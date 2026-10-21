藥師少女的獨語咖啡廳就在西門町！編輯鄭亦庭表示：貓貓角色立牌打卡點、貓貓甜點都要拍。
藥師少女的獨語主題咖啡廳！日本人氣動畫《藥師少女的獨語》攜手 FANFANS CAFÉ打造主題聯名咖啡廳，以作品獨具特色的宮廷氛圍、角色代表色與花草意象為靈感，將貓貓、壬氏、玉葉妃、梨花妃、里樹妃、樓蘭妃等角色元素融入主題餐點、甜點，點餐送限定角色卡、杯墊等，還能拿到來店特典「花影人物箋」，現場更推出限定抽卡機、周邊，讓粉絲們打卡、買周邊一次滿足。
藥師少女的獨語主題咖啡廳打卡點藥師少女的獨語主題咖啡廳分別在FANFANS CAFÉ西門店、高雄店登場，將宮廷紋樣、花草植物與角色融入咖啡廳，帶粉絲們走入作品中的宮廷，一走進店內就能看到貓貓、壬氏立牌，座位區則有主要角色們窗貼，玉葉妃、梨花妃、里樹妃立牌也搭配宮廷打卡點，讓作品中的細節散落於咖啡廳各處。
藥師少女角色主題餐點藥師少女的獨語咖啡廳以角色形象、代表色為靈感，推出多款主題餐點，貓貓「藥膳雞湯套餐」以枸杞、紅棗與香菇燉煮雞湯，用藥膳元素呼應貓貓熟悉藥材的背景，壬氏「御膳烤鴨捲餅套餐」以薄餅包入片鴨與甜麵醬，玉葉妃「煙燻鮭魚粉紅醬燉飯」以煙燻鮭魚搭配粉紅醬燉飯，樓蘭妃「五彩時蔬雞腿拌麵」則以時蔬、雞腿呈現豐富視覺，只要點選主餐就能獲得對應角色扇形小卡。
點藥師少女的獨語飲料送吸管套、特典杯墊除了主餐，也推出藥師少女的獨語角色主題甜點、飲料，首推貓貓主題甜點「青梅蜜凍佐白玉」、壬氏「琥珀焦糖布丁杯」，以貓咪、髮簪插卡裝飾，還附扇形角色小卡，也有梨花妃「蝶影藍莓慕斯蛋糕」、里樹妃「洋梨乳酪塔」，以及6款角色主題飲料，從貓貓玄米抹茶、壬氏蜜桃黃金奶蓋茶等，點飲料不僅能拿到對應角色吸管套，還能隨機獲得1個特典杯墊，共12款角色樣式，粉絲們快來抽。
來店特典送角色小卡只要來藥師少女的獨語咖啡廳用餐，就能免費拿到來店特典「花影人物箋」隨機角色小卡，6款角色設計，現場也有限定抽卡機，全系列12款包含1款隱藏版，粉絲們絕對要抽一波，此外，同步推出盲抽徽章、角色立牌、半透大貼紙、刺繡手拿鏡與花語透明鑰匙圈等限定藥師少女的獨語周邊，單筆商品消費滿999元，還能獲得限量「清風小團扇」。
《藥師少女的獨語》主題聯名咖啡廳 活動資訊FANFANS CAFÉ 西門店
活動地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
活動期間：2026/10/15（四）～2026/11/17（二）
FANFANS CAFÉ 高雄店
活動地點：高雄市前金區大同二路23號1樓
活動期間：2026/10/16（五）～2026/11/18（三）
營業時間：11:00－20:30
最後供餐時間：內用19:00、外帶甜點／飲品20:00（主餐不提供外帶）
用餐時間限制：各場次80分鐘
《藥師少女的獨語》主題聯名咖啡廳 特典活動資訊來店特典：
來店用餐完，即可獲得「花影人物箋」隨機角色小卡。
※款式隨機贈送，恕不挑款或購買，數量有限，贈完為止。
消費滿額贈：
活動期間單筆商品消費滿NT$999，即可獲得限定「清風小團扇」乙份。
※共4款，隨機贈送，恕不挑款，數量有限，贈完為止。
※滿額贈送門檻及計算方式依正式活動辦法為準。
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