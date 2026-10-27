排球少年展首次來台！松菸「排球少年10週年展」10/28預售票開搶，票價、四大展區先看

排球少年動畫10週年紀念展來台！鐵粉必朝聖四大展區、展覽限定周邊，編輯鄭亦庭表示：10/28中午12點預售票先搶。
排球少年動畫展首次來台！動漫迷必逛《排球少年!!動畫10週年紀念展IMMERSIVE EXHIBITION》巡迴日韓多座城市後，確定於今年12月25日在松菸登場，帶來四大主題展區，也將開賣日本限量周邊、台北站限定周邊等，預售單人票390元、雙人票740元，將於10月28日中午12點在udn售票網獨家開賣，粉絲們絕對要準時搶票。
排球少年動畫10週年紀念展四大展區排球少年動畫10週年展覽台北站規劃四大主題展區，打造專屬沉浸式影音劇場，透過巨大螢幕與環繞音響重現日向與影山的關鍵比賽，角色專區、各校專區則將7所高中的隊服及應援橫幅一字排開，搭配精彩回顧影片，重溫令人感動的激烈對戰，現場更有超過數百張原創繪圖區，動畫設定稿、聯名視覺、便服造型等一次看到，帶粉絲回顧10年來的名場面。
排球少年展覽限定周邊粉絲最期待的周邊商品也將同步登場，不僅開賣外面買不到的展覽限定日本進口周邊外，也推出台北站全新獨家周邊新品，還有展覽入場特典，詳細資訊將陸續於展覽官方社群公布，讓粉絲們把滿滿的排球少年限定周邊帶回家。
台北排球少年展覽預售票10/28開賣首次來台的「排球少年!!動畫10週年紀念展」預售票於10月28日中午12點在udn售票網開賣，預售單人票390元、預售雙人票740元，全通路則將在11月11日起啟售，預售優惠只到12月24日止，粉絲們快趁優惠期間買票。
排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION 展覽資訊展覽日期：2026.12.25-2027.03.28
展覽地點：松山文創園區 2F多功能展演廳
排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION 售票資訊網路售票
- 預售票：預售單人票390元、預售雙人票740元
預售票開賣期間：2026.10.28~2026.12.24
- 展期票：單人票450元 、雙人票830元 (須兩人同時入場)
展期票開賣期間：2026.12.25~2027.3.28
現場售票開賣期間：2026.12.25~2027.3.28
- 全票 450元
- 優待票 430元
購票資格：
1、持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑(不適用：碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等)。
2、年滿3歲(含)以上之兒童(未滿12歲兒童不可單獨入場，須由成人持票陪同入場)。
- 愛心票 225元
購票資格：
1、本國籍65歲(含)以上長者適用(需出示證件，每證限購一張) 。
2、身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者1名 (需出示身心障礙手冊正本並同時入場，每證限購一張)。
- 免票資格：
未滿3歲兒童(需出示正本證件，且須由成人持票陪同入場，未攜帶證件以身高是否達90公分作為判定標準)。
※提醒：未攜帶證件且身高90公分(含)以上之兒童，須購買「優待票」。
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