路：外帶、外送皆適用。

活動限制：換購加價系列需另加價，聯名盲卡數量有限，送完為止。

達美樂麥塊地下城2限定虛寶3款

活動時間：即日起至2026年11月29日

聯名造型Skin：本次合作推出的限定遊戲造型。

聯名披薩披風Slice Slayer Cape：以披薩元素為主題的限定披風。

聯名起司史萊姆Cheesy Cube：本次聯名推出的限定遊戲虛寶。

取得方式：訂購指定聯名優惠組合，獲得聯名盲卡包。

兌換期限：2027年12月31日前。

活動限制：3款虛寶均為非賣品，須搭配另售的麥塊地下城2遊戲使用，聯名盲卡數量有限。

達美樂麥塊聯名披薩盒限量登場

活動時間：即日起至2026年11月29日

聯名款式：豬、殭屍、靈魂腐化苦力怕，共3款麥塊角色主題披薩盒。

取得方式：至全台達美樂門市訂購大披薩，即有機會取得限量聯名披薩盒。

活動限制：聯名披薩盒為非賣品，隨機附贈，各門市數量有限，送完為止。

達美樂雙11優惠注意事項

雙11滿500折50元與麥塊聯名活動期限不同，是否能合併使用，原始新聞稿未明確說明。

聯名盲卡與披薩盒依各門市實際供應數量為準，採隨機附贈，無法保證取得指定款式。

3款限定虛寶僅能透過本次合作取得，必須搭配另售的麥塊地下城2遊戲使用。

聯名虛寶須於2027年12月31日前兌換，逾期是否仍可使用，原始資料未另行說明。

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