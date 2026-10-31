品味歐洲街角的悠閒時光！Bellopane貝洛邦酸種醞釀細緻香氣，藍莓乳酪、雙乳酪核桃演繹質感日常，Bon Pain麵包祭更推出創意輕食限定美味

早晨的陽光越過窗沿，餐桌上的熱飲緩緩冒著輕煙，搭配一口莓果與乳酪交織的酸甜，便能開啟美好從容的一天。即使身處節奏明快的城市，仍能擁有好好享受、善待自己的片刻；嚮往歐洲街角咖啡館的悠閒，不妨就從早餐、午茶的品味開始！「Bellopane貝洛邦」以酸種與老麵、低溫長時間發酵醞釀香氣，精心打造「藍莓乳酪」、「雙乳酪核桃」的迷人滋味，更於2026 Bon Pain麵包祭端出限量創意輕食餐盒，與大家分享值得細細品嚐的歐風美味。

▲Bellopane貝洛邦以酸種與老麵醞釀香氣，搭配來自世界各地的精選食材，打造藍莓乳酪、雙乳酪核桃的多層次風味，為日常帶來值得沉浸享受的歐風時光。(圖 / WalkerLand拍攝)

把講究揉進麵糰，成就質感日常

一份讓人期待的早餐，往往從挑選一顆美味的麵包開始；Bellopane貝洛邦以歐陸風味歐式麵包為靈感，期盼讓每一口都成為日常生活的美好時刻。在義大利，人們會以「Bello」讚嘆美好的事物；Bellopane貝洛邦結合這份美好寓意與麵包，取名Bellopane，並以「Bellopane, Bello day」傳遞品牌心意。



想讓麵包耐人尋味，香氣是重要靈魂。「Bellopane貝洛邦」精心選用義大利杜蘭小麥酸種與法國老麵種製成麵包體，打造「藍莓乳酪」及「雙乳酪核桃」兩款商品；透過低溫長時間發酵，讓麵種的自然香氣慢慢醞釀，再搭配來自世界各地的精選食材，交織出細緻豐富的層次，詮釋優雅的歐風生活時光。

▲Bellopane貝洛邦「藍莓乳酪」以北美藍莓的酸甜果香結合澳洲奶油乳酪的濃郁滑順，搭配一杯紅茶，便是一份酸甜清新的午茶饗宴。 (圖 / WalkerLand拍攝)

酸甜果香與濃郁鹹香，極致風味各自精彩

無論是偏愛酸甜果香或濃郁鹹香，「藍莓乳酪」及「雙乳酪核桃」兩款歐式麵包擺上桌，光看細緻誘人的剖面，就讓人想各嚐一口！「藍莓乳酪」以北美藍莓為基底，一剝開麵包便洋溢莓果香氣與自然果甜，內餡包裹澳洲奶油乳酪；一口咬下，酸甜果香與濃郁乳香在口中相遇，喚醒味蕾的同時又溫柔撫慰，再配上一口紅茶，便是一份盡享悠閒愜意的午茶饗宴。



「雙乳酪核桃」則結合乳酪鹹香與核桃口感，內餡選用澳洲乳酪與高熔點乳酪，雙重風味交織出濃郁的迷人滋味，再加入香脆烘烤核桃，豐富多層次口感，細細咀嚼之下，散發濃郁乳酪與核桃堅果香，當作開啟一天的美好早餐，都能為日常增添一點美好。



▲Bellopane貝洛邦「雙乳酪核桃」以澳洲乳酪與高熔點乳酪交織濃郁鹹香，並加入香脆烘烤核桃增添口感，無論早餐或點心都能享受豐盛美味。(圖 / WalkerLand拍攝)

展場限定創意輕食餐盒，機會難得錯過可惜

作為麵包控的年度盛事，2026 Bon Pain麵包祭於10月31日星期六在台北國父紀念館中山文化園區隆重登場，有意前往大飽口福的朋友，千萬別錯過Bellopane貝洛邦攤位！此次以「歐陸美好食光」為主題，Bellopane貝洛邦將「藍莓乳酪」及「雙乳酪核桃」兩款麵包製成創意輕食餐盒。



▲Bellopane貝洛邦以「歐陸美好食光」為主題參與2026 Bon Pain麵包祭，現場展售品牌人氣麵包及限定創意輕食餐盒。(圖 / WalkerLand拍攝)

「藍莓可可乳酪派對」以Bellopane貝洛邦 藍莓乳酪為基底，搭配巧克力、棉花糖、草莓乾與核桃等配料，繽紛夢幻的模樣光看就讓人充滿期待。「明太子德腸起司盛宴」以Bellopane貝洛邦 雙乳酪核桃搭配德式香腸、明太子醬、起司與洋香菜，原本便濃郁的乳香更上層樓，與德腸鹹香、明太子醬的鮮味激盪出華麗澎湃的掌中美味。這兩款都是展場限定、每日限量供應的現做餐點，無論偏愛甜食還是鹹食，面對難得機會，不妨和朋友各選一款分享，一次感受甜鹹風味的不同魅力。

▲Bellopane貝洛邦於2026 Bon Pain麵包祭推出兩款限定創意輕食餐盒，左為「明太子德腸起司盛宴」、右為「藍莓可可乳酪派對」，一次滿足甜鹹味蕾。(圖 / WalkerLand拍攝)

相約2026Bon Pain麵包祭，一同品味歐風悠閒美好時光

Bellopane貝洛邦在麵包祭更推出展場限定優惠活動，現場購買任一款現做餐點，即可加價購Bellopane貝洛邦「藍莓乳酪」及「雙乳酪核桃」兩款包裝麵包，將喜歡的風味帶回家，細細品嚐莓果、乳酪與核桃帶來的美好滋味，或加入自己喜歡的配料，探索專屬自己的歐式美味日常。10月31日（六）及11月1日（日）2天，記得與Bellopane貝洛邦相約2026 Bon Pain麵包祭B28攤位，一起用味蕾體驗歐洲街角的悠閒時光。



* 內容圖示僅供參考 產品以實物為主