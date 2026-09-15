維尼控錢包破洞！NAGANO維尼56款周邊衝7-11搶，這天前不用集點、加價購買

編輯 鄭雅之 表示：圓滾滾造型「NAGANO版小熊維尼」真的有夠可愛！56款周邊會選擇障礙啊～
維尼控的荷包又要守不住了！7-11這次推出全店集點活動，特別找來日本超人氣插畫家跨界合作，將紅遍全球的迪士尼經典角色重新打造，讓「NAGANO小熊維尼」以圓滾滾又帶點獵奇感的表情爆萌現身。全系列一口氣送上高達56款周邊，從辦公療癒小物到出遊實用配件應有盡有，還沒開賣就在社群上引起討論，小熊維尼控趕緊記好時間準時衝門市買。
出遊收納神隊友陪你質感出行
針對熱愛戶外旅遊的生活達人，這系列NAGANO小熊維尼商品也貼心打造了容量充足的「後背包」與剪裁時尚的「彎月包」，讓出門打包更加俐落。旅行不可或缺的「行李箱綁帶」與「網紗收納包」能輕鬆分類隨身物品，搭配防滑設計的「折疊卡套手機支架」，讓人無論是日常通勤還是小旅行都能帶著好心情出發。
高CP值3C周邊與風格生活必備
這次NAGANO小熊維尼周邊不僅賣萌，機能性更是一點都不馬虎。像是極具質感的「3in1摺疊平板磁吸無線充電座」與高音質「真無線藍芽耳機」，讓辦公情境效率再提升。經典系列則推出高實用度的「小熊維尼花朵款吸管保溫杯」和「彩釉陶瓷馬克杯」，甚至還有極具收藏價值的「小熊維尼與小豬極匠雕像」。
NAGANO小熊維尼聯名要先搶這幾款對於講究日常儀式感的人來說，這次由NAGANO詮釋的「招牌燈磁鐵」與按壓質感滿分的「迷你按鍵小夜燈」絕對是吸睛首選。此外還有「文青袋+絨毛別針」與軟萌「絨毛口金包」，加上造型獨特的「坐姿伴偶收納包」，讓這隻可愛的小熊維尼隨時在桌上相伴，為生活帶來滿滿療癒感。
7-11 NAGANO小熊維尼 門市快閃購活動
活動時間：2026年9月16日15點起至2026年9月27日23點59分止。
活動內容：當筆消費不限金額報會員手機號碼即可直接加購。
7-11 NAGANO小熊維尼集點加價購活動
消費滿額獲得點數，以6點加價購方式購買快閃購剩餘數量，售完為止。
活動時間：2026年9月28日15點起
加購商品清單
- 迪士尼插畫家系列招牌燈磁鐵：當筆加價購99元，款式隨機。
- 文青袋加絨毛別針：加價購399元。
- 絨毛口金包：加價購299元。
- 15吋絨毛筆電包：加價購449元。
- 迷你按鍵小夜燈：加價購349元。
- 造型面紙套：加價購499元。
- 坐姿伴偶收納包：加價購349元。
- 公仔盲盒套組：單入加價購239元，六入套組加價購1434元。
- 20吋維尼動物變裝系列：799元。
- 迷你復古相機：899元。
- 真無線藍芽耳機：499元。
- 3in1摺疊平板磁吸無線充電座：899元。
- 小熊維尼花朵款吸管保溫杯：799元。
- 小熊維尼與小豬極匠雕像：6990元。
- 彎月包：499元。
- 三角手提保溫袋：199元。
超萌小物新品都要收藏！
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