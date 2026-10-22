萬聖節超搞怪！肯德基「闇黑之吻蛋撻」秒變血色黑唇，連假吃333元炸雞桶＋一盒蛋撻

編輯 鄭雅之 表示：暗黑系蛋撻有點酷！肯德基連假優惠炸雞桶+蛋撻優惠要先吃～

萬聖節熱鬧氛圍籠罩全台，肯德基將人氣甜點徹底改造，10月20日起限時14天推出話題新品「闇黑之吻蛋撻」，單顆售價57元。這款甜點外觀顛覆傳統，讓饕客品嚐時瞬間自帶搞怪血色黑唇妝。為了讓大家歡聚狂歡，品牌更同步祭出多款連假超雞省超值套餐與專屬優惠代碼，讓饕客們一口氣享受搞怪甜點與超值炸雞。



▲肯德基萬聖節限定闇黑之吻蛋撻包裹純黑酥香撻皮，切開後流出鮮艷酸甜桑葚流心醬。

▲肯德基經典原味蛋撻呈現金黃酥脆外皮與濃郁蛋奶香氣，一直是饕客最愛的招牌甜點。





闇黑撻皮包裹酸甜桑葚血色流心

這款全新的「闇黑之吻蛋撻」打破了大家對傳統金黃酥脆撻皮的既定印象，特別換上了質感滿分的純黑酥香撻皮，外層還均勻撒上了獨特的闇黑粉末。輕輕一口咬下，濃郁綿密的蛋奶內餡隨即在口中蔓延，裡面更藏著鮮艷的桑葚流心醬，飽滿的酸甜果香與濃郁奶香完美融合，不僅外觀呈現極具衝擊感的視覺反差，風味更是層次分明且令人愛不釋手。



▲肯德基推出六入裝闇黑之吻蛋撻禮盒，全黑搞怪外觀成為萬聖節派對最搶鏡的打卡美食。





趣味黑色唇印秒完妝超吸睛

這款限定美食最誘人的地方，就在於享用過程中帶來的互動樂趣，當大口咬下時雙唇會自然沾染上獨特的黑色印記，搭配隨之流出的紅色桑葚醬，呈現出宛如萬聖節妝容般的視覺效果。品牌也同步祭出划算好康，喜愛搞怪派對的朋友可選擇285元的6入優惠禮盒，或是266元的雙口味組合，而憑優惠碼50546更可以101元輕鬆入手嚐鮮組合，無論是辦公室下午茶分享或是派對聚會都非常實惠吸睛。



▲肯德基闇黑之吻蛋撻咬下會留下趣味黑唇印，搭配酸甜爆漿桑葚流心帶來驚艷口感。





光復連假超雞省333元優惠開跑

為了因應10月底的光復節連假，品牌特別推出連假超雞省活動，從10月6日一路持續至10月26日。期間輸入優惠代碼50529就能以333元入手包含6塊咔啦脆雞與6顆原味蛋撻的經典澎派桶，輸入50528或50531則可選無骨雞腿霸組合。此外優惠代碼40586的多人歡聚餐同樣只要333元，活動更延長開跑至11月3日，讓大家連假期間聚會嗑雞省荷包。



▲肯德基推出連假超雞省優惠活動，咔啦脆雞澎派桶搭配限定優惠代碼只要333元。

▲肯德基原味蛋撻一盒六入方便分享，是下午茶點心與派對聚會的必備美味。





限定暗黑主題店裝造景好拍到爆

為了讓大家徹底沉浸在萬聖節的搞怪魅力中，瑞光門市特別妝點成限時登場的暗黑主題店裝，運用充滿神秘感的大型窗貼與趣味唇印營造節慶氛圍。全台多家門市更在鏡面上設計了巧思圖樣，讓大家享用完甜點後能對著鏡子趣味拍照。建議大家可以多加善用官方應用程式預約取餐或外送，還能賺取高達2.5％的點數回饋，新會員更有機會獲得兌換好禮，免去排隊苦等的時間輕鬆享受美食。



▲肯德基瑞光門市打造萬聖節暗黑主題店裝，滿滿搞怪血色元素吸引民眾拍照打卡。

肯德基闇黑之吻蛋撻 新品資訊

萬聖節新品販售期間：10月20日起至11月2日止，限時14天。

新品單顆售價：闇黑之吻蛋撻，單顆售價為57元。

限定店裝資訊：內湖瑞光門市推出萬聖節限定暗黑主題店裝，全台北、中、南多家門市鏡面同步設置趣味對位搞怪彩蛋。

新品禮盒優惠：

加點闇黑之吻蛋撻禮盒（內含6顆闇黑之吻蛋撻），優惠價為285元。

加點雙口味禮盒（內含3顆原味蛋撻與3顆闇黑之吻蛋撻），優惠價為266元。

新品嚐鮮券優惠：憑優惠碼50546可享原味蛋撻1顆搭配闇黑之吻蛋撻1顆，優惠價為101元。





肯德基光復連假超雞省 優惠資訊

活動時間：即日起至10/26

優惠內容：

優惠代碼50529（經典澎派桶）：咔啦脆雞 × 6 ＋ 原味蛋撻 × 6，特價333元。

優惠代碼50528 / 50531（無骨澎派桶）：甜辣或南洋酸甜無骨雞腿霸 × 6 ＋ 原味蛋撻 × 6，特價333元。

優惠代碼40586（多人歡聚餐，活動至11/3）：咔啦脆雞 × 6 ＋ 原味蛋撻 × 6，特價333元。





肯德基訂餐與APP回饋

透過PK雙饗卡APP購買可享最高2.5％無上限點數回饋。

提供預訂快取及25分鐘專業外送服務。

新用戶註冊PK雙饗卡APP可領取原味蛋撻兌換券，數量有限送完為止。





萬聖節限定打卡點、美食要知道！

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