排球少年展首次來台！松菸「排球少年10週年展」10/28預售票開搶，票價、四大展區先看

排球少年動畫10週年紀念展來台！鐵粉必朝聖四大展區、展覽限定周邊，編輯鄭亦庭表示：10/28中午12點預售票先搶。

排球少年動畫展首次來台！動漫迷必逛《排球少年!!動畫10週年紀念展IMMERSIVE EXHIBITION》巡迴日韓多座城市後，確定於今年12月25日在松菸登場，帶來四大主題展區，也將開賣日本限量周邊、台北站限定周邊等，預售單人票390元、雙人票740元，將於10月28日中午12點在udn售票網獨家開賣，粉絲們絕對要準時搶票。



▲排球少年粉必衝！《排球少年!!動畫10週年紀念展》首次來台，12月25日起在台北松菸展出。





排球少年動畫10週年紀念展四大展區

▲排球少年展場設置沉浸式影音劇場，透過巨大螢幕重現日向與影山的關鍵比賽。





排球少年展覽限定周邊

▲各校專區將7所高中隊服與應援橫幅一字排開，搭配精彩回顧影片。





台北排球少年展覽預售票10/28開賣

▲各校專區將7所高中隊服與應援橫幅一字排開，搭配精彩回顧影片。

▲《排球少年!!動畫10週年紀念展》預售票於10月28日中午12點於udn售票網獨家開賣。





排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION 展覽資訊

排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION 售票資訊

預售票：預售單人票390元、預售雙人票740元

預售票開賣期間：2026.10.28~2026.12.24





預售票開賣期間：2026.10.28~2026.12.24 展期票：單人票450元 、雙人票830元 (須兩人同時入場)

展期票開賣期間：2026.12.25~2027.3.28



排球少年動畫10週年展覽台北站規劃四大主題展區，打造專屬沉浸式影音劇場，透過巨大螢幕與環繞音響重現日向與影山的關鍵比賽，角色專區、各校專區則將7所高中的隊服及應援橫幅一字排開，搭配精彩回顧影片，重溫令人感動的激烈對戰，現場更有超過數百張原創繪圖區，動畫設定稿、聯名視覺、便服造型等一次看到，帶粉絲回顧10年來的名場面。粉絲最期待的周邊商品也將同步登場，不僅開賣外面買不到的展覽限定日本進口周邊外，也推出台北站全新獨家周邊新品，還有展覽入場特典，詳細資訊將陸續於展覽官方社群公布，讓粉絲們把滿滿的排球少年限定周邊帶回家。首次來台的「排球少年!!動畫10週年紀念展」預售票於10月28日中午12點在udn售票網開賣，預售單人票390元、預售雙人票740元，全通路則將在11月11日起啟售，預售優惠只到12月24日止，粉絲們快趁優惠期間買票。展覽日期：2026.12.25-2027.03.28展覽地點：松山文創園區 2F多功能展演廳網路售票

現場售票開賣期間：2026.12.25~2027.3.28

全票 450元

優待票 430元

購票資格：

1、持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑(不適用：碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等)。

2、年滿3歲(含)以上之兒童(未滿12歲兒童不可單獨入場，須由成人持票陪同入場)。



購票資格： 1、持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑(不適用：碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等)。 2、年滿3歲(含)以上之兒童(未滿12歲兒童不可單獨入場，須由成人持票陪同入場)。 愛心票 225元

購票資格：

1、本國籍65歲(含)以上長者適用(需出示證件，每證限購一張) 。

2、身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者1名 (需出示身心障礙手冊正本並同時入場，每證限購一張)。



購票資格： 1、本國籍65歲(含)以上長者適用(需出示證件，每證限購一張) 。 2、身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者1名 (需出示身心障礙手冊正本並同時入場，每證限購一張)。 免票資格：

未滿3歲兒童(需出示正本證件，且須由成人持票陪同入場，未攜帶證件以身高是否達90公分作為判定標準)。

※提醒：未攜帶證件且身高90公分(含)以上之兒童，須購買「優待票」。

台北人氣IP、動漫快閃店與活動

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