黑貓控失心瘋！星巴克5款黑貓周邊門市沒賣，4大通路才有、這再送肉球吊飾

星巴克萬聖節黑貓系列回來了！這次線上才有賣、康是美還有滿額贈。編輯 鄭雅之 表示：黑貓控每年都要搶啊～

黑貓控荷包不保了！一年一度萬聖節限定「星巴克黑貓系列」強勢回歸，全新黑貓主題系列周邊商品，將萬聖節神秘節慶元素轉化為質感生活小物，從極具創意的夜光馬克杯、軟萌尾巴冷水壺到帥氣掛飾一應俱全，星巴克實體門市沒有賣，只有在4大線上通路才買得到，搭配指定電商平台還有限時滿額折扣與限量贈品，貓奴看到會失心瘋、通通都下單。



▲星巴克線上門市萬聖節「黑貓系列」搶先開賣，精選各式質感冷水壺、「夜眸黑貓夜光馬克杯組」、酷帥掛飾與「灰貓掌吊飾收納包」，神秘又童趣的設計為萬聖節揭開序幕。

▲星巴克線上門市獨家登場的「黑貓系列」，集結「黑圍裙黑貓掛飾組」、「灰貓掌吊飾收納包」與「夜眸黑貓雙層玻璃杯」，打造滿滿萬聖節節慶生活儀式感。





趣味尾巴冷水壺讓黑貓陪你喝水

針對日常補水需求，本次星巴克新品特別推出兩款兼具機能與視覺美感的冷水壺，大容量的「32OZ貓咪樂章冷水壺」塗鴉著滿版樂譜與貓咪插畫，非常適合放置於辦公桌隨時補充水分，另一款「18OZ黑貓尾巴冷水壺」則是在瓶身附贈極富彈性的立體軟萌黑貓尾巴造型吊飾，讓貓奴隨身攜帶補水之餘，也能隨時享受療癒的吸貓快樂。



▲極具質感的「18OZ黑貓尾巴冷水壺」，瓶身特別附上超軟Q黑貓尾巴吊飾，讓貓奴隨身補水之餘也能隨時享受吸貓快樂，展現獨特生活品味。





夜光效果馬克杯三件組很欠收藏

杯款設計展現出豐富的細節巧思，熱門款「夜眸黑貓夜光馬克杯組」特別配備立體貓臉杯蓋，翻轉後可做為點心碟使用，並附上粉嫩貓掌磁鐵，夜光杯身更添奇幻感，而「夜眸黑貓雙層玻璃杯」則以探頭偷看的貓咪造型呈現，搭配雙層隔熱結構，讓黑貓控在每次飲水的瞬間都被滿滿的可愛氣氛徹底融化。



▲「夜眸黑貓夜光馬克杯組」配備翻轉貓臉杯蓋與立體貓掌磁鐵，夜光杯身發光圖案加上微甜設計，讓日常飲水過程時刻充滿驚喜。





經典黑圍裙黑貓掛飾掛出門遛貓

除了日常飲用杯具之外，星巴克將品牌最具代表性的穿著元素融入設計，推出限量「黑圍裙黑貓掛飾組」，將軟萌黑貓穿上經典黑圍裙，精緻的細節極適合掛在隨身包包或鑰匙圈上，呈現獨特的生活時尚風格，這項商品不僅僅是一只隨手使用的杯子，更是一件值得細細收藏的生活藝術品，讓貓奴隨時隨地帶著酷帥黑貓出門放閃。



▲星巴克經典掛飾換上酷帥黑圍裙，貓奴絕對不能錯過的「黑圍裙黑貓掛飾組」，還能搭配專屬透明包收納，掛在日常隨身包包上帥氣又軟萌。





線上通路才有！康是美加碼再送肉球

想要收藏新品的黑貓控，可至博客來星巴克旗艦店、康是美網購eshop、7-ELEVEN i預購及Yahoo!購物中心選購，其中康是美網購eshop於9月6日至9月12日同步祭出品牌週限時優惠，單筆折扣後滿1100元現折100元、滿2500元現折300元，折扣不累折，滿1680元更直接贈送灰貓掌吊飾收納包乙個，數量有限送完為止。



▲康是美品牌週滿額加碼贈送的「灰貓掌吊飾收納包」，軟萌毛絨觸感搭配粉嫩貓掌，數量有限送完為止，黑貓控一定要把握優惠檔期手刀收藏。

星巴克黑貓萬聖節周邊

黑圍裙黑貓掛飾組：850元

32OZ貓咪樂章冷水壺：880元

18OZ黑貓尾巴冷水壺：850元

夜眸黑貓雙層玻璃杯：780元

夜眸黑貓夜光馬克杯組：990元





星巴克黑貓萬聖節周邊 販售通路

線上銷售平台：

博客來-星巴克旗艦店（可綁定星禮程會員參與集星）

康是美網購eshop星巴克線上門市

7-ELEVEN i預購 星巴克品牌館

Yahoo!購物中心星巴克旗艦店





康是美品牌週 活動資訊

活動期間：9月6日至9月12日

優惠內容：

滿額折價：單筆折扣後滿1100元現折100元（不可累折）

滿額折價：單筆折扣後滿2500元現折300元（不可累折）

滿額贈品：單筆折扣後滿1680元贈送灰貓掌吊飾收納包乙個（數量有限，送完為止）

注意事項：

1、商品及活動優惠依銷售平台實際數量為主，售完為止

2、主辦單位保有隨時調整活動內容之權利

療癒小物新品都要收！

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