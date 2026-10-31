週末光是圓山站就玩不完！白晝之夜、Pinkoi瘋設計、萬聖節市集3大免費活動，從早玩到半夜2點

編輯 鄭雅之 表示：台北人這週末還是好忙！光是圓山站就有3大免費活動，一路玩到凌晨超嗨～
這週末圓山站熱鬧非凡，三大免費活動齊聚花博強勢洗版社群。現場包含集結530攤海外品牌的「Pinkoi瘋設計」、一路嗨到凌晨2點的「有趣萬聖節：搗蛋馬戲團」，以及二度回歸圓山的「2026白晝之夜」，讓文青、吃貨與夜貓族都能一次滿足，體驗整夜不打烊的台北魅力。
2026有趣萬聖節市集到凌晨2點
台北萬聖節又有免費活動可以衝了！2026「有趣萬聖節：搗蛋馬戲團」將於10月31日至11月1日在圓山花博花海廣場登場，集結超過60家美食、調酒與生活風格品牌，推出眼球黑輪、木乃伊咖哩麵包、幽靈氣泡咖啡等萬聖節限定美食，還能欣賞馬戲特技、體驗臉部彩繪。今年更首度響應「白晝之夜」，10月31日一路營業至隔日凌晨2點，免費入場就能從下午逛到深夜，使用LINE Pay消費還有總價值50元優惠券可以領。
詳細報導：萬聖節這晚先別急著回家！圓山花博變身搗蛋馬戲團，吃眼球黑輪、喝限定調酒一路玩到凌晨2點
超過530攤Pinkoi瘋設計
圓山Pinkoi市集超過530攤！2026Pinkoi瘋設計即日起至11/1在圓山花博爭艷館登場，本次一次集結超過530個海內外設計品牌，其中更有35個首次來台的海外品牌，現場不只有日本現刨生黑糖拿鐵、超人氣東京咖啡「FUGLEN」等美食攤位，文具紙膠帶、插畫周邊、服飾、居家擺飾都能一次逛個夠，週末快衝圓山免費開逛。
詳細報導：圓山Pinkoi市集！超過530攤Pinkoi瘋設計免費逛3天，首次來台日本現刨生黑糖拿鐵
2026台北白晝之夜在圓山
台北夜貓族必衝2026白晝之夜從10月31日下午14點至11月1日凌晨2點，在圓山花博園區、圓山景觀公園，串連新生公園、臺北典藏植物園區，以及首度夜間開放的大同大學與晴光商圈，集結超過30件藝術裝置與50場展演，全部免費參觀，週六就衝圓山打卡嗨到凌晨半夜。
詳細報導：2026台北白晝之夜在圓山！6大展區免費拍到凌晨2點，美食市集、交通管制先看
雙北最新景點要拍！
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