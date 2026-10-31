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週末光是圓山站就玩不完！白晝之夜、Pinkoi瘋設計、萬聖節市集3大免費活動，從早玩到半夜2點

2026白晝之夜萬聖節有趣市集Pinkoi瘋設計
2026-10-31 14:30文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭亦庭圖片提供:有趣市集
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：台北人這週末還是好忙！光是圓山站就有3大免費活動，一路玩到凌晨超嗨～

這週末圓山站熱鬧非凡，三大免費活動齊聚花博強勢洗版社群。現場包含集結530攤海外品牌的「Pinkoi瘋設計」、一路嗨到凌晨2點的「有趣萬聖節：搗蛋馬戲團」，以及二度回歸圓山的「2026白晝之夜」，讓文青、吃貨與夜貓族都能一次滿足，體驗整夜不打烊的台北魅力。

▲2026白晝之夜！廖建忠《運轉生活的終點站 4.0 L-oops》圓山自然景觀公園集結廢棄家電打造趣味摩天輪。(攝影：鄭亦庭)
▲2026白晝之夜！廖建忠《運轉生活的終點站 4.0 L-oops》圓山自然景觀公園集結廢棄家電打造趣味摩天輪。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北白晝之夜於10月31日下午14點至11月1日凌晨2點在圓山花博、新生公園等展區登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026台北白晝之夜於10月31日下午14點至11月1日凌晨2點在圓山花博、新生公園等展區登場。(攝影：鄭亦庭)

2026有趣萬聖節市集到凌晨2點

台北萬聖節又有免費活動可以衝了！2026「有趣萬聖節：搗蛋馬戲團」將於10月31日至11月1日在圓山花博花海廣場登場，集結超過60家美食、調酒與生活風格品牌，推出眼球黑輪、木乃伊咖哩麵包、幽靈氣泡咖啡等萬聖節限定美食，還能欣賞馬戲特技、體驗臉部彩繪。今年更首度響應「白晝之夜」，10月31日一路營業至隔日凌晨2點，免費入場就能從下午逛到深夜，使用LINE Pay消費還有總價值50元優惠券可以領。

詳細報導：萬聖節這晚先別急著回家！圓山花博變身搗蛋馬戲團，吃眼球黑輪、喝限定調酒一路玩到凌晨2點

▲這款塔可可愛到捨不得吃！「LA la Taco啦啦塔可餐車」推出小怪獸眼球酪梨醬烤雞肉塔可，嫩烤雞肉搭配酪梨醬、番茄丁與紫高麗菜，最吸睛的就是頂端圓滾滾的小怪獸眼球，直接把萬聖節搞怪氣氛端上餐桌。圖／有趣市集提供；窩客島整理
▲這款塔可可愛到捨不得吃！「LA la Taco啦啦塔可餐車」推出小怪獸眼球酪梨醬烤雞肉塔可，嫩烤雞肉搭配酪梨醬、番茄丁與紫高麗菜，最吸睛的就是頂端圓滾滾的小怪獸眼球，直接把萬聖節搞怪氣氛端上餐桌。圖／有趣市集提供；窩客島整理

超過530攤Pinkoi瘋設計

圓山Pinkoi市集超過530攤！2026Pinkoi瘋設計即日起至11/1在圓山花博爭艷館登場，本次一次集結超過530個海內外設計品牌，其中更有35個首次來台的海外品牌，現場不只有日本現刨生黑糖拿鐵、超人氣東京咖啡「FUGLEN」等美食攤位，文具紙膠帶、插畫周邊、服飾、居家擺飾都能一次逛個夠，週末快衝圓山免費開逛。

詳細報導：圓山Pinkoi市集！超過530攤Pinkoi瘋設計免費逛3天，首次來台日本現刨生黑糖拿鐵

▲圓山Pinkoi市集超過530攤！35個首度來台品牌一次逛，打造週末文創美食市集。(攝影：鄭亦庭)
▲圓山Pinkoi市集超過530攤！35個首度來台品牌一次逛，打造週末文創美食市集。(攝影：鄭亦庭)

2026台北白晝之夜在圓山

台北夜貓族必衝2026白晝之夜從10月31日下午14點至11月1日凌晨2點，在圓山花博園區、圓山景觀公園，串連新生公園、臺北典藏植物園區，以及首度夜間開放的大同大學與晴光商圈，集結超過30件藝術裝置與50場展演，全部免費參觀，週六就衝圓山打卡嗨到凌晨半夜。

詳細報導：2026台北白晝之夜在圓山！6大展區免費拍到凌晨2點，美食市集、交通管制先看

▲圓山花博展區展出蕭筑方創作的「鬆弛的靈魂」雕塑，以呆滯表情描繪當代人的心理狀態。(攝影：鄭亦庭)
▲圓山花博展區展出蕭筑方創作的「鬆弛的靈魂」雕塑，以呆滯表情描繪當代人的心理狀態。(攝影：鄭亦庭)
▲張騰遠《鸚鵡模仿術-數綿羊》未來虛構角色巨大鸚鵡人驚喜現身晴光商圈，替漫遊2026白晝之夜的民眾帶來療癒街頭亮點。
▲張騰遠《鸚鵡模仿術-數綿羊》未來虛構角色巨大鸚鵡人驚喜現身晴光商圈，替漫遊2026白晝之夜的民眾帶來療癒街頭亮點。


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