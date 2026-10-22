薔琵颱風假10/23最新消息！全台22縣市停班停課、北北基桃公告時間與薪資規定

薔琵颱風逼近台灣，10月23日停班停課最新消息整理！新竹、桃園、花蓮、台東部分地區先停班停課，北北基桃今晚8點宣布。一次掌握全台22縣市颱風假、跨縣市通勤、放假標準與薪資規定。

薔琵颱風逼近台灣，10月23日到底有沒有颱風假，成為全台上班族與家長最關心的問題。中央氣象署10月22日上午11點30分發布陸上颱風警報，預估10月23日至24日影響最明顯，目前新竹、桃園、花蓮及台東已有部分地區提前宣布停班停課，北北基桃則預計10月22日晚間8點共同宣布隔天是否停班停課。除了全台22縣市最新名單，颱風假放假標準、跨縣市通勤與薪資規定也一次整理，出門前先確認自己的上班、居住地是否受到影響。



▲強颱薔琵持續逼近台灣，最新颱風警報顯示暴風圈已接近東部海域，預測路徑朝台灣東北方移動，北部、東北部及東部地區都要提高警覺。10月23日颱風動向成為關鍵，週五風雨變化與停班停課消息備受關注。圖／中央氣象署提供；窩客島整理

薔琵颱風最新動態！10月23日至24日影響最明顯

強烈颱風薔琵逐漸接近台灣，中央氣象署已於10月22日上午11點30分發布陸上颱風警報，預估10月23日至24日為主要影響時段。隨著颱風逐漸接近，各地風雨變化與交通安全成為停班停課的重要評估依據，尤其山區、沿海及離島地區，更需要留意地方政府最新公告。

至於10月23日是否全面停班停課，目前多數縣市仍尚未宣布，北北基桃預計於10月22日晚間8點共同公布結果。提醒民眾，颱風警報發布不代表一定放颱風假，各縣市仍會依據風力、雨量及實際災害風險進行判斷。

颱風假最新名單！新竹桃園花蓮台東部分地區先放假

全台停班停課消息陸續更新，其中新竹縣、桃園市、花蓮縣及台東縣已有部分地區提前宣布。新竹縣尖石鄉玉峰、石磊、秀巒及新光4所國小，包含田埔分校，10月22日下午4點起至10月23日全天停班停課，成為這波颱風期間率先公布隔日停課安排的地區之一。

桃園市復興區巴崚、三光、光華及高義國小，10月22日下午1點起停班停課。花蓮縣豐濱鄉同樣自10月22日下午1點起停班停課，台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉則從中午12點開始停班停課。需要注意的是，部分公告僅適用特定學校或行政區，並非整個縣市全面放假，民眾務必確認公告適用範圍。

北北基桃颱風假今晚8點公布！全台22縣市持續更新

台北市、新北市、基隆市與桃園市預計10月22日晚間8點共同宣布10月23日停班停課情形，其他縣市也將依據最新氣象預報與地方災害狀況陸續公布。截至10月22日下午3點55分，除了已提前公告的部分地區，多數縣市尚未正式宣布10月23日是否停班停課。

如果住在新北、工作在台北，或每天需要跨縣市通勤，建議同時確認居住地、工作地及上班必經地的公告。民眾也可以透過行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形查詢系統，掌握各縣市最新停班停課資訊，避免將尚未公布誤認為正常上班上課。

颱風假怎麼決定？平均風力7級、陣風10級是重要標準

颱風假並不是只看颱風有沒有登陸。依照天然災害停止上班及上課作業辦法，當颱風暴風半徑預計4小時內可能經過的地區，平均風力達7級以上，或陣風達10級以上，就可能符合停止上班上課的判斷基準。

除了風力，降雨量也是重要條件。如果預測雨量達到各縣市山區或平地的參考基準，且具有致災風險，地方政府也可以評估宣布停班停課。即使風雨未達參考標準，只要道路中斷、交通受阻、水電供應異常或有其他危及通行安全的情況，仍可能依實際災情決定停止上班上課。

颱風假幾點宣布？前一晚7點至10點最關鍵

想知道明天能不能放颱風假，前一天晚間就是重要觀察時間。依照相關作業規定，地方政府原則上會在前一天晚間7點至10點間宣布隔天全天或上午是否停止上班上課，讓民眾有時間安排通勤與家庭照顧。

如果當天凌晨風雨突然增強，可能於凌晨4點30分前發布最新決定。至於當天下午或晚間的停班停課安排，原則上應在當日上午10點30分前公布。實際公告仍須以各縣市政府發布內容為準。

住新北上班在台北怎麼辦？跨縣市通勤符合條件可不出勤

颱風來襲時，跨縣市上班族最常遇到的問題，就是居住地與工作地停班狀況不同。依照勞動部天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點，只要工作所在地、居住所在地或正常上下班必經地區，因天然災害宣布停止上班，勞工就可以依相關規定不出勤。

例如住在新北市、工作地點位於台北市，即使台北市正常上班，但新北市居住地已宣布停止上班，勞工仍可依規定不出勤。雇主不得因此認定曠工、遲到，或強迫勞工請事假、特休，也不能扣發全勤獎金或給予其他不利處分。

颱風假沒上班會扣薪嗎？不是國定假日也沒有自動雙倍薪

颱風假與國定假日不同，並不是勞動基準法規定的國定假日，因此不能直接套用國定假日出勤加倍給薪的規定。若勞工因天然災害停止上班而未出勤，勞動部建議雇主宜不扣發工資，但現行規範並未一律強制雇主照常給薪。

如果雇主因業務需要要求勞工在颱風期間出勤，也不是一律必須支付雙倍薪資，勞動部建議雇主宜加給工資。若當天原本就是休息日或其他依法應加給工資的日子，則仍須依勞動基準法相關規定辦理，不能因為颱風天就忽略原有的加班費權益。

颱風天被要求上班怎麼辦？交通安全與計程車費要注意

對於醫療、服務業或其他需要維持營運的工作，颱風期間仍可能有出勤需求。雇主應優先考量勞工通勤安全，並依勞資事前約定或協商安排出勤。如果因天然災害導致原有交通工具無法使用，必須改搭計程車才能上班，雇主應負擔必要的交通費用。

至於居家上班，也不能因為颱風來襲就直接認定所有員工必須在家工作，仍應依既有勞動契約、工作規則或雙方協商處理。若居家工作期間因颱風造成停電、網路中斷，導致勞工無法正常提供勞務，雇主也應考量實際災害情況，不宜直接認定為違反工作規定。

颱風假最新消息去哪查？出門前確認3件事

隨著薔琵颱風逐漸接近，10月23日是否停班停課仍可能依各地風雨狀況調整。除了關注地方政府晚間公告，也建議民眾同步確認中央氣象署最新颱風警報、行政院人事行政總處停班停課查詢系統，以及學校或公司發布的個別通知。





全台22縣市停班停課最新名單

更新時間：2026年10月22日 20:05，依提供資料整理，非即時官方查詢結果。

北部地區

台北市： 明天停止上班上課

新北市： 明天停止上班上課

基隆市： 明天停止上班上課

桃園市： 明天停止上班上課

新竹市： 明天停止上班上課

新竹縣：明天停止上班上課

中部地區

苗栗縣： 明天停止上班上課

台中市： 明天停止上班上課

彰化縣： 明天停止上班上課

南投縣： 明天停止上班上課

雲林縣：明天停止上班上課

南部地區

嘉義市： 明天停止上班上課

嘉義縣： 明天停止上班上課

台南市： 明天停止上班上課

高雄市： 明天停止上班上課

屏東縣：明天停止上班上課

東部地區

宜蘭縣： 明天停止上班上課

花蓮縣： 明天停止上班上課

台東縣：綠島鄉、蘭嶼鄉明天停止上班上課

離島地區

澎湖縣： 明天停止上班上課

金門縣：明天照常上班上課

連江縣：明天停止上班上課

公告提醒： 上述已公布的停班停課資訊包含10月22日當日及部分10月23日安排，其餘「尚未公布」主要指10月23日停班停課決定，並不代表10月22日沒有公告。北北基桃預計10月22日晚間20:00公布10月23日停班停課情形，最新結果以行政院人事行政總處公告為準。

尤其已提前宣布停班停課的山區學校與離島地區，更要留意公告是否涵蓋隔天全天。颱風假並非單純的休假福利，而是為了降低天然災害期間的出勤風險，掌握最新公告、提前安排通勤與做好防颱準備，才是颱風期間最重要的事。