維尼控錢包破洞！NAGANO維尼56款周邊衝7-11搶，這天前不用集點、加價購買

編輯 鄭雅之 表示：圓滾滾造型「NAGANO版小熊維尼」真的有夠可愛！56款周邊會選擇障礙啊～

維尼控的荷包又要守不住了！7-11這次推出全店集點活動，特別找來日本超人氣插畫家跨界合作，將紅遍全球的迪士尼經典角色重新打造，讓「NAGANO小熊維尼」以圓滾滾又帶點獵奇感的表情爆萌現身。全系列一口氣送上高達56款周邊，從辦公療癒小物到出遊實用配件應有盡有，還沒開賣就在社群上引起討論，小熊維尼控趕緊記好時間準時衝門市買。



▲限量NAGANO系列小熊維尼文青袋附贈絨毛別針，手提與肩背雙用設計，打造滿滿日系質感風格。

▲NAGANO系列小熊維尼公仔盲盒套組附有實用印章功能，兼具滴膠質感與療癒外型，收藏價值極高。





出遊收納神隊友陪你質感出行

針對熱愛戶外旅遊的生活達人，這系列NAGANO小熊維尼商品也貼心打造了容量充足的「後背包」與剪裁時尚的「彎月包」，讓出門打包更加俐落。旅行不可或缺的「行李箱綁帶」與「網紗收納包」能輕鬆分類隨身物品，搭配防滑設計的「折疊卡套手機支架」，讓人無論是日常通勤還是小旅行都能帶著好心情出發。



▲限量NAGANO系列小熊維尼絨毛卡套隨附伸縮掛繩，滿滿迪士尼經典元素，為日常通勤增添可愛亮點。





高CP值3C周邊與風格生活必備

這次NAGANO小熊維尼周邊不僅賣萌，機能性更是一點都不馬虎。像是極具質感的「3in1摺疊平板磁吸無線充電座」與高音質「真無線藍芽耳機」，讓辦公情境效率再提升。經典系列則推出高實用度的「小熊維尼花朵款吸管保溫杯」和「彩釉陶瓷馬克杯」，甚至還有極具收藏價值的「小熊維尼與小豬極匠雕像」。



▲限量NAGANO系列小熊維尼雙模無線鍵盤與滑鼠支援多裝置連接，靜音按鍵設計打造高效辦公環境。





NAGANO小熊維尼聯名要先搶這幾款

▲限量NAGANO系列小熊維尼絨毛口金包可當零錢包或小物包使用，手感柔軟細緻，攜帶極為方便。

▲NAGANO系列小熊維尼坐姿伴偶收納包自然調整坐姿，背部設有收納空間，是辦公室陪伴好物。

7-11 NAGANO小熊維尼 門市快閃購活動

對於講究日常儀式感的人來說，這次由NAGANO詮釋的「招牌燈磁鐵」與按壓質感滿分的「迷你按鍵小夜燈」絕對是吸睛首選。此外還有「文青袋+絨毛別針」與軟萌「絨毛口金包」，加上造型獨特的「坐姿伴偶收納包」，讓這隻可愛的小熊維尼隨時在桌上相伴，為生活帶來滿滿療癒感。

活動時間：2026年9月16日15點起至2026年9月27日23點59分止。

活動內容：當筆消費不限金額報會員手機號碼即可直接加購。





7-11 NAGANO小熊維尼集點加價購活動

消費滿額獲得點數，以6點加價購方式購買快閃購剩餘數量，售完為止。

活動時間：2026年9月28日15點起

加購商品清單

迪士尼插畫家系列招牌燈磁鐵：當筆加價購99元，款式隨機。

文青袋加絨毛別針：加價購399元。

絨毛口金包：加價購299元。

15吋絨毛筆電包：加價購449元。

迷你按鍵小夜燈：加價購349元。

造型面紙套：加價購499元。

坐姿伴偶收納包：加價購349元。

公仔盲盒套組：單入加價購239元，六入套組加價購1434元。

20吋維尼動物變裝系列：799元。

迷你復古相機：899元。

真無線藍芽耳機：499元。

3in1摺疊平板磁吸無線充電座：899元。

小熊維尼花朵款吸管保溫杯：799元。

小熊維尼與小豬極匠雕像：6990元。

彎月包：499元。

三角手提保溫袋：199元。





超萌小物新品都要收藏！

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看更多7-11 NAGANO小熊維尼

▲限量NAGANO系列小熊維尼15吋絨毛筆電包擁有軟萌耳朵造型，絨毛內裡全面呵護筆電與3C周邊。

▲限量NAGANO系列小熊維尼招牌燈磁鐵採微光質感設計，白天能自由排列裝飾，夜晚點亮營造療癒氛圍。

▲限量NAGANO系列小熊維尼迷你按鍵小夜燈採用機械軸體按壓開關，無段調節亮度，紓壓又實用。

▲限量NAGANO系列小熊維尼三合一摺疊平板磁吸無線充電座支援快速充電，附設夜燈功能極具實用性。

▲小熊維尼彩釉陶瓷馬克杯具備大口徑杯口與獨特彩釉把手，雙面圖案質感滿分。