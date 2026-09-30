9月最後一天又熱又震！6縣市防36度高溫　花蓮外海規模5.9地震全台多地有感

9月30日真的又熱又震，6縣市有連續出現36度高溫的機率，下午花蓮外海再發生規模5.9地震。資深編輯李維唐提醒，當天高溫與地震資訊仍應以中央氣象署最新發布內容為準。

9月最後一天真的又熱又震。中央氣象署9月30日上午針對臺北市、新北市、桃園市、雲林縣、臺南市及屏東縣發布高溫橙色燈號，白天有連續出現36度高溫的機率，沒想到下午13時00分，臺灣東部海域又發生芮氏規模5.9地震，從花蓮、宜蘭一路到臺北、新北、桃園、中南部都有測得震度，讓不少人除了要面對炎熱高溫，也感受到午後一震。

▲36度高溫真的有感，站在戶外沒多久就熱到滿頭汗，手持風扇、冰水通通派上用場，臺北、新北等地今天更亮起高溫橙色燈號。圖／窩客島提供；窩客島整理



臺北新北桃園等6縣市高溫橙色燈號

根據中央氣象署9月30日11時30分發布的高溫資訊，當天各地天氣高溫炎熱，其中臺北市、新北市、桃園市、雲林縣、臺南市及屏東縣亮起橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新竹縣則為黃色燈號。從北部一路到南部都有高溫警示，白天長時間待在戶外，更需要注意身體是否出現熱傷害相關狀況。

中央氣象署提醒，高溫期間應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，同時做好防曬並多補充水分。待在室內也別忽略環境溫度，應盡量保持通風與涼爽，也能透過搧風或冰袋等方式協助人體或環境降溫。

36度高溫要注意 老人小孩與戶外工作者更需防熱傷害

面對持續高溫，老人、小孩、慢性病人、肥胖者、服用藥物者、弱勢族群，以及需要長時間待在戶外工作或運動的人，都屬於需要多加留意的族群。尤其橙色燈號代表有連續出現36度高溫的機率，外出活動除了防曬，補充水分與適時離開高溫環境也相當重要。

如果原本安排長時間戶外活動，依照中央氣象署提醒，應避免非必要的戶外活動與運動。即使回到室內，也應注意通風與降溫，別因為沒有直接曝曬在陽光下，就忽略悶熱環境可能帶來的身體負擔。

▲今天出門真的要防熱，臺北、新北、桃園、雲林、臺南及屏東亮起高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新竹縣則為黃色燈號。圖／中央氣象署提供；窩客島整理

花蓮外海規模5.9地震 深度僅13.3公里

就在高溫警示發布後，9月30日13時00分24秒，臺灣東部海域發生芮氏規模5.9地震。根據中央氣象署第067號顯著有感地震報告，震央位於北緯23.75度、東經122.93度，也就是花蓮縣政府東方136.0公里處，地震深度13.3公里。

這起地震雖然震央位於臺灣東部海域，但中央氣象署公布的觀測資料顯示，全台多個縣市都測得震度。花蓮縣、宜蘭縣、嘉義縣、彰化縣及雲林縣最大震度皆達2級，其餘從北部、中部、南部到臺東，也有多個縣市測得1級震度。

花蓮宜蘭嘉義彰化雲林最大震度2級

距離震央相對較近的花蓮縣最大震度為2級，其中和平與西寶測得2級，花蓮市、鹽寮、水璉、太魯閣、石梯坪、銅門、東富、光復、萬榮及富里則測得1級。宜蘭縣最大震度同樣達2級。

比較特別的是，這次地震的2級震度並不只出現在東部。中央氣象署資料顯示，嘉義縣、彰化縣及雲林縣最大震度也達2級，顯示這起位於臺灣東部海域的規模5.9地震，在不同地區均留下地震觀測紀錄。

台北新北桃園到高雄屏東都有1級震度

其他測得最大震度1級的地區範圍相當廣，包括臺東縣、南投縣、新北市、臺中市、桃園市、臺北市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣。從北台灣一路到南台灣，都能在中央氣象署公布的震度資料中看到紀錄。

中央氣象署也在第067號顯著有感地震報告中註明，這份報告為地震觀測網即時地震資料地震速報的結果。9月30日從白天的36度高溫警示，到下午花蓮外海發生規模5.9地震，民眾除了留意高溫帶來的熱傷害，也可持續透過中央氣象署發布的正式資訊掌握最新天氣與地震消息。

▲午後突然一震，花蓮外海發生芮氏規模5.9地震，深度13.3公里，花蓮、宜蘭、嘉義、彰化及雲林最大震度都達2級。圖／中央氣象署提供；窩客島整理





9月30日高溫警示重點

發布時間：2026年9月30日11時30分

橙色燈號：臺北市、新北市、桃園市、雲林縣、臺南市、屏東縣

高溫提醒：6縣市有連續出現36度高溫的機率

黃色燈號：新竹縣

注意事項：避免非必要戶外活動、勞動及運動，注意防曬並多補充水分

室內降溫：保持通風涼爽，可利用搧風、冰袋等方式協助降溫

注意族群：老人、小孩、慢性病人、肥胖者、服用藥物者、弱勢族群，以及戶外工作或運動者

資料來源：中央氣象署

9月30日花蓮外海地震重點

發生時間：2026年9月30日13時00分24秒

地震位置：臺灣東部海域，花蓮縣政府東方136.0公里

地震規模：芮氏規模5.9

地震深度：13.3公里

最大震度2級：花蓮縣、宜蘭縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣

花蓮2級地區：和平、西寶

最大震度1級：臺東縣、南投縣、新北市、臺中市、桃園市、臺北市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣

資料來源：中央氣象署第067號顯著有感地震報告









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