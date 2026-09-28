蠟筆小新屁屁甜甜圈！Mister Donut滿額再送造型磁鐵，限時加碼買五送一

編輯 鄭雅之 表示：小新屁屁變成甜甜圈也太搞笑！Mister Donut很會玩～

小新迷快看過來。日式人氣甜甜圈 Mister Donut 這次特別攜手超人氣動漫蠟筆小新，打造一系列趣味十足的限定造型甜甜圈，並同步推出三款實用周邊商品，門市更推出買五送一限時折扣，以及使用指定支付滿額送限量造型磁鐵的活動，為粉絲帶來豐富的美食體驗。



▲Mister Donut蠟筆小新聯名新品重磅亮相，包含多款造型甜甜圈與限定主題包裝，滿足全家人的甜點時光。

▲全台門市專櫃同步登場，多款蠟筆小新聯名甜甜圈擺滿陳列架，買五送一限時優惠熱烈展開中。





Mister Donut蠟筆小新聯名開跑

蠟筆小新甜甜圈巧妙把經典角色融入造型，以蜜桃風味搭配草莓鮮奶油內餡，口感豐富且香氣十足。最具話題的「搖屁屁甜甜圈」重現小新的招牌動作，淋上蜜桃與蘋果風味可可醬，內餡包覆濃郁鐵觀音鮮奶油，展現出茶香與果香交織的迷人風味。



▲超有話題性的蠟筆小新波堤與搖屁屁甜甜圈同步登場，搞怪造型帶來滿滿療癒感。





小白與肥嘟嘟左衛門萌翻登場

「小白甜甜圈」選用特製鹽奶蓋風味可可醬搭上酸甜藍莓鮮奶油，交織出鹹甜不膩口的滋味。「肥嘟嘟左衛門甜甜圈」則以芭樂風味搭配鮮奶油，再點綴豬鼻可可片。「蠟筆小新波堤」搭配蘋果風味與Q彈口感，提供多樣化的風味選擇。



▲Mister Donut推出五款蠟筆小新限定甜甜圈，包含小新、小白與肥嘟嘟左衛門造型甜甜圈，限時享買五送一優惠。





必買蠟筆小新實用生活周邊

Mister Donut這次新聯名不只有造型甜甜圈，還推出多款周邊商品。首推「蠟筆小新搖搖吊飾」共有三款角色造型，掛在包包上充滿生活樂趣。「小白購物袋」與「肥嘟嘟左衛門購物袋」均採用大容量與輕量布料打造，兼具肩背與手提功能，滿足日常出門採買的實用需求。



▲實用生活周邊登場，小白購物袋與肥嘟嘟左衛門購物袋採用大容量與輕量布料，消費滿額即可加價購。



▲Mister Donut限定周邊登場，消費滿額即可以加購價獲得蠟筆小新搖搖吊飾，共推出三款逗趣造型隨機出貨。





Mister Donut買五送一優惠

全台門市包裝同步換上主題圖樣，包含限定紙盒與提袋都能看到主角們的可愛蹤影。活動期間前往購買指定甜甜圈可享買五送一或買六送二優惠，若使用 icash Pay 或 icash 2.0 支付消費達200元門檻，還能獲得隨機大頭造型磁鐵，非常值得收藏。



▲Mister Donut限定包裝超吸睛，提袋與紙盒皆印有小新與小白圖樣，搭配美味甜甜圈陪伴生活每一天。

▲持指定電子支付滿額即可獲得蠟筆小新大頭造型磁鐵，共有七款驚喜造型等你收藏。

Mister Donut蠟筆小新聯名新品

蠟筆小新甜甜圈：售價99元

小白甜甜圈：售價79元

肥嘟嘟左衛門甜甜圈：售價99元

搖屁屁甜甜圈：售價79元

蠟筆小新波堤：售價59元





Mister Donut甜甜圈優惠活動

活動期間：2026/09/29至2026/10/04

活動方式：購買指定商品可享買五送一或買六送二優惠，贈送以價低者計。

注意事項：限門市現場領取，外送服務與超商專櫃不適用。





Mister Donut蠟筆小新大頭造型磁鐵滿額贈

活動期間：2026/09/29起至贈完為止

活動方式：持 icash Pay 或 icash 2.0 支付，單筆消費滿200元即可獲得乙個。

注意事項：共七款隨機贈送，不可挑款，數量有限贈完為止。





Mister Donut聯名周邊商品加價購

開賣日期：2026/09/29起現貨販售

款式：

蠟筆小新搖搖吊飾：消費滿100元，加購價99元乙個，共三款隨機出貨。

小白購物袋：消費滿100元，加購價199元乙個。

肥嘟嘟左衛門購物袋：消費滿100元，加購價199元乙個。

注意事項：每筆交易各品項限加購5個，數量有限，售完為止。





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