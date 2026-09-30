動漫迷衝柯南遊樂園！劍湖山柯南打卡點、基德摩天輪高空解謎，點柯南餐送角色卡

動漫迷衝柯南遊樂園！編輯鄭亦庭表示：不只劍湖山柯南打卡點、柯南主題餐，基德摩天輪高空解謎也要玩。
柯南主題遊樂園就在劍湖山！劍湖山世界取得日本海外獨家授權，將日本人氣動漫《名偵探柯南》搬進劍湖山中，打造期間限定柯南主題樂園，不僅在遊樂園中推出柯南場景打卡點，更有摩天輪主題車廂、高空解謎遊戲，以及名偵探柯南主題餐飲、限定柯南周邊，玩完劍湖山柯南遊樂園，還能入住劍湖山渡假大飯店柯南主題房，讓柯南粉絲們沈浸在名偵探柯南的推理世界。
劍湖山柯南主題樂園全台首創高空解謎劍湖山柯南主題樂園推出全台首創高空解謎「尋找天空琥珀」，怪盜基德發出預告將取走傳說中的「天空琥珀」，讓遊客化身偵探跟著柯南追查寶物下落，幸福摩天輪首波更推出「月光下的魔術師」、「心中的正義」等6款角色車廂，只要購買150元解謎套組就有主題覽廂搭乘券、高空解謎本，遊客必須在摩天輪運轉一圈約 15分鐘內觀察線索、破解題目，高空解謎遊戲柯南粉絕對要玩。
吃柯南主題餐點送角色周邊小物劍湖山園區同步打造案件現場、真相之門與主題餐車等名偵探柯南限定場景，讓柯南粉就像走進動漫世界中，摩天輪餐廳也換上名偵探柯南主題布置，推出附贈角色卡片與杯墊的柯南角色主餐、角色飲品，以及涼爽雪花冰，只要點主題餐點就送限定桌卡，讓柯南粉來到劍湖山吃美食，也能跟心愛的角色拍照打卡。
柯南主題周邊、柯南主題房同步登場不只柯南主題遊樂園，這次也推出期間限定柯南主題賣店，多款結合幸福摩天輪、園區場景的獨家柯南商品，讓柯南迷們買回家紀念，此外，劍湖山渡假大飯店更打造5大柯南主題房與聯名下午茶，結合觀光署國旅平日住宿獎助，符合資格並完成登錄還能可依住宿折抵金額，取得800點或2000點樂園點數，在劍湖山世界兌換單人至四人入園套票及加碼好康，柯南迷白天來劍湖山遊樂園，晚上就入住柯南主題房。
劍湖山世界主題樂園地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
營業時間：09:20–18:00
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