可可遇上焙茶與鐵觀音！茶湯會冬季新品一開喝就想多點一杯，連微辣酸菜刈包也同步登場，11月1日起開吃開喝

資深編輯李維唐表示，這波冬季新品最吸睛的是把可可與茶底放在同一杯，再用刈包補上鹹香選項，一杯一包就能湊成暖心組合。

茶湯會「茶韻可可」11月1日正式開喝，以100%純可可粉融合焙茶、鐵觀音與紅茶，再搭配香醇鮮乳調製，讓冬天的第一杯可可有了茶香加持。11月1日至7日購買可可系列飲品任兩杯，第二杯現折20元，約朋友一起點最划算。同一天，指定輕食門市也陸續端出「十三香酸菜」系列刈包，鴨胸、梅花豬、牛五花3種肉料任你挑，再加上「1313香噴噴」加購飲品現折20元的優惠，這一季的暖胃清單，一次幫你補齊。

▲金黃色背景一擺，兩杯高腳杯裝的茶韻可可直接變身冬日派對主角，濃郁可可醬色上頭撒了一層可可粉，奶泡紋路一圈一圈很有層次，光看就想先拍照再開喝。圖／茶湯會提供；窩客島整理



茶湯會茶韻可可新品怎麼喝？100%純可可粉入茶，焙茶、鐵觀音、紅茶一次到位

天氣轉涼，手搖飲的選擇也跟著換了方向。茶湯會今年冬天推出的「茶韻可可」系列，不是單純把可可粉倒進奶茶裡，而是以多年累積的調茶工藝為底，將100%純可可粉分別融合焙茶、鐵觀音、蜜柑及紅茶等不同茶底與物料。研發過程經過反覆測試與調配，細膩掌握茶與可可的風味比例，最後再加入香醇鮮乳，讓濃郁可可、醇厚茶香與柔順乳香在杯中交織，一口喝下去就能感受到層次。這一杯，是想為每位努力生活的茶友，留下一段值得細細品味的美好時刻。

▲換上日常手拿款，兩大杯冰飲杯身直條紋路很有質感，左邊杯底沉著一顆顆配料，右邊則是濃濃的可可色，旁邊還擺了一小杯琥珀色茶湯，一看就知道茶底與可可要細細比例調配，才有這種香醇濃郁的層次。圖／茶湯會提供；窩客島整理

可可焙茶拿鐵口味評析，日本靜岡焙茶遇上鐵觀音，成熟風味層層堆疊

如果平常就愛喝焙茶或鐵觀音，「可可焙茶拿鐵」會是這次最容易上手的一杯。茶底選用日本靜岡焙茶與鐵觀音，再搭配濃醇鮮乳與可可，焙茶的烘焙香氣先從鼻尖散開，接著鐵觀音的茶韻一層一層疊上來，可可的濃郁則在後段把整體包覆起來，喝起來細緻豐富，帶著一點成熟大人的風味。想在下午茶時間慢慢啜飲、讓自己安靜一下的人，很適合選這一款。

可可蜜柑觀音拿鐵怎麼點？蜜柑醬加鐵觀音，口感香甜滑順像在吃精緻甜點

偏愛果香與甜感的茶友，視線可以停在「可可蜜柑觀音拿鐵」。這一杯把香甜蜜柑醬加入醇厚的鐵觀音，再與濃郁可可、鮮乳合在一起，獨特果香在可可與乳香之間若隱若現，口感香甜滑順，喝起來宛如品嚐一份精緻甜點。跟朋友分享時，不妨讓對方先猜猜裡面藏了哪些味道，蜜柑的清香通常是最先被發現的亮點。

可可紅茶拿鐵風味重點，錫蘭烏瓦紅茶與鮮乳交織，尾韻悠長令人回味

想喝得直接又濃郁的人，可以點「可可紅茶拿鐵」。這一杯以香醇濃厚的錫蘭烏瓦紅茶搭配鮮乳，融入馥郁的可可香氣，入口醇厚、口感滑順濃郁，可可與烏瓦紅茶交織出豐富的茶韻，尾韻悠長，喝完杯子見底，嘴裡還留著餘味。3款拿鐵各有個性，第一次喝的話，依照平常喜歡的茶底選就不會踩雷。

▲這兩款杯身看起來好有故事，左邊是質感灰階搭配手寫線條，右邊是暖黃聚光燈下站著一位角色的插畫，捧在手上就像拿著一段茶友的人生故事，喝茶的同時也順便被打氣一下。圖／茶湯會提供；窩客島整理



茶湯會「Happy Cocoa Time」優惠與價格，11月1日至7日第二杯現折20元

為了慶祝新品上市，11月1日至7日推出「Happy Cocoa Time」新品優惠，購買可可系列飲品任兩杯，第二杯現折20元。價格方面，可可焙茶拿鐵與可可蜜柑觀音拿鐵，中南區85元、北區90元、百貨95元；可可紅茶拿鐵則是中南區80元、北區85元、百貨90元。先約好同事或家人，一人一杯不同口味，互相換著喝，一次就能把3款風味嚐完。

茶湯會十三香酸菜刈包新口味，微辣辛香搭花生粉、香菜與小黃瓜

喝完可可，剛好有一口鹹香可以接力。刈包新口味「十三香酸菜」系列，以微辣辛香的十三香酸菜為主角，搭配花生粉、香菜與清爽小黃瓜，酸爽微辣的香氣在經典台式小吃裡轉了個彎，讓熟悉的刈包吃起來多了新鮮感。花生粉的香、香菜的清、小黃瓜的脆，三種口感圍著酸菜一起上場，一口咬下去，味道很有層次。

鴨胸、梅花豬、牛五花怎麼選？三款十三香酸菜刈包各有特色

「十三香酸菜」系列刈包共有3款。「鴨胸十三香酸菜」刈包以煙燻鴨胸搭配酸爽酸菜，讓傳統小吃擁有創新美味，全台售價109元。「梅花豬十三香酸菜」刈包結合梅花豬肉的細緻油脂與微辣酸菜，香氣濃郁而不厚重，吃起來不膩口。「牛五花十三香酸菜」刈包使用鮮嫩的牛五花，與十三香酸菜等配料一起堆疊美味層次。梅花豬與牛五花2款，中南區80元、北區85元。想嚐鮮的人選鴨胸，偏好經典肉香的人則可以從梅花豬開始。

▲三顆刈包一字排開，白胖包子夾得滿滿的，酸菜、肉片與翠綠香菜疊得超有份量，旁邊那匙辛香粉讓人聯想到微辣的十三香氣息，咬下去酸爽、微辣、香氣一次到位，這就是這一季最想吃的台式新滋味。圖／茶湯會提供；窩客島整理

1313香噴噴優惠與販售門市，台北安居店11月7日起開賣

刈包新品11月1日起於全台指定輕食門市陸續上市，11月1日至7日舉辦「1313香噴噴」活動，購買任一個「十三香酸菜」系列刈包，加購任一飲品即享飲品現折20元優惠。指定輕食門市包括台北安居店、台中龍富店、台中文心南店、高雄青年一店，以及高雄大順二店。要特別留意的是，台北安居店預計於11月7日起開始販售刈包，各門市上市日期依公告為準，出門前先確認一下比較保險。

茶湯會勵志杯身6款限定，茶友真實故事讓一杯茶多了鼓勵的力量

除了吃喝，這次茶湯會也把溫度放在杯子上。去年週年慶以「勵志時刻」為主題舉辦杯身設計徵選，自11月1日起，茶友創作的6款獲獎作品正式印製在紙杯杯身，共推出6款期間限定「勵志杯身」，傳遞勇敢追夢、堅持信念的力量。這些勵志故事也會製成展示看板，在全台門市展出，分享茶友真實的人生故事。拿到杯子時多看一眼，說不定正好遇到一句替自己打氣的話。

▲6款「勵志杯身」一次排開超壯觀，有藍天跑道風、手繪漫畫風、繽紛花卉風，還有教室場景插畫，每一杯都是茶友真實投稿的作品，想知道背後的勵志故事，到門市看展示看板就能一次看個夠。圖／茶湯會提供；窩客島整理



茶湯會冬季新品優惠整理，11月1日起這樣喝這樣吃

每段人生都有不同的經歷與風景，就像這一季的「茶韻可可」，用不同風味交織出豐富滋味。茶湯會表示，每一份努力都值得被珍惜，也值得用一杯精心調製的可可茶飲好好犒賞自己，期盼透過一杯暖心茶飲與一段真實勵志故事，陪伴茶友回顧一年的努力與成長，為歲末增添溫暖與期許。11月1日至7日，可可系列任兩杯第二杯現折20元，買十三香酸菜刈包加購飲品也現折20元，這個週末不妨找個伴，一起去喝一杯、吃一個，替忙碌的一年留下一點暖意。





「Happy Cocoa Time」新品優惠

活動日期：11月1日至7日

活動內容：購買「茶韻可可」系列飲品任兩杯，第二杯現折20元

適用品項：可可焙茶拿鐵、可可蜜柑觀音拿鐵、可可紅茶拿鐵

售價：可可焙茶拿鐵與可可蜜柑觀音拿鐵，中南區85元、北區90元、百貨95元，可可紅茶拿鐵，中南區80元、北區85元、百貨90元

「1313香噴噴」新品優惠

活動日期：11月1日至7日

活動內容：購買任一個「十三香酸菜」系列刈包，加購任一飲品，飲品現折20元

適用品項：鴨胸十三香酸菜刈包、梅花豬十三香酸菜刈包、牛五花十三香酸菜刈包

售價：鴨胸十三香酸菜全台109元，梅花豬十三香酸菜與牛五花十三香酸菜，中南區80元、北區85元

適用門市：台北安居店、台中龍富店、台中文心南店、高雄青年一店、高雄大順二店

注意事項：台北安居店預計11月7日起開始販售刈包，各門市上市日期依公告為準

期間限定「勵志杯身」

開始日期：11月1日起

活動內容：去年週年慶「勵志時刻」杯身設計徵選的6款獲獎作品，印製於紙杯杯身，共6款期間限定

延伸展出：6則茶友真實勵志故事製成展示看板，於全台門市展出

新品上市資訊

「茶韻可可」系列，11月1日開賣

「十三香酸菜」系列刈包，11月1日起於全台指定輕食門市陸續上市









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