2027春節住阿里山賓館8折！送神似愛馬仕房子包的方塊酥福袋，還能點燈變夜燈、搭森林火車追日出

阿里山賓館2027春節住房早鳥8折，還送神似愛馬仕房子包的限定方塊酥福袋。窩客島資深編輯李維唐提醒，11月20日前預訂指定房型，才能掌握這波新春住宿優惠。

阿里山賓館2027春節住宿優惠開跑，想在羊年安排一趟阿里山追日出、搭森林火車的新年旅行，現在訂房還有早鳥8折優惠。這次推出的「洋洋得億．咩力四射住房專案」，除了依房型入住人數提供早、晚自助餐，還加送2027新春限定福袋。最吸睛的就是一款曾被遊客形容神似愛馬仕「房子」包款的建築造型方塊酥，外型直接還原阿里山賓館經典建築，禮盒還附LED燈，點亮後就能變成充滿設計感的小夜燈。想趁過年上山度假，記得把11月20日早鳥優惠截止日先記下來。

▲福袋一打開就是滿滿的過年氣氛，紅色提袋印著阿里山賓館的建築，裡頭有紅包袋、濾掛咖啡、保養品，還有一個花色可愛的口金包，旁邊那間小白屋就是話題滿點的房子造型方塊酥。光是擺在桌上拍照就很有喜氣，直接當年節開運小物都不奇怪。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理



阿里山賓館春節住房8折開訂

2027農曆春節想換個地方過年，不一定要往熱鬧的城市跑。搭上阿里山森林火車，走進高山森林，早晨追著曙光看日出，白天沿著巨木步道散步，晚上回到飯店休息，也是一種很有年味的旅行方式。尤其阿里山向來以日出、雲海、森林鐵道與壯麗山景受到旅客喜愛，對於想把自然景色排進春節行程的人來說，山上住宿更值得提前安排。

阿里山賓館這次推出「洋洋得億．咩力四射住房專案」，入住日期為2027年2月4日至2月9日，依照預訂房型與入住人數提供早餐及晚餐自助餐，並贈送2027新春限定福袋。凡於2026年11月20日前預訂指定房型，即可享有早鳥8折優惠。對於想在春節期間住進阿里山、安排森林鐵道與日出行程的旅客來說，除了住宿優惠，這次的限定贈品也相當值得關注。

▲走進巨木群步道，抬頭就是一棵粗壯的老樹站在眼前，四周柳杉與檜木高高直立，陽光從枝葉縫隙灑下來，空氣裡都是森林的清新味道。慢慢散步深呼吸，芬多精直接吸滿，過年吃太飽的人更適合來走這一圈。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理

愛馬仕房子包變身阿里山方塊酥

這次新春福袋最有話題的，就是以阿里山賓館建築為設計靈感的房子造型方塊酥。乍看像是一棟縮小版的精緻建築，仔細看還能發現窗框、大門與外牆輪廓都被融入設計之中。整體外型曾被遊客趣味形容神似愛馬仕「房子」包款，讓原本帶有地方特色的方塊酥，多了幾分時尚配件般的趣味。

特別的是，這份禮物並非只有方塊酥可以品嚐。禮盒內還附上一盞LED燈，將燈光放進建築造型之中，夜晚點亮時，光線從一扇扇窗戶透出，整棟小房子就像真的有人住在裡面。白天可以擺在桌上欣賞建築細節，晚上則能作為夜燈裝飾，讓這份旅行紀念品不只是帶回家的伴手禮，也能成為日常生活裡的小擺飾。

▲這盒房子造型方塊酥真的是「可以先欣賞再開吃」的類型，窗框、大門、紅色門階都做得有模有樣，遊客笑稱神似愛馬仕房子包款。夜裡把LED燈點亮，一格一格的窗戶透出暖黃光，搭配一杯熱咖啡，山林夜晚的氣氛馬上就出來了。盤子裡的方塊酥一片片疊好，酥鬆的口感很適合配茶配咖啡。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理



新春福袋還有文創口金包與咖啡

除了話題十足的房子造型方塊酥，阿里山賓館這次也把藝術、咖啡與生活保養品一起放進新春福袋。當中包括「莉．瓷藝博物館」文創精品系列口金包，以帶有藝術氣息的設計，讓傳統年節禮物多了時尚生活感。相較於一般以零食為主的福袋，這次更像是把阿里山旅行記憶與生活用品結合，讓旅客回家後也能繼續使用。

福袋另外收錄阿里山在地濾掛咖啡，以及護膚保養品。對喜歡咖啡的人來說，旅程結束後還能在家沖泡阿里山風土特色的咖啡，延續山中度假的心情。搭配具有收藏與使用價值的文創口金包，以及建築造型方塊酥，整份福袋從吃的、喝的到生活用品都有，讓春節住宿贈品多了不同層次的驚喜。



阿里山森林火車追日出看雲海

來到阿里山過年，當然不能錯過最經典的日出行程。入住阿里山賓館的房客，可以搭乘賓館安排的接駁車前往阿里山車站，再轉乘森林火車前往祝山車站。隨著列車行經山林，窗外景色逐漸轉換，也讓清晨追日出的過程成為旅程中值得期待的一部分。

抵達祝山車站後，還能步行約10分鐘前往小笠原山觀景平台。這裡以360度開闊視野聞名，可以欣賞日出時的山巒輪廓，也能遠眺中央山脈、玉山山脈與阿里山山脈。若天候條件配合，清晨雲海鋪展在群山之間，陽光從山際慢慢升起，正是許多人特地來到阿里山住宿、願意早起追日出的原因。實際日出景觀與雲海狀況仍須視當天天候而定。

▲新春早起看日出，太陽從雲海上方探出頭的那一刻，天空瞬間被染上金色光暈，整片雲海像鋪了一層軟綿綿的棉花。入住阿里山賓館，就近前往小笠原山與祝山迎接羊年第一道曙光，這種畫面不用濾鏡，現場看就夠震撼。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理

春節搭森林火車還能賞山櫻花

除了日出與雲海，春節期間的阿里山還有另一個值得期待的季節景色，就是逐漸綻放的山櫻花。阿里山賓館介紹，新春期間山櫻花開始在枝頭綻放，搭乘森林火車時，有機會欣賞紅色列車穿梭山林、與粉紅櫻花相互映襯的畫面。對喜歡拍照的旅客來說，森林鐵道與山櫻花的組合，也是阿里山春季旅行相當具有代表性的景色。

不想把行程排得太緊，也可以留些時間走進阿里山巨木群步道。沿著林間步道穿梭在柳杉與檜木之間，抬頭就是高聳的樹幹與交錯枝葉，和城市裡的過年氛圍完全不同。阿里山賓館提供的春節活動照片，也呈現舞龍舞獅的喜氣畫面，讓高山森林旅行多了熱鬧的傳統年節氣息。

▲紅色的森林火車慢慢駛過，旁邊山櫻花開得粉嫩嫩，藍天、綠樹、紅火車一次入鏡，隨手一拍就是明信片。新春期間搭乘森林火車，有機會搶先遇見山櫻花初綻的粉紅浪漫，拍照打卡不需要太多技巧。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理



阿里山自然旅行成為觀光新趨勢

近年旅遊不再只是趕景點、拍照片，越來越多人希望在旅途中安排森林健行、戶外活動與自然景觀體驗。依據交通部觀光署「2025年來台旅客消費及動向調查」，選擇登山、健行與自然戶外活動的旅客比例提升至19.04％。阿里山賓館也表示，2026年外籍旅客人數成長約15％，反映高山森林與自然體驗對旅客的吸引力。

擁有百年文化底蘊的阿里山賓館，這次將高山森林景觀、在地特色與藝文設計結合進春節住宿專案。從房子造型方塊酥、文創口金包，到森林火車與日出行程，讓旅客可以在一趟旅行裡，同時感受阿里山的自然景色與地方文化。若打算在2027羊年春節上山過年，想入住阿里山賓館並領取限定福袋，記得提前確認指定房型與早鳥訂房期限，才能把住宿優惠與新春好禮一起安排進假期。

▲兩隻紅通通的獅子守在阿里山賓館的黃色招牌旁邊，瞪大眼睛像在迎接旅客，年味一下子全出來了。農曆新年期間來到阿里山，除了賞景，還能遇見舞龍舞獅的熱鬧場面，把「咩力四射，洋洋得億」的新春祝福送到面前。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理





阿里山賓館2027羊年春節住房早鳥8折

活動時間：2027年2月4日至2月9日

早鳥優惠期限：即日起至2026年11月20日

活動名稱：「洋洋得億．咩力四射住房專案」。

住房優惠：2026年11月20日前預訂指定房型，享春節住房早鳥8折優惠。

餐飲內容：依照預訂房型及入住人數，提供早餐與晚餐自助餐。

限定贈品：入住專案加贈2027新春限定福袋，包含特色美食、文創精品、咖啡及保養品。

適用日期：2027年2月4日至2月9日，實際房型與住宿價格依飯店公告為準。

官方網站：https://www.alishanhotel.com.tw/

阿里山賓館2027新春限定福袋

活動時間：2027年2月4日至2月9日，配合春節住房專案贈送。

房子造型方塊酥：以阿里山賓館建築為設計靈感，呈現窗框、大門及外牆輪廓，曾被遊客形容神似愛馬仕「房子」包款。

LED造型夜燈：房子造型方塊酥禮盒附贈LED燈，夜晚點亮後可作為居家夜燈擺飾。

文創精品口金包：收錄「莉．瓷藝博物館」文創精品系列口金包，結合藝術設計與生活實用性。

阿里山濾掛咖啡：福袋內含阿里山在地濾掛咖啡，讓旅客將高山風土特色帶回家。

護膚保養品：福袋另附護膚保養品，增添新春旅行的生活實用好禮。

領取方式：預訂並入住符合專案條件的房型，即可獲贈新春限定福袋。

官方網站：https://www.alishanhotel.com.tw/

阿里山春節森林火車與日出行程

活動時間：2027年農曆春節期間，實際交通班次依營運公告為準。

．飯店接駁服務：入住阿里山賓館的旅客，可搭乘飯店安排的接駁車前往阿里山車站。

．祝山日出行程：從阿里山車站搭乘森林火車前往祝山車站，欣賞高山日出景色。

．小笠原山觀景：從祝山車站步行約10分鐘，可抵達擁有360度開闊視野的小笠原山。

．高山雲海景觀：有機會遠眺中央山脈、玉山山脈與阿里山山脈，日出及雲海須視天候而定。

．春節山櫻花景色：新春期間山櫻花陸續綻放，可欣賞森林火車與山櫻花交織的季節景致。

．巨木群森林步道：漫步阿里山巨木群步道，穿梭柳杉與檜木林間，感受高山森林景色。

官方網站：https://www.alishanhotel.com.tw/

阿里山賓館春節住宿注意事項

．早鳥8折優惠須於2026年11月20日前預訂指定房型，並非所有房型均確認適用。

．新聞稿未公布實際住宿售價、福袋數量與各項贈品價值，相關資訊應向飯店確認。

．原稿將2027年2月9日標示為農曆初四，農曆日期對應有疑義，建議向飯店確認。

．森林火車、日出及賞櫻行程受天候與營運狀況影響，出發前應確認交通及景點資訊。

想省旅費可不只看房價，其他飯店的餐券、住宿券與旅展優惠，也值得一起比較使用期限與折扣條件。

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