動漫迷衝柯南遊樂園！劍湖山柯南打卡點、基德摩天輪高空解謎，點柯南餐送角色卡

動漫迷衝柯南遊樂園！編輯鄭亦庭表示：不只劍湖山柯南打卡點、柯南主題餐，基德摩天輪高空解謎也要玩。

柯南主題遊樂園就在劍湖山！劍湖山世界取得日本海外獨家授權，將日本人氣動漫《名偵探柯南》搬進劍湖山中，打造期間限定柯南主題樂園，不僅在遊樂園中推出柯南場景打卡點，更有摩天輪主題車廂、高空解謎遊戲，以及名偵探柯南主題餐飲、限定柯南周邊，玩完劍湖山柯南遊樂園，還能入住劍湖山渡假大飯店柯南主題房，讓柯南粉絲們沈浸在名偵探柯南的推理世界。



▲動漫迷衝柯南主題遊樂園！劍湖山世界取得日本海外獨家授權，打造全台首座期間限定《名偵探柯南》主題樂園。



▲柯南主題遊樂園集結高空解謎、限定打卡場景與柯南周邊商品，名偵探柯南粉絲必衝。





劍湖山柯南主題樂園全台首創高空解謎

▲劍湖山幸福摩天輪換上《名偵探柯南》主題塗裝，推出6款人氣柯南角色主題車廂、高空解謎挑戰。





吃柯南主題餐點送角色周邊小物

▲吃柯南主題餐送角色卡！摩天輪餐廳推出柯南角色主題主餐與飲品，點餐即送限定桌卡、杯墊與角色卡片等。





柯南主題周邊、柯南主題房同步登場

▲劍湖山渡假大飯店推出5大柯南主題房與聯名下午茶，提供全方位的沉浸式住宿體驗。



▲柯南主題遊樂園集結高空解謎、限定打卡場景與柯南周邊商品，名偵探柯南粉絲必衝。





劍湖山世界主題樂園

超人氣IP台北快閃店也別錯過

劍湖山柯南主題樂園推出全台首創高空解謎「尋找天空琥珀」，怪盜基德發出預告將取走傳說中的「天空琥珀」，讓遊客化身偵探跟著柯南追查寶物下落，幸福摩天輪首波更推出「月光下的魔術師」、「心中的正義」等6款角色車廂，只要購買150元解謎套組就有主題覽廂搭乘券、高空解謎本，遊客必須在摩天輪運轉一圈約 15分鐘內觀察線索、破解題目，高空解謎遊戲柯南粉絕對要玩。劍湖山園區同步打造案件現場、真相之門與主題餐車等名偵探柯南限定場景，讓柯南粉就像走進動漫世界中，摩天輪餐廳也換上名偵探柯南主題布置，推出附贈角色卡片與杯墊的柯南角色主餐、角色飲品，以及涼爽雪花冰，只要點主題餐點就送限定桌卡，讓柯南粉來到劍湖山吃美食，也能跟心愛的角色拍照打卡。不只柯南主題遊樂園，這次也推出期間限定柯南主題賣店，多款結合幸福摩天輪、園區場景的獨家柯南商品，讓柯南迷們買回家紀念，此外，劍湖山渡假大飯店更打造5大柯南主題房與聯名下午茶，結合觀光署國旅平日住宿獎助，符合資格並完成登錄還能可依住宿折抵金額，取得800點或2000點樂園點數，在劍湖山世界兌換單人至四人入園套票及加碼好康，柯南迷白天來劍湖山遊樂園，晚上就入住柯南主題房。地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號營業時間：09:20–18:00

推薦閱讀：SUNSUN華山快閃店！帕比順順水果派對快閃店70款周邊必買，SUNSUN娃娃限量搶

推薦閱讀：咒術迴戰快閃店在永康街！咒術迴戰限定周邊滿額送特典，五條悟立牌打卡點必拍

推薦閱讀：熊熊飛天小女警娃娃超萌！飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店新周邊，迷你手燈要收