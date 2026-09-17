巧克力控進站充電！士力架聯手全家便利商店打造能量補給站，6款花生巧克力甜點、高蛋白牛奶強勢登場

全家便利商店和士力架巧克力合作推出期間限定的能量補給站，走進超商就能看到特別專區，另外還推出六款烘焙、甜點和高蛋白飲品，想要能量滿滿一定要來一趟全家便利商店。

日常感到電力耗盡、需要隨時來點甜食補充能量嗎？知名巧克力人氣品牌 SNICKERS®（士力架）與全家便利商店跨界合作，推出期間限定「ENERGY STATION 能量補給站：全家made with SNICKERS®」聯名系列，繼年初草莓風味引爆搶購潮後，這次SNICKERS®帶着招牌經典花生巧克力風味全面出擊，打造6款涵蓋烘焙點心、冷藏甜點、冰品與高蛋白飲品的限定美食，在全台全家便利商店限量開賣。



▲士力架與全家便利商店跨界合作，推出期間限定ENERGY STATION 能量補給站及聯名系列點心。





經典花生巧克力化身6款新品

這次聯名把士力架最經典的花生碎粒的香脆與濃醇巧克力完美揉合，滿足從早到晚不同時段的補電需求：

花生巧克力髒髒可頌 49元

多層次酥脆可頌表面撒滿香濃巧克力粉，包裹濃郁花生巧克力內餡，手沾滿可可粉是品嚐它的專屬儀式感，預計9/23 上市。

花生巧克力軟法 45元

微酥柔軟的軟法麵包包入香甜花生巧克力內餡，咬下時嚼勁與花生香在舌尖化開，是下午茶必備的續命提案。

花生巧克力閃電泡芙49元

薄脆泡芙殼輕咬喀滋作響，隨即被綿密的花生巧克力奶餡包覆，甜而不膩。

花生巧克力熔岩蛋糕 45元

微波加熱後，藏在濕潤蛋糕體中央的花生醬與巧克力內餡如岩漿般流洩而出，香氣撲鼻。

花生巧克力雪糕 49元

濃郁可可雪糕裹上薄脆巧克力外皮與滿滿花生顆粒，冰涼滑順又消暑。

花生可可高蛋白牛奶42元

乳含量超過50%，每100ml含有6克高蛋白，是運動後與忙碌工作時的最佳能量夥伴。



▲NICKERS®帶着招牌經典花生巧克力風味全面出擊，打造6款涵蓋烘焙點心。





享優惠價加購巧克力

歡慶ENERGY STATION驚喜登場，即日起～10/27同步推出多重好康回饋與限定體驗：

加價購優惠：購買任一款聯名新品，即可享士力架全系列巧克力單件29元加價購（原價49元）；購買花生可可牛奶或花生巧克力雪糕則享第二件 6 折。

全家 APP 集章趣：單筆購買指定聯名商品即可獲得 1 個集章，集滿指定章數可免費兌換限量美式潮流周邊：

集滿6章：換士力架運動毛巾。

集滿12章：換士力架運動圓筒包。

集滿20章：換士力架露營椅。

集滿6章：換士力架運動毛巾。 集滿12章：換士力架運動圓筒包。 集滿20章：換士力架露營椅。 打卡主題店：全家便利商店「長賓店」更特別換上美式街頭籃球場裝潢，打造全台最潮的打卡拍照補電基地！

需要能量充值的巧克力控們，不妨就近走進附近的全家便利商店，隨時進站補充電力吧！



▲巧克力控、甜點控、零食控這次一定要把握機會吃起來。





讓人期待的超級聯名

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