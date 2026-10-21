藥師少女的獨語咖啡廳就在西門町！編輯鄭亦庭表示：貓貓角色立牌打卡點、貓貓甜點都要拍。

藥師少女的獨語主題咖啡廳！日本人氣動畫《藥師少女的獨語》攜手 FANFANS CAFÉ打造主題聯名咖啡廳，以作品獨具特色的宮廷氛圍、角色代表色與花草意象為靈感，將貓貓、壬氏、玉葉妃、梨花妃、里樹妃、樓蘭妃等角色元素融入主題餐點、甜點，點餐送限定角色卡、杯墊等，還能拿到來店特典「花影人物箋」，現場更推出限定抽卡機、周邊，讓粉絲們打卡、買周邊一次滿足。



▲《藥師少女的獨語》攜手FANFANS CAFÉ推出主題聯名咖啡廳，經典宮廷打卡點與貓貓、壬氏主題餐必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲藥師少女的獨語角色飲料！6款飲料附贈吸管套，還能獲得1款特典杯墊。(攝影：鄭亦庭)





藥師少女的獨語主題咖啡廳打卡點

▲藥師少女的獨語咖啡廳打卡點！座位區整排角色窗貼陪你吃。(攝影：鄭亦庭)

藥師少女角色主題餐點

▲點藥師少女角色主題餐送小卡！貓貓藥膳雞湯、玉葉妃煙燻鮭魚粉紅醬燉飯等4款。(攝影：鄭亦庭)





點藥師少女的獨語飲料送吸管套、特典杯墊

▲藥師少女的獨語角色甜點！貓貓、壬氏主題甜點送扇形角色小卡。(攝影：鄭亦庭)



▲藥師少女的獨語角色飲料！6款飲料附贈吸管套，還能獲得1款特典杯墊。(攝影：鄭亦庭)





來店特典送角色小卡

▲來藥師少女的獨語咖啡廳用餐，就能免費拿到來店特典「花影人物箋」。(攝影：鄭亦庭)



▲藥師少女的獨語抽卡機！共有12款角色卡粉絲們必抽。(攝影：鄭亦庭)





《藥師少女的獨語》主題聯名咖啡廳 活動資訊

《藥師少女的獨語》主題聯名咖啡廳 特典活動資訊

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藥師少女的獨語主題咖啡廳分別在FANFANS CAFÉ西門店、高雄店登場，將宮廷紋樣、花草植物與角色融入咖啡廳，帶粉絲們走入作品中的宮廷，一走進店內就能看到貓貓、壬氏立牌，座位區則有主要角色們窗貼，玉葉妃、梨花妃、里樹妃立牌也搭配宮廷打卡點，讓作品中的細節散落於咖啡廳各處。藥師少女的獨語咖啡廳以角色形象、代表色為靈感，推出多款主題餐點，貓貓「藥膳雞湯套餐」以枸杞、紅棗與香菇燉煮雞湯，用藥膳元素呼應貓貓熟悉藥材的背景，壬氏「御膳烤鴨捲餅套餐」以薄餅包入片鴨與甜麵醬，玉葉妃「煙燻鮭魚粉紅醬燉飯」以煙燻鮭魚搭配粉紅醬燉飯，樓蘭妃「五彩時蔬雞腿拌麵」則以時蔬、雞腿呈現豐富視覺，只要點選主餐就能獲得對應角色扇形小卡。除了主餐，也推出藥師少女的獨語角色主題甜點、飲料，首推貓貓主題甜點「青梅蜜凍佐白玉」、壬氏「琥珀焦糖布丁杯」，以貓咪、髮簪插卡裝飾，還附扇形角色小卡，也有梨花妃「蝶影藍莓慕斯蛋糕」、里樹妃「洋梨乳酪塔」，以及6款角色主題飲料，從貓貓玄米抹茶、壬氏蜜桃黃金奶蓋茶等，點飲料不僅能拿到對應角色吸管套，還能隨機獲得1個特典杯墊，共12款角色樣式，粉絲們快來抽。只要來藥師少女的獨語咖啡廳用餐，就能免費拿到來店特典「花影人物箋」隨機角色小卡，6款角色設計，現場也有限定抽卡機，全系列12款包含1款隱藏版，粉絲們絕對要抽一波，此外，同步推出盲抽徽章、角色立牌、半透大貼紙、刺繡手拿鏡與花語透明鑰匙圈等限定藥師少女的獨語周邊，單筆商品消費滿999元，還能獲得限量「清風小團扇」。FANFANS CAFÉ 西門店活動地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓活動期間：2026/10/15（四）～2026/11/17（二）FANFANS CAFÉ 高雄店活動地點：高雄市前金區大同二路23號1樓活動期間：2026/10/16（五）～2026/11/18（三）營業時間：11:00－20:30最後供餐時間：內用19:00、外帶甜點／飲品20:00（主餐不提供外帶）用餐時間限制：各場次80分鐘來店特典：來店用餐完，即可獲得「花影人物箋」隨機角色小卡。※款式隨機贈送，恕不挑款或購買，數量有限，贈完為止。消費滿額贈：活動期間單筆商品消費滿NT$999，即可獲得限定「清風小團扇」乙份。※共4款，隨機贈送，恕不挑款，數量有限，贈完為止。※滿額贈送門檻及計算方式依正式活動辦法為準。

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▲《藥師少女的獨語》攜手FANFANS CAFÉ推出主題聯名咖啡廳，經典宮廷打卡點與貓貓、壬氏主題餐必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲藥師少女的獨語咖啡廳打卡點！玉葉妃、梨花妃、里樹妃立牌搭配宮廷背景。(攝影：鄭亦庭)



▲點藥師少女角色主題餐送小卡！貓貓藥膳雞湯、玉葉妃煙燻鮭魚粉紅醬燉飯等4款。(攝影：鄭亦庭)

