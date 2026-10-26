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台北文華東方米其林一星秋蟹宴開吃！整隻10兩處女蟳、爆汁蟹黃灌湯包一次上桌，6,280元限時吃到11月22日

台北文華東方秋蟹宴雅閣秋蟹套餐台北文華東方雅閣米其林一星餐廳
2026-10-26 08:00文字：編輯 李維唐 攝影：秋天最奢侈的一口鮮味！整隻肥美處女蟳端上桌，濃郁蟹黃藏進灌湯包與滑嫩豆花裡圖片提供:台北文華東方酒店
編輯 李維唐

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台北文華東方米其林一星雅閣推出秋蟹尊饌套餐，6,280元享整隻10兩處女蟳、蟹黃灌湯包、蟹粉豆花與鮑魚伊麵，11月22日前限定供應。

秋天就是要吃螃蟹！台北文華東方酒店米其林一星中餐廳「雅閣」推出期間限定「秋蟹尊饌套餐」，整隻重達10兩的肥美處女蟳直接端上桌，還有咬開就能品嚐濃郁蟹香的「蟹皇鮮湯灌湯包」、滑嫩細緻的「蟹粉燴嫩豆花」，讓蟹黃控一次滿足。由主廚阮明燊操刀，將處女蟳與大閘蟹2種秋季鮮味融入精緻粵菜，搭配南非鮑魚伊麵、燕窩薑茶湯圓等料理，每位6,280元另加10％服務費，即日起至11月22日限定供應，想安排一場秋季螃蟹大餐，這份米其林星級菜單值得關注。

▲秋天就是要吃螃蟹！台北文華東方米其林一星「雅閣」推出秋蟹尊饌套餐，整隻肥美處女蟳、蟹黃灌湯包、蟹粉豆花與南非鮑魚伊麵一次上桌，從濃郁蟹黃到鮮甜蟹肉通通吃得到，每位6,280元就能享受這場秋季限定的精緻蟹宴。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理
▲秋天就是要吃螃蟹！台北文華東方米其林一星「雅閣」推出秋蟹尊饌套餐，整隻肥美處女蟳、蟹黃灌湯包、蟹粉豆花與南非鮑魚伊麵一次上桌，從濃郁蟹黃到鮮甜蟹肉通通吃得到，每位6,280元就能享受這場秋季限定的精緻蟹宴。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

米其林一星雅閣秋蟹宴限時開吃

每到秋天，最讓螃蟹控期待的就是蟹肉飽滿、蟹膏豐腴的當令鮮味。連續9年榮獲米其林一星肯定的台北文華東方「雅閣」，今年再次推出秋蟹尊饌套餐，主廚阮明燊特別挑選處女蟳與大閘蟹，將2種螃蟹各自迷人的風味融入粵式料理。從鮮湯灌湯包、蟹粉豆花到整隻清蒸處女蟳，讓整場餐宴圍繞著秋蟹的鮮甜與濃郁蟹香展開。

懂吃蟹的人都知道，處女蟳與大閘蟹的魅力截然不同。處女蟳以肉質細緻飽滿、蟹膏甘甜清香著稱，大閘蟹則擁有濃厚醇香的蟹膏，入口帶著豐盈油潤感。雅閣除了安排整隻處女蟳讓饕客細細品嚐，也將大閘蟹手工拆出蟹肉與蟹黃，製成濃郁蟹粉入菜。少了自己拆殼挑肉的繁瑣，就能享受大閘蟹的鮮美精華，也讓這場秋蟹宴多了精緻又從容的用餐樂趣。

雅閣蟹黃灌湯包一口咬下滿滿鮮汁

喜歡小籠湯包的人，這道「蟹皇鮮湯灌湯包」絕對值得期待。主廚將大閘蟹肉與蟹黃以細火慢慢炒香，再加入豬肉，讓蟹黃的濃郁香氣與豬肉脂香相互融合。內餡還包入以金華火腿、老母雞等食材費時熬製的湯凍，經過蒸製後化成鮮美湯汁，讓整顆灌湯包充滿濃厚的海鮮香氣。

最迷人的就是咬開麵皮的瞬間，溫熱湯汁帶著蟹黃香氣與鮮美肉汁在口中交融，接著品嚐細緻蟹肉與豬肉內餡的濃醇滋味。金華火腿與老母雞熬出的湯底，更替整體風味增添深度。不同於直接品嚐螃蟹的鮮甜，這道灌湯包把蟹黃、蟹肉與鮮湯濃縮在一起，每一口都能感受到層層堆疊的秋季鮮味。

▲蟹黃控看到這顆真的會心動！「蟹皇鮮湯灌湯包」將大閘蟹肉、蟹黃與豬肉包進薄嫩麵皮，還藏著金華火腿與老母雞熬出的鮮美湯汁，輕輕咬開就能品嚐濃郁蟹香與豐盈肉汁，鮮甜滋味在嘴裡慢慢散開。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理
▲蟹黃控看到這顆真的會心動！「蟹皇鮮湯灌湯包」將大閘蟹肉、蟹黃與豬肉包進薄嫩麵皮，還藏著金華火腿與老母雞熬出的鮮美湯汁，輕輕咬開就能品嚐濃郁蟹香與豐盈肉汁，鮮甜滋味在嘴裡慢慢散開。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

大閘蟹黃燴嫩豆花鮮香濃郁又滑嫩

沒想到豆花也能變成精緻的米其林星級蟹料理！雅閣這次推出的「蟹粉燴嫩豆花」，將大閘蟹肉與蟹黃加入雞高湯，再搭配口感綿細的嫩豆花一同蒸燉。原本清雅柔和的豆香，遇上濃郁蟹黃與甘甜蟹肉，形成柔滑又富有層次的口感，也讓這道看似簡單的料理多了細膩的粵菜風味。

一匙舀起，柔嫩豆花與蟹肉、蟹黃相互融合，入口先是豆花的細緻滑順，接著帶出大閘蟹特有的甘甜與濃醇。雞高湯讓整體鮮味更加圓潤，蟹黃的豐厚香氣則成為這道料理的亮點。相較於灌湯包以鮮美湯汁帶出蟹香，蟹粉豆花更著重柔滑口感與濃郁蟹黃之間的搭配，讓人能用另一種方式感受大閘蟹的細緻滋味。

▲誰說豆花只能當甜點？雅閣把大閘蟹黃與蟹肉融入「蟹粉燴嫩豆花」，金黃色蟹粉鋪滿滑嫩豆花，搭配雞高湯蒸燉出濃郁鮮香。每一匙都能吃到豆花的細緻柔滑與蟹黃的甘醇滋味，光看就讓人想趕快拿起湯匙。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理
▲誰說豆花只能當甜點？雅閣把大閘蟹黃與蟹肉融入「蟹粉燴嫩豆花」，金黃色蟹粉鋪滿滑嫩豆花，搭配雞高湯蒸燉出濃郁鮮香。每一匙都能吃到豆花的細緻柔滑與蟹黃的甘醇滋味，光看就讓人想趕快拿起湯匙。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

整隻10兩處女蟳花雕清蒸鮮甜上桌

整場秋蟹宴最讓螃蟹控期待的主角，就是「花雕雞油蒸處女蟳」。雅閣嚴選整隻重達10兩的處女蟳，以花雕酒與雞油調製湯底，再透過清蒸方式帶出蟹肉本身的鮮甜。鮮紅蟹殼搭配飽滿蟹肉，端上桌就充滿秋季海鮮大餐的豐盛感，花雕酒的芬芳與雞油的醇厚香氣，也讓這道料理更有層次。

處女蟳最吸引人的就是蟹肉細緻、鮮甜多汁，搭配甘甜清香的蟹膏，能品嚐到不同於大閘蟹的柔和鮮味。主廚選擇清蒸料理，讓花雕酒香與雞油香氣襯托螃蟹本身的風味。剝開蟹殼、取出細嫩蟹肉，再搭配帶著酒香的湯汁入口，蟹肉的自然甘甜與蟹膏的豐潤滋味相互交織，也讓這道整隻上桌的處女蟳成為秋蟹套餐最具代表性的主菜。

▲整隻10兩處女蟳霸氣上桌，絕對是這場秋蟹宴最吸睛的主角！「花雕雞油蒸處女蟳」以花雕酒與雞油湯底清蒸，鮮紅蟹殼裡藏著細嫩飽滿的蟹肉與甘甜蟹膏，搭配淡雅酒香與醇厚雞油香氣，讓人忍不住想動手拆蟹大快朵頤。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理
▲整隻10兩處女蟳霸氣上桌，絕對是這場秋蟹宴最吸睛的主角！「花雕雞油蒸處女蟳」以花雕酒與雞油湯底清蒸，鮮紅蟹殼裡藏著細嫩飽滿的蟹肉與甘甜蟹膏，搭配淡雅酒香與醇厚雞油香氣，讓人忍不住想動手拆蟹大快朵頤。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

南非10頭鮑魚撈伊麵鮮香又彈牙

除了螃蟹，雅閣也安排多道經典粵式料理，讓整套餐點從濃郁蟹黃延伸到清爽時蔬與鮮美麵食。「南非鮑魚菇香撈伊麵」選用10頭鮑魚，搭配以老母雞、金華火腿與豬骨熬煮的鮮醇湯汁，再加入香菇與伊麵一同燴煮。鮑魚飽滿彈牙，伊麵則吸收高湯精華，讓麵條帶著濃厚鮮香。

這道伊麵的迷人之處，在於鮑魚的彈潤口感與麵條柔嫩滑順形成對比。香菇增添溫潤香氣，老母雞、金華火腿與豬骨熬出的湯汁則讓麵條更加有味道。吃完前面幾道以螃蟹為主角的料理，再用這道鮑魚伊麵延續海味，讓整場秋蟹宴從蟹黃的濃郁轉換到鮑魚與高湯的醇厚鮮香。

▲這碗伊麵也太有誠意！「南非鮑魚菇香撈伊麵」以整顆10頭鮑魚搭配香菇與滑順伊麵，吸飽老母雞、金華火腿及豬骨熬出的鮮醇湯汁。鮑魚口感飽滿彈牙，麵條裹著濃厚醬汁與鮮香滋味，讓人想把每一口都細細吃完。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理
▲這碗伊麵也太有誠意！「南非鮑魚菇香撈伊麵」以整顆10頭鮑魚搭配香菇與滑順伊麵，吸飽老母雞、金華火腿及豬骨熬出的鮮醇湯汁。鮑魚口感飽滿彈牙，麵條裹著濃厚醬汁與鮮香滋味，讓人想把每一口都細細吃完。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

羊肚菌杏香碧玉蔬鑊氣十足又爽脆

想在豐盛蟹宴中轉換一下口味，「羊肚菌杏香碧玉蔬」就是清爽又不失精緻感的一道菜。主廚將青花菜、羊肚菌與香芋放入鍋中，以快火熱炒帶出粵菜特有的鑊氣，同時保留時蔬的清甜與爽脆口感，再搭配杏仁片，增添香氣與酥脆層次。

青花菜的清爽、羊肚菌的香氣與香芋的風味，在熱炒鑊氣中交織，搭配杏仁片的爽脆，讓整體口感更有變化。相較於蟹黃料理的濃郁豐厚，這道時蔬更著重食材本身的清甜與香氣，也替整套餐點增添一道清爽的味覺轉換，讓後續料理的鮮香滋味更加鮮明。

▲吃完濃郁蟹黃，來點清爽時蔬剛剛好！「羊肚菌杏香碧玉蔬」將翠綠青花菜搭配香氣馥郁的羊肚菌與香芋，以大火快炒保留爽脆口感，再撒上杏仁片增添酥脆層次，清甜蔬菜與鑊氣交織，替豐盛蟹宴帶來清爽滋味。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理
▲吃完濃郁蟹黃，來點清爽時蔬剛剛好！「羊肚菌杏香碧玉蔬」將翠綠青花菜搭配香氣馥郁的羊肚菌與香芋，以大火快炒保留爽脆口感，再撒上杏仁片增添酥脆層次，清甜蔬菜與鑊氣交織，替豐盛蟹宴帶來清爽滋味。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

燕窩薑茶芝麻湯圓暖心甜蜜收尾

一頓精緻秋蟹宴，當然也要有讓人印象深刻的甜點收尾。雅閣特別準備「燕窩薑茶糯香湯丸盅」，將老薑、陳年普洱茶與蔗糖細心熬煮成甜湯，再加入手工芝麻湯圓，最後搭配口感彈潤的燕窩，讓傳統中式甜湯多了精緻的層次。

溫熱薑茶入口帶著辛香，接著是普洱茶的茶韻與蔗糖的甘甜。手工芝麻湯圓外皮軟糯，與燕窩彈潤的口感相互搭配，讓甜湯喝起來更有豐富變化。尤其在秋天微涼的天氣裡，以一盅熱呼呼的薑茶湯圓結束整場蟹宴，從濃郁蟹黃到溫潤甜香，也讓這頓米其林秋季大餐留下暖心餘韻。

▲秋天的甜點就該來點暖呼呼的！「燕窩薑茶糯香湯丸盅」將2顆圓潤芝麻湯圓放進老薑、陳年普洱茶與蔗糖熬成的甜湯，搭配晶瑩彈潤的燕窩，薑茶辛香與芝麻甜香交織，入口溫潤甘甜，替這場米其林秋蟹宴留下暖心的甜蜜收尾。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理
▲秋天的甜點就該來點暖呼呼的！「燕窩薑茶糯香湯丸盅」將2顆圓潤芝麻湯圓放進老薑、陳年普洱茶與蔗糖熬成的甜湯，搭配晶瑩彈潤的燕窩，薑茶辛香與芝麻甜香交織，入口溫潤甘甜，替這場米其林秋蟹宴留下暖心的甜蜜收尾。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

雅閣秋蟹套餐6,280元限時供應

想吃這場秋蟹宴，記得把11月22日的供應期限記下來。台北文華東方酒店「雅閣」秋蟹尊饌套餐每位6,280元，另加10％服務費，換算每位共6,908元。餐廳位於台北文華東方酒店3樓，地址為台北市敦化北路158號，可透過酒店官網或電子郵件預訂。

這次套餐以整隻處女蟳為主角，搭配大閘蟹蟹黃灌湯包、蟹粉豆花、南非鮑魚伊麵與燕窩甜湯，從海鮮鮮味到粵式料理的火候細節都能一次品嚐。對於喜歡螃蟹、想安排秋季約會或慶祝聚餐的人來說，這場限時登場的米其林星級蟹宴，正好提供一個享受當令美食的理由。

台北文華東方酒店雅閣秋蟹尊饌套餐

活動時間：即日起至2026年11月22日
套餐價格：每位6,280元，另加10％服務費，含服務費為6,908元。

  • 蟹皇鮮湯灌湯包：大閘蟹肉、蟹黃與豬肉入餡，搭配金華火腿及老母雞熬製的湯凍。
  • 蟹粉燴嫩豆花：大閘蟹肉與蟹黃搭配雞高湯、嫩豆花，呈現濃郁鮮香與柔滑口感。
  • 花雕雞油蒸處女蟳：整隻重達10兩的處女蟳，以花雕酒與雞油湯底清蒸。
  • 羊肚菌杏香碧玉蔬：青花菜、羊肚菌、香芋快火熱炒，搭配爽脆杏仁片。
  • 南非鮑魚菇香撈伊麵：選用10頭鮑魚，搭配香菇、伊麵與老母雞高湯燴煮。
  • 燕窩薑茶糯香湯丸盅：陳年普洱薑茶甜湯，搭配手工芝麻湯圓及燕窩。

餐廳地址：台北市敦化北路158號3樓。
訂位電話：02 2715 6888。


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