台北文華東方米其林一星秋蟹宴開吃！整隻10兩處女蟳、爆汁蟹黃灌湯包一次上桌，6,280元限時吃到11月22日

台北文華東方米其林一星雅閣推出秋蟹尊饌套餐，6,280元享整隻10兩處女蟳、蟹黃灌湯包、蟹粉豆花與鮑魚伊麵，11月22日前限定供應。

秋天就是要吃螃蟹！台北文華東方酒店米其林一星中餐廳「雅閣」推出期間限定「秋蟹尊饌套餐」，整隻重達10兩的肥美處女蟳直接端上桌，還有咬開就能品嚐濃郁蟹香的「蟹皇鮮湯灌湯包」、滑嫩細緻的「蟹粉燴嫩豆花」，讓蟹黃控一次滿足。由主廚阮明燊操刀，將處女蟳與大閘蟹2種秋季鮮味融入精緻粵菜，搭配南非鮑魚伊麵、燕窩薑茶湯圓等料理，每位6,280元另加10％服務費，即日起至11月22日限定供應，想安排一場秋季螃蟹大餐，這份米其林星級菜單值得關注。



▲秋天就是要吃螃蟹！台北文華東方米其林一星「雅閣」推出秋蟹尊饌套餐，整隻肥美處女蟳、蟹黃灌湯包、蟹粉豆花與南非鮑魚伊麵一次上桌，從濃郁蟹黃到鮮甜蟹肉通通吃得到，每位6,280元就能享受這場秋季限定的精緻蟹宴。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

米其林一星雅閣秋蟹宴限時開吃

每到秋天，最讓螃蟹控期待的就是蟹肉飽滿、蟹膏豐腴的當令鮮味。連續9年榮獲米其林一星肯定的台北文華東方「雅閣」，今年再次推出秋蟹尊饌套餐，主廚阮明燊特別挑選處女蟳與大閘蟹，將2種螃蟹各自迷人的風味融入粵式料理。從鮮湯灌湯包、蟹粉豆花到整隻清蒸處女蟳，讓整場餐宴圍繞著秋蟹的鮮甜與濃郁蟹香展開。

懂吃蟹的人都知道，處女蟳與大閘蟹的魅力截然不同。處女蟳以肉質細緻飽滿、蟹膏甘甜清香著稱，大閘蟹則擁有濃厚醇香的蟹膏，入口帶著豐盈油潤感。雅閣除了安排整隻處女蟳讓饕客細細品嚐，也將大閘蟹手工拆出蟹肉與蟹黃，製成濃郁蟹粉入菜。少了自己拆殼挑肉的繁瑣，就能享受大閘蟹的鮮美精華，也讓這場秋蟹宴多了精緻又從容的用餐樂趣。



雅閣蟹黃灌湯包一口咬下滿滿鮮汁

喜歡小籠湯包的人，這道「蟹皇鮮湯灌湯包」絕對值得期待。主廚將大閘蟹肉與蟹黃以細火慢慢炒香，再加入豬肉，讓蟹黃的濃郁香氣與豬肉脂香相互融合。內餡還包入以金華火腿、老母雞等食材費時熬製的湯凍，經過蒸製後化成鮮美湯汁，讓整顆灌湯包充滿濃厚的海鮮香氣。

最迷人的就是咬開麵皮的瞬間，溫熱湯汁帶著蟹黃香氣與鮮美肉汁在口中交融，接著品嚐細緻蟹肉與豬肉內餡的濃醇滋味。金華火腿與老母雞熬出的湯底，更替整體風味增添深度。不同於直接品嚐螃蟹的鮮甜，這道灌湯包把蟹黃、蟹肉與鮮湯濃縮在一起，每一口都能感受到層層堆疊的秋季鮮味。



▲蟹黃控看到這顆真的會心動！「蟹皇鮮湯灌湯包」將大閘蟹肉、蟹黃與豬肉包進薄嫩麵皮，還藏著金華火腿與老母雞熬出的鮮美湯汁，輕輕咬開就能品嚐濃郁蟹香與豐盈肉汁，鮮甜滋味在嘴裡慢慢散開。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

大閘蟹黃燴嫩豆花鮮香濃郁又滑嫩

沒想到豆花也能變成精緻的米其林星級蟹料理！雅閣這次推出的「蟹粉燴嫩豆花」，將大閘蟹肉與蟹黃加入雞高湯，再搭配口感綿細的嫩豆花一同蒸燉。原本清雅柔和的豆香，遇上濃郁蟹黃與甘甜蟹肉，形成柔滑又富有層次的口感，也讓這道看似簡單的料理多了細膩的粵菜風味。

一匙舀起，柔嫩豆花與蟹肉、蟹黃相互融合，入口先是豆花的細緻滑順，接著帶出大閘蟹特有的甘甜與濃醇。雞高湯讓整體鮮味更加圓潤，蟹黃的豐厚香氣則成為這道料理的亮點。相較於灌湯包以鮮美湯汁帶出蟹香，蟹粉豆花更著重柔滑口感與濃郁蟹黃之間的搭配，讓人能用另一種方式感受大閘蟹的細緻滋味。



▲誰說豆花只能當甜點？雅閣把大閘蟹黃與蟹肉融入「蟹粉燴嫩豆花」，金黃色蟹粉鋪滿滑嫩豆花，搭配雞高湯蒸燉出濃郁鮮香。每一匙都能吃到豆花的細緻柔滑與蟹黃的甘醇滋味，光看就讓人想趕快拿起湯匙。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

整隻10兩處女蟳花雕清蒸鮮甜上桌

整場秋蟹宴最讓螃蟹控期待的主角，就是「花雕雞油蒸處女蟳」。雅閣嚴選整隻重達10兩的處女蟳，以花雕酒與雞油調製湯底，再透過清蒸方式帶出蟹肉本身的鮮甜。鮮紅蟹殼搭配飽滿蟹肉，端上桌就充滿秋季海鮮大餐的豐盛感，花雕酒的芬芳與雞油的醇厚香氣，也讓這道料理更有層次。

處女蟳最吸引人的就是蟹肉細緻、鮮甜多汁，搭配甘甜清香的蟹膏，能品嚐到不同於大閘蟹的柔和鮮味。主廚選擇清蒸料理，讓花雕酒香與雞油香氣襯托螃蟹本身的風味。剝開蟹殼、取出細嫩蟹肉，再搭配帶著酒香的湯汁入口，蟹肉的自然甘甜與蟹膏的豐潤滋味相互交織，也讓這道整隻上桌的處女蟳成為秋蟹套餐最具代表性的主菜。



▲整隻10兩處女蟳霸氣上桌，絕對是這場秋蟹宴最吸睛的主角！「花雕雞油蒸處女蟳」以花雕酒與雞油湯底清蒸，鮮紅蟹殼裡藏著細嫩飽滿的蟹肉與甘甜蟹膏，搭配淡雅酒香與醇厚雞油香氣，讓人忍不住想動手拆蟹大快朵頤。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

南非10頭鮑魚撈伊麵鮮香又彈牙

除了螃蟹，雅閣也安排多道經典粵式料理，讓整套餐點從濃郁蟹黃延伸到清爽時蔬與鮮美麵食。「南非鮑魚菇香撈伊麵」選用10頭鮑魚，搭配以老母雞、金華火腿與豬骨熬煮的鮮醇湯汁，再加入香菇與伊麵一同燴煮。鮑魚飽滿彈牙，伊麵則吸收高湯精華，讓麵條帶著濃厚鮮香。

這道伊麵的迷人之處，在於鮑魚的彈潤口感與麵條柔嫩滑順形成對比。香菇增添溫潤香氣，老母雞、金華火腿與豬骨熬出的湯汁則讓麵條更加有味道。吃完前面幾道以螃蟹為主角的料理，再用這道鮑魚伊麵延續海味，讓整場秋蟹宴從蟹黃的濃郁轉換到鮑魚與高湯的醇厚鮮香。



▲這碗伊麵也太有誠意！「南非鮑魚菇香撈伊麵」以整顆10頭鮑魚搭配香菇與滑順伊麵，吸飽老母雞、金華火腿及豬骨熬出的鮮醇湯汁。鮑魚口感飽滿彈牙，麵條裹著濃厚醬汁與鮮香滋味，讓人想把每一口都細細吃完。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

羊肚菌杏香碧玉蔬鑊氣十足又爽脆

想在豐盛蟹宴中轉換一下口味，「羊肚菌杏香碧玉蔬」就是清爽又不失精緻感的一道菜。主廚將青花菜、羊肚菌與香芋放入鍋中，以快火熱炒帶出粵菜特有的鑊氣，同時保留時蔬的清甜與爽脆口感，再搭配杏仁片，增添香氣與酥脆層次。

青花菜的清爽、羊肚菌的香氣與香芋的風味，在熱炒鑊氣中交織，搭配杏仁片的爽脆，讓整體口感更有變化。相較於蟹黃料理的濃郁豐厚，這道時蔬更著重食材本身的清甜與香氣，也替整套餐點增添一道清爽的味覺轉換，讓後續料理的鮮香滋味更加鮮明。



▲吃完濃郁蟹黃，來點清爽時蔬剛剛好！「羊肚菌杏香碧玉蔬」將翠綠青花菜搭配香氣馥郁的羊肚菌與香芋，以大火快炒保留爽脆口感，再撒上杏仁片增添酥脆層次，清甜蔬菜與鑊氣交織，替豐盛蟹宴帶來清爽滋味。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

燕窩薑茶芝麻湯圓暖心甜蜜收尾

一頓精緻秋蟹宴，當然也要有讓人印象深刻的甜點收尾。雅閣特別準備「燕窩薑茶糯香湯丸盅」，將老薑、陳年普洱茶與蔗糖細心熬煮成甜湯，再加入手工芝麻湯圓，最後搭配口感彈潤的燕窩，讓傳統中式甜湯多了精緻的層次。

溫熱薑茶入口帶著辛香，接著是普洱茶的茶韻與蔗糖的甘甜。手工芝麻湯圓外皮軟糯，與燕窩彈潤的口感相互搭配，讓甜湯喝起來更有豐富變化。尤其在秋天微涼的天氣裡，以一盅熱呼呼的薑茶湯圓結束整場蟹宴，從濃郁蟹黃到溫潤甜香，也讓這頓米其林秋季大餐留下暖心餘韻。



▲秋天的甜點就該來點暖呼呼的！「燕窩薑茶糯香湯丸盅」將2顆圓潤芝麻湯圓放進老薑、陳年普洱茶與蔗糖熬成的甜湯，搭配晶瑩彈潤的燕窩，薑茶辛香與芝麻甜香交織，入口溫潤甘甜，替這場米其林秋蟹宴留下暖心的甜蜜收尾。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

雅閣秋蟹套餐6,280元限時供應

想吃這場秋蟹宴，記得把11月22日的供應期限記下來。台北文華東方酒店「雅閣」秋蟹尊饌套餐每位6,280元，另加10％服務費，換算每位共6,908元。餐廳位於台北文華東方酒店3樓，地址為台北市敦化北路158號，可透過酒店官網或電子郵件預訂。

這次套餐以整隻處女蟳為主角，搭配大閘蟹蟹黃灌湯包、蟹粉豆花、南非鮑魚伊麵與燕窩甜湯，從海鮮鮮味到粵式料理的火候細節都能一次品嚐。對於喜歡螃蟹、想安排秋季約會或慶祝聚餐的人來說，這場限時登場的米其林星級蟹宴，正好提供一個享受當令美食的理由。

台北文華東方酒店雅閣秋蟹尊饌套餐

活動時間：即日起至2026年11月22日

套餐價格：每位6,280元，另加10％服務費，含服務費為6,908元。

蟹皇鮮湯灌湯包：大閘蟹肉、蟹黃與豬肉入餡，搭配金華火腿及老母雞熬製的湯凍。

蟹粉燴嫩豆花：大閘蟹肉與蟹黃搭配雞高湯、嫩豆花，呈現濃郁鮮香與柔滑口感。

花雕雞油蒸處女蟳：整隻重達10兩的處女蟳，以花雕酒與雞油湯底清蒸。

羊肚菌杏香碧玉蔬：青花菜、羊肚菌、香芋快火熱炒，搭配爽脆杏仁片。

南非鮑魚菇香撈伊麵：選用10頭鮑魚，搭配香菇、伊麵與老母雞高湯燴煮。

燕窩薑茶糯香湯丸盅：陳年普洱薑茶甜湯，搭配手工芝麻湯圓及燕窩。

餐廳地址：台北市敦化北路158號3樓。

訂位電話：02 2715 6888。





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